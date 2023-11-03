Почему история певицы Эдит Пиаф так интересна свердловчанам

В Верхнюю Пышму повторно привезли спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…»

03 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Постановку, вероятно, привезут в Верхнюю Пышму еще не раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр Баргман известен не только как актер театра и кино, но еще и как мастер озвучки — именно его голосом на русском языке говорит Джонни Депп, Бен Стиллер и ковбой Вуди из «Истории игрушек». Кроме этого, Александр является режиссером и художественным руководителем питерского «Такого театра». В Верхнюю Пышму он приезжает уже во второй раз — здесь он дважды с успехом презентовал свой спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф, которую играет Олеся Казанцева. Почему люди стремятся попасть на эту постановку несколько раз подряд и что так привлекает зрителей в личности французской шансонье? Все это URA.RU обсудило с Александром и Олесей на закрытой репетиции спектакля на площадке частного театра THEATRUM. Олеся и Александр задумали постановку об Эдит Пиаф еще несколько лет назад, но осуществить задуманное решили только сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Александр, расскажите, почему личность Эдит Пиаф вызвала у вас интерес, и вы решили поставить спектакль о ее жизни? — Александр: Это благодатный актерский материал. Коротенькая жизнь Пиаф протекала совсем в непростое время (речь идет о Второй Мировой войне — прим. URA.RU), когда народ Франции был испуган, потерян, стал жертвой глобальных страшных событий. И я совершенно уверен, что искусство спасительно, оно помогает людям вспомнить о том, что морально, чувственно, а что нет, где добро, а где зло. Пиаф своими песнями обращалась напрямую к человеку, в самое сердце, а люди могли уловить эту лирическую отчаянную ноту, ведь Пиаф всегда пела о любви. Она была маленьким ангелочком Франции, не говоря о том, что она физически спасала людей: делала поддельные фотографии для военнопленных, которым потом использовали их для создания паспортов. Так Пиаф удавалось спасти людей. — Как долго вы работали над «Piaf. Любовь не по нотам…»? — Олеся: Спектакль был сделан буквально на коленке. Когда я выпускалась из театрального института, ко мне подошел преподаватель и сказал:«Давай-ка сделаем Пиаф, ты хорошо поешь». Я согласилась, мы создали литературную программу с песнями. Позже Саша приехал в Новосибирск, увидел мое выступление и предложил сделать спектакль. Мы забыли на три года об этом, а потом вспомнили и дома начали обсуждать Эдит Пиаф, а затем Саша понял, что должен быть этому выход. Мы решали, где сыграть премьеру, и я сразу предложила Тюмень, потому что там родные люди, с которыми мы давно знакомы. — Александр: Я поясню. С Тюменских театром мы давно сотрудничаем — более 10 лет, ставили там порядка девяти спектаклей. А сюда, в Верхнюю Пышму, приехали с первыми гастролями. Мы работали над текстом, который составляли из нескольких источников — из автобиографии Эдит Пиаф и книги воспоминаний ее сестры Симоны Берто. Одновременно Олеся учила текст, параллельно композитор из Новосибирска Максим Мисютин делал нам авторские аранжировки песен. Так получилось, что мы меняли точки своего местонахождения в течение года, и где бы мы ни были, в разных комнатах репетировали этот спектакль. Он был собран в Тюмени, там же впервые вышли с ним на сцену. Общий период работы составил порядка месяца. Олеся представляет Пиаф многогранной личностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Олеся, а как вы вдохновлялись для исполнения роли певицы, если не брать в расчет только воспоминания самой Пиаф и ее сестры? — Олеся: Мы фильм посмотрели «Жизнь в розовом цвете» с Марион Котийяр, вдохновились им и даже взяли одну фразу из этой картины, потому что она не могла не прозвучать в спектакле. Я очень много смотрела видео с Пиаф. Она не та, какой ее все время показывают. Певица была жизнелюбивой, открытой девчонкой, именно поэтому мужчины смотрели на нее и восхищались, она была с невероятной энергетикой. — Актер сильно влияет на подачу и суть постановки в жанре «моно», нежели когда он играет в обычно спектакле. Почему вы решили выбрать именно жанр «моноспектакль»? — Александр: У меня был моноспектакль «Душекружение» по Владимиру Набокову, который я играл больше 20 лет. Я понимаю, что для актера это невероятная школа. Это непостижимая и необходимая задача, когда артист с помощью материала выражает то, что у него на душе и что он хочет рассказать сам. А второе — в моноспектакле всегда есть возможность мимикрировать, перевоплощаться то в одного персонажа, то в другого, а у Олеси есть драматизм и талант «пересмешника». Мне кажется, когда у артиста есть моноспектакль, то это показывает его сердце, которое пульсирует, и артисты трансформируются и развиваются во время игры. — Я видела в социальных сетях восторженные отклики тех, кто посещал ваш спектакль. А какой отклик получаете вы, общаясь со зрителями в живую? — Олеся: После первого посещения люди подходят и говорят, что хочется посмотреть еще и еще, потому что сразу все воспринять сложно. У людей сейчас клиповое мышление, а здесь надо погрузиться: в спектакле раскрывается несколько тем и многие не готовы к тому, что им тут же выложат всю жизнь. В Тюмени было пять спектаклей, и одна зрительница ходила все разы. Она говорит, что каждый раз открывает для себя что-то новое. В скором времени свердловские зрители смогут увидеть и другую работу Александра Баргмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы приезжали с премьерой «Piaf. Любовь не по нотам…» в Верхнюю Пышму в середине июня, а сейчас решили приехать в Свердловскую область вновь. Почему отправились на гастроли повторно и снова в THEATRUM? — Александр: Ответ прост — потому что этим театральным пространством руководит мой давнишний друг — Евгений Гапонов, я знаю его много лет по Новосибирску. Это творческая мощнейшая единица, которая создала в Верхней Пышме новое художественное пространство. Здесь все пахнет театром: все современно, тепло, есть классная постановочная команда. Вы спрашиваете почему я приехал? Сегодня все определяют людские отношения, которые необходимо поддерживать и развивать. Потому, как только мы создали спектакль, буквально ранним летом, приняли решение, что сразу привезем его сюда. — Есть ли планы приехать в Верхнюю Пышму с другим спектаклем? — Александр: Пока планов приехать с другим спектаклем нет, возможно, мы будем еще и еще привозить Пиаф. Также хочу играть это спектакль в Санкт-Петербурге, видимо, мы это сделаем зимой или ранней весной. Что касается THEATRUM, то есть планы по сотрудничеству. Думаю, что это уже можно озвучить: здесь я буду делать свой другой спектакль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Баргман известен не только как актер театра и кино, но еще и как мастер озвучки — именно его голосом на русском языке говорит Джонни Депп, Бен Стиллер и ковбой Вуди из «Истории игрушек». Кроме этого, Александр является режиссером и художественным руководителем питерского «Такого театра». В Верхнюю Пышму он приезжает уже во второй раз — здесь он дважды с успехом презентовал свой спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф, которую играет Олеся Казанцева. Почему люди стремятся попасть на эту постановку несколько раз подряд и что так привлекает зрителей в личности французской шансонье? Все это URA.RU обсудило с Александром и Олесей на закрытой репетиции спектакля на площадке частного театра THEATRUM. — Александр, расскажите, почему личность Эдит Пиаф вызвала у вас интерес, и вы решили поставить спектакль о ее жизни? — Александр: Это благодатный актерский материал. Коротенькая жизнь Пиаф протекала совсем в непростое время (речь идет о Второй Мировой войне — прим. URA.RU), когда народ Франции был испуган, потерян, стал жертвой глобальных страшных событий. И я совершенно уверен, что искусство спасительно, оно помогает людям вспомнить о том, что морально, чувственно, а что нет, где добро, а где зло. Пиаф своими песнями обращалась напрямую к человеку, в самое сердце, а люди могли уловить эту лирическую отчаянную ноту, ведь Пиаф всегда пела о любви. Она была маленьким ангелочком Франции, не говоря о том, что она физически спасала людей: делала поддельные фотографии для военнопленных, которым потом использовали их для создания паспортов. Так Пиаф удавалось спасти людей. — Как долго вы работали над «Piaf. Любовь не по нотам…»? — Олеся: Спектакль был сделан буквально на коленке. Когда я выпускалась из театрального института, ко мне подошел преподаватель и сказал:«Давай-ка сделаем Пиаф, ты хорошо поешь». Я согласилась, мы создали литературную программу с песнями. Позже Саша приехал в Новосибирск, увидел мое выступление и предложил сделать спектакль. Мы забыли на три года об этом, а потом вспомнили и дома начали обсуждать Эдит Пиаф, а затем Саша понял, что должен быть этому выход. Мы решали, где сыграть премьеру, и я сразу предложила Тюмень, потому что там родные люди, с которыми мы давно знакомы. — Александр: Я поясню. С Тюменских театром мы давно сотрудничаем — более 10 лет, ставили там порядка девяти спектаклей. А сюда, в Верхнюю Пышму, приехали с первыми гастролями. Мы работали над текстом, который составляли из нескольких источников — из автобиографии Эдит Пиаф и книги воспоминаний ее сестры Симоны Берто. Одновременно Олеся учила текст, параллельно композитор из Новосибирска Максим Мисютин делал нам авторские аранжировки песен. Так получилось, что мы меняли точки своего местонахождения в течение года, и где бы мы ни были, в разных комнатах репетировали этот спектакль. Он был собран в Тюмени, там же впервые вышли с ним на сцену. Общий период работы составил порядка месяца. — Олеся, а как вы вдохновлялись для исполнения роли певицы, если не брать в расчет только воспоминания самой Пиаф и ее сестры? — Олеся: Мы фильм посмотрели «Жизнь в розовом цвете» с Марион Котийяр, вдохновились им и даже взяли одну фразу из этой картины, потому что она не могла не прозвучать в спектакле. Я очень много смотрела видео с Пиаф. Она не та, какой ее все время показывают. Певица была жизнелюбивой, открытой девчонкой, именно поэтому мужчины смотрели на нее и восхищались, она была с невероятной энергетикой. — Актер сильно влияет на подачу и суть постановки в жанре «моно», нежели когда он играет в обычно спектакле. Почему вы решили выбрать именно жанр «моноспектакль»? — Александр: У меня был моноспектакль «Душекружение» по Владимиру Набокову, который я играл больше 20 лет. Я понимаю, что для актера это невероятная школа. Это непостижимая и необходимая задача, когда артист с помощью материала выражает то, что у него на душе и что он хочет рассказать сам. А второе — в моноспектакле всегда есть возможность мимикрировать, перевоплощаться то в одного персонажа, то в другого, а у Олеси есть драматизм и талант «пересмешника». Мне кажется, когда у артиста есть моноспектакль, то это показывает его сердце, которое пульсирует, и артисты трансформируются и развиваются во время игры. — Я видела в социальных сетях восторженные отклики тех, кто посещал ваш спектакль. А какой отклик получаете вы, общаясь со зрителями в живую? — Олеся: После первого посещения люди подходят и говорят, что хочется посмотреть еще и еще, потому что сразу все воспринять сложно. У людей сейчас клиповое мышление, а здесь надо погрузиться: в спектакле раскрывается несколько тем и многие не готовы к тому, что им тут же выложат всю жизнь. В Тюмени было пять спектаклей, и одна зрительница ходила все разы. Она говорит, что каждый раз открывает для себя что-то новое. — Вы приезжали с премьерой «Piaf. Любовь не по нотам…» в Верхнюю Пышму в середине июня, а сейчас решили приехать в Свердловскую область вновь. Почему отправились на гастроли повторно и снова в THEATRUM? — Александр: Ответ прост — потому что этим театральным пространством руководит мой давнишний друг — Евгений Гапонов, я знаю его много лет по Новосибирску. Это творческая мощнейшая единица, которая создала в Верхней Пышме новое художественное пространство. Здесь все пахнет театром: все современно, тепло, есть классная постановочная команда. Вы спрашиваете почему я приехал? Сегодня все определяют людские отношения, которые необходимо поддерживать и развивать. Потому, как только мы создали спектакль, буквально ранним летом, приняли решение, что сразу привезем его сюда. — Есть ли планы приехать в Верхнюю Пышму с другим спектаклем? — Александр: Пока планов приехать с другим спектаклем нет, возможно, мы будем еще и еще привозить Пиаф. Также хочу играть это спектакль в Санкт-Петербурге, видимо, мы это сделаем зимой или ранней весной. Что касается THEATRUM, то есть планы по сотрудничеству. Думаю, что это уже можно озвучить: здесь я буду делать свой другой спектакль.