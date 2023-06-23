Тюменская область будет финансировать программу «Сотрудничество» совместно с ЯНАО и ХМАО. Инсайд

23 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал обновленную версию программы сотрудничества трех регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область будет финансировать программу «Сотрудничество» совместно с Югрой и Ямалом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В консолидированную группу налогоплательщиков по программе „Сотрудничество“ ранее входили только Югра и Ямал. В обновленную программу добавилась Тюменская область», — сообщает инсайдер. По данным другого источника агентства, правки носят технический характер и связаны с налоговой реформой. «После того, как Минфин отнял у регионов НДПИ в федеральный бюджет, налог на прибыль, поступающий из автономных округов, компенсировал Тюмени выпадающие доходы. Часть средств направлялась в бюджет региона, остальное распределялось между ХМАО и ЯНАО в рамках программы сотрудничества. Так как за 20 лет работы программы область показывала устойчивый рост, а собираемость налоговых доходов после реформы с января 2023 года изменилась, пришлось вносить технические правки. Общие принципы распределения и статус-кво при этом сохранились», — прокомментировал собеседник. Корреспондент агентства направил запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области были вынуждены досрочно пролонгировать договор по программе «Сотрудничество». Источники агентства связывают это с особенностями планирования бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская область будет финансировать программу «Сотрудничество» совместно с Югрой и Ямалом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В консолидированную группу налогоплательщиков по программе „Сотрудничество“ ранее входили только Югра и Ямал. В обновленную программу добавилась Тюменская область», — сообщает инсайдер. По данным другого источника агентства, правки носят технический характер и связаны с налоговой реформой. «После того, как Минфин отнял у регионов НДПИ в федеральный бюджет, налог на прибыль, поступающий из автономных округов, компенсировал Тюмени выпадающие доходы. Часть средств направлялась в бюджет региона, остальное распределялось между ХМАО и ЯНАО в рамках программы сотрудничества. Так как за 20 лет работы программы область показывала устойчивый рост, а собираемость налоговых доходов после реформы с января 2023 года изменилась, пришлось вносить технические правки. Общие принципы распределения и статус-кво при этом сохранились», — прокомментировал собеседник. Корреспондент агентства направил запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области были вынуждены досрочно пролонгировать договор по программе «Сотрудничество». Источники агентства связывают это с особенностями планирования бюджета.