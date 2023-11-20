Чем известен новый глава пермского УФСБ

Противостояние с нацистами, ОПГ и вербовщиками с Ближнего Востока

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© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
На должность руководителя УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Андрей Ляпкин Фото:
статья из сюжета
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Новый глава пермского УФСБ генерал-майор Андрей Ляпкин в последние годы фокусировался на борьбе с террористами, организованными преступными группами и экстремистами. По мнению источников URA.RU, его назначение в Пермский край вполне логично — в пермском управлении 10 лет проработал ближайший соратник Ляпкина — Леонид Михайлюк.

«Ляпкин — человек Михайлюка. Они вместе работали с 2016 по 2018 годы, когда Михайлюк был начальником калининградского ФСБ. Когда Михайлюка назначили руководителем крымского управления, он забрал Ляпкина с собой», — рассказал собеседник агентства. С 2001 по 2011 годы Леонид Михайлюк работал в Перми на должности замначальника УФСБ.

При Ляпкине за два года работы в управлении федеральной службы безопасности по Калининградской области была пресечена деятельность нескольких ОПГ. Они занимались незаконной выдачей российских паспортов иностранцам, вербовкой в террористические организации, также была поймана банда неонацистов.

По данным источников в политэлитах, знакомство нового руководителя регионального УФСБ Андрея Ляпкина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина запланировано на 21 ноября. Источник отмечает, что Ляпкин уже приезжал в Прикамье, чтобы принять дела у своего предшественника Геннадия Анацкого, а также познакомиться с личным составом.

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Новый глава пермского УФСБ генерал-майор Андрей Ляпкин в последние годы фокусировался на борьбе с террористами, организованными преступными группами и экстремистами. По мнению источников URA.RU, его назначение в Пермский край вполне логично — в пермском управлении 10 лет проработал ближайший соратник Ляпкина — Леонид Михайлюк. «Ляпкин — человек Михайлюка. Они вместе работали с 2016 по 2018 годы, когда Михайлюк был начальником калининградского ФСБ. Когда Михайлюка назначили руководителем крымского управления, он забрал Ляпкина с собой», — рассказал собеседник агентства. С 2001 по 2011 годы Леонид Михайлюк работал в Перми на должности замначальника УФСБ. При Ляпкине за два года работы в управлении федеральной службы безопасности по Калининградской области была пресечена деятельность нескольких ОПГ. Они занимались незаконной выдачей российских паспортов иностранцам, вербовкой в террористические организации, также была поймана банда неонацистов. По данным источников в политэлитах, знакомство нового руководителя регионального УФСБ Андрея Ляпкина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина запланировано на 21 ноября. Источник отмечает, что Ляпкин уже приезжал в Прикамье, чтобы принять дела у своего предшественника Геннадия Анацкого, а также познакомиться с личным составом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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