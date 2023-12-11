В Донбассе запустили сервис, как в Москве

За восстановлением региона теперь можно наблюдать онлайн

11 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса сами решают, что именно нужно восстановить и построить в их регионе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В ЛДНР запустили онлайн-платформу «ВозродимДонбасс.рф», где жители могут оставить свои предложения по благоустройству в регионе. За несколько месяцев зарегистрировано 500 инициатив, в том числе по ремонту дорог, библиотек и даже памятников культуры. Подобный сервис есть в Москве. О масштабе реализации инициатив жителей URA.RU рассказали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, экс-министр иностранных дел ДНР, сенатор Наталья Никонорова и гендиректор ООО «Главкод» (разработчик сервиса) Дмитрий Чеботарев. — Почему решили создать портал «Возродимдонбасс.рф»? Регионы России продолжают поддерживать Донбасс, отправляя в регионы все, что необходимо для налаживания мирной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Наталья Никонорова: Несмотря на боевые действия, мирная жизнь постепенно возвращается на улицы ДНР и ЛНР. Власти планомерно наводят порядок, но для нас очень важно было узнать у самих граждан, на что следует обратить внимание в первую очередь, и какая помощь нужна прямо сейчас. Так появился портал «ВозродимДонбасс», где можно посмотреть всю информацию о помощи, которую предоставляют регионы России, увидеть, что сделано и что предстоит реализовать. Есть уникальная возможность наблюдать за ходом восстановления практически в режиме реального времени. — Есть ли еще подобные проекты в России? — Дарья Лантратова: Порталов гражданских инициатив много — в Москве «Активный гражданин», в Подмосковье — «Добродел». Органы власти активно стараются взаимодействовать с людьми. Эта история не о том, что власть где-то недорабатывает, а наоборот — люди подключаются к решению чувствительных вопросов, и увеличивается эффективность нашей работы. — Почему решили не ограничиваться стандартной работой госучреждений, а сделать веб-сервис? — Никонорова: Создание портала было закономерным. Я регулярно провожу приемы граждан в ДНР, и на каждой встрече люди просят установить детскую площадку, привести в порядок сквер, или благоустроить двор. «ВозродимДонбасс» значительно сокращает путь от рождения идеи до претворения в жизнь. Нет необходимости обивать пороги администраций, писать обращения и ждать, пока чиновники раскачаются. Можно просто выложить свою инициативу на портале. Если она наберет нужное количество голосов, то обязательно будет рассмотрена. — Когда запустили проект? — Никонорова: Мы начали работать над созданием портала с декабря прошлого года, а для широкого круга пользователей открыли доступ 7 августа 2023 года. Хочу отметить, что функционал сервиса постоянно развивается, в том числе с учетом предложений пользователей, поступающих через форму обратной связи. — В чем его уникальность? Волонтеры со всей страны хотят вернуть Донецку статус Города миллиона роз Фото: Фото из личного архива депутата молодежного парламента ДНР Давида Соколова. © URA.RU — Лантратова: Он отличается абсолютной прозрачностью цикла каждого полученного предложения. Пользователь может отследить статус своей инициативы, видеть в режиме реального времени количество проголосовавших и результаты реализации. — Сколько за время работы было внесено предложений? — Дмитрий Чеботарев: На текущий момент мы получили 492 предложения от пользователей, на портале размещены 385 из них, 20 уже реализованы. Цифра пока не велика, но большое количество предложений находится в стадии реализации прямо сейчас, еще большее — в стадии обсуждения сроков реализации. — Что необходимо для подачи и реализации предложения? — Чеботарев: Необходимо быть жителем ДНР или ЛНР и иметь аккаунт на Госуслугах. Чтобы команда модерации опубликовала предложение и разрешила пользователям голосовать за него, предложение должно соответствовать правилам портала: быть понятным, конкретным, реализуемым и не нарушать законодательство РФ. Предложение должно набрать определенное количество голосов, которое зависит от масштабности инициативы. После обстрелов ВСУ в Донбассе предстоит восстановить еще много объектов социальной инфраструктуры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Условия реализации предложения определяются индивидуально. Например, некоторые предложения пользователей совпадают с существующими планами по строительству — для них мы не дожидаемся набора необходимого количества голосов. Часть интересных предложений, по которым очевидна поддержка граждан, тоже довольно быстро передается на исполнение. Но есть предложения, требующие очень тщательной проработки. Они включаются в планы благоустройства на 2024—2025 годы. Важно подчеркнуть, что чем больше голосов набирает предложение, тем более сложным в реализации оно может быть. Условно, число необходимых голосов для ремонта детской площадки и для строительства ледового дворца должно существенно отличаться. — Назовите самые масштабные предложения Жители новых регионов сами смогут поучаствовать в выборе территорий для благоустройства в первоочередном порядке Фото: Андрей Гусельников © URA.RU — Чеботарев: Сейчас это реконструкция плавательного бассейна и прилегающих спортивных площадок в Макеевке (217 голосов), восстановление школы №51 в Южном квартале Луганска (142 голоса) и ремонт дороги Дебальцево-Мироновский-Светлодарск (119 голосов). Что касается предложений, которые производят наибольшее впечатление на нашу команду модерации — это однозначно инициативы, связанные с историческими архитектурными сооружениями и памятниками. Это о многом говорит — несмотря на житейские трудности, дончане очень переживают о сохранении нашей истории. А лично я запомнил предложение о ремонте детской площадки в Алчевске — это первое предложение, которое получилось реализовать. Круто осознавать, что проект команды действительно работает. — Какие планы у команды в будущем? Статья по теме Молодежь в ЛНР будет помогать благоустраивать города — Чеботарев: Планов по развитию портала довольно много. Например, мы хотим разработать мобильное приложение и адаптировать портал для слабовидящих, реализовать возможность добавления пользователями информации о достопримечательностях (сейчас это может делать только модератор) и, конечно, подключить к порталу Херсонскую и Запорожскую области РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЛДНР запустили онлайн-платформу «ВозродимДонбасс.рф», где жители могут оставить свои предложения по благоустройству в регионе. За несколько месяцев зарегистрировано 500 инициатив, в том числе по ремонту дорог, библиотек и даже памятников культуры. Подобный сервис есть в Москве. О масштабе реализации инициатив жителей URA.RU рассказали сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, экс-министр иностранных дел ДНР, сенатор Наталья Никонорова и гендиректор ООО «Главкод» (разработчик сервиса) Дмитрий Чеботарев. — Почему решили создать портал «Возродимдонбасс.рф»? — Наталья Никонорова: Несмотря на боевые действия, мирная жизнь постепенно возвращается на улицы ДНР и ЛНР. Власти планомерно наводят порядок, но для нас очень важно было узнать у самих граждан, на что следует обратить внимание в первую очередь, и какая помощь нужна прямо сейчас. Так появился портал «ВозродимДонбасс», где можно посмотреть всю информацию о помощи, которую предоставляют регионы России, увидеть, что сделано и что предстоит реализовать. Есть уникальная возможность наблюдать за ходом восстановления практически в режиме реального времени. — Есть ли еще подобные проекты в России? — Дарья Лантратова: Порталов гражданских инициатив много — в Москве «Активный гражданин», в Подмосковье — «Добродел». Органы власти активно стараются взаимодействовать с людьми. Эта история не о том, что власть где-то недорабатывает, а наоборот — люди подключаются к решению чувствительных вопросов, и увеличивается эффективность нашей работы. — Почему решили не ограничиваться стандартной работой госучреждений, а сделать веб-сервис? — Никонорова: Создание портала было закономерным. Я регулярно провожу приемы граждан в ДНР, и на каждой встрече люди просят установить детскую площадку, привести в порядок сквер, или благоустроить двор. — Когда запустили проект? — Никонорова: Мы начали работать над созданием портала с декабря прошлого года, а для широкого круга пользователей открыли доступ 7 августа 2023 года. Хочу отметить, что функционал сервиса постоянно развивается, в том числе с учетом предложений пользователей, поступающих через форму обратной связи. — В чем его уникальность? — Лантратова: Он отличается абсолютной прозрачностью цикла каждого полученного предложения. Пользователь может отследить статус своей инициативы, видеть в режиме реального времени количество проголосовавших и результаты реализации. — Сколько за время работы было внесено предложений? — Дмитрий Чеботарев: На текущий момент мы получили 492 предложения от пользователей, на портале размещены 385 из них, 20 уже реализованы. Цифра пока не велика, но большое количество предложений находится в стадии реализации прямо сейчас, еще большее — в стадии обсуждения сроков реализации. — Что необходимо для подачи и реализации предложения? — Чеботарев: Необходимо быть жителем ДНР или ЛНР и иметь аккаунт на Госуслугах. Чтобы команда модерации опубликовала предложение и разрешила пользователям голосовать за него, предложение должно соответствовать правилам портала: быть понятным, конкретным, реализуемым и не нарушать законодательство РФ. Предложение должно набрать определенное количество голосов, которое зависит от масштабности инициативы. Условия реализации предложения определяются индивидуально. Например, некоторые предложения пользователей совпадают с существующими планами по строительству — для них мы не дожидаемся набора необходимого количества голосов. Часть интересных предложений, по которым очевидна поддержка граждан, тоже довольно быстро передается на исполнение. Но есть предложения, требующие очень тщательной проработки. Они включаются в планы благоустройства на 2024—2025 годы. Важно подчеркнуть, что чем больше голосов набирает предложение, тем более сложным в реализации оно может быть. Условно, число необходимых голосов для ремонта детской площадки и для строительства ледового дворца должно существенно отличаться. — Назовите самые масштабные предложения — Чеботарев: Сейчас это реконструкция плавательного бассейна и прилегающих спортивных площадок в Макеевке (217 голосов), восстановление школы №51 в Южном квартале Луганска (142 голоса) и ремонт дороги Дебальцево-Мироновский-Светлодарск (119 голосов). Что касается предложений, которые производят наибольшее впечатление на нашу команду модерации — это однозначно инициативы, связанные с историческими архитектурными сооружениями и памятниками. Это о многом говорит — несмотря на житейские трудности, дончане очень переживают о сохранении нашей истории. А лично я запомнил предложение о ремонте детской площадки в Алчевске — это первое предложение, которое получилось реализовать. Круто осознавать, что проект команды действительно работает. — Какие планы у команды в будущем? — Чеботарев: Планов по развитию портала довольно много. Например, мы хотим разработать мобильное приложение и адаптировать портал для слабовидящих, реализовать возможность добавления пользователями информации о достопримечательностях (сейчас это может делать только модератор) и, конечно, подключить к порталу Херсонскую и Запорожскую области РФ.