«Краснодар» и «Зенит» отрываются в чемпионской гонке РПЛ

«Спартак» создает плотность в верхней части таблицы

13 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

«Краснодар» не пустил «Зенит» на первое место Фото: Петр Ковалев/ТАСС Российская Премьер-лига прошла экватор. Чемпионом первого круга стал «Краснодар», который смог выстоять ничью в Санкт-Петербурге. Но для «Зенита» первое место в зоне досягаемости при первой осечке южан. Как прошел тур РПЛ (11 — 12 ноября) перед перерывом на международную паузу в материале URA.RU. Инфографика URA.RU «Факел» вырывает ничью у «ЦСКА», «Урал» не побеждает с конца августа «Факел» 1:1 «ЦСКА» Первое, на что стоит обратить внимание, — это заявка «ЦСКА». В ней оказалось всего 17 человек. Именно это сыграло ключевую роль. Но армейцы вели в счете с 10-й минуты матча. Чилиец Виктор Давила получил мяч на правом фланге атаки, смог обыграть Владислава Мастерного и сместиться в центр. Полузащитник мог отдавать передачу во фланг, но решил пробить с 20-ти метров и был прав. Мяч залетел в девятку без шансов для Александра Беленова. «Факел» часто угрожал воротам Игоря Акинфеева. В основном опасность приходила с левого фланга атаки, куда смещался Хызыр Аппаев и делал прострел либо навес. В дополнительное время это привело к голу. Аппаев прорвался по левой бровке и смог выдать шикарный навес на линию вратарской. Выше всех выпрыгнул Сергей Божин. Воронежцы не дали армейцам закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. «Крылья Советов» 3:1 «Урал» Самарцы были на две головы сильнее уральцев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС С первых минут матча атака «Крыльев» легко проходила оборонительные редуты «Урала». Защита давала много свободы нападающим самарцев. В первые 10 минут они создали два опасных голевых момента. Статистика xG (ожидаемые голы) говорила о невероятном преимуществе «Крыльев» — 4,12 против 0,69. Но забить в первом тайме смогли только с пенальти. Мяч попал в руку Эрика Бикфалви. С точки пробил Бенхамин Гарре и был точен. На 20-й минуте был еще один пенальти в ворота «Урала» за неочевидное нарушение Силвие Бегича, который максимально поджимал под себя ноги во время подката. Но в этот раз Евгений Помазун справился с ударом Фернандо Костанца. «Урал» выровнял положение со свистком арбитра на второй тайм. Бегич решил подключиться к атаке и смог отправить мяч в нижний угол. Но «Крылья» были на голову сильнее соперников. Владислав Шитов вернул преимущество самарцам. Концовка игры запомнилась некрасивым эпизодом с Юрием Газинским. Полузащитник «Урала» схватил за лицо Романа Ежова, за что получил красную карточку. Напоследок «Крылья» улетели в контратаку, которую завершил Владимир Писарский. «Урал» не видит побед в РПЛ с 19 августа. «Локомотив» 2:1 «Ахмат» «Локо» не отстает от борьбы за третью строчку в таблице РПЛ Фото: Михаил Синицын/ТАСС Ничья в московском дерби подстегнула «Локомотив». Команда вышла на поле максимально заряженной и имела несколько голевых моментов в первом тайме. Однако мяч отказывался идти в ворота. Надежно играл голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия. И не хватало везения нападающим железнодорожникам, так как удары приходились в штангу. Во втором тайме «Ахмат» дважды поразил ворота. В первый раз гол не засчитали из-за игры рукой. Второй пришелся с пенальти, который поставили после нарушения Максима Ненахова на Иване Олейникове. Мохамед Конате развел по углам мяч и голкипера. «Локомотив» все же смог набрать ход и забить нужные два гола за две минуты. Сначала головой точно пробил Максим Глушенков. Затем Тимур Сулейманов ответил на передачу с фланга. В конце игры за вторую желтую карточку был удален защитник «Локо» Наир Тикнизян. Но москвичи все равно записали на свой счет три очка. «Зенит» 1:1 «Краснодар» Статья по теме «Краснодар» защитил первое место против «Зенита» Центральный матч тура состоялся в Санкт-Петербурге. В случае победы «Зенит» опередил бы «Краснодар» на экваторе чемпионата. Южане предложили питерцам силовой и контактный футбол, при этом очень дисциплинированно сыграли в обороне. Подробнее об этом матче можете прочитать в материале URA.RU. «Динамо» забирается на третью строчку, «Спартак» выиграл «Ростов» за 15 минут «Пари НН» 0:0 «Балтика» Подопечные Сергея Юрана «Пари НН» слабо сыграли против «Балтики», но не проиграли Фото: Александр Щербак/ТАСС Калининградская «Балтика» приехала в гости к нижегородскому «Пари НН», но вела себя по-хозяйски. Подопечные Сергея Игнашевича смогли организовать несколько опасных моментов и заставляли прижиматься «Пари НН» к своим воротам. Однако голы зрители на трибунах так и не увидели. «Балтике» хватило одного балла, чтобы подняться из зоны прямого вылета. «Динамо» 2:0 «Оренбург» В первом тайме футболисты «Динамо» дважды имели шанс открыть счет. Но сначала Муми Нгамале не смог забить в пустые ворота, а затем Константин Тюкавин попал в крестовину. 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Мирлинд Даку забил с линии штрафной второй гол казанцев. «Рубин» уже поднялся в первую часть таблицы после неудачного старта. «Спартак» 2:1 «Ростов» Инфографика URA.RU «Спартак» не выигрывал три матча подряд и снова появились разговоры об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. У испанца было свое видение на этот вопрос и решил он на него ответить первыми минутами в матче с «Ростовом». Красно-белые накинулись на ворота Сергея Песьякова и усилиями Михаила Игнатова, и Квинси Промеса смогли забить два гола за 15 минут. Сначала Промес отдал передачу в центр штрафной на Игнатова и тот пробил в противоход голкиперу. Затем Игнатов сделал пас в ту же зону, где был сам при забитом мяче, но сейчас там оказался Квинси. Голландец был точен. Ростовчане смогли ответить лишь забитым пенальти Максима Осипенко. «Спартак» создает плотность в верхней части таблицы. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Превью 16-го тура РПЛ Встречи пройдут в конце ноября, так как игроки разъезжаются на игры в своих национальных командах. Центральным матчем 16-го тура станет игра ЦСКА против Динамо. У команд по 25 очков после 15-ти туров. «Локомотив» пожалует в Самару к «Крыльям». Между коллективами всего один балл, поэтому встреча обещает быть жаркой. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская Премьер-лига прошла экватор. Чемпионом первого круга стал «Краснодар», который смог выстоять ничью в Санкт-Петербурге. Но для «Зенита» первое место в зоне досягаемости при первой осечке южан. Как прошел тур РПЛ (11 — 12 ноября) перед перерывом на международную паузу в материале URA.RU. Первое, на что стоит обратить внимание, — это заявка «ЦСКА». В ней оказалось всего 17 человек. Именно это сыграло ключевую роль. Но армейцы вели в счете с 10-й минуты матча. Чилиец Виктор Давила получил мяч на правом фланге атаки, смог обыграть Владислава Мастерного и сместиться в центр. Полузащитник мог отдавать передачу во фланг, но решил пробить с 20-ти метров и был прав. Мяч залетел в девятку без шансов для Александра Беленова. «Факел» часто угрожал воротам Игоря Акинфеева. В основном опасность приходила с левого фланга атаки, куда смещался Хызыр Аппаев и делал прострел либо навес. В дополнительное время это привело к голу. Аппаев прорвался по левой бровке и смог выдать шикарный навес на линию вратарской. Выше всех выпрыгнул Сергей Божин. Воронежцы не дали армейцам закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. С первых минут матча атака «Крыльев» легко проходила оборонительные редуты «Урала». Защита давала много свободы нападающим самарцев. В первые 10 минут они создали два опасных голевых момента. Статистика xG (ожидаемые голы) говорила о невероятном преимуществе «Крыльев» — 4,12 против 0,69. Но забить в первом тайме смогли только с пенальти. Мяч попал в руку Эрика Бикфалви. С точки пробил Бенхамин Гарре и был точен. На 20-й минуте был еще один пенальти в ворота «Урала» за неочевидное нарушение Силвие Бегича, который максимально поджимал под себя ноги во время подката. Но в этот раз Евгений Помазун справился с ударом Фернандо Костанца. «Урал» выровнял положение со свистком арбитра на второй тайм. Бегич решил подключиться к атаке и смог отправить мяч в нижний угол. Но «Крылья» были на голову сильнее соперников. Владислав Шитов вернул преимущество самарцам. Концовка игры запомнилась некрасивым эпизодом с Юрием Газинским. Полузащитник «Урала» схватил за лицо Романа Ежова, за что получил красную карточку. Напоследок «Крылья» улетели в контратаку, которую завершил Владимир Писарский. «Урал» не видит побед в РПЛ с 19 августа. Ничья в московском дерби подстегнула «Локомотив». Команда вышла на поле максимально заряженной и имела несколько голевых моментов в первом тайме. Однако мяч отказывался идти в ворота. Надежно играл голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия. И не хватало везения нападающим железнодорожникам, так как удары приходились в штангу. Во втором тайме «Ахмат» дважды поразил ворота. В первый раз гол не засчитали из-за игры рукой. Второй пришелся с пенальти, который поставили после нарушения Максима Ненахова на Иване Олейникове. Мохамед Конате развел по углам мяч и голкипера. «Локомотив» все же смог набрать ход и забить нужные два гола за две минуты. Сначала головой точно пробил Максим Глушенков. Затем Тимур Сулейманов ответил на передачу с фланга. В конце игры за вторую желтую карточку был удален защитник «Локо» Наир Тикнизян. Но москвичи все равно записали на свой счет три очка. Центральный матч тура состоялся в Санкт-Петербурге. В случае победы «Зенит» опередил бы «Краснодар» на экваторе чемпионата. Южане предложили питерцам силовой и контактный футбол, при этом очень дисциплинированно сыграли в обороне. Подробнее об этом матче можете прочитать в материале URA.RU. Калининградская «Балтика» приехала в гости к нижегородскому «Пари НН», но вела себя по-хозяйски. Подопечные Сергея Игнашевича смогли организовать несколько опасных моментов и заставляли прижиматься «Пари НН» к своим воротам. Однако голы зрители на трибунах так и не увидели. «Балтике» хватило одного балла, чтобы подняться из зоны прямого вылета. В первом тайме футболисты «Динамо» дважды имели шанс открыть счет. Но сначала Муми Нгамале не смог забить в пустые ворота, а затем Константин Тюкавин попал в крестовину. Нападающему было суждено забить во второй половине встречи, когда мяч отскочил в нему в ноги после сейва Николая Сысуева. Добил «Оренбург» Луис Чавес, замкнув передачу левого фланга. Показатель xG ожидало от «Динамо» четыре гола, но москвичам хватило и двух. Осечка «ЦСКА» позволила «Динамо» подняться на третье место в таблице. Обе команды подходили к очному поединку в хорошей форме. «Сочи» потихоньку начал набирать очки, но все еще остаются последними. Команда смогла создать несколько хороших моментов в штрафной казанцев, но либо мазали по пустым воротам, либо спасал Юрий Дюпин. «Рубин» решил взять дело в свои ноги, и на 39-й минуте Руслан Безруков сместился в центр с левого фланга и пробил. После рикошета мяч залетел в ворота. В начале второго тайма полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов уменьшил шансы на отыгрыш, получив вторую желтую карточку в матче. Мирлинд Даку забил с линии штрафной второй гол казанцев. «Рубин» уже поднялся в первую часть таблицы после неудачного старта. «Спартак» не выигрывал три матча подряд и снова появились разговоры об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. У испанца было свое видение на этот вопрос и решил он на него ответить первыми минутами в матче с «Ростовом». Красно-белые накинулись на ворота Сергея Песьякова и усилиями Михаила Игнатова, и Квинси Промеса смогли забить два гола за 15 минут. Сначала Промес отдал передачу в центр штрафной на Игнатова и тот пробил в противоход голкиперу. Затем Игнатов сделал пас в ту же зону, где был сам при забитом мяче, но сейчас там оказался Квинси. Голландец был точен. Ростовчане смогли ответить лишь забитым пенальти Максима Осипенко. «Спартак» создает плотность в верхней части таблицы. Встречи пройдут в конце ноября, так как игроки разъезжаются на игры в своих национальных командах. Центральным матчем 16-го тура станет игра ЦСКА против Динамо. У команд по 25 очков после 15-ти туров. «Локомотив» пожалует в Самару к «Крыльям». Между коллективами всего один балл, поэтому встреча обещает быть жаркой.