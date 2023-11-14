Власти РФ ищут способы стабилизации цен на продукты

Мишустин решил начать с модернизации производств

14 ноября 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратсессию, посвященную продовольственной безопасности страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти ищут способ стабилизировать цены на продукты питания. На стратегической сессии, посвященной реализации Доктрины продовольственной безопасности России, 14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание коллег на ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности. Как объяснили URA.RU эксперты, это связано с тем, что предприятия отрасли давно нуждаются в модернизации, а устаревшее и изношенное оборудование не позволяет снижать себестоимость продукции. К теме обеспечения продовольственной безопасности правительство обращается регулярно. Мишустин заметил, что это позволяет отследить «положение дел» не только в сельском хозяйстве, но в и других отраслях экономики — «в машиностроении, в пищевой и химической промышленности, на транспорте, в торговле». Тем более что российские аграрии обеспечивают продовольствием не только жителей РФ. «Именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, является солидным международным партнером и ответственным поставщиком сельхозпродукции. По итогам 2022 года Россия вошла в двадцатку мировых лидеров по поставкам на экспорт. По ряду товаров — пшеница, подсолнечное масло, минтай — мы занимаем первое место», — подчеркнул премьер. Мишустин назвал «рекордными» результаты работы аграриев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результаты работы аграриев Мишустин назвал «рекордными». Свои слова он подтвердил статистикой. Только по предварительным данным, реализация Доктрины продовольственной безопасности объемы производства растительного масла были превышены более чем в два раза от запланированных на этот год. «Второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе — также практически вдвое. По зерну — увеличение свыше полутора раз. Больше плана показатели по мясу и по сахару», — отметил Мишустин. Сложнее обстоят дела с производством картофеля, других овощей и бахчевых культур. Для полной независимости от импорта в России пока не хватает собственного молока и молочных продуктов, отметил премьер. По его словам, «урожаи фруктов и ягод увеличиваются, но недостаточно интенсивно». «Отстают и объемы по пищевой соли», — добавил он. За последние годы удалось, по словам Мишустина, решить ряд проблем в семеноводстве — по крайней мере, семенами пшеницы, риса и ячменя отечественные производители во многом уже обеспечивают себя сами. «Надо добиваться лучших результатов и по целому ряду других культур», — сказал глава правительства. Премьер рассказал о необходимости наращивать выпуск оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особое внимание Мишустин уделил производственным вопросам, связанным с обновлением оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. «Мы понимаем, что больше времени займет наращивание выпуска оборудования для пищепрома и переработки. Здесь доля отечественной техники сейчас в разных сегментах может составлять от 10 до 80 процентов. Предстоит решать такие задачи с учетом запросов аграриев», — обратился премьер к министрам. Проблемы с технологическим оборудованием в пищевой и в перерабатывающей промышленности Мишустин неслучайно поднял на стратсессии — они действительно назрели, пояснил URA.RU директор международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, во многом это связано с тем, что за последние 20 лет в отечественном АПК и в переработке практически не внедрялись собственные технологии. «Западные производители продавали российским предприятиям (и АПК, и переработчикам) готовые решения. Это даже не технологии, а целые пакеты: технологии, оборудование и так далее. Убеждали, что импортные детали дешевле и надежнее. Сейчас же приходится менять поставщиков оборудования и наращивать собственное производство», — пояснил Тихонов. Ранее в Российском союзе пекарей попросили об увеличении господдержки из-за изношенности производственных фондов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Об этом на днях заявили и в Российском союзе пекарей. По информации президента РСП Алексея Лялина, как сообщает агентство Прайм, отрасль нуждается в капитальном обновлении, поскольку большинство производств спроектированы были еще в 1950-е годы. Размер компенсации со стороны государства не менялся с 2020 года, тогда как ключевая ставка выросла с 4,25% до 15%. Возрастающие расходы на ремонт, реновацию основных фондов производители вынуждены будут вкладывать в цену своей продукции, объясняет бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. «В экономике чудес не бывает. Если у вас растут издержки — по ремонту, по реновации основных фондов, энергетические и т. д. — как их покрывать? За счет собственных средств? Он тогда разорится. Производитель вынужден будет перекладывать это на цену», — пояснил Холод. По словам эксперта, на государственном уровне, помимо субсидий, предусмотрены и другие меры поддержки. В частности, «налоговое стимулирование, которое приносит дополнительные деньги производителям, чтобы они могли отремонтировать или обновить свое оборудование». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ищут способ стабилизировать цены на продукты питания. На стратегической сессии, посвященной реализации Доктрины продовольственной безопасности России, 14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание коллег на ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности. Как объяснили URA.RU эксперты, это связано с тем, что предприятия отрасли давно нуждаются в модернизации, а устаревшее и изношенное оборудование не позволяет снижать себестоимость продукции. К теме обеспечения продовольственной безопасности правительство обращается регулярно. Мишустин заметил, что это позволяет отследить «положение дел» не только в сельском хозяйстве, но в и других отраслях экономики — «в машиностроении, в пищевой и химической промышленности, на транспорте, в торговле». Тем более что российские аграрии обеспечивают продовольствием не только жителей РФ. Результаты работы аграриев Мишустин назвал «рекордными». Свои слова он подтвердил статистикой. Только по предварительным данным, реализация Доктрины продовольственной безопасности объемы производства растительного масла были превышены более чем в два раза от запланированных на этот год. «Второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе — также практически вдвое. По зерну — увеличение свыше полутора раз. Больше плана показатели по мясу и по сахару», — отметил Мишустин. Сложнее обстоят дела с производством картофеля, других овощей и бахчевых культур. Для полной независимости от импорта в России пока не хватает собственного молока и молочных продуктов, отметил премьер. По его словам, «урожаи фруктов и ягод увеличиваются, но недостаточно интенсивно». «Отстают и объемы по пищевой соли», — добавил он. За последние годы удалось, по словам Мишустина, решить ряд проблем в семеноводстве — по крайней мере, семенами пшеницы, риса и ячменя отечественные производители во многом уже обеспечивают себя сами. «Надо добиваться лучших результатов и по целому ряду других культур», — сказал глава правительства. Особое внимание Мишустин уделил производственным вопросам, связанным с обновлением оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. «Мы понимаем, что больше времени займет наращивание выпуска оборудования для пищепрома и переработки. Здесь доля отечественной техники сейчас в разных сегментах может составлять от 10 до 80 процентов. Предстоит решать такие задачи с учетом запросов аграриев», — обратился премьер к министрам. Проблемы с технологическим оборудованием в пищевой и в перерабатывающей промышленности Мишустин неслучайно поднял на стратсессии — они действительно назрели, пояснил URA.RU директор международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, во многом это связано с тем, что за последние 20 лет в отечественном АПК и в переработке практически не внедрялись собственные технологии. Об этом на днях заявили и в Российском союзе пекарей. По информации президента РСП Алексея Лялина, как сообщает агентство Прайм, отрасль нуждается в капитальном обновлении, поскольку большинство производств спроектированы были еще в 1950-е годы. Размер компенсации со стороны государства не менялся с 2020 года, тогда как ключевая ставка выросла с 4,25% до 15%. Возрастающие расходы на ремонт, реновацию основных фондов производители вынуждены будут вкладывать в цену своей продукции, объясняет бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. По словам эксперта, на государственном уровне, помимо субсидий, предусмотрены и другие меры поддержки. В частности, «налоговое стимулирование, которое приносит дополнительные деньги производителям, чтобы они могли отремонтировать или обновить свое оборудование».