Избиркомы ЯНАО приступили к подсчетам голосов на выборах главы Тюменской области

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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, подсчет бюллетеней, выборы 2020
Результаты голосования избирком ЯНАО намерен объявить 11 сентября Фото:
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Избирательные участки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершили прием бюллетеней и закрылись в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей на выборах главы Тюменской области.

«Все участки на Ямале закрылись ровно в 20:00. Комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Статистика будет утром», — говорится в сообщении ИК ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что на 18.00 в ЯНАО явка превысила 62%. Лучшие результаты показали сельские территории: в Красноселькупском районе, например, явка превысила 80%.

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Избирательные участки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершили прием бюллетеней и закрылись в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей на выборах главы Тюменской области. «Все участки на Ямале закрылись ровно в 20:00. Комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Статистика будет утром», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что на 18.00 в ЯНАО явка превысила 62%. Лучшие результаты показали сельские территории: в Красноселькупском районе, например, явка превысила 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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