ЯНАО сохранил лидерство по явке на выборы тюменского губернатора

Команда Артюхова не уступила предшественникам

11 сентября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Явка избирателей на 1,5-2% превысила результаты пятилетней давности Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО статья из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 ЯНАО сохранил первое место среди «тюменской матрешки» по явке и количеству голосов на выборах губернатора Тюменской области, однако не смог побить собственный рекорд 2018 года. По информации источников в окружном избиркоме, на момент закрытия участков проголосовало почти 65,83% % избирателей. Примерно такой же результат — 65,98% — был получен на выборах пять лет назад. Ирина Соколова занималась организацией выборов губернатора Тюменской области на Ямале в 2018 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пять лет назад заслуги за проделанную на Ямале предвыборную работу приписывали бывшему вице-губернатору Ирине Соколовой, входившей в команду экс-главы региона Дмитрия Кобылкина. Преемник Соколовой, курирующий политблок замгубернатора Сергей Климентьев, в этом году справился с организацией выборов не хуже своего наставника — Ямал остался лидером. Источники сходятся во мнении, что успешным проведением тюменских выборов на Ямале Артюхов смог доказать профессионализм и собранность своей команды. «Ямал исторически дает хорошую явку — она была всегда в среднем выше, чем у соседней Югры. В каждом отдельном случае есть большая заслуга внутриполитического блока, сейчас — Сергея Владимировича Климентьева. Не надо забывать, что до этого он возглавлял департамент внутренней политики и был самым ближайшим человеком к Ирине Борисовне Соколовой. Конечно же, команда Артюхова показывает свою эффективность — в том числе это и их заслуга», — прокомментировал работу правительства член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. Сценарий выборов 2018 года помог Сергею Климентьеву провести успешные выборы сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Источник в истеблишменте региона утверждает, что Климентьеву было намного легче проводить выборы, чем Соколовой пять лет назад, когда ямальцев только приходилось знакомить с кандидатами в губернаторы. Сейчас они не нуждаются в особом представлении — Александр Моор, Иван Левченко и Владимир Пискайкин уже участвовали в выборах тюменского главы в 2018 году. Четвертый кандидат — Денис Садовников — ямалец, который осуществляет политическую деятельность в регионе более восьми лет. «Если раньше визиты кандидатов на Ямал происходили с целью познакомиться с избирателями и заявить о себе, то в этот раз их приезды были исключительно для поддержания имиджа и отношений с регионом», — добавил инсайдер. Собеседник в окружном правительстве отмечает, что Климентьев для проведения выборов в округе не использовал собственных новых методов и подходов, а заимствовал успешный опыт, приобретенный еще под началом Соколовой. Такого же мнения придерживается и политолог Забродин. «Я бы не стал говорить, что есть какие-то уникальные технологии. Один из главных критериев хороших избирательных результатов на Ямале заключается в том, что в принципе в регионе очень стабильная общественно-политическая ситуация и достаточно высокий уровень активности у населения», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 10 сентября прошли выборы губернатора Тюменской области. По информации агентства, уже к 23.00 были обработаны бюллетени на почти всех участках. Предварительно Александр Моор набрал порядка 75% голосов, Денис Садовников порядка 10%, Левченко — примерно 6%, Пискайкин — около 5%. Окончательные итоги избирком ЯНАО обещал обнародовать 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЯНАО сохранил первое место среди «тюменской матрешки» по явке и количеству голосов на выборах губернатора Тюменской области, однако не смог побить собственный рекорд 2018 года. По информации источников в окружном избиркоме, на момент закрытия участков проголосовало почти 65,83% % избирателей. Примерно такой же результат — 65,98% — был получен на выборах пять лет назад. Пять лет назад заслуги за проделанную на Ямале предвыборную работу приписывали бывшему вице-губернатору Ирине Соколовой, входившей в команду экс-главы региона Дмитрия Кобылкина. Преемник Соколовой, курирующий политблок замгубернатора Сергей Климентьев, в этом году справился с организацией выборов не хуже своего наставника — Ямал остался лидером. Источники сходятся во мнении, что успешным проведением тюменских выборов на Ямале Артюхов смог доказать профессионализм и собранность своей команды. «Ямал исторически дает хорошую явку — она была всегда в среднем выше, чем у соседней Югры. В каждом отдельном случае есть большая заслуга внутриполитического блока, сейчас — Сергея Владимировича Климентьева. Не надо забывать, что до этого он возглавлял департамент внутренней политики и был самым ближайшим человеком к Ирине Борисовне Соколовой. Конечно же, команда Артюхова показывает свою эффективность — в том числе это и их заслуга», — прокомментировал работу правительства член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. Источник в истеблишменте региона утверждает, что Климентьеву было намного легче проводить выборы, чем Соколовой пять лет назад, когда ямальцев только приходилось знакомить с кандидатами в губернаторы. Сейчас они не нуждаются в особом представлении — Александр Моор, Иван Левченко и Владимир Пискайкин уже участвовали в выборах тюменского главы в 2018 году. Четвертый кандидат — Денис Садовников — ямалец, который осуществляет политическую деятельность в регионе более восьми лет. «Если раньше визиты кандидатов на Ямал происходили с целью познакомиться с избирателями и заявить о себе, то в этот раз их приезды были исключительно для поддержания имиджа и отношений с регионом», — добавил инсайдер. Собеседник в окружном правительстве отмечает, что Климентьев для проведения выборов в округе не использовал собственных новых методов и подходов, а заимствовал успешный опыт, приобретенный еще под началом Соколовой. Такого же мнения придерживается и политолог Забродин. «Я бы не стал говорить, что есть какие-то уникальные технологии. Один из главных критериев хороших избирательных результатов на Ямале заключается в том, что в принципе в регионе очень стабильная общественно-политическая ситуация и достаточно высокий уровень активности у населения», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 10 сентября прошли выборы губернатора Тюменской области. По информации агентства, уже к 23.00 были обработаны бюллетени на почти всех участках. Предварительно Александр Моор набрал порядка 75% голосов, Денис Садовников порядка 10%, Левченко — примерно 6%, Пискайкин — около 5%. Окончательные итоги избирком ЯНАО обещал обнародовать 11 сентября.