В России увеличивается число взрослых онкобольных

Заболеваемость продолжит расти, а смертность — падать. Причины — в материале URA.RU

09 ноября 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Власти РФ уделяют особое внимание выявлению и лечению онкозаболеваний в стране Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 8 ноября провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем стала борьба с онкологическими заболеваниями. В стране растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики, а также современными методами лечения, благодаря которым больные раком дольше живут, смертность за четыре года снизилась на 5,6%, комментируют опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, цифры по онкозаболеваниям будут увеличиваться и дальше. Детская онкология Юная пациентка центра им. Димы Рогачева растрогала Владимира Путина рисунком с сердечком Фото: Алексей Филиппов, РИА «Новости», Kremlin.ru Владимир Путин 8 ноября посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Решение о создании медицинского учреждения было принято после встречи президента с больным лейкозом десятилетним Димой Рогачевым. Тогда мальчик пригласил главу государства «на блины». Президент подарил Диме фотоаппарат, а в ответ получил рисунок, на котором изображена больница будущего. Димы не стало в 2007 году. Спустя три года имя ребенка присвоили Научно-исследовательскому институту детской гематологии. Владимир Путин специально встал на колено, чтобы сфотографироваться с маленькими пациентками Фото: Алексей Филиппов, РИА «Новости», Kremlin.ru В последний раз Путин посещал медицинский центр в 2016 году. Спустя 7 лет глава государства вновь нанес визит учреждению. Путин осмотрел операционный блок, в отделении детской онкологии, хирургии головы и шеи и нейрохирургии — игровую и школьные комнаты. Он зашел в несколько палат реабилитации и лечебной терапии, пообщался с пациентами и их родителями, а также подарил детям подарки. Для того, чтобы сфотографироваться с юными пациентами, Путин специально привстал на колено. Замгендиректора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан в разговоре с URA.RU подчеркнул, что цифры заболеваемости в детской онкологии абсолютно стабильны на протяжении многих десятилетий. «Результаты лечения, которыми мы гордимся, таковы — вероятность выздоровления приближается к 85%. Есть опухоли более излечимые, которые должны быть вылечены у 100% пациентов, и смерть каждого больного — неприемлема. Есть менее излечимые, например, многие опухоли мозга, некоторые варианты лейкозов и опухолей периферической нервной системы. Кроме того, в детской онкологии очень остро стоит проблема токсичности терапии — мы должны научиться лечить пациентов ценой гораздо меньших жертв. Новый корпус нашего центра как раз будет служить целям поиска новых методик, методов и возможностей борьбы с доселе неизлечимыми опухолями», — пояснил Масчан. По его словам, новые методики многократно дороже, но делают лечение гораздо более легким и эффективным. «Они позволят избежать последствий, которые будут мешать жить и сокращать продолжительность жизни через 20-30-40 лет. Они избавят пациентов от страданий не только сегодня, но и в будущем», — указал собеседник агентства. Рост взрослых онкологий После посещения центра глава государства провел совещание с правительством по борьбе с онкологическими заболеваниями. С докладом выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, за четыре года реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты и положительные тренды. Он указал на то, что ситуация в российской онкологии кардинально изменилась в последние годы. Речь о доступности и эффективности лечения граждан. Михаил Мурашко заявил, что на диспансерном наблюдении находятся около 4 млн пациентов больных раком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мурашко уточнил, что ежегодно в России выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. При этом на диспансерном наблюдении находятся около 4 млн граждан. «Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%», — отметил глава Минздрава. Лучшим показателем является то, что в стране падает смертность от злокачественных образований, заявил Путин Фото: Kremlin.ru Мурашко также сообщил, что в стране в 2023 году было зарегистрировано 45 отечественных препаратов для борьбы с раком. «Продолжаем расширять „арсенал“ отечественных противоопухолевых средств. Сегодня проводятся клинические исследования более чем по 100 препаратам», — отметил Мурашко. Он добавил, что лекарственное обеспечение онкобольных находится под особым контролем, а для отслеживания наличия необходимых препаратов существует «специально созданный ресурс». «Смертность упала сразу от злокачественных образований, что является самым лучшим показателем. В целом работа идет, наши планы по этому направлению выполняются. Очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы», — оценил работу Минздрава Путин. В новых регионах больницы не переоснащались Украиной с 70-80-х годов Фото: Илья Московец © URA.RU Говоря о новых регионах РФ, министр здравоохранения указал, что там не была развита инфраструктура для лечения больных с онкозаболеваниями, отсутствовали программы по раннему выявлению. Мурашко уточнил, что медучреждения были оснащены оборудованием, произведенным в 70—80-е годы прошлого века. В настоящее время в Донбассе проводятся профилактические медосмотры. «Уже 1 миллион 375 тысяч жителей новых субъектов прошли осмотры для выявления заболеваний», — уточнил министр. Он также отметил, что на поддержку онкологической службы в новых регионах в 2023 году выделили 622 млн рублей. В 2024 году запланирована поставка оборудования на сумму 450 млн рублей. Статистика Онкологии у женщин выявляют чаще, чем у мужчин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Согласно документу «Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году» (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена ? филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ), в стране в 2022 году впервые было выявлено более 624 тысяч случаев злокачественных новообразований, в том числе 283 тысячи у мужчин и более 341 тысячи у женщин. Прирост показателя по сравнению с 2021 годом составил 7,6%. В процентном соотношении больше всего пациентов со злокачественными опухолями: молочной железы (19,1%)

кожи (кроме меланомы) (10,8%)

предстательной железы (7,2%)

тела матки (7,1%)

ободочной кишки (6,0%)

лимфатической и кроветворной ткани (5,7%)

почки (4,9%)

щитовидной железы (4,8%)

шейки матки (4,6%)

прямой кишки (4,5%)

трахеи, бронхов, легкого (3,5%)

желудка (3,3%) (суммарно 81,5%). Ямал — регион с низким уровнем заболеваемости раком Фото: Максим Егоров © URA.RU Распространенность онкологий среди населения в 2022 году составила 2 758,3 случай на 100 тысяч населения, что выше уровня 2012 года (2 091,9) на 31,9%. По регионам максимальное число заболеваний отмечено в Республике Мордовия (3755,5), Курской (3620,9), Курганской (3436,2), Ивановской (3427,4), Пензенской (3385,3), Ярославской (3364,7) и Брянской (3360,5) областях. Минимальное — в республиках Тыва (886,6), Дагестан (1041,3), Чечня (1070,1), Ямало-Ненецком автономном округе (1297,9), Чукотском автономном округе (1317,7). Причины роста Число взрослых онкобольных в России растет в связи со старением населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество взрослых онкобольных в России растет в связи со старением населения, а также с ростом выявляемости заболеваний на ранней стадии. Кроме того, число онкобольных будет постоянно увеличиваться за счет пациентов, которые благодаря современным методам лечения не выздоравливают, но дольше живут, говорят опрошенные URA.RU эксперты. «Люди все чаще доживают до своих раковых заболеваний в частности, благодаря снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов, это процесс естественный, не связанный с климатом, экологией, питанием и прочими факторами, вокруг которых разворачивается столько псевдонаучных спекуляций», — говорит Масчан. По его словам, цифры по онкозаболеваниям будут постоянно увеличиваться. «Раньше человек, если заболевал раком, либо выздоравливал, либо быстро умирал. Считалось, что выздороветь от рака можно только уничтожив 100% раковых клеток. Современные методы дают возможность с раком сосуществовать. Многие пациенты, которые раньше умирали в течение года-полутора, сейчас живут по 5-7 лет, поэтому количество пациентов общее растет», — пояснил Масчан. В России уделяется большое внимание диспансеризации взрослого населения, что помогает вовремя выявить опухоли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С ним соглашается первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Уделяется очень большое внимание диспансеризации взрослого населения. На ранних стадиях злокачественное образование является одним из самых излечимых заболеваний. Если вовремя это все сделать правильно, то человек останется жив и относительно здоровья надолго», — рассказал Прохоренко. Масчан также подчеркивает, что рост числа пациентов, а также появление новых, революционных, но дорогостоящих лекарств требует от властей постоянного увеличения финансирования медикаментов, улучшения и расширения лабораторной и технологической базы. Эффективность увеличения расходов на борьбу с онкозаболеваниями подтвердила и руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. Она напомнила, что с 2019 года в России реализуется программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», расходы на нее составляют около 150 млрд рублей ежегодно. Минздрав уделяет особое внимание тем видам заболеваний, которые являются условно предотвратимыми Фото: Антон Белицкий «Деньги шли на обновление инфраструктуры онкоцентров, строительство Центров амбулаторной и онкологической помощи (ЦАОП), увеличение объемов помощи онкологическим пациентам и тарифов на ее оказание. То есть и объемы увеличили, и стоимость лечения, благодаря чему смогли добавить дорогостоящие лекарства и пролечить больше больных. И получили замечательный результат — смертность от онкологических заболеваний за этот период снизилась почти на 5,6%», — подытожила Улумбекова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем стала борьба с онкологическими заболеваниями. В стране растет число взрослых онкобольных. Тенденция связана со старением населения, развитием диагностики, а также современными методами лечения, благодаря которым больные раком дольше живут, смертность за четыре года снизилась на 5,6%, комментируют опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, цифры по онкозаболеваниям будут увеличиваться и дальше. Детская онкология Владимир Путин 8 ноября посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Решение о создании медицинского учреждения было принято после встречи президента с больным лейкозом десятилетним Димой Рогачевым. Тогда мальчик пригласил главу государства «на блины». Президент подарил Диме фотоаппарат, а в ответ получил рисунок, на котором изображена больница будущего. Димы не стало в 2007 году. Спустя три года имя ребенка присвоили Научно-исследовательскому институту детской гематологии. В последний раз Путин посещал медицинский центр в 2016 году. Спустя 7 лет глава государства вновь нанес визит учреждению. Путин осмотрел операционный блок, в отделении детской онкологии, хирургии головы и шеи и нейрохирургии — игровую и школьные комнаты. Он зашел в несколько палат реабилитации и лечебной терапии, пообщался с пациентами и их родителями, а также подарил детям подарки. Для того, чтобы сфотографироваться с юными пациентами, Путин специально привстал на колено. Есть опухоли более излечимые, которые должны быть вылечены у 100% пациентов, и смерть каждого больного — неприемлема. Есть менее излечимые, например, многие опухоли мозга, некоторые варианты лейкозов и опухолей периферической нервной системы. Кроме того, в детской онкологии очень остро стоит проблема токсичности терапии — мы должны научиться лечить пациентов ценой гораздо меньших жертв. Новый корпус нашего центра как раз будет служить целям поиска новых методик, методов и возможностей борьбы с доселе неизлечимыми опухолями», — пояснил Масчан. Рост взрослых онкологий После посещения центра глава государства провел совещание с правительством по борьбе с онкологическими заболеваниями. С докладом выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, за четыре года реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты и положительные тренды. Он указал на то, что ситуация в российской онкологии кардинально изменилась в последние годы. Речь о доступности и эффективности лечения граждан. Мурашко уточнил, что ежегодно в России выявляется порядка 600 тысяч новых случаев онкозаболеваний. При этом на диспансерном наблюдении находятся около 4 млн граждан. Мурашко также сообщил, что в стране в 2023 году было зарегистрировано 45 отечественных препаратов для борьбы с раком. «Продолжаем расширять „арсенал“ отечественных противоопухолевых средств. Сегодня проводятся клинические исследования более чем по 100 препаратам», — отметил Мурашко. Он добавил, что лекарственное обеспечение онкобольных находится под особым контролем, а для отслеживания наличия необходимых препаратов существует «специально созданный ресурс». Говоря о новых регионах РФ, министр здравоохранения указал, что там не была развита инфраструктура для лечения больных с онкозаболеваниями, отсутствовали программы по раннему выявлению. Мурашко уточнил, что медучреждения были оснащены оборудованием, произведенным в 70—80-е годы прошлого века. В настоящее время в Донбассе проводятся профилактические медосмотры. «Уже 1 миллион 375 тысяч жителей новых субъектов прошли осмотры для выявления заболеваний», — уточнил министр. Он также отметил, что на поддержку онкологической службы в новых регионах в 2023 году выделили 622 млн рублей. В 2024 году запланирована поставка оборудования на сумму 450 млн рублей. Статистика Согласно документу «Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году» (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена ? филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ), в стране в 2022 году впервые было выявлено более 624 тысяч случаев злокачественных новообразований, в том числе 283 тысячи у мужчин и более 341 тысячи у женщин. В процентном соотношении больше всего пациентов со злокачественными опухолями: Распространенность онкологий среди населения в 2022 году составила 2 758,3 случай на 100 тысяч населения, что выше уровня 2012 года (2 091,9) на 31,9%. По регионам максимальное число заболеваний отмечено в Республике Мордовия (3755,5), Курской (3620,9), Курганской (3436,2), Ивановской (3427,4), Пензенской (3385,3), Ярославской (3364,7) и Брянской (3360,5) областях. Минимальное — в республиках Тыва (886,6), Дагестан (1041,3), Чечня (1070,1), Ямало-Ненецком автономном округе (1297,9), Чукотском автономном округе (1317,7). Причины роста Количество взрослых онкобольных в России растет в связи со старением населения, а также с ростом выявляемости заболеваний на ранней стадии. Кроме того, число онкобольных будет постоянно увеличиваться за счет пациентов, которые благодаря современным методам лечения не выздоравливают, но дольше живут, говорят опрошенные URA.RU эксперты. «Люди все чаще доживают до своих раковых заболеваний в частности, благодаря снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов, это процесс естественный, не связанный с климатом, экологией, питанием и прочими факторами, вокруг которых разворачивается столько псевдонаучных спекуляций», — говорит Масчан. По его словам, цифры по онкозаболеваниям будут постоянно увеличиваться. С ним соглашается первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Уделяется очень большое внимание диспансеризации взрослого населения. На ранних стадиях злокачественное образование является одним из самых излечимых заболеваний. Если вовремя это все сделать правильно, то человек останется жив и относительно здоровья надолго», — рассказал Прохоренко. Масчан также подчеркивает, что рост числа пациентов, а также появление новых, революционных, но дорогостоящих лекарств требует от властей постоянного увеличения финансирования медикаментов, улучшения и расширения лабораторной и технологической базы. Эффективность увеличения расходов на борьбу с онкозаболеваниями подтвердила и руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. Она напомнила, что с 2019 года в России реализуется программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», расходы на нее составляют около 150 млрд рублей ежегодно. «Деньги шли на обновление инфраструктуры онкоцентров, строительство Центров амбулаторной и онкологической помощи (ЦАОП), увеличение объемов помощи онкологическим пациентам и тарифов на ее оказание.