В Верхнюю Пышму повторно вернулся моноспектакль про Пиаф. Фото, видео

31 октября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Спектакль могут привезти еще раз и в будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На один вечер площадка частного театра THEATRUM в Верхней Пышме (Свердловская область) вновь превратиться в уголок Франции. Спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф в постановке Александра Баргмана публика увидит повторно — всего спустя четыре месяца после первой премьеры. Чем так покорила эта постановка публику — на закрытой репетиции выяснял корреспондент URA.RU. Свердловчане могли познакомиться с миром французского шансона XX века в середине июня, однако постановка пользовалась такой популярностью, что ее решили привезти во второй раз. Оказавшись на репетиции сразу становится понятно, чем в душу аудитории запал спектакль: публику сразу окутывает мягкий приглушенный свет в зале и минимум декораций — все это служит фоном для пронзительных монологов француженки Пиаф, которую исполняет актриса Олеся Казанцева. Ее голос особенно завораживает, ломает четвертую стену и переносит зрителей в жизнь певицы с ее горячими романами и душевными переживаниями. А перемещения актрисы по залу в свете прожекторов, которые делают акцент на ее эмоциях и чувствах, дополняют общую картину жизни страстной Эдит Пиаф. «Piaf. Любовь не по нотам…» поставил Александр Баргман — актер, режиссер и художественный руководитель независимого «Такого театра» в Санкт-Петербурге. Именно он решил обратиться к автобиографии Пиаф и к воспоминаниям ее сестры Симоны Берто. На их основе и появился первый для Олеси Казанцевой моноспектакль. «Возможно, мы будем еще и еще привозить сюда Пиаф. Есть планы по сотрудничеству с THEATRUM — здесь я буду делать еще один спектакль», — признался Баргман. Однако что за постановка ждет уральскую публику — пока хранится в тайне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На один вечер площадка частного театра THEATRUM в Верхней Пышме (Свердловская область) вновь превратиться в уголок Франции. Спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» об известной французской певице Эдит Пиаф в постановке Александра Баргмана публика увидит повторно — всего спустя четыре месяца после первой премьеры. Чем так покорила эта постановка публику — на закрытой репетиции выяснял корреспондент URA.RU. Свердловчане могли познакомиться с миром французского шансона XX века в середине июня, однако постановка пользовалась такой популярностью, что ее решили привезти во второй раз. Оказавшись на репетиции сразу становится понятно, чем в душу аудитории запал спектакль: публику сразу окутывает мягкий приглушенный свет в зале и минимум декораций — все это служит фоном для пронзительных монологов француженки Пиаф, которую исполняет актриса Олеся Казанцева. Ее голос особенно завораживает, ломает четвертую стену и переносит зрителей в жизнь певицы с ее горячими романами и душевными переживаниями. А перемещения актрисы по залу в свете прожекторов, которые делают акцент на ее эмоциях и чувствах, дополняют общую картину жизни страстной Эдит Пиаф. «Piaf. Любовь не по нотам…» поставил Александр Баргман — актер, режиссер и художественный руководитель независимого «Такого театра» в Санкт-Петербурге. Именно он решил обратиться к автобиографии Пиаф и к воспоминаниям ее сестры Симоны Берто. На их основе и появился первый для Олеси Казанцевой моноспектакль. «Возможно, мы будем еще и еще привозить сюда Пиаф. Есть планы по сотрудничеству с THEATRUM — здесь я буду делать еще один спектакль», — признался Баргман. Однако что за постановка ждет уральскую публику — пока хранится в тайне.