Комарова помогла Моору добиться сенсации на выборах

Для этого пришлось пересмотреть его избирательную стратегию в ХМАО

11 сентября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО добилась рекордных показателей на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова сотворила политическую сенсацию на выборах главы Тюменской области. Традиционно пассивные в политическом плане югорчане продемонстрировали самые высокие результаты по явке за три последние региональные кампании. По предварительным итогам голосования,10 сентября на избирательные участки в Ханты-Мансийском округе пришло 38,91% жителей. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014 — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%. По результатам обработки 53% протоколов системой ГАС «Выборы», Александр Моор побеждает в Югре со значительным перевесом. За него проголосовало 216 906 избирателей (76,29%). На втором месте коммунист Иван Левченко с голосами 28 628 (10,07%) избирателей, на третьем — кандидат от ЛДПР Денис Садовников (22 023 или 7,75% голосов), на четвертом — эсер Владимир Пискайкин. За него проголосовало 11 171 избиратель (3,93%). В ХМАО действующий губернатор Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах Фото: Елена Антипина @ URA.RU В 2018 году Моор победил, набрав 173 285 (44,9%) голосов избирателей. Пока, по данным избиркома, Моору не удалось побить рекорд экс-главы Тюменской области Владимира Якушева. В 2014 году за него отдали свои голоса 321 593 (83,39%) избирателей. Однако после окончательной обработки протоколов предварительные данные могут измениться. Источник, близкий к окружному правительству, рассказал, что таких сенсационных результатов на выборах губернатора Тюменской области не ждал никто. Соцопросы показывали положительное отношение югорчан к политическому образу Александра Моора. Но без ответа оставался вопрос — какое отношение к Югре имеет глава соседнего региона? «Причина успеха — кардинальная смена стратегии в Югре. Изначально обсуждался консервативный сценарий со ставкой на программу „Сотрудничество“. Согласно ему, прогнозировались результаты аналогичные 2018 году — явка бы составила около 35%, цифры поддержки — 46-51%. Избирательный штаб в ХМАО настоял на использовании бренда „Команда Югры“ и отождествлении Моора с успехами политической команды губернатора Натальи Комаровой», — рассказал инсайдер. Другой собеседник агентства, близкий к региональному избирательному штабу, рассказал, что Комарова погрузилась в кампанию Александра Моора и через встречи с общественностью и рабочие поездки показала свою личную заинтересованность в его переизбрании. «Это сигнал был считан не только представителями крупнейших предприятий региона (они мобилизовали значительную часть сотрудников), но и лояльным электоратом в целом», — резюмировал источник. Сигнал Комаровой поддержать Моора считали политэлиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С такой оценкой ситуации согласен и политолог Борис Григорьев. «Поддержка со стороны губернатора Югры Натальи Комаровой, которая выступила локомотивом, активно включившись в кампанию Моора, повысила интерес жителей к выборам главы соседней области и главного кандидата. Мы видим консолидацию граждан вокруг власти и лично Комаровой, и явку как результат этого тренда», — считает эксперт. При этом Григорьев подчеркнул, что сам Моор также вел активную избирательную кампанию. А ее ключевыми темами были семейные ценности, развитие, взаимовыручка. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил еще одно ноу-хау избирательной кампании Моора в Югре — это проект «Культурное сотрудничество». С мая по сентябрь лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в ХМАО и на ЯНАО, что также повысило вовлеченность избирателей в выборы тюменского губернатора. «В свое время генерал Александр Лебедь, когда баллотировался на пост губернатора Красноярского края привозил за большие деньги Алена Делона. Но какая связь между французским актером и жителями Сибири? Гастроли тюменских коллективов в северных округах — идеологически правильный ход. По своему мастерству они могут не уступать столичным артистам. При этом демонстрируют югорчанам свою близость и чувство сопричастности северян к общей судьбе большой Тюменской области», — считает Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сотворила политическую сенсацию на выборах главы Тюменской области. Традиционно пассивные в политическом плане югорчане продемонстрировали самые высокие результаты по явке за три последние региональные кампании. По предварительным итогам голосования,10 сентября на избирательные участки в Ханты-Мансийском округе пришло 38,91% жителей. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014 — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%. По результатам обработки 53% протоколов системой ГАС «Выборы», Александр Моор побеждает в Югре со значительным перевесом. За него проголосовало 216 906 избирателей (76,29%). На втором месте коммунист Иван Левченко с голосами 28 628 (10,07%) избирателей, на третьем — кандидат от ЛДПР Денис Садовников (22 023 или 7,75% голосов), на четвертом — эсер Владимир Пискайкин. За него проголосовало 11 171 избиратель (3,93%). В 2018 году Моор победил, набрав 173 285 (44,9%) голосов избирателей. Пока, по данным избиркома, Моору не удалось побить рекорд экс-главы Тюменской области Владимира Якушева. В 2014 году за него отдали свои голоса 321 593 (83,39%) избирателей. Однако после окончательной обработки протоколов предварительные данные могут измениться. Источник, близкий к окружному правительству, рассказал, что таких сенсационных результатов на выборах губернатора Тюменской области не ждал никто. Соцопросы показывали положительное отношение югорчан к политическому образу Александра Моора. Но без ответа оставался вопрос — какое отношение к Югре имеет глава соседнего региона? Другой собеседник агентства, близкий к региональному избирательному штабу, рассказал, что Комарова погрузилась в кампанию Александра Моора и через встречи с общественностью и рабочие поездки показала свою личную заинтересованность в его переизбрании. «Это сигнал был считан не только представителями крупнейших предприятий региона (они мобилизовали значительную часть сотрудников), но и лояльным электоратом в целом», — резюмировал источник. С такой оценкой ситуации согласен и политолог Борис Григорьев. «Поддержка со стороны губернатора Югры Натальи Комаровой, которая выступила локомотивом, активно включившись в кампанию Моора, повысила интерес жителей к выборам главы соседней области и главного кандидата. Мы видим консолидацию граждан вокруг власти и лично Комаровой, и явку как результат этого тренда», — считает эксперт. При этом Григорьев подчеркнул, что сам Моор также вел активную избирательную кампанию. А ее ключевыми темами были семейные ценности, развитие, взаимовыручка. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил еще одно ноу-хау избирательной кампании Моора в Югре — это проект «Культурное сотрудничество». С мая по сентябрь лучшие творческие коллективы юга области дали порядка 20 концертов в ХМАО и на ЯНАО, что также повысило вовлеченность избирателей в выборы тюменского губернатора. «В свое время генерал Александр Лебедь, когда баллотировался на пост губернатора Красноярского края привозил за большие деньги Алена Делона. Но какая связь между французским актером и жителями Сибири? Гастроли тюменских коллективов в северных округах — идеологически правильный ход. По своему мастерству они могут не уступать столичным артистам. При этом демонстрируют югорчанам свою близость и чувство сопричастности северян к общей судьбе большой Тюменской области», — считает Солонников.