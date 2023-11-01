Зачем Саудовской Аравии чемпионат мира по футболу

Заявка ближневосточного королевства осталась единственной для FIFA

01 ноября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия — вторая страна Ближнего Востока, которая примет чемпионат мира по футболу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2034 году. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Однако официальное решение будет принято на конгрессе FIFA в конце 2024 года. Какие есть плюсы и минусы этого решения в материале URA.RU. Футбол — часть стратегии развития Саудовской Аравии Саудовская Аравия имеет программу развития до 2030 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Спустя 12 лет после Мундиаля в Катаре, Ближний Восток, а если быть точнее, Аравийский полуостров, снова примет футбольных фанатов со всего мира. Причем помогла Саудовской Аравии Австралия. Страна отказалась от подачи заявки. И без распределения голосов Саудовская Аравия получит заветное право на проведение чемпионата мира. Но готовиться к этому она начала еще задолго до 2023 года. Саудовская Аравия — один из главных мировых экспортеров нефтепродуктов. Ее экономика во многом зависит от продажи этого сырья. В правительстве страны это осознали и в 2016 году разработали программу Vision 2030, которая уменьшит зависимость страны от нефтяных доходов. Власти собираются значительно увеличить иностранные инвестиции и повысить привлекательность страны за счет культурных и спортивных программ. Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. После него в Саудовскую Аравию потянулись другие мировые звезды футбола Фото: JIJI PRESS/EPA/TASS Власти стали активно вкладываться в спорт. Так, в стране проходят громкие боксерские поединки. С 2021 года в «Формуле-1» появилось гран-при Саудовской Аравии, которое проходит в городе Джидда. В конце 2022 года в аравийский клуб «Аль-Наср» перешел один из самых известных футболистов современности Криштиану Роналду. А спустя полгода в местный чемпионат поехали играть многие видные звезды, причем не только те, кто решил подзаработать на пенсию. Лига стала интереснее, и права на ее трансляцию стали продаваться активнее. К чемпионату мира Саудовской Аравии придется выстраивать новую футбольную инфраструктуру. Пока те стадионы, которые есть, не смогут принять все матчи Мундиаля. Но главным вопросом станет то, когда будет проходить турнир: зимой, как это было в Катаре, или летом, как это принято? Проблемы зимнего чемпионата мира по футболу Мундиаль в Катаре стал первым чемпионатом мира, который прошел в зимой Фото: Hasan Bratic/picture alliance / Hasan Bratic/TASS К счастью, уже есть катарский опыт, и мы можем оценить последствия проведения чемпионата мира посреди сезона в холодное время года. Летом в Саудовской Аравии температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию и совсем нет осадков. В таких условиях в футбол не поиграешь. Велика вероятность, что FIFA и здесь решит проводить турнир в конце осени — начале зимы. Но мы уже видим отрицательные последствия этого после турнира в Катаре. Профессиональные футболисты имеют цикл, который опасно нарушать, так как организм уже привык к определенным нагрузкам в определенное время. Ноябрь и декабрь являются важными месяцами, когда спортсмены выходят на пик своей формы, который пытаются сохранить до окончания сезона. Спустя год после Катара футболисты стали чаще получать травмы, причем довольно серьезные. Например, голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке в начале нынешнего сезона. Его партнер по команде бразилец Эдер Милитао получил такую же травму в первом туре чемпионата Испании. Восстановление длиться до 9 месяцев. Спортивные врачи говорят, что подобные повреждения являются следствием увеличения нагрузки на организм. И это далеко не весь список травмированных в начале сезона. Эдер Милитао получил серьезную травму на старте чемпионата Испании Фото: Miguel Tona/EPA/TASS В последнее время наметился тренд на увеличение количества игр в сезоне. Футбольные организации из разных стран выдумывают новые форматы. Так, в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов будет теперь не шесть, а восемь матчей в группе. Также FIFA увеличила количество участников финального турнира чемпионата мира с 32 до 46. Соответственно, матчей также станет больше. Формула проста: больше матчей — больше прибыль. На увеличение нагрузки жалуются спортсмены. За них заступаются тренеры с мировым именем. Но футбольные функционеры пока не принимают сторону футболистов и стараются найти еще время, чтобы стадионы заполнялись чаще, а прибыль росла в геометрической прогрессии. Здоровье или деньги? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Безусловно, FIFA должна расширять футбольную географию. Популяризация футбола — ее прямая обязанность. Но никто не будет спорить, что это итак самый популярный вид спорта на планете. Однако организации надо подумать над тем, как ей защитить главный актив — профессиональных спортсменов. Соблазн всегда велик. Была идея проводить чемпионат мира каждые два года. К счастью, это не нашло понимания среди футбольного сообщества. Но если FIFA решает проводить Мундиаль в тропической климатической зоне, то надо обязывать страны-хозяйки строить крытые стадионы, чтобы турниры игрались в июне—июле, как это принято. У Саудовской Аравии на это деньги найдутся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Саудовская Аравия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2034 году. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Однако официальное решение будет принято на конгрессе FIFA в конце 2024 года. Какие есть плюсы и минусы этого решения в материале URA.RU. Спустя 12 лет после Мундиаля в Катаре, Ближний Восток, а если быть точнее, Аравийский полуостров, снова примет футбольных фанатов со всего мира. Причем помогла Саудовской Аравии Австралия. Страна отказалась от подачи заявки. И без распределения голосов Саудовская Аравия получит заветное право на проведение чемпионата мира. Но готовиться к этому она начала еще задолго до 2023 года. Саудовская Аравия — один из главных мировых экспортеров нефтепродуктов. Ее экономика во многом зависит от продажи этого сырья. В правительстве страны это осознали и в 2016 году разработали программу Vision 2030, которая уменьшит зависимость страны от нефтяных доходов. Власти собираются значительно увеличить иностранные инвестиции и повысить привлекательность страны за счет культурных и спортивных программ. Власти стали активно вкладываться в спорт. Так, в стране проходят громкие боксерские поединки. С 2021 года в «Формуле-1» появилось гран-при Саудовской Аравии, которое проходит в городе Джидда. В конце 2022 года в аравийский клуб «Аль-Наср» перешел один из самых известных футболистов современности Криштиану Роналду. А спустя полгода в местный чемпионат поехали играть многие видные звезды, причем не только те, кто решил подзаработать на пенсию. Лига стала интереснее, и права на ее трансляцию стали продаваться активнее. К чемпионату мира Саудовской Аравии придется выстраивать новую футбольную инфраструктуру. Пока те стадионы, которые есть, не смогут принять все матчи Мундиаля. Но главным вопросом станет то, когда будет проходить турнир: зимой, как это было в Катаре, или летом, как это принято? К счастью, уже есть катарский опыт, и мы можем оценить последствия проведения чемпионата мира посреди сезона в холодное время года. Летом в Саудовской Аравии температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию и совсем нет осадков. В таких условиях в футбол не поиграешь. Велика вероятность, что FIFA и здесь решит проводить турнир в конце осени — начале зимы. Но мы уже видим отрицательные последствия этого после турнира в Катаре. Профессиональные футболисты имеют цикл, который опасно нарушать, так как организм уже привык к определенным нагрузкам в определенное время. Ноябрь и декабрь являются важными месяцами, когда спортсмены выходят на пик своей формы, который пытаются сохранить до окончания сезона. Спустя год после Катара футболисты стали чаще получать травмы, причем довольно серьезные. Например, голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке в начале нынешнего сезона. Его партнер по команде бразилец Эдер Милитао получил такую же травму в первом туре чемпионата Испании. Восстановление длиться до 9 месяцев. Спортивные врачи говорят, что подобные повреждения являются следствием увеличения нагрузки на организм. И это далеко не весь список травмированных в начале сезона. В последнее время наметился тренд на увеличение количества игр в сезоне. Футбольные организации из разных стран выдумывают новые форматы. Так, в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов будет теперь не шесть, а восемь матчей в группе. Также FIFA увеличила количество участников финального турнира чемпионата мира с 32 до 46. Соответственно, матчей также станет больше. Формула проста: больше матчей — больше прибыль. На увеличение нагрузки жалуются спортсмены. За них заступаются тренеры с мировым именем. Но футбольные функционеры пока не принимают сторону футболистов и стараются найти еще время, чтобы стадионы заполнялись чаще, а прибыль росла в геометрической прогрессии. Безусловно, FIFA должна расширять футбольную географию. Популяризация футбола — ее прямая обязанность. Но никто не будет спорить, что это итак самый популярный вид спорта на планете. Однако организации надо подумать над тем, как ей защитить главный актив — профессиональных спортсменов. Соблазн всегда велик. Была идея проводить чемпионат мира каждые два года. К счастью, это не нашло понимания среди футбольного сообщества. Но если FIFA решает проводить Мундиаль в тропической климатической зоне, то надо обязывать страны-хозяйки строить крытые стадионы, чтобы турниры игрались в июне—июле, как это принято. У Саудовской Аравии на это деньги найдутся.