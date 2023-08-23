Путин готовит маневр, который изменит расклад сил в мире

Десятки стран следом за Россией могут выступить против гегемонии США

23 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Россия готова к расширению БРИКС, чтобы мир избавился от гегемонии США и их союзников Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Президент РФ Владимир Путин готовит маневр, который может серьезно изменить расклад политических сил в мире. Как пояснили URA.RU эксперты по итогам выступления Путина на саммите БРИКС 23 августа, Россия выступила за расширение «пятерки» и тем самым приблизила создание широкой коалиции из стран, способных открыто выступить против гегемонии США и их союзников. Если до саммита такой позиции придерживались не все члены БРИКС, сейчас они единодушны, отмечают политологи. На саммите БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) президент Путин присутствует виртуально. Однако это не помешало ему подключиться к дискуссии лидеров «пятерки» по видеосвязи и изложить свою позицию. Он согласился с коллегами, что «„пятерка“ по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры». Влияние БРИКС «в мировых делах последовательно укрепляется». «Стратегический курс БРИКС отвечает чаяниям мирового большинства. Главное — мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного и справедливого миропорядка. Мы против какой бы то ни было гегемонии и политики неоколониализма», — подчеркнул Путин. Президенты Бразилии Лула да Силва (слева) и ЮАР Сирил Рамафоза (справа) много говорили о конфликте на Украине, но Владимир Путин еще раз подчеркнул: Россия стремится остановить войну, развязанную Западом еще в 2014 году Фото: GovernmentZA / CC BY-ND 2.0 © URA.RU Он напомнил, что именно стремление ряда стран сохранить гегемонию, привело «к тяжелому кризису на Украине», где после госпереворота 8 лет шла «война на истребление» жителей Донбасса. Россия же делает все, чтобы «положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами». По словам Путина, экономический потенциал БРИКС, который уже сопоставим с экономиками стран «Большой семерки», будет расти и дальше. Он предложил создать при БРИКС комиссию по транспорту, которая занималась бы развитием транспортного коридора «Север — Юг» и других транснациональных логистических путей. В 2024 году Россия станет председателем БРИКС. Этот год пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», сообщил Путин. Среди приоритетных направлений в этот период он назвал борьбу с терроризмом, противодействие отмыванию денег, развитие межбанковской кооперации и расширение использования национальных валют и повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе. «Мы будем осуществлять плотную координацию с партнерами по внешнеполитическому досье, сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности. Мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников БРИКС», — заверил Путин. Позиция китайского лидера Си Цзиньпина о формировании многополярного мира и расширении БРИКС полностью совпадает с позицией России Фото: Владимир Андреев © URA.RU С этой позицией согласились и остальные лидеры. Президент Бразилии Лула да Силва дал понять, что не имеет ничего против расширения. Принять новых партнеров в объединение согласился и премьер-министр Нарендра Моди. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что «нужно воспользоваться форматом БРИКС+, чтобы больше стран стали частью семьи БРИКС, чтобы нарастить силу объединения». Хозяин нынешнего саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоза в финале обсуждения также подчеркнул, что «заинтересован в расширении БРИКС». «Именно так мы сможем усилить свои позиции во времена турбулентности», — сказал он. Ничего против усиления БРИКС за счет других стран не имеет и премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Официальный сайт Президента РФ Между тем еще накануне саммита среди лидеров «пятерки» не было единства относительно расширения, напомнил URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Но Путин изначально выступал за это. Впрочем, у экспертов не было сомнений, что на саммите ЮАР это не произойдет, но какие-то концептуальные решения будут приняты (заявки подали 23 государства). «В политическом плане это очень важно для России: БРИКС — это олицетворение незапада, поэтому объединение привлекает другие станы. Россия взяла на себя всю злобу Запада. И сегодня мир очень быстро меняется благодаря России. БРИКС уже сейчас является очень крупной группировкой, которая носит для нас символический характер: она нужна, чтобы показать, что Россия не изолирована, как это пытается представить Запад», — пояснил Суздальцев. Россия поддерживает вступление в БРИКС Ирана — давнего геополитического противника США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем, как полагает директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков, расширение любой организации всегда таит для нее и вызовы, ведь «чем разнообразнее круг участников объединения, тем сложнее согласовывать общие позиции по ключевым вопросам». «Тем не менее, в интересах России в условиях внешнеполитического давления, чтобы к БРИКС подключился более широкий круг стран. Вступления в объединение добиваются и государства, находящиеся в сложных отношениях с западными игроками, например, Иран. Это может создать дополнительное пространство для маневра России в рамках этой организации и сделать общую линию БРИКС более независимой от США и их союзников», — считает политолог. Новость по теме Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС на 2024 год БРИКС — это «наиболее успешная международная площадка, которая создана без западного влияния», объясняет старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН, научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Волынский. И в этом ее ценность для России. Помимо политических, важны и экономические нюансы: пополнение списка стран-членов БРИКС позволит расширить зоны торгово-экономического сотрудничества. «Деконструкция нарративов постколониального наследия — проблема, беспокоящая и российское руководство, и КНР, и страны африканского континента, и страны Латинской Америки. БРИКС — полезный инструмент для этого. Это площадка для борьбы за рождение новых смыслов многополярной архитектуры мира», — резюмировал Волынский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин готовит маневр, который может серьезно изменить расклад политических сил в мире. Как пояснили URA.RU эксперты по итогам выступления Путина на саммите БРИКС 23 августа, Россия выступила за расширение «пятерки» и тем самым приблизила создание широкой коалиции из стран, способных открыто выступить против гегемонии США и их союзников. Если до саммита такой позиции придерживались не все члены БРИКС, сейчас они единодушны, отмечают политологи. На саммите БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) президент Путин присутствует виртуально. Однако это не помешало ему подключиться к дискуссии лидеров «пятерки» по видеосвязи и изложить свою позицию. Он согласился с коллегами, что «„пятерка“ по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры». Влияние БРИКС «в мировых делах последовательно укрепляется». «Стратегический курс БРИКС отвечает чаяниям мирового большинства. Главное — мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного и справедливого миропорядка. Мы против какой бы то ни было гегемонии и политики неоколониализма», — подчеркнул Путин. Он напомнил, что именно стремление ряда стран сохранить гегемонию, привело «к тяжелому кризису на Украине», где после госпереворота 8 лет шла «война на истребление» жителей Донбасса. Россия же делает все, чтобы «положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами». По словам Путина, экономический потенциал БРИКС, который уже сопоставим с экономиками стран «Большой семерки», будет расти и дальше. Он предложил создать при БРИКС комиссию по транспорту, которая занималась бы развитием транспортного коридора «Север — Юг» и других транснациональных логистических путей. В 2024 году Россия станет председателем БРИКС. Этот год пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», сообщил Путин. Среди приоритетных направлений в этот период он назвал борьбу с терроризмом, противодействие отмыванию денег, развитие межбанковской кооперации и расширение использования национальных валют и повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе. С этой позицией согласились и остальные лидеры. Президент Бразилии Лула да Силва дал понять, что не имеет ничего против расширения. Принять новых партнеров в объединение согласился и премьер-министр Нарендра Моди. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что «нужно воспользоваться форматом БРИКС+, чтобы больше стран стали частью семьи БРИКС, чтобы нарастить силу объединения». Хозяин нынешнего саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоза в финале обсуждения также подчеркнул, что «заинтересован в расширении БРИКС». «Именно так мы сможем усилить свои позиции во времена турбулентности», — сказал он. Между тем еще накануне саммита среди лидеров «пятерки» не было единства относительно расширения, напомнил URA.RU замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Но Путин изначально выступал за это. Впрочем, у экспертов не было сомнений, что на саммите ЮАР это не произойдет, но какие-то концептуальные решения будут приняты (заявки подали 23 государства). Вместе с тем, как полагает директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков, расширение любой организации всегда таит для нее и вызовы, ведь «чем разнообразнее круг участников объединения, тем сложнее согласовывать общие позиции по ключевым вопросам». «Тем не менее, в интересах России в условиях внешнеполитического давления, чтобы к БРИКС подключился более широкий круг стран. БРИКС — это «наиболее успешная международная площадка, которая создана без западного влияния», объясняет старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН, научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Волынский. И в этом ее ценность для России. Помимо политических, важны и экономические нюансы: пополнение списка стран-членов БРИКС позволит расширить зоны торгово-экономического сотрудничества. «Деконструкция нарративов постколониального наследия — проблема, беспокоящая и российское руководство, и КНР, и страны африканского континента, и страны Латинской Америки. БРИКС — полезный инструмент для этого. Это площадка для борьбы за рождение новых смыслов многополярной архитектуры мира», — резюмировал Волынский.