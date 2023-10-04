Путин сделал еще один шаг к развитию многополярного мира

Президент нашел решение проблемы безопасности международных платежей

04 октября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с участниками финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сделал еще один шаг к развитию многополярного мира. Российский лидер 4 октября в Сочи поддержал создание международного молодежного движения, которое будет работать над безопасностью финансовых сервисов, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, в будущем это поможет решить вопросы, связанные с свободой перемещения капиталов в рамках стран БРИКС. «Инициатива Аугусто» На олимпиаде присутствуют школьники из 19 стран и 4 континентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 4 октября в Сочи в образовательном центре «Сириус» провел встречу с участниками финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности. Глава государства подчеркнул серьезность направления олимпиады. «Здесь, в зале, находятся совсем молодые люди — и занимаются таким серьезным вопросом, как безопасность, да еще и финансовая», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что мир постепенно избавляется от диктаторской финансово-экономической модели, целью которой является загнать в долги и превратить страны в экономические колонии, лишить ресурсов для развития. «Я думаю, вы согласитесь, такое будущее мало кому понравится. И потому процесс построения именно многополярного миропорядка — более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества — просто неизбежен, исторически необходим», — заверил глава государства. Путин назвал идею о преобразовании олимпиады в международное движение «инициативой Аугусто» в честь ее автора из Бразилии (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе встречи глава государства поддержал инициативу участника из Бразилии Аугусто о преобразовании Международной молодежной олимпиады по финансовой безопасности в международное движение. «Знаете, это хорошая идея», — отреагировал глава государства. Путин отметил важность создания подобного рода движений не только для России, но и для всего мира. «Конечно, мы будем поддерживать, безусловно, все, что связано с этим видом деятельности (обеспечением финансовой безопасности), потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира», — подчеркнул президент. Рост финансового мошенничества По данным Центробанка, в январе — марте 2023 года кибермошенникам удалось провести 252 100 операций со счетами без согласия их владельцев. Суммарно было похищено 4,5 млрд рублей. Также в первом квартале 2023 года банки отразили 2,7 млн атак на счета клиентов. Активность преступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза. Путин способствует развитию новых финансовых сервисов, которые помогут безопасному перемещению капитала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые финансовые сервисы Президент РФ Владимир Путин поспособствовал обеспечению безопасности финансовых сервисов и услуг, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Проблема финансовой безопасности — это только первая часть. Задача стоит сделать мир без границ, способствовать свободному и безопасному перемещению капитала. То есть открыть границы для капитала, которые позволят вместе решать проблемы развития в рамках многополярного мира. Надо сделать так, чтобы вопросы, связанные с свободой перемещения капиталов в рамках стран БРИКС, решались. Нужно, чтобы это было безопасно. Чтобы Россия могла быть одним из международных финансовых центров. У нас большой потенциал, чтобы те деньги, которые есть у граждан Бразилии, Китая работали на наши же интересы», — пояснил политолог. Путин направляет активность молодого поколения в творческое и созидательное русло Фото: Владимир Андреев © URA.RU С тем, что создав молодежное движение по финансовой безопасности Россия поможет как себе, так и всему миру согласился и зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Также, по его словам, Путин, поддержав создание движения, направляет активность молодого поколения в творческое и созидательное русло. «Президент прекрасно понимает, что молодежь — это активная сила. Она не может сидеть на месте. Либо молодежь будет занята позитивными, созидательными, творческими делами. Либо будет заниматься разрушительными делами. Запад долгое время пытался нашу молодежь пустить по пути саморазрушения. Единственное правильное противодействие, которое этому может быть — не просто запрещать, но перенаправить активность молодежи в творческое и созидательное русло. И чтобы сами себя молодые люди прокачивали», — подытожил Матвейчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сделал еще один шаг к развитию многополярного мира. Российский лидер 4 октября в Сочи поддержал создание международного молодежного движения, которое будет работать над безопасностью финансовых сервисов, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, в будущем это поможет решить вопросы, связанные с свободой перемещения капиталов в рамках стран БРИКС. «Инициатива Аугусто» Президент РФ Владимир Путин 4 октября в Сочи в образовательном центре «Сириус» провел встречу с участниками финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности. Глава государства подчеркнул серьезность направления олимпиады. «Здесь, в зале, находятся совсем молодые люди — и занимаются таким серьезным вопросом, как безопасность, да еще и финансовая», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что мир постепенно избавляется от диктаторской финансово-экономической модели, целью которой является загнать в долги и превратить страны в экономические колонии, лишить ресурсов для развития. В ходе встречи глава государства поддержал инициативу участника из Бразилии Аугусто о преобразовании Международной молодежной олимпиады по финансовой безопасности в международное движение. «Знаете, это хорошая идея», — отреагировал глава государства. Путин отметил важность создания подобного рода движений не только для России, но и для всего мира. «Конечно, мы будем поддерживать, безусловно, все, что связано с этим видом деятельности (обеспечением финансовой безопасности), потому что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира», — подчеркнул президент. Рост финансового мошенничества По данным Центробанка, в январе — марте 2023 года кибермошенникам удалось провести 252 100 операций со счетами без согласия их владельцев. Суммарно было похищено 4,5 млрд рублей. Также в первом квартале 2023 года банки отразили 2,7 млн атак на счета клиентов. Активность преступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза. Новые финансовые сервисы Президент РФ Владимир Путин поспособствовал обеспечению безопасности финансовых сервисов и услуг, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Проблема финансовой безопасности — это только первая часть. Задача стоит сделать мир без границ, способствовать свободному и безопасному перемещению капитала. У нас большой потенциал, чтобы те деньги, которые есть у граждан Бразилии, Китая работали на наши же интересы», — пояснил политолог. С тем, что создав молодежное движение по финансовой безопасности Россия поможет как себе, так и всему миру согласился и зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Также, по его словам, Путин, поддержав создание движения, направляет активность молодого поколения в творческое и созидательное русло. «Президент прекрасно понимает, что молодежь — это активная сила. Она не может сидеть на месте. Либо молодежь будет занята позитивными, созидательными, творческими делами. Либо будет заниматься разрушительными делами.