Пермь выиграла у Екатеринбурга в главном споре года

В этом ей помог Владимир Путин

19 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Юбилей Перми завершился рабочим визитом Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета 300-летие Перми Президент РФ Владимир Путин посетил форум «Россия — спортивная держава», который является одним из мероприятий к 300-летию Перми. Таким образом, краевой столице, в отличие от соседнего Екатеринбурга, удалось добиться присутствия главы государства на праздновании юбилея города. И в последнем раунде неформального спора «Чье 300-летие круче» Пермь победила. «Я рад приветствовать участников 11-го спортивного форума „Россия — спортивная держава“. В этом году он проходит здесь, в Перми. Он стал частью мероприятий, посвященных 300-летию этого замечательного города, который связан со многими легендарными событиями истории России, освоением Урала и Сибири. Надеюсь, знакомство с этим городом, радушие его жителей принесут вам очень хорошие и добрые впечатления», — сделал комплимент пермякам в приветственном слове глава государства Владимир Путин. После форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично доложил президенту о том, что удалось сделать в городе и в крае к 300-летию Перми. Он сделал акцент на обновлении транспорта (средний возраст автобусов составляет три года) и пообещал запустить наземное метро в 2024 году, на благоустройстве (Пермь поднялась с 14 на 7 место в России по качеству городской среды) и на развитии спортивной инфраструктуры (реконструкция «Спартака», стадиона «Энергия», стадиона «Юность»). Махонин поблагодарил Путина на поддержку проектов к 300-летию, которые позволили Пермь добиться таких результатов. Также губернатор подробно остановился на вовлечении молодежи в юбилейные процессы. «В год 300-летия нам было важно провести мероприятия для нашей молодежи, чтобы показать, что в Перми есть история успеха. В Перми можно оставаться жить, работать и развиваться. Мы даже использовали шуточный лозунг „Хватит не верить в Пермь“», — отметил Дмитрий Махонин. В пример он привел фестиваль «Город встреч», где скейтбордисты выступали под музыку Дениса Мацуева, фестиваль «Медвежонок», и ряд других проектов. Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину достижения Перми к 300-летию Фото: пресс-служба правительства Пермского края Также на форум в Пермь приехали несколько статусных федеральных чиновников. Со сцены форума краевую столицу поздравил с 300-летием вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (руководитель федерального оргкомитета «Пермь-300»). «Те, кто бывают даже часто в Перми, замечают, как Пермь преобразилась, и сегодня очень достойно принимает важный форум для нашей страны», — сказал Чернышенко. С 300-летием Пермь поздравил и модератор панельной дискуссии форума, министр спорта РФ Олег Матыцин. Тот факт, что юбилей Перми завершается рабочим визитом президента РФ, имеет особую важность, считает политтехнолог, директор АНО «Центр стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. Он уверен, что сегодня решится очень много вопросов, которые будут оформлены в проектные решения. В целом, по его мнению, в рамках подготовки к юбилею Пермь решила все свои базовые задачи на долгую перспективу. «Новый мост, развязка Дзержинского района Перми, про благоустройство говорить не буду — это видно всем. Фестивальная программа была на высоте», — говорит он. По его словам, Пермский край при подготовке к юбилею изначально сделал ставку на решение земных задач. Екатеринбург проиграл, потому что амбиции были выше и «их съела внешняя конъюнктура». В итоге Пермь добротно реализовала свои задачи, а Екатеринбург их отложил до лучших времен. В результате Пермь заходит в следующий, выборный год, зная свои перспективы. «Я уверен, что глава государства получит более чем уверенный результат голосования среди пермяков», — отмечает Сергей Ильин. Личное посещение Перми президентом можно приписать в заслугу губернатору, но вряд ли для остального населения это является каким-то важным триггером для дальнейшего развития города, считает политтехнолог Илья Гращенков. Тем более, этот приезд никак не связан с развитием города, а направлен на развитие спорта. «Конечно, для губернатора это приятно. Его политические акции это поднимает», — считает Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин посетил форум «Россия — спортивная держава», который является одним из мероприятий к 300-летию Перми. Таким образом, краевой столице, в отличие от соседнего Екатеринбурга, удалось добиться присутствия главы государства на праздновании юбилея города. И в последнем раунде неформального спора «Чье 300-летие круче» Пермь победила. После форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично доложил президенту о том, что удалось сделать в городе и в крае к 300-летию Перми. Он сделал акцент на обновлении транспорта (средний возраст автобусов составляет три года) и пообещал запустить наземное метро в 2024 году, на благоустройстве (Пермь поднялась с 14 на 7 место в России по качеству городской среды) и на развитии спортивной инфраструктуры (реконструкция «Спартака», стадиона «Энергия», стадиона «Юность»). Махонин поблагодарил Путина на поддержку проектов к 300-летию, которые позволили Пермь добиться таких результатов. Также губернатор подробно остановился на вовлечении молодежи в юбилейные процессы. «В год 300-летия нам было важно провести мероприятия для нашей молодежи, чтобы показать, что в Перми есть история успеха. В Перми можно оставаться жить, работать и развиваться. Мы даже использовали шуточный лозунг „Хватит не верить в Пермь“», — отметил Дмитрий Махонин. В пример он привел фестиваль «Город встреч», где скейтбордисты выступали под музыку Дениса Мацуева, фестиваль «Медвежонок», и ряд других проектов. Также на форум в Пермь приехали несколько статусных федеральных чиновников. Со сцены форума краевую столицу поздравил с 300-летием вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (руководитель федерального оргкомитета «Пермь-300»). «Те, кто бывают даже часто в Перми, замечают, как Пермь преобразилась, и сегодня очень достойно принимает важный форум для нашей страны», — сказал Чернышенко. С 300-летием Пермь поздравил и модератор панельной дискуссии форума, министр спорта РФ Олег Матыцин. Тот факт, что юбилей Перми завершается рабочим визитом президента РФ, имеет особую важность, считает политтехнолог, директор АНО «Центр стратегических коммуникаций» Сергей Ильин. Он уверен, что сегодня решится очень много вопросов, которые будут оформлены в проектные решения. В целом, по его мнению, в рамках подготовки к юбилею Пермь решила все свои базовые задачи на долгую перспективу. «Новый мост, развязка Дзержинского района Перми, про благоустройство говорить не буду — это видно всем. Фестивальная программа была на высоте», — говорит он. В результате Пермь заходит в следующий, выборный год, зная свои перспективы. «Я уверен, что глава государства получит более чем уверенный результат голосования среди пермяков», — отмечает Сергей Ильин. Личное посещение Перми президентом можно приписать в заслугу губернатору, но вряд ли для остального населения это является каким-то важным триггером для дальнейшего развития города, считает политтехнолог Илья Гращенков. Тем более, этот приезд никак не связан с развитием города, а направлен на развитие спорта. «Конечно, для губернатора это приятно. Его политические акции это поднимает», — считает Гращенков.