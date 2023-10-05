Путин дал понять, что положит конец власти США и Евросоюза

В мире сформировался более мощный блок. Рассказ URA.RU с «Валдая»

05 октября 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

На Валдайском клубе президент РФ Владимир Путин дал понять, что положит конец власти США и Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Валдайского клуба дал понять, что положит конец гегемонии США и Евросоюза. В мире формируется более мощный блок из стран, которые тоже думают о собственном суверенитете и интересах, но не в ущерб другим, которые готовы на равных сотрудничать друг с другом. Как объяснили URA.RU эксперты, такой цивилизационный подход Путина, видение будущего РФ и ее места в мире стал продолжением его знаменитой Мюнхенской речи. Валдайский клуб собирает на свои дискуссии (сегодняшняя, уже двадцатая, была посвящена теме «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех») политологов из самых разных стран мира. Это именно экспертный клуб. Может быть, потому в зале пленарного заседания была довольно камерная обстановка: участников не так много, как, скажем, на Петербургском или Восточном экономических форумах. Но большинство из них — ученые, исследователи, которые собрались, чтобы послушать российского президента и из первых уст узнать, какой будет позиция России на международной арене как минимум в ближайшей перспективе. Традиционно модератором дискуссии был политолог Федор Лукьянов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин сразу сказал, что эта позиция не меняется уже много лет: РФ готова к конструктивному сотрудничеству, но она не готова и никогда не будет покорной, как надеялись США и их партнеры. Об этом Россия говорила им и ранее. «Но западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое „топливо“ для поддержания себя самой. Поэтому Запад не может остановиться. Наши аргументы, призывы к разуму, предложения просто игнорировались», — отметил Путин. Он напомнил, что и спецоперацию на Украине Россия начала, чтобы прекратить войну, которую развязал Запад руками Киева против жителей Донбасса. Других причин нет. «Украинский кризис — это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности. Приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния — порочное наследие ХХ века», — подчеркнул Путин. Постоянным участником дискуссий Валдайского клуба является российский писатель Александр Проханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам президента, в Концепции внешней политики России написано, что РФ — это «самобытное государство-цивилизация». «В такой формулировке — основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся», — заявил президент. В понимании Путина ни одна из цивилизаций, которых много в мире, «не лучше и не хуже другой — они все равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов». «Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Это залог устойчивости и развития. Современному миру чужда любая унификация. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность», — отметил Путин. Форум Валдайского клуба вызывает живой интерес у иностранных экспертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская цивилизация — целостная благодаря своему разнообразию. «Эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путем из цивилизационных корней стран и народов, и Россия в этом отношении — пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора — необходимое условие успеха. Все больше государств приходят именно к такому выводу. Человечество движется не к новому блоковому противостоянию. Мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя таковыми», — заявил российский лидер и добавил, что «свою цивилизацию никому нельзя предавать». Выступление президента все слушали с разными эмоциями (на фото — помощник президента Андрей Фурсенко) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин обозначил шесть основных принципов, которым и впредь будет следовать Россия в международных отношениях. Это — его видение образа будущего России. Озвучивая каждый из этих принципов, президент использовал местоимение «мы», подразумевая единство народа России. «Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, должна быть безбарьерная среда. Мы хотим, чтобы многообразие мира было фундаментом всеобщего развития. Мы за максимальную представительность: мир будущего — это мир коллективных решений. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех. Мы за справедливость для всех. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран», — заявил Путин и призвал присоединиться к этим принципам и других. В сегодняшнем выступлении президента Путина эксперты видят продолжение его Мюнхенской речи 2007 года. По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, именно она «стала точкой отчета начала установления многополярного мира». «После той речи американцы вторглись еще в десяток стран, провели военные операции, во многом используя структуру ООН и Совбеза ООН, чтобы легитимизировать свои военные авантюры. Путин показывает себя последовательным политиком. Тренд на укрепление многополярности, противодействию гегемонии США в системе международных отношений сложился. И его катализирует Россия», — пояснил политолог. Валдайский клуб заседает среди живописных гор Кавказа Фото: Владимир Андреев © URA.RU И как бы Запад ни обвинял Россию в развязывании военного конфликта на Украине, масло в огонь которого подливают США и их сателлиты, Путин дает понять, что именно это в полной мере подтолкнуло мир к многополярности. России есть что предложить миру, убежден директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Егорченков. «У России есть опыт справедливого внутреннего строительства на основе учета интересов самых разных народов, культур, этнорелигиозных групп. Да и в международном плане Россия всегда была в авангарде движения по повышению справедливости международной системы», — объяснил политолог. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, в 2007 году Путин заявил, что Запад слишком слаб, чтобы установить свою диктатуру в мире. И сегодня Путин показывает, что эти попытки разбиваются о новые полюсы. Мнения президента Владимира Путина и журналиста Маргариты Симоньян по Нагорному Карабаху и армянскому премьеру Николу Пашиняну сильно разошлись Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два из них — это Россия и Китай, отметила в разговоре с URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Они составляют мощный антиглобалистский блок, в котором Россия — военное крыло, Китай — экономическое. Не исключено, что появятся новые полюсы — Арабского мира, Латинской Америки, Африки. Путин говорит о многополярности как способе обеспечить на годы вперед передышку от войн и защиту от ядерной катастрофы. Без России как полюса, как цивилизации мир не может быть многополярным, а значит справедливым и безопасным», — полагает эксперт. Путин показывает, что мировые отношения будут строиться не на уровне правящих элит отдельных — западных — стран, а на цивилизационном уровне, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Страны, которые не имеют глобальных амбиций (достаточно вспомнить про расширение БРИКС, укрепление отношений с Африкой), пытаются самоопределиться. Для Запада они являются расходным материалом, для России — это ресурс совместного развития. Эту цивилизационную разницу Путин и попытался раскрыть», — отметил Волчков. Новость по теме Путин выступает на «Валдае»: прямая трансляция Путин вновь показал Западу, что Россию нельзя игнорировать как глобального игрока, ее нельзя «вычеркнуть, отменить, забыть», пояснил декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «С Россией придется и впредь считаться, потому что, единожды заняв такую позицию, альтернативную позиции глобального Запада, она остается флагманом истинной многополярности и обеспечения партнерских равноправных отношений», — резюмировал Селезнев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Валдайского клуба дал понять, что положит конец гегемонии США и Евросоюза. В мире формируется более мощный блок из стран, которые тоже думают о собственном суверенитете и интересах, но не в ущерб другим, которые готовы на равных сотрудничать друг с другом. Как объяснили URA.RU эксперты, такой цивилизационный подход Путина, видение будущего РФ и ее места в мире стал продолжением его знаменитой Мюнхенской речи. Валдайский клуб собирает на свои дискуссии (сегодняшняя, уже двадцатая, была посвящена теме «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех») политологов из самых разных стран мира. Это именно экспертный клуб. Может быть, потому в зале пленарного заседания была довольно камерная обстановка: участников не так много, как, скажем, на Петербургском или Восточном экономических форумах. Но большинство из них — ученые, исследователи, которые собрались, чтобы послушать российского президента и из первых уст узнать, какой будет позиция России на международной арене как минимум в ближайшей перспективе. Путин сразу сказал, что эта позиция не меняется уже много лет: РФ готова к конструктивному сотрудничеству, но она не готова и никогда не будет покорной, как надеялись США и их партнеры. Об этом Россия говорила им и ранее. «Но западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое „топливо“ для поддержания себя самой. Поэтому Запад не может остановиться. Наши аргументы, призывы к разуму, предложения просто игнорировались», — отметил Путин. Он напомнил, что и спецоперацию на Украине Россия начала, чтобы прекратить войну, которую развязал Запад руками Киева против жителей Донбасса. Других причин нет. По словам президента, в Концепции внешней политики России написано, что РФ — это «самобытное государство-цивилизация». «В такой формулировке — основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся», — заявил президент. В понимании Путина ни одна из цивилизаций, которых много в мире, «не лучше и не хуже другой — они все равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов». «Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Это залог устойчивости и развития. Современному миру чужда любая унификация. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность», — отметил Путин. Российская цивилизация — целостная благодаря своему разнообразию. «Эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путем из цивилизационных корней стран и народов, и Россия в этом отношении — пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора — необходимое условие успеха. Все больше государств приходят именно к такому выводу. Путин обозначил шесть основных принципов, которым и впредь будет следовать Россия в международных отношениях. Это — его видение образа будущего России. Озвучивая каждый из этих принципов, президент использовал местоимение «мы», подразумевая единство народа России. «Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, должна быть безбарьерная среда. Мы хотим, чтобы многообразие мира было фундаментом всеобщего развития. Мы за максимальную представительность: мир будущего — это мир коллективных решений. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех. В сегодняшнем выступлении президента Путина эксперты видят продолжение его Мюнхенской речи 2007 года. По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, именно она «стала точкой отчета начала установления многополярного мира». «После той речи американцы вторглись еще в десяток стран, провели военные операции, во многом используя структуру ООН и Совбеза ООН, чтобы легитимизировать свои военные авантюры. Путин показывает себя последовательным политиком. Тренд на укрепление многополярности, противодействию гегемонии США в системе международных отношений сложился. И его катализирует Россия», — пояснил политолог. И как бы Запад ни обвинял Россию в развязывании военного конфликта на Украине, масло в огонь которого подливают США и их сателлиты, Путин дает понять, что именно это в полной мере подтолкнуло мир к многополярности. России есть что предложить миру, убежден директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Егорченков. «У России есть опыт справедливого внутреннего строительства на основе учета интересов самых разных народов, культур, этнорелигиозных групп. Да и в международном плане Россия всегда была в авангарде движения по повышению справедливости международной системы», — объяснил политолог. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, в 2007 году Путин заявил, что Запад слишком слаб, чтобы установить свою диктатуру в мире. И сегодня Путин показывает, что эти попытки разбиваются о новые полюсы. Два из них — это Россия и Китай, отметила в разговоре с URA.RU замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Они составляют мощный антиглобалистский блок, в котором Россия — военное крыло, Китай — экономическое. Не исключено, что появятся новые полюсы — Арабского мира, Латинской Америки, Африки. Путин говорит о многополярности как способе обеспечить на годы вперед передышку от войн и защиту от ядерной катастрофы. Без России как полюса, как цивилизации мир не может быть многополярным, а значит справедливым и безопасным», — полагает эксперт. Путин показывает, что мировые отношения будут строиться не на уровне правящих элит отдельных — западных — стран, а на цивилизационном уровне, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Страны, которые не имеют глобальных амбиций (достаточно вспомнить про расширение БРИКС, укрепление отношений с Африкой), пытаются самоопределиться. Для Запада они являются расходным материалом, для России — это ресурс совместного развития. Эту цивилизационную разницу Путин и попытался раскрыть», — отметил Волчков. Путин вновь показал Западу, что Россию нельзя игнорировать как глобального игрока, ее нельзя «вычеркнуть, отменить, забыть», пояснил декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «С Россией придется и впредь считаться, потому что, единожды заняв такую позицию, альтернативную позиции глобального Запада, она остается флагманом истинной многополярности и обеспечения партнерских равноправных отношений», — резюмировал Селезнев.