БРИКС поможет России ослабить доллар

Что будут обсуждать на саммите без Путина

22 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россию на саммите БРИКС в ЮАР представит Сергей Лавров Фото (архив): Владимир Андреев © URA.RU С 22 по 24 августа в Южно-Африканской республике пройдет саммит БРИКС. На мировой арене все чаще звучат опасения перед объединением. Главный оппонент, G7, проигрывает по многим показателям — по численности, ВВП, а также по производству всех видов энергии. URA.RU обратилось к политической элите РФ, чтобы узнать, какую экономическую выгоду будет нести встреча, почему нужно расширение организации и изменит ли положение дел непрямое участие президента Владимира Путина. БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума Фото: Manish Swarup/AP/TASS БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. В группу входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Впервые после пандемии COVID-19 саммит БРИКС пройдет в очном формате. Одним из самых актуальных вопросов обсуждения станет расширение организации. В БРИКС хотят вступить, в частности, Аргентина, Иран, Алжир. Официально заявки подали 23 страны. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать по видеоконференцсвязи, делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Экономическая выгода России Одной из главных целей, с которыми едет на саммит российская делегация — снизить влияние США в мире, создать новый центр власти. «Наша экономическая выгода в данном случае не прямая, она пока построена собственно на том, чтобы повышался авторитет, чтобы на БРИКС возникали альтернативные центры власти и принятия решений в мире. Чтобы мир становился менее однополярным, чем был до недавнего времени», — отметил в беседе с URA.RU зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Этого удастся добиться, договорившись снизить участие доллара в международных расчетах. «Скоординированная валютная политика — один из важных элементов. Договоренности, о которых говорят страны БРИКС, — уменьшение доллара в международных расчетах. Это наш приоритет. Чем больше страны между собой будут сотрудничать в национальных валютах, тем меньше долларов будет требоваться на международной арене, тем меньше их нужно будет печатать. Это удар по основному инструменту могущества США. БРИКС ведет подкоп под мировую финансовую долларовую систему», — подчеркнул Матвейчев. Роль национальной валюты растет усилием БРИКС, согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. «БРИКС на самом деле стремительно превращается в глобальную международную организацию. Усилием организации растет роль валюты стран-членов. Плюс возникает возможность торговли валютами государства БРИКС друг с другом. Это очень важно на фоне санкций, на фоне ослабления США, как гегемона, и на фоне разговоров о том, что доллар может перестать быть мировой резервной валютой», — добавил он. Расширение БРИКС Расчеты между станами БРИКС могут идти в национальных валютах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ослабить роль доллара поможет также расширение объединения, ведь новые страны-участницы также будут вести расчеты между собой в нацвалюте. «БРИКС — это скорее международный клуб, нежели организация с большими, серьезными полномочиями. Тем не менее в нем договариваются о скоординированной политике. Поэтому чем больше стран в БРИКС вступит, тем сильнее, авторитетнее и мощнее будет организация, и их совместные скоординированные действия на международной арене. Мы выступаем за расширение БРИКС, как и Китай. Некоторые страны считают, что клуб должен быть узким, но это немного эгоистичная точка зрения. Это просто увеличивает силу, показывает, что не столько Запад управляет миром, что гораздо более широкое международное сообщество находится на другой стороне истории. Мы рассчитываем на то, что огромное количество африканских стран, свыше 50, поддержит эту политику и будет вести расчеты в национальных валютах между собой, сокращая и расчеты в долларах», — объяснил он. Однако, по мнению Данилина, Россия не является большим сторонником расширения, хотя оно и стратегически выгодно. «Мы не являемся большими пропонентами (кто поддерживает) расширения. Мы занимаем нейтральную позицию. Важно, чтобы все, кто внутри организации, чувствовали себя в ней как дома, а потом уже нужно думать о расширении. Но оно нам стратегически выгодно. Чтобы было больше государств, которые подчеркивают, что они против гегемонии Запада», — заметил он. Как скажется непрямое участие в БРИКС президента РФ Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предлагать эти идеи от России будет Сергей Лавров. Глава государства не сможет присутствовать из-за выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест. По словам директора Центра политического анализа, это несколько снизит силу влияние РФ в саммите. «Все понимают, что решение Международного уголовного суда нелегитимное, но пока что Южная Африка держится за этот МУС, хотя совершенно непонятно, почему. Судит он в основном только афроамериканцев, как сейчас и нас, то есть мы такие же афроамериканцы, как и они. Поэтому, конечно, Путин туда лететь не может. Безусловно, это несколько снизит уровень участия. Если бы он сам там был, это было бы намного сильнее. Но Лавров —мудрый, опытный дипломат, который, конечно, не заменит президента, но сможет достойно представлять интересы России», — подчеркнул Данилин. Депутат Госдумы по информационной политике поспорил с политологом. «У нас сейчас в стране идет СВО, и это не позволяет президенту отвлекаться на очень далекие перелеты. Его загруженность не пускает на БРИКС. Кроме этого, есть вопросы безопасности, которые должны быть тоже приоритетными для президента. Видеоконференция — это вполне нормально. Очень многие главы других государств принимают участие в различных международных саммитах таким образом. Лавров авторитетен и известен всему миру. Его представительство, его присутствие вполне достаточно», — заявил Матвейчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 22 по 24 августа в Южно-Африканской республике пройдет саммит БРИКС. На мировой арене все чаще звучат опасения перед объединением. Главный оппонент, G7, проигрывает по многим показателям — по численности, ВВП, а также по производству всех видов энергии. URA.RU обратилось к политической элите РФ, чтобы узнать, какую экономическую выгоду будет нести встреча, почему нужно расширение организации и изменит ли положение дел непрямое участие президента Владимира Путина. БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. В группу входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Впервые после пандемии COVID-19 саммит БРИКС пройдет в очном формате. Одним из самых актуальных вопросов обсуждения станет расширение организации. В БРИКС хотят вступить, в частности, Аргентина, Иран, Алжир. Официально заявки подали 23 страны. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать по видеоконференцсвязи, делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Одной из главных целей, с которыми едет на саммит российская делегация — снизить влияние США в мире, создать новый центр власти. «Наша экономическая выгода в данном случае не прямая, она пока построена собственно на том, чтобы повышался авторитет, чтобы на БРИКС возникали альтернативные центры власти и принятия решений в мире. Чтобы мир становился менее однополярным, чем был до недавнего времени», — отметил в беседе с URA.RU зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Этого удастся добиться, договорившись снизить участие доллара в международных расчетах. Роль национальной валюты растет усилием БРИКС, согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. «БРИКС на самом деле стремительно превращается в глобальную международную организацию. Усилием организации растет роль валюты стран-членов. Плюс возникает возможность торговли валютами государства БРИКС друг с другом. Это очень важно на фоне санкций, на фоне ослабления США, как гегемона, и на фоне разговоров о том, что доллар может перестать быть мировой резервной валютой», — добавил он. Ослабить роль доллара поможет также расширение объединения, ведь новые страны-участницы также будут вести расчеты между собой в нацвалюте. «БРИКС — это скорее международный клуб, нежели организация с большими, серьезными полномочиями. Тем не менее в нем договариваются о скоординированной политике. Поэтому чем больше стран в БРИКС вступит, тем сильнее, авторитетнее и мощнее будет организация, и их совместные скоординированные действия на международной арене. Мы выступаем за расширение БРИКС, как и Китай. Некоторые страны считают, что клуб должен быть узким, но это немного эгоистичная точка зрения. Это просто увеличивает силу, показывает, что не столько Запад управляет миром, что гораздо более широкое международное сообщество находится на другой стороне истории. Мы рассчитываем на то, что огромное количество африканских стран, свыше 50, поддержит эту политику и будет вести расчеты в национальных валютах между собой, сокращая и расчеты в долларах», — объяснил он. Однако, по мнению Данилина, Россия не является большим сторонником расширения, хотя оно и стратегически выгодно. Предлагать эти идеи от России будет Сергей Лавров. Глава государства не сможет присутствовать из-за выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест. По словам директора Центра политического анализа, это несколько снизит силу влияние РФ в саммите. «Все понимают, что решение Международного уголовного суда нелегитимное, но пока что Южная Африка держится за этот МУС, хотя совершенно непонятно, почему. Судит он в основном только афроамериканцев, как сейчас и нас, то есть мы такие же афроамериканцы, как и они. Поэтому, конечно, Путин туда лететь не может. Безусловно, это несколько снизит уровень участия. Если бы он сам там был, это было бы намного сильнее. Но Лавров —мудрый, опытный дипломат, который, конечно, не заменит президента, но сможет достойно представлять интересы России», — подчеркнул Данилин. Депутат Госдумы по информационной политике поспорил с политологом. «У нас сейчас в стране идет СВО, и это не позволяет президенту отвлекаться на очень далекие перелеты. Его загруженность не пускает на БРИКС. Кроме этого, есть вопросы безопасности, которые должны быть тоже приоритетными для президента. Видеоконференция — это вполне нормально. Очень многие главы других государств принимают участие в различных международных саммитах таким образом. Лавров авторитетен и известен всему миру. Его представительство, его присутствие вполне достаточно», — заявил Матвейчев.