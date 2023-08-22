В России может появиться новый праздник из-за СВО

В Госдуме поддержали идею

23 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО уверены в необходимости Дня в честь участников конфликта Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня, 23 августа, в России отмечается День воинской славы. Сейчас президент России Владимир Путин особое внимание уделяет участникам спецоперации, которые защищают границы нашей страны. Союзы ветеранов СВО в беседе с URA.RU призвали ввести новый праздник, посвященный участникам конфликта, их предложение поддержали в Госдуме. «Создание праздника для участников специальной военной операции необходимо», — заявил URA.RU председатель Всероссийского Союза ветеранов СВО центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. Причем праздник необходим бойцам уже сейчас, когда битва за русские земли еще продолжается. «Многие говорят праздновать после победы, а я думаю, что нашим войнам нужно отвлечься. Как участник СВО, я не понаслышке знаю, что для тех ребят, кто вернулся, очень важно абстрагироваться от негатива вокруг себя. А для тех, кто сейчас находится на СВО, еще важнее отдушина от повседневной смертельной усталости», Виктор Соболев поддержал ветеранов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — рассказал председатель Союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу г. Москва Истамов Игорь Абдусаломович (Позывной Стоматолог). Введение праздника будет символом благодарности, уверен председатель Союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу г. Смоленск Игорь Телешков (Позывной Тихий). «Конечно, стоит ввести праздник для участников специальной военной операции, и таким образом выразить им благодарность. Для определения подходящей даты следует взглянуть на все праздники, такие как День добровольца, и объединить их, чтобы выбрать наиболее символическую дату празднования», — предложил он в разговоре с корреспондентов агентства. Предложение ветеранов спецоперации URA.RU передало члену комитета Госдумы по обороне Виктору Соболеву. «Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Донбасская наступательная операция началась 17 августа, а завершилась 22 сентября. Это те районы, где мы сейчас проводим специальную военную операцию. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат», — уверен парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сегодня, 23 августа, в России отмечается День воинской славы. Сейчас президент России Владимир Путин особое внимание уделяет участникам спецоперации, которые защищают границы нашей страны. Союзы ветеранов СВО в беседе с URA.RU призвали ввести новый праздник, посвященный участникам конфликта, их предложение поддержали в Госдуме. «Создание праздника для участников специальной военной операции необходимо», — заявил URA.RU председатель Всероссийского Союза ветеранов СВО центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. Причем праздник необходим бойцам уже сейчас, когда битва за русские земли еще продолжается. — рассказал председатель Союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу г. Москва Истамов Игорь Абдусаломович (Позывной Стоматолог). Введение праздника будет символом благодарности, уверен председатель Союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу г. Смоленск Игорь Телешков (Позывной Тихий). «Конечно, стоит ввести праздник для участников специальной военной операции, и таким образом выразить им благодарность. — предложил он в разговоре с корреспондентов агентства. Предложение ветеранов спецоперации URA.RU передало члену комитета Госдумы по обороне Виктору Соболеву. «Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Донбасская наступательная операция началась 17 августа, а завершилась 22 сентября. Это те районы, где мы сейчас проводим специальную военную операцию. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат», — уверен парламентарий.