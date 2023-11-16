В каких пермских санаториях без суеты отдыхают VIP-гости

Санатории предлагают путевки для гостей разного статуса Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пермских санаториях на отдыхе были замечены чиновники, звезды театра и кино, блогеры и бизнесмены. Курорты облюбовали не только краевые VIP-гости, но и знаменитости из других регионов. URA.RU выяснило, как они проводили отпуск и восстанавливали здоровье.

Любимый санаторий чиновников и силовиков

На курорте «Ключи» в Суксунском районе часто отдыхают главы администраций районов Пермского края и Свердловской области. Сюда приезжают представители силовых структур, судьи и топ-менеджеры крупных предприятий из нефтеперерабатывающей, металлургической и энергетической отраслей, рассказали URA.RU в пресс-службе санатория. «После посещения курорта руководители начинают отправлять на оздоровление к нам своих сотрудников», — отметили в пресс-службе.

Блогерам нравятся коттеджи в «Ключах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также санаторий стал популярен у travel-блогеров. Здесь были Евгения Федорова и обладательница звания «Миссис Красавица Мира 2023» Евангелина Верещагина. Федорова высоко оценила эко-дома для проживания гостей и минеральную воду, а Верещагина — красивую природу, питание и термальный комплекс.

В 2021 году в «Ключах» останавливались актеры шоу «Уральские Пельмени» Роман Постовалов и Сергей Ершов. Частая гостья санатория председатель общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова приезжает на отдых и лечение вместе с семьей.

Курорт полюбившийся актерам

Санаторий «Демидково» в Добрянском городском округе пользуется популярностью среди российских актеров. Сюда приезжала актриса Ольга Смирнова, которая снималась в фильмах «Стиляги» и «Достоевский», актер Даниил Муравьев-Изотов известный по съемкам в фильме «Елки» и сериале «Физрук». Также в «Демидково» отдыхала «Мисс Мира-2004» Мария Хулия Мантилья Гарсиа, сообщается в группе санатория в соцсети «ВКонтакте».

Королевы красоты частые гостьи пермских курортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санаторий не остался без внимания звезд из Пермского края. Мария Шикунова, которая известна по роли Машки в сериале «Реальные пацаны», проходила в «Демидково» программу «Путь к стройности» во время отпуска. «Мое пребывание в санатории длилось всего неделю. Я просто фанат спа, обожаю пилинги, массажи и хамам. Во время таких процедур испытываю не столько физические ощущения, сколько духовные, освобождаюсь от негативных эмоций», — оставила актриса отзыв в группе «Демидково» в соцсети «ВКонтакте».

Также в «Демидково» часто проводят деловые мероприятия, на которых можно встретить руководителей крупных предприятий Пермского края или представителей бизнеса. Здесь проводили стратегические сессии группы компаний «Метафракс». Ежегодно устраивают соревнования по парусному спорту среди бизнесменов и политиков «Акула яхтинг».

Санаторий популярный у микро-блогеров

Курорт «Усть-Качка» посещают менее именитые гости. В санатории были замечены микроблогеры из Перми и Екатеринбурга. В 2023 году здесь отдыхала главный врач екатеринбургского «Клинического института репродуктивной медицины» Елена Маясина.

В санаторий «Усть-Качка» часто приезжают из Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Ощущение, что мы вернулись в 80-е. Кажется, что для работников санатория слово „сервис“ осталось неизвестным. „Шведский стол“ — отвратительная столовая со стойким запахом вареной капусты, размазанным по тарелкам пюре, блюдами из мяса под названием биточки и котлеты, которые дети есть не смогли. За три дня наш номер так ни разу и не убрали», — рассказала Маясина в своих социальных сетях. Она отметила, что были и положительные моменты. Ей понравился аквакомплекс с бассейном и саунами, детская анимация и лыжные трассы.