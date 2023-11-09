«Копенгаген» шокировал «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и еще три клуба обеспечили выход в плей-офф турнира

09 ноября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Датчане вышли победителями в перестрелке с «Манчестер Юнайтед» Фото: Liselotte Sabroe/EPA/ТАСС Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов, где мы узнали названия первых команд, обеспечивших себе путевку в плей-офф. Второй игровой день запомнится фанатам «Манчестер Юнайтед», который уверенно выигрывал к середине первого тайма, но умудрился проиграть и снизил шансы на еврокубковую весну. Подробнее о матчах Лиги чемпионов в материале URA.RU. Группа A «Копенгаген» 4:3 «Манчестер Юнайтед» Инфографика URA.RU Англичане пожаловали в гости к датчанам. В третьем туре «МЮ» не слишком уверенно, но все же забрал три очка в очной встрече в Манчестере. Начало этого матча вышло ударным, и казалось, что здесь победа неминуема, так как к 28-й минуте датский нападающий «МЮ» Расмус Хойлунн смог поразить ворота своей бывшей команды дважды. Беда для «Юнайтед» случилась под занавес тайма. В пылу борьбы у своей штрафной Маркус Рэшфорд наступает на голеностоп Элиаса Кристенсена. Скорее всего, Маркус сделал это случайно, но за такие фолы все равно показывается красная карточка. Арбитры на VAR и главный судья Донатас Румшас долго просматривали этот эпизод и пришли к мнению удалить вингера «МЮ». Шоу только начинается. Еще до начала дополнительного времени к первому тайму «Копенгаген» смог отквитать один мяч. Классный розыгрыш привел к удару в одно касание Мохамеда Эльюнусси в пустой угол. Судья Румшас решил добавить к первому тайму целых 13 минут из-за травмы защитника «МЮ» Джонни Эванса и удаления Маркуса Рэшфорда. Также медицинская помощь потребовалась одному из болельщиков на стадионе. И на поле выбегал фанат с флагом Палестины, из-за чего встречу пришлось останавливать. Болельщики «Копенгагена» надолго запомнят этот матч Фото: Petter Arvidson/Zuma/TASS «Копенгаген» продолжал давить на англичан в компенсированное время первого тайма. И это принесло плоды. После подачи в штрафную с фланга сразу два защитника «МЮ» сыграли рукой. Если у Рафаэля Варана рука была еще не столь очевидна, то Харри Магуайр явно увеличивал площадь своего тела в пространстве. «Копенгаген» смог сравнять счет до перерыва. Диого Гонсалвес развел по углам мяч и Андре Онану. После перерыва главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сделал лишь одну замену. Вместо Кристиана Эриксена на поле появился более обороноспособный Софьян Амрабат. Но англичане не собирались играть от защиты. «Манчестер» смог заработать фол на чужой половине поля и после подачи Бруну Фернандеша мяч попал в руку полузащитника датчан Лукасу Лерагеру. Сам Фернандеш исполнил пенальти и был точен. В последние десять минут основного времени Лерагер пошел искать счастье у чужих ворот и смог замкнуть передачу Расмуса Фалька на дальнюю штангу. Примечательно, что Лерагер сразу после гола побежал к центру поля, демонстрируя, что это еще не конец. Он был прав. Очередной провал левого фланга обороны после подачи в штрафную подарил гол для Руни Бардагжи, который на следующей неделе будет отмечать совершеннолетие. В дополнительное время еще будет удар в перекладину от Магуайра, но «Копенгаген» берет три очка и отправляет «Манчестер Юнайтед» на последнее место в группе. «Бавария» Мюнхен 2:1 «Галатасарай» Инфографика URA.RU «Бавария» играла в параллельном матче с турецким «Галатасараем». Победа обеспечивала немцам выход в плей-офф. В первом тайме команды имели несколько хороших моментов, но не смогли их реализовать. Порой у турков моменты были острее, но защита мюнхенцев успевала накрывать бьющего. Харри Кейн затаскивает «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов Фото: Tom Weller/dpa/picture-alliance/ТАСС Также среди интересного стоит отметить болельщиков, которые заполнили Альянц Арену. Когда «Бавария» владела мячом, домашний стадион неодобрительно свистел. Создавалось ощущение, что матч проходит в Стамбуле, а не в Мюнхене. Огромная турецкая диаспора, проживающая в Германии, заняла так много места на стадионе, что их не могли перекричать немецкие ультрас. Но Харри Кейн вернул домашние трибуны «Баварии». На 80-й минуте матча Йозуа Киммих сделал точную подачу со штрафного на голову Кейна, который переправил мяч в угол. Спустя шесть минут Кейн снова отличился после разрезающего паса Матиса Теля. Но «Галатасарай» на свой гол все же наиграл. На третьей добавленной минуте к матчу Сержиу Оливейра эффектным забросом отправил в забег Седрика Бакамбу. Нападающий смог опередить защитника мюнхенцев Ким Мин Джэ и пробил в дальний угол. На этом команды успокоились. «Бавария» обеспечила себе выход из группы с первого места. Инфографика URA.RU Группа B Букайо Сака (слева) и Лендро Троссард (справа) разобрались с «Севильей» Фото: ISABEL INFANTES/EPA/ТАСС «Арсенал» задушил «Севилью». Лондонцы не дали ни единого шанса испанцам. Чемпионы Лиги Европы смогли лишь однажды пробить по воротам, но и это нельзя назвать опасным моментом, о чем говорит удручающий показатель xG — 0,03. За «Арсенал» голы забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Англичане уверено лидируют в группе и находятся в одном шаге от выхода в плей-офф. В другом матче квартета встречались «ПСВ» и «Ланс». Хозяева смогли забить быстрый гол. Люк де Йонг практически без сопротивления отправил мяч в сетку головой от перекладины в начале игры. У «Ланса» также были голевые моменты, но в обороне у голландцев прекрасно действовали Андре Рамальо и Оливье Боскальи. «ПСВ» влетает на второе место в группе, но имеет одинаковое количество очков с «Лансом». Инфографика URA.RU Группа C «Наполи» принимал на своем поле берлинский «Унион». Итальянцы заставили немцев глубоко садиться в оборону. На 30-й минуте неаполитанцы забили гол, но взятие ворот пришлось отменить из-за фола Джованни Ди Лоренцо, который руками оттолкнулся от Жерома Руссийона и не дал тому выпрыгнуть. Но еще до перерыва «Наполи» вышел вперед. Матео Политано оказался на пути мяча после прострела Мариу Руя. Не обошлось без элемента удачного стечения обстоятельств. «Наполи» дома теряет очки против берлинского «Униона» Фото: Felice De Martino/Zuma/TASS Первый звоночек для «Наполи» прозвучал в самом конце первого тайма, когда мяч угодил в штангу после штрафного. В начале второй половины игры Хвича Кварацхелия эффектно сместился с фланга в центр, но Петр Зелиньский пробил в защитника, хотя перед ним были все ворота. В ответ на это «Унион» вылетел в контратаку. Защитники «Наполи» проспали все и вся. Давид Датро Фофана сравнял счет на добивании. Итальянцы имели еще несколько хороших моментов. В итоге берлинская команда набирает свои первые очки в истории в рамках Лиги чемпионов. Во втором матче мадридский «Реал» принимал на своем поле португальскую «Брагу. В стартовом составе королевского клуба не было Джуда Беллингема, но и без него сливочные спокойно разобрались с соперником. Отличились Браим Диас, Винисиус и Родриго. «Реал» набирает 12 очков и гарантирует себе попадание в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Инфографика URA.RU Группа D Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте матча Фото: Ricardo Larreina/Zuma/TASS «Реал Сосьедад» решил вопрос с выходом в плей-офф в матче против «Бенфики». Баски забили все свои голы в первые 20 минут игры. Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа забили свои мячи. И это еще при отмене второго гола Мерино и промахе с пенальти Браиса Мендеса. «Бенфика» смогла забить лишь один гол усилиями Рафы Силвы. Единственный россиянин в Лиге чемпионов Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте в составе «Реала». Португальцы до сих пор не набрали ни одного очка. Сосьедад выходит в плей-офф. «Интер» приехал в гости к австрийскому «Ред Булл Зальцбург». У итальянцев был не основной состав на поле, но команда все равно имела убойные моменты. Но выигрывать удалось только благодаря голу с пенальти, который реализовал чемпион мира Лаутаро Мартинес. «Интер» набирает 10 очков, что хватает для прохода в весеннюю стадию на выбывание. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов, где мы узнали названия первых команд, обеспечивших себе путевку в плей-офф. Второй игровой день запомнится фанатам «Манчестер Юнайтед», который уверенно выигрывал к середине первого тайма, но умудрился проиграть и снизил шансы на еврокубковую весну. Подробнее о матчах Лиги чемпионов в материале URA.RU. Англичане пожаловали в гости к датчанам. В третьем туре «МЮ» не слишком уверенно, но все же забрал три очка в очной встрече в Манчестере. Начало этого матча вышло ударным, и казалось, что здесь победа неминуема, так как к 28-й минуте датский нападающий «МЮ» Расмус Хойлунн смог поразить ворота своей бывшей команды дважды. Беда для «Юнайтед» случилась под занавес тайма. В пылу борьбы у своей штрафной Маркус Рэшфорд наступает на голеностоп Элиаса Кристенсена. Скорее всего, Маркус сделал это случайно, но за такие фолы все равно показывается красная карточка. Арбитры на VAR и главный судья Донатас Румшас долго просматривали этот эпизод и пришли к мнению удалить вингера «МЮ». Шоу только начинается. Еще до начала дополнительного времени к первому тайму «Копенгаген» смог отквитать один мяч. Классный розыгрыш привел к удару в одно касание Мохамеда Эльюнусси в пустой угол. Судья Румшас решил добавить к первому тайму целых 13 минут из-за травмы защитника «МЮ» Джонни Эванса и удаления Маркуса Рэшфорда. Также медицинская помощь потребовалась одному из болельщиков на стадионе. И на поле выбегал фанат с флагом Палестины, из-за чего встречу пришлось останавливать. «Копенгаген» продолжал давить на англичан в компенсированное время первого тайма. И это принесло плоды. После подачи в штрафную с фланга сразу два защитника «МЮ» сыграли рукой. Если у Рафаэля Варана рука была еще не столь очевидна, то Харри Магуайр явно увеличивал площадь своего тела в пространстве. «Копенгаген» смог сравнять счет до перерыва. Диого Гонсалвес развел по углам мяч и Андре Онану. После перерыва главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сделал лишь одну замену. Вместо Кристиана Эриксена на поле появился более обороноспособный Софьян Амрабат. Но англичане не собирались играть от защиты. «Манчестер» смог заработать фол на чужой половине поля и после подачи Бруну Фернандеша мяч попал в руку полузащитника датчан Лукасу Лерагеру. Сам Фернандеш исполнил пенальти и был точен. В последние десять минут основного времени Лерагер пошел искать счастье у чужих ворот и смог замкнуть передачу Расмуса Фалька на дальнюю штангу. Примечательно, что Лерагер сразу после гола побежал к центру поля, демонстрируя, что это еще не конец. Он был прав. Очередной провал левого фланга обороны после подачи в штрафную подарил гол для Руни Бардагжи, который на следующей неделе будет отмечать совершеннолетие. В дополнительное время еще будет удар в перекладину от Магуайра, но «Копенгаген» берет три очка и отправляет «Манчестер Юнайтед» на последнее место в группе. «Бавария» играла в параллельном матче с турецким «Галатасараем». Победа обеспечивала немцам выход в плей-офф. В первом тайме команды имели несколько хороших моментов, но не смогли их реализовать. Порой у турков моменты были острее, но защита мюнхенцев успевала накрывать бьющего. Также среди интересного стоит отметить болельщиков, которые заполнили Альянц Арену. Когда «Бавария» владела мячом, домашний стадион неодобрительно свистел. Создавалось ощущение, что матч проходит в Стамбуле, а не в Мюнхене. Огромная турецкая диаспора, проживающая в Германии, заняла так много места на стадионе, что их не могли перекричать немецкие ультрас. Но Харри Кейн вернул домашние трибуны «Баварии». На 80-й минуте матча Йозуа Киммих сделал точную подачу со штрафного на голову Кейна, который переправил мяч в угол. Спустя шесть минут Кейн снова отличился после разрезающего паса Матиса Теля. Но «Галатасарай» на свой гол все же наиграл. На третьей добавленной минуте к матчу Сержиу Оливейра эффектным забросом отправил в забег Седрика Бакамбу. Нападающий смог опередить защитника мюнхенцев Ким Мин Джэ и пробил в дальний угол. На этом команды успокоились. «Бавария» обеспечила себе выход из группы с первого места. «Арсенал» задушил «Севилью». Лондонцы не дали ни единого шанса испанцам. Чемпионы Лиги Европы смогли лишь однажды пробить по воротам, но и это нельзя назвать опасным моментом, о чем говорит удручающий показатель xG — 0,03. За «Арсенал» голы забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Англичане уверено лидируют в группе и находятся в одном шаге от выхода в плей-офф. В другом матче квартета встречались «ПСВ» и «Ланс». Хозяева смогли забить быстрый гол. Люк де Йонг практически без сопротивления отправил мяч в сетку головой от перекладины в начале игры. У «Ланса» также были голевые моменты, но в обороне у голландцев прекрасно действовали Андре Рамальо и Оливье Боскальи. «ПСВ» влетает на второе место в группе, но имеет одинаковое количество очков с «Лансом». «Наполи» принимал на своем поле берлинский «Унион». Итальянцы заставили немцев глубоко садиться в оборону. На 30-й минуте неаполитанцы забили гол, но взятие ворот пришлось отменить из-за фола Джованни Ди Лоренцо, который руками оттолкнулся от Жерома Руссийона и не дал тому выпрыгнуть. Но еще до перерыва «Наполи» вышел вперед. Матео Политано оказался на пути мяча после прострела Мариу Руя. Не обошлось без элемента удачного стечения обстоятельств. Первый звоночек для «Наполи» прозвучал в самом конце первого тайма, когда мяч угодил в штангу после штрафного. В начале второй половины игры Хвича Кварацхелия эффектно сместился с фланга в центр, но Петр Зелиньский пробил в защитника, хотя перед ним были все ворота. В ответ на это «Унион» вылетел в контратаку. Защитники «Наполи» проспали все и вся. Давид Датро Фофана сравнял счет на добивании. Итальянцы имели еще несколько хороших моментов. В итоге берлинская команда набирает свои первые очки в истории в рамках Лиги чемпионов. Во втором матче мадридский «Реал» принимал на своем поле португальскую «Брагу. В стартовом составе королевского клуба не было Джуда Беллингема, но и без него сливочные спокойно разобрались с соперником. Отличились Браим Диас, Винисиус и Родриго. «Реал» набирает 12 очков и гарантирует себе попадание в весеннюю стадию Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» решил вопрос с выходом в плей-офф в матче против «Бенфики». Баски забили все свои голы в первые 20 минут игры. Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа забили свои мячи. И это еще при отмене второго гола Мерино и промахе с пенальти Браиса Мендеса. «Бенфика» смогла забить лишь один гол усилиями Рафы Силвы. Единственный россиянин в Лиге чемпионов Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте в составе «Реала». Португальцы до сих пор не набрали ни одного очка. Сосьедад выходит в плей-офф. «Интер» приехал в гости к австрийскому «Ред Булл Зальцбург». У итальянцев был не основной состав на поле, но команда все равно имела убойные моменты. Но выигрывать удалось только благодаря голу с пенальти, который реализовал чемпион мира Лаутаро Мартинес. «Интер» набирает 10 очков, что хватает для прохода в весеннюю стадию на выбывание.