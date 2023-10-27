Курганская область выходит в лидеры АПК в России

Ферма будет производить до 3,2 тысяч тонн молока ежегодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мальцево Шадринского района открыли высокотехнологичную молочно-товарную ферму на 400 голов. В церемонии открытия приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, курганский губернатор Вадим Шумков и агроинвестор Алексей Бобров.

«В этом году Курганская область имеет один из самых высоких показателей в стране по индексу развития агропромышленного производства. Открытие новой фермы — важный шаг в развитии агропромышленного комплекса региона. Регион серьезно занимается молочным направлением, и это не последний инвестиционный проект. Темпы набраны хорошие. Чем больше таких проектов у нас будет, тем крепче станет агропромышленный комплекс как Курганской области, так и всей страны», — передает слова Якушева корреспондент URA.RU с места событий.

Владимир Якушев (в середине) отметил, что ферма — не последний инвестиционный проект в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особое внимание было уделено подбору поголовья. В племенных хозяйствах УрФО были выбраны животные, способные производить до 8 тонн молока ежегодно. На предприятии создали современную систему привязного содержания животных с соблюдением всех технологических процессов. Ферма стала одним из первых агропроектов на Урале, созданных полностью на базе российских инженерных решений и технологий. Она будет производить до 3,2 тысяч тонн молока ежегодно.

Инвестиции в проект, реализованный в рамках соглашения между компанией «Агро-Клевер» и правительством области, составили 460 млн рублей. Власть субсидирует часть затрат. Так, планируется возмещение средств на строительство фермы из федерального и областного бюджетов — около 138 млн рублей.

«Впервые в современной истории региона пошел обратный тренд, и молочное производство нарастает. В Курганской области принято выполнять свои обещания. Два года назад здесь побывали, подписали соглашение, начали строительство объекта. Сегодня мы имеем новые рабочие места, современные, 400 голов молочных коров. Всем огромное спасибо, особенно тем, кто поработал руками», — рассказал на открытии Вадим Шумков.

Молочное производство в Курганской области нарастает, отметил Вадим Шумков (в середине) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор отметил, что уже сейчас идет обсуждение новых инвестиционных проектов. Это завод по производству круп в Шадринске на более чем 50 рабочих мест и увеличение поголовья еще на 1200 голов в ближайшие несколько лет. Как отметил Шумков, государство готово помочь в реализации.

Средняя зарплата на ферме составит 47 тысяч рублей, а в бюджет региона предприятием будет направляться около 9 млн рублей налогов. Молоко будет поставляться предприятиям-переработчикам Курганской области и соседних регионов. Как отметил инвестор Алексей Бобров, новая молочно-товарная ферма обеспечит людей стабильной работой с хорошей зарплатой на родной земле.

«Все, что запланировано, удалось реализовать в назначенные сроки. Это не только купить коров и поставить железо. Это документы, экспертизы, разработка и согласование проекта, вхождение в отбор Минсельхоза с тем, чтобы проект получил федеральный грант. Большое спасибо всем, кто трудился здесь, принимал проект, наблюдал за строительством, сопровождал документы», — рассказал Бобров.

Инвестор Алексей Бобров поблагодарил всех, кто помогал в создании фермы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвестор также отметил помощь государства и поблагодарил губернатора и полпреда, государственных и муниципальных служащих. Открытие фермы — это успех Курганской области, подчеркнул Бобров. Он также выразил уверенность в том, что компания получит федеральную поддержку, и это откроет доступ к инвестициям для всех, кто пойдет по пути развития агрокомплекса.

В Шадринском районе компанией создается крупный агропромышленный холдинг, а общие инвестиции «Агро-Клевера» в сельское хозяйство Курганской области с момента создания в 2007 году составляют 1,5 млрд рублей.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU