Власти РФ ищут способы стабилизации цен на продукты

Власти ищут способ стабилизировать цены на продукты питания. На стратегической сессии, посвященной реализации Доктрины продовольственной безопасности России, 14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание коллег на ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности. Как объяснили URA.RU эксперты, это связано с тем, что предприятия отрасли давно нуждаются в модернизации, а устаревшее и изношенное оборудование не позволяет снижать себестоимость продукции.
К теме обеспечения продовольственной безопасности правительство обращается регулярно. Мишустин заметил, что это позволяет отследить «положение дел» не только в сельском хозяйстве, но в и других отраслях экономики — «в машиностроении, в пищевой и химической промышленности, на транспорте, в торговле». Тем более что российские аграрии обеспечивают продовольствием не только жителей РФ.
«Именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, является солидным международным партнером и ответственным поставщиком сельхозпродукции. По итогам 2022 года Россия вошла в двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт. По ряду товаров — пшеница, подсолнечное масло, минтай — мы занимаем первое место», — подчеркнул премьер.
Результаты работы аграриев Мишустин назвал «рекордными». Свои слова он подтвердил статистикой. Только по предварительным данным, реализация Доктрины продовольственной безопасности объемы производства растительного масла были превышены более чем в два раза от запланированных на этот год. «Второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе — также практически вдвое. По зерну — увеличение свыше полутора раз. Больше плана показатели по мясу и по сахару», — отметил Мишустин.
Сложнее обстоят дела с производством картофеля, других овощей и бахчевых культур. Для полной независимости от импорта в России пока не хватает собственного молока и молочных продуктов, отметил премьер. По его словам, «урожаи фруктов и ягод увеличиваются, но недостаточно интенсивно». «Отстают и объемы по пищевой соли», — добавил он.
За последние годы удалось, по словам Мишустина, решить ряд проблем в семеноводстве — по крайней мере, семенами пшеницы, риса и ячменя отечественные производители во многом уже обеспечивают себя сами. «Надо добиваться лучших результатов и по целому ряду других культур», — сказал глава правительства.
Особое внимание Мишустин уделил производственным вопросам, связанным с обновлением оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. «Мы понимаем, что больше времени займет наращивание выпуска оборудования для пищепрома и переработки. Здесь доля отечественной техники сейчас в разных сегментах может составлять от 10 до 80 процентов. Предстоит решать такие задачи с учетом запросов аграриев», — обратился премьер к министрам.
Проблемы с технологическим оборудованием в пищевой и в перерабатывающей промышленности Мишустин неслучайно поднял на стратсессии — они действительно назрели, пояснил URA.RU директор международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, во многом это связано с тем, что за последние 20 лет в отечественном АПК и в переработке практически не внедрялись собственные технологии.
«Западные производители продавали российским предприятиям (и АПК, и переработчикам) готовые решения. Это даже не технологии, а целые пакеты: технологии, оборудование и так далее. Убеждали, что импортные детали дешевле и надежнее. Сейчас же приходится менять поставщиков оборудования и наращивать собственное производство», — пояснил Тихонов.
Об этом на днях заявили и в Российском союзе пекарей. По информации президента РСП Алексея Лялина, как сообщает агентство Прайм, отрасль нуждается в капитальном обновлении, поскольку большинство производств спроектированы были еще в 1950-е годы. Размер компенсации со стороны государства не менялся с 2020 года, тогда как ключевая ставка выросла с 4,25% до 15%.
Возрастающие расходы на ремонт, реновацию основных фондов производители вынуждены будут вкладывать в цену своей продукции, объясняет бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.
«В экономике чудес не бывает. Если у вас растут издержки — по ремонту, по реновации основных фондов, энергетические и т. д. — как их покрывать? За счет собственных средств? Он тогда разорится. Производитель вынужден будет перекладывать это на цену», — пояснил Холод.
По словам эксперта, на государственном уровне, помимо субсидий, предусмотрены и другие меры поддержки. В частности, «налоговое стимулирование, которое приносит дополнительные деньги производителям, чтобы они могли отремонтировать или обновить свое оборудование».
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