Власти РФ нашли решение проблемы кадрового голода в стране

Квалифицированных специалистов будут воспитывать, начиная с детского сада

01 сентября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил школу №1579 в День знаний Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ решают вопрос повышения числа квалифицированных специалистов. Для этого в стране создаются образовательные комплексы, которые объединяют все этапы обучения детей, начиная с детского сада и заканчивая подготовкой к поступлению в вуз. Так эксперты трактуют URA.RU итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина 1 сентября в школу №1579. Такие проекты позволят с детства вводить профориентированный подход, что поможет выпускать качественные кадры в будущем, считают аналитики. Новая школа Статья по теме В России изменят систему образования В ходе визита в образовательный комплекс «Школа №1579» глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года. «Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы», — отметил Мишустин. Премьер-министр пояснил, что правительство прикладывает усилия по повышению эффективности образования. «Во все времена именно образование являлось надежным фундаментом, на котором строится благополучие и процветание страны. Правительство уделяет большое внимание этому направлению, делает все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло получить разносторонние знания, реализовать свои способности и таланты, найти призвание в жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Мишустин высоко оценил качество новой школы и возможности, которые она предоставляет детям. «Мы посмотрели вашу школу — она потрясающая. У нас тоже были хорошие школы в свое время, но то, что сегодня мы видим, это медиатека, это кружки, это замечательная столовая, это возможность для ребят заниматься спортом. Все то, что нужно для ребенка, здесь есть», — отметил глава правительства. Школа №1579 состоит из 11 зданий: пяти школьных и шести — дошкольного образования. В школе предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, шахматный кружок и два спортзала. Учтены потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Мишустин задал школьникам несколько задач по математике Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ходе экскурсии по школе Мишустин посетил урок математики учеников 7-го класса. Премьер-министр поинтересовался у детей, какие предметы им больше нравятся и задал им несколько своих задач. С одной из них ученик сразу же справился, за что глава правительства похвалил его. «Молодец, пять!» — сказал Мишустин. Выходя из класса, премьер-министр пожелал детям удачи и посоветовал изучать математику: «Это самый лучший предмет». Также Михаил Мишустин посетил спортивный зал, где сыграл в настольный теннис с учеником школы. «Молодец, здорово играешь!» — похвалил глава правительства школьника. Мишустин сыграл с одним из учеников школы в настольный теннис Фото: Георгий Бергал © URA.RU Помимо посещения школы Мишустин 1 сентября записал видеообращение по случаю открытия в Иркутске первого в Сибирском федеральном округе суворовского училища. «За эти десятилетия благодаря уникальной подготовке, практическим навыкам выпускники училища стали элитой Вооруженных Сил страны. Среди них — видные военачальники, государственные и общественные деятели, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации», — отметил глава правительства. Нехватка специалистов На российском рынке труда в 2023 году сложилась острая нехватка специалистов. Больше всего страдает реальный сектор экономики. По данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, в промышленности с начала года самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Все это привело к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Данная ситуация заставляет компании повышать зарплаты, что в условиях нехватки рабочих рук и медленного роста производительности труда ведет к ускорению инфляции, сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды» Центробанка. Решение кадровых проблем Власти создают образовательные комплексы, чтобы с их помощью повысить число квалифицированных кадров в стране, считает директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Человек должен проносить образование через всю жизнь. Сначала детский сад, дошкольный период, потом школа, специальность, дальше подготовка к поступлению в вуз или специальное профессиональное образование. И все это в единой связи. С точки зрения современной теории считается, что данная система эффективно воспитывает кадры. На практике же она будет оценена через пару десятков лет после того, как образовательные комплексы заработали. Люди должны их пройти, начать работать, тогда мы сможем оценить эффективность», — пояснил эксперт. Образовательные комплексы поспособствуют увеличению количества и качества выпускаемых кадров Фото: Георгий Бергал © URA.RU С тем, что обучение в крупных образовательных комплексах позволит получить более качественных специалистов, согласен и член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «Создание образовательных комплексов связно с концентрацией ресурсов. Когда есть большой бюджет, можно формировать, например, инженерные классы или лабораторию. Кроме того, есть большая параллель, например — восемь классов, их можно разбить на группы по интересам. Эти группы будут не по одному человеку, а по 15. Создание классов по интересам однозначно может повлиять на выпуск более качественных кадров в будущем», — говорит собеседник агентства. Мишустин поздравил ученицу 6-го «М» класса Леонэль Мусину с днем рождения Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алены Аршиновой, главная цель проекта — создание единого образовательного пространства, а также, преемственность дошкольного и школьного образования. «Начиная посещать как детский сад, так и школу, ребенок проходит адаптацию. Единый образовательный комплекс ее смягчает, создает ребенку комфортные условия перехода из дошкольного в школьное образование: дети знают школу, им привычны педагоги. Это удобно и для учителей: они заранее знают, кто к ним придет, какие методики выбрать и готовят детей к школе в связке с воспитателями. Это удобно и родителям, они также знают педагогов и условия обучения», — подытожила Аршинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ решают вопрос повышения числа квалифицированных специалистов. Для этого в стране создаются образовательные комплексы, которые объединяют все этапы обучения детей, начиная с детского сада и заканчивая подготовкой к поступлению в вуз. Так эксперты трактуют URA.RU итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина 1 сентября в школу №1579. Такие проекты позволят с детства вводить профориентированный подход, что поможет выпускать качественные кадры в будущем, считают аналитики. Новая школа В ходе визита в образовательный комплекс «Школа №1579» глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года. «Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы», — отметил Мишустин. Премьер-министр пояснил, что правительство прикладывает усилия по повышению эффективности образования. Мишустин высоко оценил качество новой школы и возможности, которые она предоставляет детям. «Мы посмотрели вашу школу — она потрясающая. У нас тоже были хорошие школы в свое время, но то, что сегодня мы видим, это медиатека, это кружки, это замечательная столовая, это возможность для ребят заниматься спортом. Все то, что нужно для ребенка, здесь есть», — отметил глава правительства. Школа №1579 состоит из 11 зданий: пяти школьных и шести — дошкольного образования. В школе предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, шахматный кружок и два спортзала. Учтены потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе экскурсии по школе Мишустин посетил урок математики учеников 7-го класса. Премьер-министр поинтересовался у детей, какие предметы им больше нравятся и задал им несколько своих задач. С одной из них ученик сразу же справился, за что глава правительства похвалил его. «Молодец, пять!» — сказал Мишустин. Выходя из класса, премьер-министр пожелал детям удачи и посоветовал изучать математику: «Это самый лучший предмет». Также Михаил Мишустин посетил спортивный зал, где сыграл в настольный теннис с учеником школы. «Молодец, здорово играешь!» — похвалил глава правительства школьника. Помимо посещения школы Мишустин 1 сентября записал видеообращение по случаю открытия в Иркутске первого в Сибирском федеральном округе суворовского училища. «За эти десятилетия благодаря уникальной подготовке, практическим навыкам выпускники училища стали элитой Вооруженных Сил страны. Среди них — видные военачальники, государственные и общественные деятели, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации», — отметил глава правительства. Нехватка специалистов На российском рынке труда в 2023 году сложилась острая нехватка специалистов. Больше всего страдает реальный сектор экономики. По данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, в промышленности с начала года самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами. Все это привело к рекордно низкой безработице (3,2% в мае, по данным Росстата). Данная ситуация заставляет компании повышать зарплаты, что в условиях нехватки рабочих рук и медленного роста производительности труда ведет к ускорению инфляции, сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды» Центробанка. Решение кадровых проблем Власти создают образовательные комплексы, чтобы с их помощью повысить число квалифицированных кадров в стране, считает директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Человек должен проносить образование через всю жизнь. Люди должны их пройти, начать работать, тогда мы сможем оценить эффективность», — пояснил эксперт. С тем, что обучение в крупных образовательных комплексах позволит получить более качественных специалистов, согласен и член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «Создание образовательных комплексов связно с концентрацией ресурсов. Когда есть большой бюджет, можно формировать, например, инженерные классы или лабораторию. Кроме того, есть большая параллель, например — восемь классов, их можно разбить на группы по интересам. Эти группы будут не по одному человеку, а по 15. Создание классов по интересам однозначно может повлиять на выпуск более качественных кадров в будущем», — говорит собеседник агентства. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алены Аршиновой, главная цель проекта — создание единого образовательного пространства, а также, преемственность дошкольного и школьного образования. «Начиная посещать как детский сад, так и школу, ребенок проходит адаптацию. Единый образовательный комплекс ее смягчает, создает ребенку комфортные условия перехода из дошкольного в школьное образование: дети знают школу, им привычны педагоги. Это удобно и для учителей: они заранее знают, кто к ним придет, какие методики выбрать и готовят детей к школе в связке с воспитателями. Это удобно и родителям, они также знают педагогов и условия обучения», — подытожила Аршинова.