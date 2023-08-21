В Перми из-за конфликта с ветеранами СВО уволилась директор школы

Самое важное о скандале, который вышел на федеральный уровень

22 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Кресло директора пока занимает заместитель Анна Зобнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми школу №12 с углубленным изучением немецкого языка покинула директор Елена Ракинцева, а также 11 учителей. Причиной стал конфликт с ветеранами спецоперации, которых не допустили на уроки «Разговоры о важном». Конфликт разгорелся весной. В мае telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с представителями «ЧВК Вагнер», сообщил, что в одной из школ Перми ветеранам СВО не дают общаться с детьми в рамках занятий «Разговоры о важном». 19 числа выяснилось, что речь идет о школе №12. В ситуацию тогда вмешался департамент образования Перми, представители которого вместе с авторами telegram-канала провели совещание с руководством школы. Ни Ракинцева, ни департамент образования конфликт пермским СМИ не комментировали. Но 26 мая издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) опубликовало интервью с директором школы. В нем Ракинцева пояснила, что не пустила участников спецоперации на «Разговоры о важном», основываясь на законе «Об образовании», который запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации. На лето конфликт утих, но 18 августа стало известно, что Ракинцева покинула пост директора по собственному желанию. Кроме того, еще раньше уволились 11 педагогов. По последним данным мэрии Перми, озвученным на заседании гордумы, школа №12 укомплектована учителями и готова принять детей. Ракинцева продолжает избегать общения с журналистами. В администрации говорят, что жалоб по поводу недопуска общественных организаций к «Разговорам о важном» в другие школы не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми школу №12 с углубленным изучением немецкого языка покинула директор Елена Ракинцева, а также 11 учителей. Причиной стал конфликт с ветеранами спецоперации, которых не допустили на уроки «Разговоры о важном». Конфликт разгорелся весной. В мае telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с представителями «ЧВК Вагнер», сообщил, что в одной из школ Перми ветеранам СВО не дают общаться с детьми в рамках занятий «Разговоры о важном». 19 числа выяснилось, что речь идет о школе №12. В ситуацию тогда вмешался департамент образования Перми, представители которого вместе с авторами telegram-канала провели совещание с руководством школы. Ни Ракинцева, ни департамент образования конфликт пермским СМИ не комментировали. Но 26 мая издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) опубликовало интервью с директором школы. В нем Ракинцева пояснила, что не пустила участников спецоперации на «Разговоры о важном», основываясь на законе «Об образовании», который запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации. На лето конфликт утих, но 18 августа стало известно, что Ракинцева покинула пост директора по собственному желанию. Кроме того, еще раньше уволились 11 педагогов. По последним данным мэрии Перми, озвученным на заседании гордумы, школа №12 укомплектована учителями и готова принять детей. Ракинцева продолжает избегать общения с журналистами. В администрации говорят, что жалоб по поводу недопуска общественных организаций к «Разговорам о важном» в другие школы не поступало.