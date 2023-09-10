Избиркомы ЯНАО приступили к подсчетам голосов на выборах главы Тюменской области

10 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Результаты голосования избирком ЯНАО намерен объявить 11 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Избирательные участки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершили прием бюллетеней и закрылись в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей на выборах главы Тюменской области. «Все участки на Ямале закрылись ровно в 20:00. Комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Статистика будет утром», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что на 18.00 в ЯНАО явка превысила 62%. Лучшие результаты показали сельские территории: в Красноселькупском районе, например, явка превысила 80%.

Избирательные участки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершили прием бюллетеней и закрылись в 20.00 10 сентября. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей на выборах главы Тюменской области. «Все участки на Ямале закрылись ровно в 20:00. Комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Статистика будет утром», — говорится в сообщении ИК ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что на 18.00 в ЯНАО явка превысила 62%. Лучшие результаты показали сельские территории: в Красноселькупском районе, например, явка превысила 80%.