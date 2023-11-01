Россия готовится к введению 12-го пакета санкций

Какими стали экономические итоги года

02 ноября 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Власти России начинают подводить итоги финансового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин 1 ноября провел совещание по эконмическим вопросам. Связано оно с началом четвертого квартала, когда наступает время подводить итоги года и исполнения федерального бюджета. Кроме того, совещание прошло на фоне сообщений о скором введении 12-го пакета санкций, трактуют работу президента и правительства опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, подготовка ответа на ограничения стала одной из тем совещания. Путин сообщил, что за девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин начал совещание со слов о том, что российская экономика развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. «За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», — рассказал глава государства. В своем выступлении российский лидер отметил высокие темпы роста обрабатывающей индустрии, отраслей реального сектора, не связанного с добычей природных ресурсов. «Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью — это производство машин, техники, оборудования», — сказал он. За период с января по сентябрь 2023 года промышленное производство увеличилось на 3,3%. Рост обрабатывающей промышленности составил 7,1%, в том числе выпуск компьютеров и электронных изделий — на 34,5%. Производство электрического оборудования увеличилось на 22,2%, а мебели — на 21,7%. Правительству и Центробанку указали на необходимость внимательно следить за инфляцией Фото: Анна Майорова © URA.RU При этом, Путин указал, что показатели растут при устойчиво низкой безработице (около 3%). Зарплаты же прибавили 7,5%. Президент в ходе выступления обратил внимание правительства и Центробанка на необходимость в координации действий по снижению инфляции. «Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам», — пояснил российский лидер. Основным фактором замедления инфляции должна быть стабилизация валютного рынка. Путин напомнил, что для этого вступил в силу Указ об обязательной продаже валютной выручки. «Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет, — сыграл. Принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние», — рассказал глава государства. Путин особо подчеркнул, что санкционное давление Запада в отношении России будет только усиливаться. Совещание проходит на фоне сообщения об очередной, уже 12-м, пакете западных санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — отметил он. Президент добавил, что в РФ будет «меньше барахла», а сам Запад в своих фантазиях доходит до абсурда, поскольку предлагает запретить ввоз в Россию «отверток, иголок и других бытовых предметов». Также российский лидер высказал предостережение: в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против страны фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. «Мы помним с вами, что произошло с „Северным потоком“», — заключил Путин. Новый 12-й пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на пять миллиардов евро. Также ЕС может запретить лицензии на программное обеспечение. Кроме того, Россия может получить ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевой продукции или стройматериалов. Совещание по экономическим вопросам связано с началом четвертого квартала и окончанием финансового года в целом. Кроме того, проводится оно на фоне сообщений о введении 12-го пакета санкций, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Традиционно работа по экономическим вопроса активизируется к концу года, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Четвертый квартал очень важен с точки зрения исполнения бюджета, закрытия годовых контрактов, подведения итогов. Важный элемент, когда нужно интенсифицировать работу, чтобы закрывать все планы текущего сезона. Второй важный момент — текущая внешнеполитическая обстановка, объявлено о подготовке скорого введения 12-го пакета санкций», — пояснил собеседник агентства. По его словам, будет готовиться реакция на эти ограничения и проработка контрсанкций. «С одной стороны, мы должны нашу экономику приспособить к тем новым ограничениям, которые будут введены. С другой стороны, будут собираться предложения, какие ограничения вводить в ответ», — уточнил Солонников. России нужно будет приспособить экономику к новым ограничениям, которые будут введены Фото: Анна Майорова © URA.RU Ожидается, что в четвертом квартале этого года экономический рост замедлится, поэтому Путин проводит «сверку часов» с ключевыми участниками правительства, говорит экс-замминистра Минэкономразвития РФ, курировавший в ведомстве макроэкономическое прогнозирование, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. Вместе с тем, новый, 12-й пакет санкций затронут только формально, поскольку предыдущие 11 пакетов не имели разрушительного воздействия для российской экономики, считает эксперт. «В совещание есть особый посыл для населения. Потому что экономический рост определяет благосостояние людей. Это и рост заработных плат, и доходов населения. И в свете роста ключевой ставки до 15%, конечно, ускорение инфляции — это важно. Это все влияет на снижение доходов людей и, конечно же, меры по поддержке достаточны важны для всех», — поясняет Ведев. Новость по теме Мишустин провел совещание по экономическим вопросам: главные заявления О том, что тезисы совещания обращены к россиянам, говорит и Солонников. «Задача — показать стабильность ситуации, что управляемость страной, управляемость экономикой остается на высоком уровне, что все обязательства и все планы выполняются», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября провел совещание по эконмическим вопросам. Связано оно с началом четвертого квартала, когда наступает время подводить итоги года и исполнения федерального бюджета. Кроме того, совещание прошло на фоне сообщений о скором введении 12-го пакета санкций, трактуют работу президента и правительства опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, подготовка ответа на ограничения стала одной из тем совещания. Президент РФ Владимир Путин начал совещание со слов о том, что российская экономика развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. «За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», — рассказал глава государства. В своем выступлении российский лидер отметил высокие темпы роста обрабатывающей индустрии, отраслей реального сектора, не связанного с добычей природных ресурсов. «Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью — это производство машин, техники, оборудования», — сказал он. При этом, Путин указал, что показатели растут при устойчиво низкой безработице (около 3%). Зарплаты же прибавили 7,5%. Президент в ходе выступления обратил внимание правительства и Центробанка на необходимость в координации действий по снижению инфляции. «Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам», — пояснил российский лидер. Основным фактором замедления инфляции должна быть стабилизация валютного рынка. Путин напомнил, что для этого вступил в силу Указ об обязательной продаже валютной выручки. «Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет, — сыграл. Принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние», — рассказал глава государства. «Да, в прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», — отметил он. Президент добавил, что в РФ будет «меньше барахла», а сам Запад в своих фантазиях доходит до абсурда, поскольку предлагает запретить ввоз в Россию «отверток, иголок и других бытовых предметов». Также российский лидер высказал предостережение: в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против страны фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. «Мы помним с вами, что произошло с „Северным потоком“», — заключил Путин. Новый 12-й пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на пять миллиардов евро. Также ЕС может запретить лицензии на программное обеспечение. Кроме того, Россия может получить ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевой продукции или стройматериалов. Совещание по экономическим вопросам связано с началом четвертого квартала и окончанием финансового года в целом. Кроме того, проводится оно на фоне сообщений о введении 12-го пакета санкций, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Традиционно работа по экономическим вопроса активизируется к концу года, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, будет готовиться реакция на эти ограничения и проработка контрсанкций. «С одной стороны, мы должны нашу экономику приспособить к тем новым ограничениям, которые будут введены. С другой стороны, будут собираться предложения, какие ограничения вводить в ответ», — уточнил Солонников. Ожидается, что в четвертом квартале этого года экономический рост замедлится, поэтому Путин проводит «сверку часов» с ключевыми участниками правительства, говорит экс-замминистра Минэкономразвития РФ, курировавший в ведомстве макроэкономическое прогнозирование, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. Вместе с тем, новый, 12-й пакет санкций затронут только формально, поскольку предыдущие 11 пакетов не имели разрушительного воздействия для российской экономики, считает эксперт. О том, что тезисы совещания обращены к россиянам, говорит и Солонников. «Задача — показать стабильность ситуации, что управляемость страной, управляемость экономикой остается на высоком уровне, что все обязательства и все планы выполняются», — подытожил политолог.