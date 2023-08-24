Россия лишит США главного оружия

Это стабилизирует международные экономические отношения

24 августа 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос единой расчетной валюты наиболее важным для БРИКС+ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Президент РФ Владимир Путин намерен лишить США их главного оружия во внешней экономической политике — возможности использовать доллар для влияния на другие страны. Для этого российский лидер форсирует вопрос перехода на расчеты в национальных валютах стран БРИКС+ и создание единой валюты. Так эксперты объяснили URA.RU итоги саммита «пятерки», который завершился в Йоханнесбурге 24 августа. Дедолларизация торговли стабилизирует экономические отношения в мире, считают аналитики. Путин обратился к участникам заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич» по видеосвязи. Всего на мероприятие были приглашены лидеры и премьер-министры более 50 стран мира. Президент подчеркнул, что такой формат общения предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества со странами- единомышленниками «пятерки». «Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможности для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций», — отметил российский лидер. Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич» по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, но у процесса создания нового миропорядка есть непримиримые противники, которые пытаются этот процесс затормозить. «Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний, однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, правилах, используемых, надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран», — заявил глава государства. Российский президент поддержал коллегу из Бразилии, которые в своем выступлении упомянул о долговом бремени развивающихся экономик. С одной стороны из этих стран выкачиваются ресурсы, а с другой — создаются условия, при которых выплатить кредиты становится практически невозможно. Путин назвал вопросы единой расчетной валюты наиболее важными для объединения. «Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем. И второе — это касается организации расчетов между нашими странами в сфере экономической деятельности», — сказал президент. Статья по теме Путин ищет новые варианты обхода западных санкций В ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге официальные приглашения в состав БРИКС получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. «Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире», — резюмировал президент. Путин форсирует вопрос перехода на расчеты в национальных валютах стран БРИКС+ и создание единой расчетной валюты, так как это лишит США главного оружия во внешней экономической политике — возможности использовать доллар для влияния на другие страны, считают аналитики. Завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов убежден, что дедолларизация позволит России справится с санкционным давлением. В заседании «БРИКС плюс/аутрич» приняли участие главы африканских стран, поэтому лидеры «пятерки» говорили о продовольственной безопасности, недопустимости неоколониализма и новом многополярном миропорядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU «По сути санкции — это невозможность рассчитываться в долларах и таким образом отрезание национальной экономики от мировой. Чтобы преодолеть эту ситуацию и декларируется необходимость дедолларизации. Это даст большую стабильность в международных экономических отношениях. Так как использование доллара чревато возможностью заморозки активов отдельных стран силами США. Россия, например, получила заморозку в размере 300 млрд долларов. Сделать это удалось только потому, что расчеты производились в долларах и в евро. Другие страны это видят и начинают переходить на расчеты в национальных валютах, потому что их невозможно заморозить с помощью средств политики США или Европы», — пояснил Осипов. Путин выступает за создание таких финансовых инструментов, как собственная валюта, собственные резервы, собственная банковская система, так как они могут обеспечить БРИКС финансовую независимость. Таким мнением поделилась проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), политолог Наталья Емельянова. «Любая интеграционная платформа, тем более масштаба БРИКС, который имеет серьезное геополитическое значение, не может развиваться без независимых механизмов финансового обеспечения. Без сомнения, любые идеи о формировании собственных финансовых механизмов, тем более в формате „пятерки плюс“, то есть это уже даже более 50% населения планеты, это достаточно серьезный повод, как минимум, для беспокойства Вашингтона. И эта обеспокоенность будет только нарастать. Абсолютный монополизм США в сфере глобального финансового регулирования постепенно размывается», — подчеркнула Емельянова. Статья по теме Путин готовит маневр, который изменит расклад сил в мире Сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин отметил, что Россия начала работу над использованием национальных валют в торговле задолго до нынешнего кризиса. «Путин заинтересован в этом, так как страна больше других отрезана от западной финансовой системы. Также есть интерес у нового члена БРИКС — Ирана. Страны имеют опыт подобных расчетов, например, между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Китаем, Индией и Ираном. Все члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы укрепить свою экономическую безопасность», — сказал Кашин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намерен лишить США их главного оружия во внешней экономической политике — возможности использовать доллар для влияния на другие страны. Для этого российский лидер форсирует вопрос перехода на расчеты в национальных валютах стран БРИКС+ и создание единой валюты. Так эксперты объяснили URA.RU итоги саммита «пятерки», который завершился в Йоханнесбурге 24 августа. Дедолларизация торговли стабилизирует экономические отношения в мире, считают аналитики. Путин обратился к участникам заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич» по видеосвязи. Всего на мероприятие были приглашены лидеры и премьер-министры более 50 стран мира. Президент подчеркнул, что такой формат общения предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества со странами- единомышленниками «пятерки». «Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможности для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций», — отметил российский лидер. Путин подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, но у процесса создания нового миропорядка есть непримиримые противники, которые пытаются этот процесс затормозить. «Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний, однополярный мир. Он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видел, правилах, используемых, надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран», — заявил глава государства. Российский президент поддержал коллегу из Бразилии, которые в своем выступлении упомянул о долговом бремени развивающихся экономик. С одной стороны из этих стран выкачиваются ресурсы, а с другой — создаются условия, при которых выплатить кредиты становится практически невозможно. В ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге официальные приглашения в состав БРИКС получили Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. «Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире», — резюмировал президент. Путин форсирует вопрос перехода на расчеты в национальных валютах стран БРИКС+ и создание единой расчетной валюты, так как это лишит США главного оружия во внешней экономической политике — возможности использовать доллар для влияния на другие страны, считают аналитики. Завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов убежден, что дедолларизация позволит России справится с санкционным давлением. «По сути санкции — это невозможность рассчитываться в долларах и таким образом отрезание национальной экономики от мировой. Чтобы преодолеть эту ситуацию и декларируется необходимость дедолларизации. Это даст большую стабильность в международных экономических отношениях. Так как использование доллара чревато возможностью заморозки активов отдельных стран силами США. Путин выступает за создание таких финансовых инструментов, как собственная валюта, собственные резервы, собственная банковская система, так как они могут обеспечить БРИКС финансовую независимость. Таким мнением поделилась проректор по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), политолог Наталья Емельянова. «Любая интеграционная платформа, тем более масштаба БРИКС, который имеет серьезное геополитическое значение, не может развиваться без независимых механизмов финансового обеспечения. Без сомнения, любые идеи о формировании собственных финансовых механизмов, тем более в формате „пятерки плюс“, то есть это уже даже более 50% населения планеты, это достаточно серьезный повод, как минимум, для беспокойства Вашингтона. И эта обеспокоенность будет только нарастать. Абсолютный монополизм США в сфере глобального финансового регулирования постепенно размывается», — подчеркнула Емельянова. Сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин отметил, что Россия начала работу над использованием национальных валют в торговле задолго до нынешнего кризиса. «Путин заинтересован в этом, так как страна больше других отрезана от западной финансовой системы. Также есть интерес у нового члена БРИКС — Ирана. Страны имеют опыт подобных расчетов, например, между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Китаем, Индией и Ираном. Все члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы укрепить свою экономическую безопасность», — сказал Кашин.