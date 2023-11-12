«Краснодар» защитил первое место против «Зенита»

Питерцы продолжают погоню за южанами за звание чемпиона России

12 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

«Краснодар» не собирался терять первое место в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС На экваторе Российской Премьер-лиги между собой встретились два лидера чемпионата — «Зенит» и «Краснодар». Перед очным противостоянием южане опережали питерцев на два очка, поэтому сине-бело-голубым нужна была только победа, что стать чемпионом первого круга, тем более на глазах у своих болельщиков. Как прошел главный матч чемпионата страны по футболу в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Битва на каждом сантиметре поля Команды подошли к игре в оптимальных составах. Единственной потерей у «Краснодара» стал бразильский защитник Кайо, но он отсутствует еще с середины августа. Свое шествие на первую строчку команда совершала без него. «Зенит» предложил «Краснодару» свой футбол и много владел мячом на чужой половине поля. Это владение тяжело давалось игрокам в голубых футболках. Как только кто-то из питерских игроков получал мяч, то он тут же попадал под прессинг футболистов «Краснодара». Южане показывали очень контактный футбол, не давая свободно вздохнуть игрокам «Зенита». Оборона «Краснодара» в первом тайме полностью выключила из игры самых забивных нападающих «Зенита» Ивана Сергеева и Матео Кассьера. Полузащита хозяев просто не могла подойти к штрафной гостей и сделать хорошую передачу под удар форвардов. Но нельзя сказать, что «Краснодар» вечно отсиживался в обороне. У главного тренера Владимира Ивича был свой туз в рукаве в лице быстрых вингеров Бачи и Олакунле Олусегуна. Молниеносные края гарантировали южанам опасные контратаки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак это понимал. Как только мяч переходил к «Краснодару» питерцы пытались тут же вступить в отбор, а если не получится, то фолили. В итоге в первые 45 минут матча команды чаще обменивались ударами по ногам, чем по воротам. Еще одним секретным оружием являются угловые. «Краснодар» больше всех в чемпионате забивал после розыгрышей углового. Именно с него южане смогли нанести три удара из штрафной. Но это ничем не закончилось. Только разогрели показатель xG (ожидаемые голы). Кстати, «Краснодар» здесь опередил «Зенит» — 2,25 против 1,26. Но в компенсированное время пару голевых моментов у команд были. Защита «Краснодара» забыла за своими спинами Сергеева, который с лету нанес удар с передачи Густаво Мантуана. Мяч пришелся в ногу Витора Тормены. Она смягчила скорость мяча, и Матвей Сафонов спокойно забрал его в руки. Практически в следующей атаке «Краснодар» ответил опасным ударом головой Эдуарда Сперцяна. Мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Голы в первом тайме не пришли. Первые ошибки и голы Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Игроки продолжали биться за каждый участок поля. Стоит отметить профессиональное судейство Сергея Карасева. Еще в первом тайме было несколько эпизодов, когда можно было смело показывать желтую карточку, но арбитр воздерживался от предупреждений. Карасев боялся поджечь игру своими решениями и стать главным лицом матча, чего профессионалы должны избегать. Арбитр поднял планку допустимой борьбы, и это всех устроило. За весь матч была показана лишь одна желтая карточка игроку «Краснодара» Лукасу Оласе. Первым ошибку допустил «Зенит». Бачи получил мяч между линиями на левом фланге атаке и смог его отдать дальше на Джона Кордобу. У колумбийца был слишком острый угол, но он решил пробить. Вратарь питерцев Михаил Кержаков с ударом справился. Также в падении смог отразить добивание Эдуарда Сперцяна. После этого мяч невысоко взмыл в небо и на втором добивании Сперцяна головой он пересек линию ворот на 63-й минуте. Звезда «Краснодара» открывает счет и еще больше привлекает внимание из европейских чемпионатов. Сергей Семак среагировал на пропущенный гол заменами. Мантуан и Сергеев поле покинули. Вместо них вышли Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Француз первым показал, на что способен, прорвавшись по левому флангу, но это показало лишь намерение, а не реальную угрозу воротам Сафонова. Спустя семь минут после гола Сперцяна «Зенит» сравнял счет. Питерцы организовали перегруз на правом фланге атаки. У них это получилось сделать, несмотря на то, что в этой зоне находилось пять игроков «Краснодара». Троих южан удалось отрезать забросом в штрафную на Вендела от Мостового. Бразилец сделал скидку во фланг на Вильмара Барриоса, который в одно касание навесил на Кассьеру. Нападающий выиграл борьбу у Тормены во вратарской и переправил мяч в угол ворот. Сафонов был бессилен в этом эпизоде. Сначала провал левого фланга защиты, а затем и неудачная игра один в один от Тормены позволили «Зениту» вернуть статус-кво в матче. Почувствовав вкус крови, «Зенит» стал активнее бить по воротам Сафонова. Но ни Кассьера, ни Изидор не смогли сделать что-то опасное. Однако питерцы имел шанс выйти вперед и выиграть первую часть чемпионата. Мостовой получил мяч на левом фланге атаки, смог прокинуть его между ног Александру Эктову, влетел в штрафную и сильно пробил в верхний дальний угол. Единственное, что не сделал Андрей — не закрутил мяч, и он угодил в штангу. Ее звон до сих пор разливается над Невой. Ничья, которая полностью устраивает «Краснодар». «Зенит» продолжает погоню в борьбе за звание чемпиона страны. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На экваторе Российской Премьер-лиги между собой встретились два лидера чемпионата — «Зенит» и «Краснодар». Перед очным противостоянием южане опережали питерцев на два очка, поэтому сине-бело-голубым нужна была только победа, что стать чемпионом первого круга, тем более на глазах у своих болельщиков. Как прошел главный матч чемпионата страны по футболу в материале URA.RU. Команды подошли к игре в оптимальных составах. Единственной потерей у «Краснодара» стал бразильский защитник Кайо, но он отсутствует еще с середины августа. Свое шествие на первую строчку команда совершала без него. «Зенит» предложил «Краснодару» свой футбол и много владел мячом на чужой половине поля. Это владение тяжело давалось игрокам в голубых футболках. Как только кто-то из питерских игроков получал мяч, то он тут же попадал под прессинг футболистов «Краснодара». Южане показывали очень контактный футбол, не давая свободно вздохнуть игрокам «Зенита». Оборона «Краснодара» в первом тайме полностью выключила из игры самых забивных нападающих «Зенита» Ивана Сергеева и Матео Кассьера. Полузащита хозяев просто не могла подойти к штрафной гостей и сделать хорошую передачу под удар форвардов. Но нельзя сказать, что «Краснодар» вечно отсиживался в обороне. У главного тренера Владимира Ивича был свой туз в рукаве в лице быстрых вингеров Бачи и Олакунле Олусегуна. Молниеносные края гарантировали южанам опасные контратаки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак это понимал. Как только мяч переходил к «Краснодару» питерцы пытались тут же вступить в отбор, а если не получится, то фолили. В итоге в первые 45 минут матча команды чаще обменивались ударами по ногам, чем по воротам. Еще одним секретным оружием являются угловые. «Краснодар» больше всех в чемпионате забивал после розыгрышей углового. Именно с него южане смогли нанести три удара из штрафной. Но это ничем не закончилось. Только разогрели показатель xG (ожидаемые голы). Кстати, «Краснодар» здесь опередил «Зенит» — 2,25 против 1,26. Но в компенсированное время пару голевых моментов у команд были. Защита «Краснодара» забыла за своими спинами Сергеева, который с лету нанес удар с передачи Густаво Мантуана. Мяч пришелся в ногу Витора Тормены. Она смягчила скорость мяча, и Матвей Сафонов спокойно забрал его в руки. Практически в следующей атаке «Краснодар» ответил опасным ударом головой Эдуарда Сперцяна. Мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Голы в первом тайме не пришли. Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Игроки продолжали биться за каждый участок поля. Стоит отметить профессиональное судейство Сергея Карасева. Еще в первом тайме было несколько эпизодов, когда можно было смело показывать желтую карточку, но арбитр воздерживался от предупреждений. Карасев боялся поджечь игру своими решениями и стать главным лицом матча, чего профессионалы должны избегать. Арбитр поднял планку допустимой борьбы, и это всех устроило. За весь матч была показана лишь одна желтая карточка игроку «Краснодара» Лукасу Оласе. Первым ошибку допустил «Зенит». Бачи получил мяч между линиями на левом фланге атаке и смог его отдать дальше на Джона Кордобу. У колумбийца был слишком острый угол, но он решил пробить. Вратарь питерцев Михаил Кержаков с ударом справился. Также в падении смог отразить добивание Эдуарда Сперцяна. После этого мяч невысоко взмыл в небо и на втором добивании Сперцяна головой он пересек линию ворот на 63-й минуте. Звезда «Краснодара» открывает счет и еще больше привлекает внимание из европейских чемпионатов. Сергей Семак среагировал на пропущенный гол заменами. Мантуан и Сергеев поле покинули. Вместо них вышли Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Француз первым показал, на что способен, прорвавшись по левому флангу, но это показало лишь намерение, а не реальную угрозу воротам Сафонова. Спустя семь минут после гола Сперцяна «Зенит» сравнял счет. Питерцы организовали перегруз на правом фланге атаки. У них это получилось сделать, несмотря на то, что в этой зоне находилось пять игроков «Краснодара». Троих южан удалось отрезать забросом в штрафную на Вендела от Мостового. Бразилец сделал скидку во фланг на Вильмара Барриоса, который в одно касание навесил на Кассьеру. Нападающий выиграл борьбу у Тормены во вратарской и переправил мяч в угол ворот. Сафонов был бессилен в этом эпизоде. Сначала провал левого фланга защиты, а затем и неудачная игра один в один от Тормены позволили «Зениту» вернуть статус-кво в матче. Почувствовав вкус крови, «Зенит» стал активнее бить по воротам Сафонова. Но ни Кассьера, ни Изидор не смогли сделать что-то опасное. Однако питерцы имел шанс выйти вперед и выиграть первую часть чемпионата. Мостовой получил мяч на левом фланге атаки, смог прокинуть его между ног Александру Эктову, влетел в штрафную и сильно пробил в верхний дальний угол. Единственное, что не сделал Андрей — не закрутил мяч, и он угодил в штангу. Ее звон до сих пор разливается над Невой. Ничья, которая полностью устраивает «Краснодар». «Зенит» продолжает погоню в борьбе за звание чемпиона страны.