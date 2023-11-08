08 ноября 2023

В Перми задержали иностранного журналиста с ВНЖ в России

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Журналист Владислав Иваненко доставлен в Центр временного содержания Фото:

В Перми сотрудники полиции задержали журналиста портала Properm Владислав Иваненко. Он некоторое время провел в отделе полиции № 7 Свердловского района, после чего его увезли в Центр временного содержания граждан. Иваненко является гражданином Казахстана, он в течение восьми лет жил и работал в Перми. Не так давно ему пришло уведомление об аннулировании его вида на жительство. URA.RU проанализировало причины, по которым иностранного гражданина могут лишить ВНЖ и выделила самые распространенные.

Длительное нахождение за пределами РФ

По закону иностранный гражданин с видом на жительство должен находиться на территории России суммарно не менее шести месяцев в год. Если человек был за пределами страны дольше, чем 180 дней, то его ВНЖ аннулируют.

Невозможность содержать себя и свою семью

Иностранцы, проживающие в России обязаны предоставлять доказательства того, что могут содержать себя и свою семью без поддержки государства. Если их доход меньше прожиточного минимума, то ВНЖ аннулируется.

Отсутствие прописки после въезда в страну

Через три года после того, как иностранный гражданин въехал в страну обязан иметь регистрацию по месту жительства. Если спустя три года после въезда у человека нет жилья, где можно зарегистрироваться, ВНЖ не дадут или аннулируют. Также, если иностранец непрерывно в течение двух лет не уведомляет МВД о месте своего проживания, его вид на жительство будет аннулирован.

Помимо вышеуказанных причин для аннулирования ВНЖ, существует ряд других, среди которых:

  • Поддержка и финансирование иностранцем деятельности экстремистских организаций;
  • Выступление за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, угроза безопасности страны и ее граждан;
  • Наличие судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • Предоставление поддельных или подложных документов, заведомо ложных сведений о себе; Оборот наркотических и психотропных веществ и др.
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В Перми сотрудники полиции задержали журналиста портала Properm Владислав Иваненко. Он некоторое время провел в отделе полиции № 7 Свердловского района, после чего его увезли в Центр временного содержания граждан. Иваненко является гражданином Казахстана, он в течение восьми лет жил и работал в Перми. Не так давно ему пришло уведомление об аннулировании его вида на жительство. URA.RU проанализировало причины, по которым иностранного гражданина могут лишить ВНЖ и выделила самые распространенные. Длительное нахождение за пределами РФ По закону иностранный гражданин с видом на жительство должен находиться на территории России суммарно не менее шести месяцев в год. Если человек был за пределами страны дольше, чем 180 дней, то его ВНЖ аннулируют. Невозможность содержать себя и свою семью Иностранцы, проживающие в России обязаны предоставлять доказательства того, что могут содержать себя и свою семью без поддержки государства. Если их доход меньше прожиточного минимума, то ВНЖ аннулируется. Отсутствие прописки после въезда в страну Через три года после того, как иностранный гражданин въехал в страну обязан иметь регистрацию по месту жительства. Если спустя три года после въезда у человека нет жилья, где можно зарегистрироваться, ВНЖ не дадут или аннулируют. Также, если иностранец непрерывно в течение двух лет не уведомляет МВД о месте своего проживания, его вид на жительство будет аннулирован. Помимо вышеуказанных причин для аннулирования ВНЖ, существует ряд других, среди которых:
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