Россия нашла короткий путь для поставок нефти в Азию и Африку

Транспортный коридор потянет за собой экспорт и других товаров

29 октября 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Иран становится стратегическим партнером России по экспорту нефти и газа Фото: Алексей Андронов © URA.RU Россия создаст коридор для поставок нефти и газа в Азию и Африку через Иран. Сотрудничество со страной также даст РФ возможность экспортировать электроэнергию в Центральную Азию, на Ближний и Средний Востока. Кроме того, Тегерану нужны российские технологии нефтегазодобычи. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Иран заинтересован в покупке российских технологий по добыче нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Киргизии провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали межправcоглашения о сотрудничестве. В чем смысл и перспектива сотрудничества России с Ираном? — Здесь множество перспектив. Во-первых, создание на территории Ирана энергетических коридоров (железной дороги и трубопроводных систем) для транзита российских углеводородов в Индию, страны Африки и Ближнего Востока. Во-вторых, возможность использования механизма своповых сделок — мы в обмен на поставки газа в Иран обеспечиваем аналогичные поставки иранского газа, например, российским клиентам в других странах. Кроме того, Иран нуждается в российских инвестициях и технологиях в сфере нефтегазодобычи. Страна может купить наши технологические решения в нефтегазовой сфере. У России есть партнер по налаживанию нефтегазового экспорта на Востоке — это Китай. Но нужно смотреть на другие направления — Южную Азию и Африку Фото: Владимир Андреев © URA.RU — То есть Иран для нас играет роль стратегического партнера по налаживанию нефтегазового экспорта после закрытия других коридоров? — У нас уже есть такой партнер на Востоке — это Китай. Но когда мы говорим о необходимости смотреть и на другие направления нашего нефтегазового экспорта, то есть страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана доставка российских энергетических грузов в эти регионы оказывается значительно дороже. — Какие страны заинтересованы в экспортном коридоре с РФ через Иран? — Индия и Пакистан заинтересованы в наращивании партнерства с Россией. Если мы говорим про электроэнергетику, это отчасти Ирак и ряд стран Центральной Азии. Здесь практически все соседи Ирана получат выгоду от реализации проекта. — А какие могут возникнуть сложности? — Основной проблемой может стать отсутствие достаточной инфраструктурной связности стран внутри самого материка. У нас есть развитые портовые зоны в восточной и южной части Евразии. А связь между крупными странами, такими как Иран, Пакистан или Россия, слабая. Еще одно препятствие — политическая нестабильность в Средней Азии. Сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном. Опыт России и Ирана в борьбе с западными санкциями, поможет обеим странам при сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU То есть политическая экосистема государств вокруг этого транзитного энергетического коридора достаточно хрупкая. Важная задача здесь — обеспечить устойчивость политической экосистемы, чтобы разногласия, которые есть у государств в регионе, ушли на второй план при оценке экономических выгод от реализации проектов. — Могут ли санкции осложнить кооперацию стран? — Здесь я не вижу препятствий. Иран более 40 лет находится под различного рода санкциями и ему не привыкать работать в этих условиях. Россия тоже находится под санкционным давлением с 2014 года. Большой опыт двух стран в преодолении западных санкций поможет снять негативные последствия от ограничений. — Какие еще перспективы сотрудничества есть у России и Ирана? — Иран может стать электроэнергетическим хабом для регионов Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Благодаря Ирану Россия может наращивать экспорт электроэнергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В стране существует своя развитая электроэнергетическая система. Ее соединение с электроэнергетическими системами России и стран Центральной Азии позволит обеспечить перетоки ресурсов из РФ в энергодефицитные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. В этом случае мы получим дополнительную возможность для наращивания экспорта электроэнергии из России. — В начале нашего разговора вы упомянули необходимую инфраструктуру для создания энергетического коридора, в том числе железную дорогу и трубопроводные системы. Мишустин при встрече с иранским коллегой упомянул железную дорогу Решт-Астара. Переговоры по поводу этого проекта вел и отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер Александр Новак. Получается, что в развитии транспортного коридора заинтересован российский ТЭК? — Конечно, большая часть российского экспорта нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом. Из-за соседства с Ираном такая доставка оптимальна, она рентабельна с экономической точки зрения. Но этот транспортный коридор следует воспринимать максимально широко. То, что проект поднят до уровня Михаила Мишустина означает, что международный транспортный коридор «Север-Юг», частью которого является данная железная дорога, нужен не только для транспортировки энергетических грузов. Он послужит для перевозки широкого перечня промышленных товаров. Создание системы трубопроводов между двумя странами входит в интересы двух стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU — С железной дорогой понятно. А какая ситуация у России и Ирана с трубопроводными системами для нефти и газа? — Сейчас между странами трубопроводов нет, но их создание входит в интересы обеих сторон. Реализовать строительство трубопроводов через территорию Ирана возможно. Но, как я говорил выше, этого не сделать без привлечения соседних стран. В первую очередь, нужно расширение газовой инфраструктуры между Ираном и странами Центральной Азии. Там есть небольшой газопровод, который позволяет обеспечивать газом северные районы Ирана за счет Туркмении в объемах до 8 млрд км газа в год. Но этот газопровод является локальным, он не связан с другими территориями Ирана. Это задача, которую нужно реализовывать совместно с иранскими партнерами, чтобы обеспечить выход газа на побережье Индийского океана. Также нужно увеличивать связность российской газовой инфраструктуры с Центральной Азией и Ираном. Это позволит осуществлять значительные объемы транспортировки газа из Западной Сибири через Иран в направлении Индийского океана. — Сотрудничество в топливно-энергетической сфере уже началось. Иран недавно предложил создать Фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках ШОС. Что это даст? — Это приглашение инвесторов из стран ШОС на государственном уровне, открытый призыв к сотрудничеству России, Китая и тех стран, которые обладают крупными технологиями и инвестиционными ресурсами, необходимыми для нефтегазовой отрасли. Важно, что реализуется все под эгидой ШОС. Инвестиции делаются не на двухсторонней основе: Россия-Иран или Иран-Китай, а именно на условиях широкого регионального взаимодействия. Это открывает возможность привлечения инвестиций не только из стран-гигантов, но и из других стран ШОС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия создаст коридор для поставок нефти и газа в Азию и Африку через Иран. Сотрудничество со страной также даст РФ возможность экспортировать электроэнергию в Центральную Азию, на Ближний и Средний Востока. Кроме того, Тегерану нужны российские технологии нефтегазодобычи. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Киргизии провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси подписали межправcоглашения о сотрудничестве. В чем смысл и перспектива сотрудничества России с Ираном? — Здесь множество перспектив. Во-первых, создание на территории Ирана энергетических коридоров (железной дороги и трубопроводных систем) для транзита российских углеводородов в Индию, страны Африки и Ближнего Востока. Во-вторых, возможность использования механизма своповых сделок — мы в обмен на поставки газа в Иран обеспечиваем аналогичные поставки иранского газа, например, российским клиентам в других странах. Кроме того, Иран нуждается в российских инвестициях и технологиях в сфере нефтегазодобычи. Страна может купить наши технологические решения в нефтегазовой сфере. — То есть Иран для нас играет роль стратегического партнера по налаживанию нефтегазового экспорта после закрытия других коридоров? — У нас уже есть такой партнер на Востоке — это Китай. Но когда мы говорим о необходимости смотреть и на другие направления нашего нефтегазового экспорта, то есть страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана доставка российских энергетических грузов в эти регионы оказывается значительно дороже. — Какие страны заинтересованы в экспортном коридоре с РФ через Иран? — Индия и Пакистан заинтересованы в наращивании партнерства с Россией. Если мы говорим про электроэнергетику, это отчасти Ирак и ряд стран Центральной Азии. Здесь практически все соседи Ирана получат выгоду от реализации проекта. — А какие могут возникнуть сложности? — Основной проблемой может стать отсутствие достаточной инфраструктурной связности стран внутри самого материка. У нас есть развитые портовые зоны в восточной и южной части Евразии. А связь между крупными странами, такими как Иран, Пакистан или Россия, слабая. То есть политическая экосистема государств вокруг этого транзитного энергетического коридора достаточно хрупкая. Важная задача здесь — обеспечить устойчивость политической экосистемы, чтобы разногласия, которые есть у государств в регионе, ушли на второй план при оценке экономических выгод от реализации проектов. — Могут ли санкции осложнить кооперацию стран? — Здесь я не вижу препятствий. Иран более 40 лет находится под различного рода санкциями и ему не привыкать работать в этих условиях. Россия тоже находится под санкционным давлением с 2014 года. Большой опыт двух стран в преодолении западных санкций поможет снять негативные последствия от ограничений. — Какие еще перспективы сотрудничества есть у России и Ирана? В стране существует своя развитая электроэнергетическая система. Ее соединение с электроэнергетическими системами России и стран Центральной Азии позволит обеспечить перетоки ресурсов из РФ в энергодефицитные регионы стран Ближнего и Среднего Востока. В этом случае мы получим дополнительную возможность для наращивания экспорта электроэнергии из России. — В начале нашего разговора вы упомянули необходимую инфраструктуру для создания энергетического коридора, в том числе железную дорогу и трубопроводные системы. Мишустин при встрече с иранским коллегой упомянул железную дорогу Решт-Астара. Переговоры по поводу этого проекта вел и отвечающий за топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер Александр Новак. Получается, что в развитии транспортного коридора заинтересован российский ТЭК? — Конечно, большая часть российского экспорта нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом. Из-за соседства с Ираном такая доставка оптимальна, она рентабельна с экономической точки зрения. — С железной дорогой понятно. А какая ситуация у России и Ирана с трубопроводными системами для нефти и газа? — Сейчас между странами трубопроводов нет, но их создание входит в интересы обеих сторон. Реализовать строительство трубопроводов через территорию Ирана возможно. Но, как я говорил выше, этого не сделать без привлечения соседних стран. В первую очередь, нужно расширение газовой инфраструктуры между Ираном и странами Центральной Азии. Там есть небольшой газопровод, который позволяет обеспечивать газом северные районы Ирана за счет Туркмении в объемах до 8 млрд км газа в год. Но этот газопровод является локальным, он не связан с другими территориями Ирана. Это задача, которую нужно реализовывать совместно с иранскими партнерами, чтобы обеспечить выход газа на побережье Индийского океана. — Сотрудничество в топливно-энергетической сфере уже началось. Иран недавно предложил создать Фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках ШОС. Что это даст? — Это приглашение инвесторов из стран ШОС на государственном уровне, открытый призыв к сотрудничеству России, Китая и тех стран, которые обладают крупными технологиями и инвестиционными ресурсами, необходимыми для нефтегазовой отрасли.