Выборы губернатора установят новые законы в тюменской политике

URA.RU подвело итоги губернаторской кампании-2023

08 сентября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Тюменской политической системе устанавливаются новые правила под влиянием выборов губернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Правила игры в тюменской политике будут пересмотрены после губернаторской кампании-2023. Уже сейчас демонстрируются обновленные взаимоотношения Юга Тюменской области с ХМАО и ЯНАО. Губернатор Александр Моор предлагает главам северных регионов новые условия, бывшего серого кардинала тюменской политики не допустили до выборов, а новые пиарщики придумали, как консервативному кандидату приблизиться к молодежи. URA.RU собрало информацию из высших кабинетов власти и подвело итоги кампании. «По итогам кампании становится понятно, что изменилось взаимодействие Юга региона с Севером. Если раньше Владимир Якушев начинал ездить в ХМАО и ЯНАО еще с мая, требовал с подчиненных выработать решения, которые были бы полезны для северян, пытался легитимизировать себя, то перед Моором такой задачи сейчас не стоит», — рассказывают агентству источники из политического бомонда. Владимир Якушев проводил встречи с северными губернаторами заранее, старался легитимизировать себя в глазах элит из соседних регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В своей предвыборной кампании на пост тюменского губернатора в 2014 году Владимир Якушев, пытаясь легитимизировать себя, показывал северянам свою полезность. Он делал упор на возможность выгодного переселения в Тюмень: это и выплаты северных пенсий в Тюменской области, и программа переселения в рамках «Сотрудничества», и земли многодетным семьям на Юге «Матрешки». В сегодняшней предвыборной кампании Моор изменил подход к взаимодействию с Севером. Вместо новых программ губернатор предложил им готовность оказать финансовую поддержку. «Теперь Юг Тюменской области тоже входит в консолидированную группу налогоплательщиков по программе „Сотрудничество“. Ранее в нее входили только Югра и Ямал. Моор демонстрирует элитам Севера другие правила», — делятся инсайдеры из политической элиты региона. Тюменская область будет финансировать программу «Сотрудничество» совместно с ЯНАО и ХМАО. Инсайд «Округа оказались под ударом в части бюджета. Добыча газа сокращается, добыча нефти тоже. Крупнейшие покупатели отказываются от нефти, а бюджеты ХМАО И ЯНАО зависят от крупных налогоплательщиков. В это время бюджет Тюменской области более приспособлен, экономика более диверсифицирована», — сообщил агентству политолог Александр Безделов. Присутствие полпреда и, одновременно, бывшего губернатора развязывает Моору руки. Он может не зацикливаться на постоянном выстраивании договоренностей с главами ХМАО и ЯНАО, а заниматься, непосредственно, своей предвыборной кампанией. Это видно из кампании Моора-2023. Применяются новые подходы к вовлечению, улучшается коммуникация с избирателями. «Используется больше современных методов, связанных с big data, хорошая в социальных сетях, работа с продвинутым населением. Коммуникация и использование „высоких технологий“ в политике существенно отличают кампанию 2023 от кампании 2018, отличают в позитивную сторону. Это позитивно скажется на итогах выборов, Моор может повысить свой результат», — комментирует положительные изменения генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Орлов: хорошо проведенная кампания Моора позитивно скажется на итогах выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В своей предвыборной кампании Александр Моор продемонстрировал высокую степень самостоятельности. Выборы 2018 года в плане взаимодействия с севером прошли мимо него. Тогда за налаживание взаимоотношений отвечал руководитель внутрипола Сергей Сарычев. Он знал многих глав муниципалитетов, чиновников и силовиков ХМАО и ЯНАО, имел них влияние. В этом время малоизвестный Моор, который был главой Тюмени, экстренно пытался стать узнаваемым хотя бы на Юге области. На выборах-2023 он получил новый опыт, усилил собственные связи с Севером. «Ходили слухи о том, что к губернаторским выборам все-таки придется вновь подключать Сарычева, отправлять его в ХМАО и ЯНАО. Считалось, что он единственный сможет курировать взаимодействие с элитами. Но этого не произошло. Моор справился самостоятельно», — сообщают инсайдеры. Александр Моор справился без своего бывшего вице-губернатора Сарычева на этих выборах Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кампания по выборам губернатора Тюменской области показала текущее состояние игроков от оппозиции. Очевидно ослабление ЛДПР, которая когда-то была второй партией в регионе. Еще в 2018 году либерал-демократы всерьез претендовали на то, чтобы отобрать большой процент у Моора, который был неизвестен. А сегодня, по прогнозам, не станут даже второй партией. Налицо внутрипартийный раскол: кандидат от партии (ямальская ячейка) Денис Садовников столкнулся с полным безразличием внутри тюменского штаба и даже с сопротивлением в штабе ХМАО. Коммунисты, отставшие от ЛДПР на несколько сотых процента в 2018 году, имеют все шансы обогнать их с большим отрывом. «Ячейки партии в ХМАО и ЯНАО отработали без особых нареканий. Кандидат Иван Левченко объехал крупные города, охватил трудовые коллективы», — рассказал собеседник агентства. Неожиданностью для тюменской политики стала активная работа «Справедливой России» в округах. Хорошо отработала ячейка в ЯНАО, связь с которой в 2018 году была полностью потеряна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правила игры в тюменской политике будут пересмотрены после губернаторской кампании-2023. Уже сейчас демонстрируются обновленные взаимоотношения Юга Тюменской области с ХМАО и ЯНАО. Губернатор Александр Моор предлагает главам северных регионов новые условия, бывшего серого кардинала тюменской политики не допустили до выборов, а новые пиарщики придумали, как консервативному кандидату приблизиться к молодежи. URA.RU собрало информацию из высших кабинетов власти и подвело итоги кампании. «По итогам кампании становится понятно, что изменилось взаимодействие Юга региона с Севером. Если раньше Владимир Якушев начинал ездить в ХМАО и ЯНАО еще с мая, требовал с подчиненных выработать решения, которые были бы полезны для северян, пытался легитимизировать себя, то перед Моором такой задачи сейчас не стоит», — рассказывают агентству источники из политического бомонда. В своей предвыборной кампании на пост тюменского губернатора в 2014 году Владимир Якушев, пытаясь легитимизировать себя, показывал северянам свою полезность. Он делал упор на возможность выгодного переселения в Тюмень: это и выплаты северных пенсий в Тюменской области, и программа переселения в рамках «Сотрудничества», и земли многодетным семьям на Юге «Матрешки». В сегодняшней предвыборной кампании Моор изменил подход к взаимодействию с Севером. Вместо новых программ губернатор предложил им готовность оказать финансовую поддержку. «Теперь Юг Тюменской области тоже входит в консолидированную группу налогоплательщиков по программе „Сотрудничество“. Ранее в нее входили только Югра и Ямал. Моор демонстрирует элитам Севера другие правила», — делятся инсайдеры из политической элиты региона. «Округа оказались под ударом в части бюджета. Добыча газа сокращается, добыча нефти тоже. Крупнейшие покупатели отказываются от нефти, а бюджеты ХМАО И ЯНАО зависят от крупных налогоплательщиков. В это время бюджет Тюменской области более приспособлен, экономика более диверсифицирована», — сообщил агентству политолог Александр Безделов. Присутствие полпреда и, одновременно, бывшего губернатора развязывает Моору руки. Он может не зацикливаться на постоянном выстраивании договоренностей с главами ХМАО и ЯНАО, а заниматься, непосредственно, своей предвыборной кампанией. Это видно из кампании Моора-2023. Применяются новые подходы к вовлечению, улучшается коммуникация с избирателями. «Используется больше современных методов, связанных с big data, хорошая в социальных сетях, работа с продвинутым населением. Коммуникация и использование „высоких технологий“ в политике существенно отличают кампанию 2023 от кампании 2018, отличают в позитивную сторону. Это позитивно скажется на итогах выборов, Моор может повысить свой результат», — комментирует положительные изменения генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В своей предвыборной кампании Александр Моор продемонстрировал высокую степень самостоятельности. Выборы 2018 года в плане взаимодействия с севером прошли мимо него. Тогда за налаживание взаимоотношений отвечал руководитель внутрипола Сергей Сарычев. Он знал многих глав муниципалитетов, чиновников и силовиков ХМАО и ЯНАО, имел них влияние. В этом время малоизвестный Моор, который был главой Тюмени, экстренно пытался стать узнаваемым хотя бы на Юге области. На выборах-2023 он получил новый опыт, усилил собственные связи с Севером. «Ходили слухи о том, что к губернаторским выборам все-таки придется вновь подключать Сарычева, отправлять его в ХМАО и ЯНАО. Считалось, что он единственный сможет курировать взаимодействие с элитами. Но этого не произошло. Моор справился самостоятельно», — сообщают инсайдеры. Очевидно ослабление ЛДПР, которая когда-то была второй партией в регионе. Еще в 2018 году либерал-демократы всерьез претендовали на то, чтобы отобрать большой процент у Моора, который был неизвестен. А сегодня, по прогнозам, не станут даже второй партией. Налицо внутрипартийный раскол: кандидат от партии (ямальская ячейка) Денис Садовников столкнулся с полным безразличием внутри тюменского штаба и даже с сопротивлением в штабе ХМАО. Коммунисты, отставшие от ЛДПР на несколько сотых процента в 2018 году, имеют все шансы обогнать их с большим отрывом. «Ячейки партии в ХМАО и ЯНАО отработали без особых нареканий. Кандидат Иван Левченко объехал крупные города, охватил трудовые коллективы», — рассказал собеседник агентства. Неожиданностью для тюменской политики стала активная работа «Справедливой России» в округах. Хорошо отработала ячейка в ЯНАО, связь с которой в 2018 году была полностью потеряна.