Россия нашла короткий путь для поставок нефти в Азию и Африку

Транспортный коридор потянет за собой экспорт и других товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Иран становится стратегическим партнером России по экспорту нефти и газа Фото:

Россия создаст коридор для поставок нефти и газа в Азию и Африку через Иран. Сотрудничество со страной также даст РФ возможность экспортировать электроэнергию в Центральную Азию, на Ближний и Средний Востока. Кроме того, Тегерану нужны российские технологии нефтегазодобычи. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

Нефтяная буровая. Ноябрьск
Иран заинтересован в покупке российских технологий по добыче нефти и газа
Фото:

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Киргизии провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали межправcоглашения о сотрудничестве. В чем смысл и перспектива сотрудничества России с Ираном?

— Здесь множество перспектив. Во-первых, создание на территории Ирана энергетических коридоров (железной дороги и трубопроводных систем) для транзита российских углеводородов в Индию, страны Африки и Ближнего Востока. Во-вторых, возможность использования механизма своповых сделок — мы в обмен на поставки газа в Иран обеспечиваем аналогичные поставки иранского газа, например, российским клиентам в других странах. Кроме того, Иран нуждается в российских инвестициях и технологиях в сфере нефтегазодобычи. Страна может купить наши технологические решения в нефтегазовой сфере.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва
У России есть партнер по налаживанию нефтегазового экспорта на Востоке — это Китай. Но нужно смотреть на другие направления — Южную Азию и Африку
Фото:

— То есть Иран для нас играет роль стратегического партнера по налаживанию нефтегазового экспорта после закрытия других коридоров?

— У нас уже есть такой партнер на Востоке — это Китай. Но когда мы говорим о необходимости смотреть и на другие направления нашего нефтегазового экспорта, то есть страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана доставка российских энергетических грузов в эти регионы оказывается значительно дороже.

— Какие страны заинтересованы в экспортном коридоре с РФ через Иран?

— Индия и Пакистан заинтересованы в наращивании партнерства с Россией. Если мы говорим про электроэнергетику, это отчасти Ирак и ряд стран Центральной Азии. Здесь практически все соседи Ирана получат выгоду от реализации проекта.

— А какие могут возникнуть сложности?

— Основной проблемой может стать отсутствие достаточной инфраструктурной связности стран внутри самого материка. У нас есть развитые портовые зоны в восточной и южной части Евразии. А связь между крупными странами, такими как Иран, Пакистан или Россия, слабая.

Еще одно препятствие — политическая нестабильность в Средней Азии. Сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном.
Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва
Опыт России и Ирана в борьбе с западными санкциями, поможет обеим странам при сотрудничестве
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То есть политическая экосистема государств вокруг этого транзитного энергетического коридора достаточно хрупкая. Важная задача здесь — обеспечить устойчивость политической экосистемы, чтобы разногласия, которые есть у государств в регионе, ушли на второй план при оценке экономических выгод от реализации проектов.

— Могут ли санкции осложнить кооперацию стран?

— Здесь я не вижу препятствий. Иран более 40 лет находится под различного рода санкциями и ему не привыкать работать в этих условиях. Россия тоже находится под санкционным давлением с 2014 года. Большой опыт двух стран в преодолении западных санкций поможет снять негативные последствия от ограничений.

— Какие еще перспективы сотрудничества есть у России и Ирана?

— Иран может стать электроэнергетическим хабом для регионов Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока.
Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск
Благодаря Ирану Россия может наращивать экспорт электроэнергии
Фото:

В стране существует своя развитая электроэнергетическая система. Ее соединение с электроэнергетическими системами России и стран Центральной Азии позволит обеспечить перетоки ресурсов из РФ в энергодефицитные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. В этом случае мы получим дополнительную возможность для наращивания экспорта электроэнергии из России.

— В начале нашего разговора вы упомянули необходимую инфраструктуру для создания энергетического коридора, в том числе железную дорогу и трубопроводные системы. Мишустин при встрече с иранским коллегой упомянул железную дорогу Решт-Астара. Переговоры по поводу этого проекта вел и отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер Александр Новак. Получается, что в развитии транспортного коридора заинтересован российский ТЭК?

— Конечно, большая часть российского экспорта нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом. Из-за соседства с Ираном такая доставка оптимальна, она рентабельна с экономической точки зрения.

Но этот транспортный коридор следует воспринимать максимально широко. То, что проект поднят до уровня Михаила Мишустина означает, что международный транспортный коридор «Север-Юг», частью которого является данная железная дорога, нужен не только для транспортировки энергетических грузов. Он послужит для перевозки широкого перечня промышленных товаров.
Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург
Создание системы трубопроводов между двумя странами входит в интересы двух стран
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— С железной дорогой понятно. А какая ситуация у России и Ирана с трубопроводными системами для нефти и газа?

— Сейчас между странами трубопроводов нет, но их создание входит в интересы обеих сторон. Реализовать строительство трубопроводов через территорию Ирана возможно. Но, как я говорил выше, этого не сделать без привлечения соседних стран. В первую очередь, нужно расширение газовой инфраструктуры между Ираном и странами Центральной Азии. Там есть небольшой газопровод, который позволяет обеспечивать газом северные районы Ирана за счет Туркмении в объемах до 8 млрд км газа в год. Но этот газопровод является локальным, он не связан с другими территориями Ирана. Это задача, которую нужно реализовывать совместно с иранскими партнерами, чтобы обеспечить выход газа на побережье Индийского океана.

Также нужно увеличивать связность российской газовой инфраструктуры с Центральной Азией и Ираном. Это позволит осуществлять значительные объемы транспортировки газа из Западной Сибири через Иран в направлении Индийского океана.

— Сотрудничество в топливно-энергетической сфере уже началось. Иран недавно предложил создать Фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках ШОС. Что это даст?

— Это приглашение инвесторов из стран ШОС на государственном уровне, открытый призыв к сотрудничеству России, Китая и тех стран, которые обладают крупными технологиями и инвестиционными ресурсами, необходимыми для нефтегазовой отрасли.

Важно, что реализуется все под эгидой ШОС. Инвестиции делаются не на двухсторонней основе: Россия-Иран или Иран-Китай, а именно на условиях широкого регионального взаимодействия. Это открывает возможность привлечения инвестиций не только из стран-гигантов, но и из других стран ШОС.
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Россия создаст коридор для поставок нефти и газа в Азию и Африку через Иран. Сотрудничество со страной также даст РФ возможность экспортировать электроэнергию в Центральную Азию, на Ближний и Средний Востока. Кроме того, Тегерану нужны российские технологии нефтегазодобычи. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Киргизии провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали межправcоглашения о сотрудничестве. В чем смысл и перспектива сотрудничества России с Ираном? — Здесь множество перспектив. Во-первых, создание на территории Ирана энергетических коридоров (железной дороги и трубопроводных систем) для транзита российских углеводородов в Индию, страны Африки и Ближнего Востока. Во-вторых, возможность использования механизма своповых сделок — мы в обмен на поставки газа в Иран обеспечиваем аналогичные поставки иранского газа, например, российским клиентам в других странах. Кроме того, Иран нуждается в российских инвестициях и технологиях в сфере нефтегазодобычи. Страна может купить наши технологические решения в нефтегазовой сфере. — То есть Иран для нас играет роль стратегического партнера по налаживанию нефтегазового экспорта после закрытия других коридоров? — У нас уже есть такой партнер на Востоке — это Китай. Но когда мы говорим о необходимости смотреть и на другие направления нашего нефтегазового экспорта, то есть страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана доставка российских энергетических грузов в эти регионы оказывается значительно дороже. — Какие страны заинтересованы в экспортном коридоре с РФ через Иран? — Индия и Пакистан заинтересованы в наращивании партнерства с Россией. Если мы говорим про электроэнергетику, это отчасти Ирак и ряд стран Центральной Азии. Здесь практически все соседи Ирана получат выгоду от реализации проекта. — А какие могут возникнуть сложности? — Основной проблемой может стать отсутствие достаточной инфраструктурной связности стран внутри самого материка. У нас есть развитые портовые зоны в восточной и южной части Евразии. А связь между крупными странами, такими как Иран, Пакистан или Россия, слабая. То есть политическая экосистема государств вокруг этого транзитного энергетического коридора достаточно хрупкая. Важная задача здесь — обеспечить устойчивость политической экосистемы, чтобы разногласия, которые есть у государств в регионе, ушли на второй план при оценке экономических выгод от реализации проектов. — Могут ли санкции осложнить кооперацию стран? — Здесь я не вижу препятствий. Иран более 40 лет находится под различного рода санкциями и ему не привыкать работать в этих условиях. Россия тоже находится под санкционным давлением с 2014 года. Большой опыт двух стран в преодолении западных санкций поможет снять негативные последствия от ограничений. — Какие еще перспективы сотрудничества есть у России и Ирана? В стране существует своя развитая электроэнергетическая система. Ее соединение с электроэнергетическими системами России и стран Центральной Азии позволит обеспечить перетоки ресурсов из РФ в энергодефицитные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. В этом случае мы получим дополнительную возможность для наращивания экспорта электроэнергии из России. — В начале нашего разговора вы упомянули необходимую инфраструктуру для создания энергетического коридора, в том числе железную дорогу и трубопроводные системы. Мишустин при встрече с иранским коллегой упомянул железную дорогу Решт-Астара. Переговоры по поводу этого проекта вел и отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер Александр Новак. Получается, что в развитии транспортного коридора заинтересован российский ТЭК? — Конечно, большая часть российского экспорта нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом. Из-за соседства с Ираном такая доставка оптимальна, она рентабельна с экономической точки зрения. — С железной дорогой понятно. А какая ситуация у России и Ирана с трубопроводными системами для нефти и газа? — Сейчас между странами трубопроводов нет, но их создание входит в интересы обеих сторон. Реализовать строительство трубопроводов через территорию Ирана возможно. Но, как я говорил выше, этого не сделать без привлечения соседних стран. В первую очередь, нужно расширение газовой инфраструктуры между Ираном и странами Центральной Азии. Там есть небольшой газопровод, который позволяет обеспечивать газом северные районы Ирана за счет Туркмении в объемах до 8 млрд км газа в год. Но этот газопровод является локальным, он не связан с другими территориями Ирана. Это задача, которую нужно реализовывать совместно с иранскими партнерами, чтобы обеспечить выход газа на побережье Индийского океана. — Сотрудничество в топливно-энергетической сфере уже началось. Иран недавно предложил создать Фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках ШОС. Что это даст? — Это приглашение инвесторов из стран ШОС на государственном уровне, открытый призыв к сотрудничеству России, Китая и тех стран, которые обладают крупными технологиями и инвестиционными ресурсами, необходимыми для нефтегазовой отрасли.
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