Власти Перми дистанцировались от скандала с директором школы и военными

22 августа 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Директор школы и педагоги уволились из школы после скандала с участниками боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU На заседании пермской городской думы после отчета исполняющей обязанности замглавы города Юлии Овсянниковой о готовности школ к началу учебного года депутаты поинтересовались у чиновницы ситуацией в школе № 12. Из нее после скандала с военными уволились директор и 11 педагогов. Соответствующий вопрос задал депутат Константин Бусовиков. Овсянникова не стала акцентировать внимание на скандале, сообщив, что пояснит «в общем варианте». «„Разговоры о важном“ — это принципиальная позиция, они необходимы. Но у нас получается, что любые участники или ветераны спецоперации могут попасть без согласования в школу и просвещать наших детей. Есть какая-то процедура? Как это происходит и почему эта ситуация вообще возникла?» — спросил депутат. Как пояснила народному избраннику Юлия Овсянникова, школа укомплектована и готова штатно принять детей. «Первое, что для нас важно — это запустить школу к началу учебного года и все внутренние процессы. Для этого сейчас все делается и нет большой потребности в преподавательском корпусе. Хотелось отметить, что школа как муниципальное учреждение руководствуется госполитикой в сфере образования. И в рамках нее должны выстраиваться отношения и все там прописываться. „Разговоры о важном“ — это тоже часть госполитики в сфере образования», — ответила депутату Овсянникова. Ранее, в мае 2023 года, представители сообщества «Прикамские витязи», среди которые есть ветераны СВО, обратились в школу с просьбой провести занятия на тему патриотизма, но им отказали. Директор, ссылаясь на 48-ю статью закона «Об образовании», сообщила, что она запрещает использование образовательной деятельности для политагитации. В результате в ситуацию пришлось вмешаться департаменту образования администрации Перми. После этого директор школы Елена Ракинцева покинула должность по своему желанию, а затем заявления об увольнении написали еще 11 педагогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании пермской городской думы после отчета исполняющей обязанности замглавы города Юлии Овсянниковой о готовности школ к началу учебного года депутаты поинтересовались у чиновницы ситуацией в школе № 12. Из нее после скандала с военными уволились директор и 11 педагогов. Соответствующий вопрос задал депутат Константин Бусовиков. Овсянникова не стала акцентировать внимание на скандале, сообщив, что пояснит «в общем варианте». «„Разговоры о важном“ — это принципиальная позиция, они необходимы. Но у нас получается, что любые участники или ветераны спецоперации могут попасть без согласования в школу и просвещать наших детей. Есть какая-то процедура? Как это происходит и почему эта ситуация вообще возникла?» — спросил депутат. Как пояснила народному избраннику Юлия Овсянникова, школа укомплектована и готова штатно принять детей. «Первое, что для нас важно — это запустить школу к началу учебного года и все внутренние процессы. Для этого сейчас все делается и нет большой потребности в преподавательском корпусе. Хотелось отметить, что школа как муниципальное учреждение руководствуется госполитикой в сфере образования. И в рамках нее должны выстраиваться отношения и все там прописываться. „Разговоры о важном“ — это тоже часть госполитики в сфере образования», — ответила депутату Овсянникова. Ранее, в мае 2023 года, представители сообщества «Прикамские витязи», среди которые есть ветераны СВО, обратились в школу с просьбой провести занятия на тему патриотизма, но им отказали. Директор, ссылаясь на 48-ю статью закона «Об образовании», сообщила, что она запрещает использование образовательной деятельности для политагитации. В результате в ситуацию пришлось вмешаться департаменту образования администрации Перми. После этого директор школы Елена Ракинцева покинула должность по своему желанию, а затем заявления об увольнении написали еще 11 педагогов.