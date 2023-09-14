Мэрия Екатеринбурга получила первый ультиматум из новой думы

И выполнила его. А другое «обещание» Орлов отменил — в пользу РМК

14 сентября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Александр Колесников, как и хотел, возглавит комиссию по городскому хозяйству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Между кланами, представленными в новой гордуме Екатеринбурга, начали распределять комиссии. По данным URA.RU, наиболее ресурсные, по горхозу и муниципальной собственности, мэр Алексей Орлов решил доверить команде Алексея Вихарева и РМК, причем в первом случае, по слухам, был жесткий ультиматум — на вечернем фуршете в администрации, — а во-втором, говорят, Орлов фактически обнулил разговор, состоявшийся там же. «Пост руководителя комиссии по городскому хозяйству достанется [депутату Александру] Колесникову», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. Другой собеседник уточнил, что вечером 10 сентября, когда чиновники и кандидаты-единороссы собрались подвести итоги выборов, Колесников якобы сказал кому-то из вице-мэров: «Если горхоз мне не отдадите, я вам такое устрою [в следующие пять лет]». По слухам, комиссию по горхозу мог возглавить и Дмитрий Сторожилов Фото: Илья Московец © URA.RU Серьезно это прозвучало или в шутку, неясно. Многие в городской власти к этой манере Колесникова вести разговор, привыкли. Уточнить у самого депутата, действительно ли от него прозвучала такая реплика, к моменту публикации не удалось — он не ответил на вопрос корреспондента. По словам источника, Колесникову эта комиссия нужна для того, чтобы решать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства — ведь тот является директором УК «РЭМП Железнодорожного района». А другой представитель команды Вихарева, депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР), реализует финансовоемкий проект обновления лифтов по всему городу. Игорь Сутягин говорит, что не обсуждал с депутатами распределение должностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый источник утверждает, что на комиссию по горхозу также претендовала УГМК — в лице депутата Дмитрия Сторожилова. «Он, возможно, будет замом у Колесникова», — предположил собеседник. Еще один источник поделился, что первый вице-мэр Игорь Сутягин, беседуя на фуршете с депутатом Михаилом Вечкензиным (тоже из команды Вихарева), якобы сказал, что в целом не против, чтобы тот остался у руля комиссии по муниципальной собственности. «Претензий у меня к тебе нет. Продолжаем работать», — передают месседж Сутягина в администрации. Хотя другой источник сказал, что ничего подобного не звучало: якобы Вечкензин сказал, что не уверен, что ему вообще это надо. Новость по теме Главврача «спрятали» от оппонентов мэра Екатеринбурга — чтобы оставить во власти А Сутягин заявил корреспонденту, что и не мог обсуждать комиссию. «Так как не я решаю, кто возглавит депутатские комиссии, а сами депутаты», — объяснил чиновник. Однако в итоге решил Орлов. «Комиссию возглавит [юрист РМК Алексей] Шестаков», — сообщил один из источников. Логика в этом есть: в РМК Шестаков занимается как раз строительными и земельными вопросами. При этом сам он сказал, что предложения пока не получал. «Но, если поступит, я готов выстраивать работу комиссии и трудиться на благо города», — отметил впервые избравшийся депутат. В отношении других комиссий ясности пока меньше, борьба за них (чиновники называют это «консультациями») продолжается. По данным URA.RU, на комиссию по соцзащите и здравоохранению претендуют два человека — главврач областной стоматологии Марина Харитонова и сотрудник «Территориального центра медицины катастроф» Станислав Киселев (избрался при поддержке «Реновы»). Одна из комиссий может достаться и Игорю Володину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике может возглавить депутат Владислав Овчинников (волонтерский центр РМК) и директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева, по экономике с большой долей вероятности возглавит глава ГК «Априори» Сергей Козлов («Новые люди»), по бюджету — помощница миллиардера Валерия Савельева (AVS Group) Елена Бондаренко, которая руководила комиссией в предыдущем созыве. Претендентами на комиссию по местному самоуправлению называют Вихарева (хотя он отрицает) и Дмитрия Сергина, на комиссию по безопасности — Игоря Володина (команда враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова), бывшего спикера, и Сергея Павленко, экс-сотрудника УФСБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Между кланами, представленными в новой гордуме Екатеринбурга, начали распределять комиссии. По данным URA.RU, наиболее ресурсные, по горхозу и муниципальной собственности, мэр Алексей Орлов решил доверить команде Алексея Вихарева и РМК, причем в первом случае, по слухам, был жесткий ультиматум — на вечернем фуршете в администрации, — а во-втором, говорят, Орлов фактически обнулил разговор, состоявшийся там же. «Пост руководителя комиссии по городскому хозяйству достанется [депутату Александру] Колесникову», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. Другой собеседник уточнил, что вечером 10 сентября, когда чиновники и кандидаты-единороссы собрались подвести итоги выборов, Колесников якобы сказал кому-то из вице-мэров: «Если горхоз мне не отдадите, я вам такое устрою [в следующие пять лет]». Серьезно это прозвучало или в шутку, неясно. Многие в городской власти к этой манере Колесникова вести разговор, привыкли. Уточнить у самого депутата, действительно ли от него прозвучала такая реплика, к моменту публикации не удалось — он не ответил на вопрос корреспондента. По словам источника, Колесникову эта комиссия нужна для того, чтобы решать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства — ведь тот является директором УК «РЭМП Железнодорожного района». А другой представитель команды Вихарева, депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР), реализует финансовоемкий проект обновления лифтов по всему городу. Первый источник утверждает, что на комиссию по горхозу также претендовала УГМК — в лице депутата Дмитрия Сторожилова. «Он, возможно, будет замом у Колесникова», — предположил собеседник. Еще один источник поделился, что первый вице-мэр Игорь Сутягин, беседуя на фуршете с депутатом Михаилом Вечкензиным (тоже из команды Вихарева), якобы сказал, что в целом не против, чтобы тот остался у руля комиссии по муниципальной собственности. «Претензий у меня к тебе нет. Продолжаем работать», — передают месседж Сутягина в администрации. Хотя другой источник сказал, что ничего подобного не звучало: якобы Вечкензин сказал, что не уверен, что ему вообще это надо. А Сутягин заявил корреспонденту, что и не мог обсуждать комиссию. «Так как не я решаю, кто возглавит депутатские комиссии, а сами депутаты», — объяснил чиновник. Однако в итоге решил Орлов. «Комиссию возглавит [юрист РМК Алексей] Шестаков», — сообщил один из источников. Логика в этом есть: в РМК Шестаков занимается как раз строительными и земельными вопросами. При этом сам он сказал, что предложения пока не получал. «Но, если поступит, я готов выстраивать работу комиссии и трудиться на благо города», — отметил впервые избравшийся депутат. В отношении других комиссий ясности пока меньше, борьба за них (чиновники называют это «консультациями») продолжается. По данным URA.RU, на комиссию по соцзащите и здравоохранению претендуют два человека — главврач областной стоматологии Марина Харитонова и сотрудник «Территориального центра медицины катастроф» Станислав Киселев (избрался при поддержке «Реновы»). Комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике может возглавить депутат Владислав Овчинников (волонтерский центр РМК) и директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева, по экономике с большой долей вероятности возглавит глава ГК «Априори» Сергей Козлов («Новые люди»), по бюджету — помощница миллиардера Валерия Савельева (AVS Group) Елена Бондаренко, которая руководила комиссией в предыдущем созыве. Претендентами на комиссию по местному самоуправлению называют Вихарева (хотя он отрицает) и Дмитрия Сергина, на комиссию по безопасности — Игоря Володина (команда враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова), бывшего спикера, и Сергея Павленко, экс-сотрудника УФСБ.