Избиркомы ЯНАО приступили к подсчетам голосов на выборах главы Тюменской области

Результаты голосования избирком ЯНАО намерен объявить 11 сентября
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
Избирательные участки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершили прием бюллетеней и закрылись в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей на выборах главы Тюменской области.
«Все участки на Ямале закрылись ровно в 20:00. Комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Статистика будет утром», — говорится в сообщении ИК ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что на 18.00 в ЯНАО явка превысила 62%. Лучшие результаты показали сельские территории: в Красноселькупском районе, например, явка превысила 80%.
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