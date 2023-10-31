Bloomberg узнал детали о новых санкциях ЕС против России

Bloomberg: 12-й пакет санкций против РФ коснется торговли на 5,3 млрд долларов

31 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

ЕС намерен затронуть торговлю с РФ на 5,3 миллиарда долларов в новом пакете санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый 12-й пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на пять миллиардов евро. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Евросоюз рассматривает новый раунд ограничений, который затронет около пяти миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов — прим URA.RU) в торговле с Россией», — написали в статье. В издании предположили, что ограничения коснутся экспорта в РФ сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, которые Москва могла бы использовать в военных целях. Также ЕС может запретить лицензии на программное обеспечение. Кроме того, Россия рискует получить ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевой продукции или стройматериалов. Запад начал активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В основном ограничения касались экспорта различного оборудования. Однако несмотря на рестрикции российская экономика продолжает восстанавливаться и расти, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый 12-й пакет европейских санкций против России подразумевает торговые ограничения на пять миллиардов евро. Об этом написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «Евросоюз рассматривает новый раунд ограничений, который затронет около пяти миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов — прим URA.RU) в торговле с Россией», — написали в статье. В издании предположили, что ограничения коснутся экспорта в РФ сварочных аппаратов, химикатов и других технологий, которые Москва могла бы использовать в военных целях. Также ЕС может запретить лицензии на программное обеспечение. Кроме того, Россия рискует получить ограничения на импорт обработанных металлов, алюминиевой продукции или стройматериалов. Запад начал активно вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В основном ограничения касались экспорта различного оборудования. Однако несмотря на рестрикции российская экономика продолжает восстанавливаться и расти, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.