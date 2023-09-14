Главврача «спрятали» от оппонентов мэра Екатеринбурга — чтобы оставить во власти

Главврач Огарков отказался от места в думе Екатеринбурга под угрозой увольнения

Игорь Огарков написал заявление о самоотводе накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврача детской больницы №9 Игоря Огаркова — протеже УГМК — «спрятали», чтобы он не отдал свое место в гордуме Екатеринбурга депутату Антону Швалеву, представителю враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Детали операции, по итогам которой расклад сил в думе сменился, URA.RU раскрыл источник в руководстве реготделения «Единой России».

Как писало URA.RU, весной губернатор Евгений Куйвашев (или его неформальный советник Ринат Хазеев) попросил Швалева не участвовать в праймериз ЕР по округу №5, где мэрия вела сотрудника УГМК Алексея Смирнова. Тот согласился — под гарантию, что получит проходное место в общегородском списке ЕР. Однако по итогам праймериз он оказался лишь на полупроходном девятом — его неожиданно сместил Огарков, которого попросила выдвинуться мэрия.

ЕР по итогам выборов получила четыре «списочных» места. Швалев мог попасть в думу лишь при условии, что Огарков откажется от мандата.

По данным агентства, в ночь после выборов губернатор заверил — предположительно, Кочеткова, — что со Швалевым «все будет в порядке». Но возникла двухдневная пауза. По словам источника URA.RU, Огарков не выходил на связь, его никто не мог найти. Заявление о самоотводе он должен был написать до вечера 16 сентября. Иначе автоматически становился бы депутатом.

«Мэрия Огаркова спрятала, чтобы просто переждать. Он реально был недоступен», — поделился источник. По его словам, «нашелся» Огарков после того, как ему передали (через кого — неизвестно), что, если он не напишет заявление, покинет пост главврача больницы (даже несмотря на близкую дружбу с министром Андреем Карловым). «К вечеру 13-го заявление было готово», — поделился собеседник. О снятии Огаркова URA.RU сообщило в 11 утра 14 сентября. Через час корреспондент видел, как Швалев заходит в здание исполкома ЕР — подписывать необходимые бумаги.

Фракция Кочеткова в новой думе, таким образом, увеличивается с четырех до пяти человек. А фракция УГМК, наоборот, сокращается с пяти до четырех.

Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга теперь выглядит так Инфографика: Юлия Виноградова © URA.RU