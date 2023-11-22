На саммите G20 отношение к Путину было не таким, как год назад

Но 2024-й год легче от этого не станет

22 ноября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Путин выступил на внеочередном саммите G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внеочередной саммит G20 продемонстрировал, что кризис в отношениях России с другими странами преодолен. Президент Владимир Путин использовал свое выступление, чтобы ответить критикам по его позиции по Украине и также презентовать программу действий, которую ждут во многих странах. Эксперты зафиксировали изменение отношения к России, но в 2024 году не ждут легкой жизни для нашей страны. Внеочередным саммитом G20 Индия, председательствующая в этом году в рамках этого объединения, подвела итоги своей работы. Но основным ньюсмейкером стал президент России Владимир Путин, чье выступление содержало два важных посыла. Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной Фото: Kremlin.ru Во-первых, он сразу ответил всем оппонентам по украинскому вопросу: «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры». Во-вторых, напомнив, что мировая экономика страдает не из-за российско-украинского конфликта, а из-за финансовой политики США, Путин презентовал программу действий по выходу из кризиса: восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы;

перезапустить ВТО в полном объеме, включая ее арбитражную функцию;

повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях. Сам ход внеочередного саммита эксперты оценивают крайне позитивно. «Для России важно показать, что мы не в изоляции, мы уважаемый игрок на мировой сцене, мы поднялись с колен, — считает политолог Константин Калачев. — То, что Россия присутствует за столами переговоров, даже с учетом онлайн-формата в мировом клубе главных решающих стран — само по себе важно, потому что Россию на другую планету не переселить». Напомним, что год назад — во время саммита в Индонезии — основной темой были попытки исключить Россию из самого формата G20. Политика по международной изоляции со стороны коллективного запада России не удалась Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Политика по международной изоляции со стороны коллективного запада России не удалась, — подтверждает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. — То, что очень бы хотелось Западу — изолировать полностью лично Путина, сделать изгоем, это не удалось. Это крайне важно. А если им это не удалось? Значит, не только новая структура многополярного мира утвердилась». При этом эксперты видят и более важные позитивные сигналы. «Никто не хочет сжечь мосты, все хотят решать проблемы глобальной экономики, — описывает настроение участников G20 Калачев. — Путину предлагается стать одним из драйверов этих подвижек в вопросах глобальной безопасности». Ярошенко добавляет, что возвращение статуса России подтверждает тем, что развивающиеся страны не нападают на нашу страну, как шакалы, не присоединяются к санкционному давлению, как могли бы, если бы видели проблемы такого сильного игрока. «Но они этого не сделали. Поэтому мы можем считать, что в этих странах видят, что сила и победа будет за Россией», — считает Ярошенко. Одной из причин изменения настроений за год он называет тот факт, что у многих стран в G20 есть нерешенные конфликты, подобные российско-украинскому, и правительства перенесли российский опыт на себя: «Они должны видеть, что на примере того, как Украина была использована США для давления на Россию, американцы для сохранения собственной гегемонии будут делать то же самое с их неурегулированными конфликтами. Чтобы это все быстрее закончилось, надо быстрее бить по рукам США и тем самым останавливать гегемонию, чтобы она сворачивалась». Американцам выгодно, чтобы точка зрения сместились с Украины, считает Ярошенко Фото: Ксения Сальникова © URA.RU При этом эксперты не девальвируют США, считая, что те намеренно снижают внимание к Украине. «Американцам, как бенефициарам, выгодно, чтобы точка зрения сместились с Украины, потому что их внутренняя аудитория от этого подустала. Но они не будут отказываться продолжать военную помощь, просто будут делать это в новых форматах. А пока они помогают, пускай мир, уставший от Украины и от Зеленского, обсуждает что-то другое и пытаются все новые страны померить на себя роль миротворцев в каком-то другом конфликте», — прогнозирует Ярошенко. Член Общественной палаты, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк утверждает, что участники G20 сейчас на уровне кулуаров G20 будут пытаться прощупывать позицию России по поводу возможных переговоров. «Мы слышим заявления о том, что Запад склоняет Украину к переговорам, учитывая отсутствие сколько-нибудь позитивных военных перспектив в конфликте. Поэтому действительно разговаривать пока не о чем. И это, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Хотя, как я уже говорил, вот эти сигналы Запад уже показывает. То Шольц готов снова переговорить, то Макрон заявляет о важности переговоров с Россией. Это показывает то, что они уже предвкушают проигрыш Украины», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внеочередной саммит G20 продемонстрировал, что кризис в отношениях России с другими странами преодолен. Президент Владимир Путин использовал свое выступление, чтобы ответить критикам по его позиции по Украине и также презентовать программу действий, которую ждут во многих странах. Эксперты зафиксировали изменение отношения к России, но в 2024 году не ждут легкой жизни для нашей страны. Внеочередным саммитом G20 Индия, председательствующая в этом году в рамках этого объединения, подвела итоги своей работы. Но основным ньюсмейкером стал президент России Владимир Путин, чье выступление содержало два важных посыла. Во-первых, он сразу ответил всем оппонентам по украинскому вопросу: «Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает „продолжающаяся агрессия России на Украине“. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры». Во-вторых, напомнив, что мировая экономика страдает не из-за российско-украинского конфликта, а из-за финансовой политики США, Путин презентовал программу действий по выходу из кризиса: Сам ход внеочередного саммита эксперты оценивают крайне позитивно. «Для России важно показать, что мы не в изоляции, мы уважаемый игрок на мировой сцене, мы поднялись с колен, — считает политолог Константин Калачев. — То, что Россия присутствует за столами переговоров, даже с учетом онлайн-формата в мировом клубе главных решающих стран — само по себе важно, потому что Россию на другую планету не переселить». Напомним, что год назад — во время саммита в Индонезии — основной темой были попытки исключить Россию из самого формата G20. «Политика по международной изоляции со стороны коллективного запада России не удалась, — подтверждает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. — То, что очень бы хотелось Западу — изолировать полностью лично Путина, сделать изгоем, это не удалось. Это крайне важно. А если им это не удалось? Значит, не только новая структура многополярного мира утвердилась». При этом эксперты видят и более важные позитивные сигналы. «Никто не хочет сжечь мосты, все хотят решать проблемы глобальной экономики, — описывает настроение участников G20 Калачев. — Путину предлагается стать одним из драйверов этих подвижек в вопросах глобальной безопасности». Ярошенко добавляет, что возвращение статуса России подтверждает тем, что развивающиеся страны не нападают на нашу страну, как шакалы, не присоединяются к санкционному давлению, как могли бы, если бы видели проблемы такого сильного игрока. «Но они этого не сделали. Поэтому мы можем считать, что в этих странах видят, что сила и победа будет за Россией», — считает Ярошенко. Одной из причин изменения настроений за год он называет тот факт, что у многих стран в G20 есть нерешенные конфликты, подобные российско-украинскому, и правительства перенесли российский опыт на себя: «Они должны видеть, что на примере того, как Украина была использована США для давления на Россию, американцы для сохранения собственной гегемонии будут делать то же самое с их неурегулированными конфликтами. Чтобы это все быстрее закончилось, надо быстрее бить по рукам США и тем самым останавливать гегемонию, чтобы она сворачивалась». При этом эксперты не девальвируют США, считая, что те намеренно снижают внимание к Украине. «Американцам, как бенефициарам, выгодно, чтобы точка зрения сместились с Украины, потому что их внутренняя аудитория от этого подустала. Но они не будут отказываться продолжать военную помощь, просто будут делать это в новых форматах. А пока они помогают, пускай мир, уставший от Украины и от Зеленского, обсуждает что-то другое и пытаются все новые страны померить на себя роль миротворцев в каком-то другом конфликте», — прогнозирует Ярошенко. Член Общественной палаты, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк утверждает, что участники G20 сейчас на уровне кулуаров G20 будут пытаться прощупывать позицию России по поводу возможных переговоров. «Мы слышим заявления о том, что Запад склоняет Украину к переговорам, учитывая отсутствие сколько-нибудь позитивных военных перспектив в конфликте. Поэтому действительно разговаривать пока не о чем. И это, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Хотя, как я уже говорил, вот эти сигналы Запад уже показывает. То Шольц готов снова переговорить, то Макрон заявляет о важности переговоров с Россией. Это показывает то, что они уже предвкушают проигрыш Украины», — резюмировал эксперт.