Чем известен новый глава пермского УФСБ

На должность руководителя УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Андрей Ляпкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый глава пермского УФСБ генерал-майор Андрей Ляпкин в последние годы фокусировался на борьбе с террористами, организованными преступными группами и экстремистами. По мнению источников URA.RU, его назначение в Пермский край вполне логично — в пермском управлении 10 лет проработал ближайший соратник Ляпкина — Леонид Михайлюк.

«Ляпкин — человек Михайлюка. Они вместе работали с 2016 по 2018 годы, когда Михайлюк был начальником калининградского ФСБ. Когда Михайлюка назначили руководителем крымского управления, он забрал Ляпкина с собой», — рассказал собеседник агентства. С 2001 по 2011 годы Леонид Михайлюк работал в Перми на должности замначальника УФСБ.

При Ляпкине за два года работы в управлении федеральной службы безопасности по Калининградской области была пресечена деятельность нескольких ОПГ. Они занимались незаконной выдачей российских паспортов иностранцам, вербовкой в террористические организации, также была поймана банда неонацистов.

По данным источников в политэлитах, знакомство нового руководителя регионального УФСБ Андрея Ляпкина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина запланировано на 21 ноября. Источник отмечает, что Ляпкин уже приезжал в Прикамье, чтобы принять дела у своего предшественника Геннадия Анацкого, а также познакомиться с личным составом.