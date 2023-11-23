Стенд ХМАО на ВДНХ стал местом силы и плацдармом хай-тека

Югра совместила в презентации региона высокотехнологичность и традиции народов Севера

23 ноября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Грандиозное шоу «Магия края» стало апофеозом празднования Дня Югры на выставке «Россия» Фото: Георгий Бергал @ URA.RU Власти ХМАО в день Югры на выставке «Россия» поразили посетителей стенда северным колоритом и многочисленными сюрпризами, кульминацией которых стал большой концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Обо всех самых ярких событиях в обзоре URA.RU. Тон всего дня задала губернатор Югры Наталья Комарова, которая презентацию региона начала с обращения ко всем присутствующим на четырех языках коренных народов Севера. А также рассказала о самых привлекательных и интересных для туристов достопримечательностях, назвав их местами силы. Депутат думы ХМАО Еремей Айпин в югорском мерче Фото: Георгий Бергал © URA.RU Для посетителей югорского павильона были предусмотрены брендированные подарки — шарфы, шапки и кепки. Их мог бесплатно взять любой гость стенда. А самым ценным подарком для посетителей стала возможность отправиться в путешествие в Югру. Для этого было необходимо выиграть в интеллектуальной викторине. Победительницей стала жительница Санкт-Петербурга Юлия Шанина, которая сможет посетить Когалым. «По-моему это просто восхитительный город, где есть тропические сады. Ты не подозреваешь, что они там могут находиться. Там есть океанариум», — поделилась эмоциями девушка.

Стенд ХМАО удивил гостей высокими технологиями. Оживающий при сканировании QR-кода мамонт, вмороженный в глыбу льда, огромные интерактивные экраны-энциклопедии и кинотеатр 360 градусов, который позволяет полностью погрузиться в виртуальную тайгу. По нажатию кнопки — технология явно позаимствована из фильма «Пятый элемент» — из рабочей панели поднимаются колбы с образцами элементов югорских. Легкое касание — и на поверхность поднимаются полезные ископаемые: халцедон, горный хрусталь, аммонит и нефть. Геологам и первопроходцам о такой легкости извлечения природных ресурсов остается только мечтать. Чуть поодаль можно полюбоваться Югрой в миниатюре: здесь и легендарное озеро Самотлор, и мост «Красный дракон», и стойбища. Пожалуй, единственное, чего в этой миниатюре недоставало — это какой-нибудь достопримечательности Сургута. Мамонт стал краеугольным камнем концепции стенда Югры Фото: Георгий Бергал © URA.RU У Югры получилось сочетать в себе, казалось бы, несовместимые вещи — традиционный уклад ханты и манси с высокими технологиями, суровые условия нефтедобычи и бережное отношение к людям. Не случайно губернатор Наталья Комарова во время презентации выразила полную солидарность с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Она подчеркнула, что именно люди — главная ценность региона. Именно поэтому югорская делегация была одной из самых многочисленных. Окружные власти дали возможность посетить День ХМАО и молодежи, и убеленным сединами почетным жителям. Каждого поименно губернатор назвала в своей приветственной речи. Организаторы югорского павильона позаботились, чтобы многочисленные посетители смогли попробовать Югру на вкус. На гастрофестивале можно было попробовать традиционные для ХМАО северные блюда. «Готовили мы зразы из оленины — традиционное хантыйское блюдо, которое мы возрождаем. Также модернизируем и включаем чуть-чуть современность», — рассказал шеф-повар Нвер Арзумамян. Еще одним способом погрузиться в самобытную культуру Югры стала демонстрация свадебного обряда коренных народов Севера. В церемонии бракосочетания участвовали представители этносов ханты и манси из деревни Русскинская. А украсили все действо артисты театра обско-угорских народов «Солнце». Шоу «Магия края» завершило празднование Дня Югры Фото: Георгий Бергал @ URA.RU Опыт югорских властей был в ходе выставки был оценен и на федеральном уровне. Недавно принятая законодательная инициатива губернатора Комаровой — внеочередное расселение из аварийных домов семей участников СВО — заинтересовала министра труда РФ Антона Котякова в ходе пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее». По его словам, этот кейс можно будет доработать и применять на федеральном уровне. Кульминацией дня Югры на выставке «Россия» стала вечерняя концертная программа. Организаторы подготовили полноценное иммерсивное шоу, чтобы его зрители могли погрузиться в атмосферу Югры. Звезды российской эстрады выступили в неожиданных коллаборациях — дуэтах Варвары и Таисии Хабибулиной, Ольги Кормухиной и Миланы Рахмановой, Надежды Бабкиной и артистов Югры. Завершало вечер выступление «Дискотеки Аварии», которые вышли на сцену в костюмах ханты-мансийского модельера Елены Скакун. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО в день Югры на выставке «Россия» поразили посетителей стенда северным колоритом и многочисленными сюрпризами, кульминацией которых стал большой концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Обо всех самых ярких событиях в обзоре URA.RU. Тон всего дня задала губернатор Югры Наталья Комарова, которая презентацию региона начала с обращения ко всем присутствующим на четырех языках коренных народов Севера. А также рассказала о самых привлекательных и интересных для туристов достопримечательностях, назвав их местами силы. Для посетителей югорского павильона были предусмотрены брендированные подарки — шарфы, шапки и кепки. Их мог бесплатно взять любой гость стенда. А самым ценным подарком для посетителей стала возможность отправиться в путешествие в Югру. Для этого было необходимо выиграть в интеллектуальной викторине. Победительницей стала жительница Санкт-Петербурга Юлия Шанина, которая сможет посетить Когалым. «По-моему это просто восхитительный город, где есть тропические сады. Ты не подозреваешь, что они там могут находиться. Там есть океанариум», — поделилась эмоциями девушка. Стенд ХМАО удивил гостей высокими технологиями. Оживающий при сканировании QR-кода мамонт, вмороженный в глыбу льда, огромные интерактивные экраны-энциклопедии и кинотеатр 360 градусов, который позволяет полностью погрузиться в виртуальную тайгу. По нажатию кнопки — технология явно позаимствована из фильма «Пятый элемент» — из рабочей панели поднимаются колбы с образцами элементов югорских. Легкое касание — и на поверхность поднимаются полезные ископаемые: халцедон, горный хрусталь, аммонит и нефть. Геологам и первопроходцам о такой легкости извлечения природных ресурсов остается только мечтать. Чуть поодаль можно полюбоваться Югрой в миниатюре: здесь и легендарное озеро Самотлор, и мост «Красный дракон», и стойбища. Пожалуй, единственное, чего в этой миниатюре недоставало — это какой-нибудь достопримечательности Сургута. У Югры получилось сочетать в себе, казалось бы, несовместимые вещи — традиционный уклад ханты и манси с высокими технологиями, суровые условия нефтедобычи и бережное отношение к людям. Не случайно губернатор Наталья Комарова во время презентации выразила полную солидарность с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Она подчеркнула, что именно люди — главная ценность региона. Именно поэтому югорская делегация была одной из самых многочисленных. Окружные власти дали возможность посетить День ХМАО и молодежи, и убеленным сединами почетным жителям. Каждого поименно губернатор назвала в своей приветственной речи. Организаторы югорского павильона позаботились, чтобы многочисленные посетители смогли попробовать Югру на вкус. На гастрофестивале можно было попробовать традиционные для ХМАО северные блюда. «Готовили мы зразы из оленины — традиционное хантыйское блюдо, которое мы возрождаем. Также модернизируем и включаем чуть-чуть современность», — рассказал шеф-повар Нвер Арзумамян. Еще одним способом погрузиться в самобытную культуру Югры стала демонстрация свадебного обряда коренных народов Севера. В церемонии бракосочетания участвовали представители этносов ханты и манси из деревни Русскинская. А украсили все действо артисты театра обско-угорских народов «Солнце». Опыт югорских властей был в ходе выставки был оценен и на федеральном уровне. Недавно принятая законодательная инициатива губернатора Комаровой — внеочередное расселение из аварийных домов семей участников СВО — заинтересовала министра труда РФ Антона Котякова в ходе пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее». По его словам, этот кейс можно будет доработать и применять на федеральном уровне. Кульминацией дня Югры на выставке «Россия» стала вечерняя концертная программа. Организаторы подготовили полноценное иммерсивное шоу, чтобы его зрители могли погрузиться в атмосферу Югры. Звезды российской эстрады выступили в неожиданных коллаборациях — дуэтах Варвары и Таисии Хабибулиной, Ольги Кормухиной и Миланы Рахмановой, Надежды Бабкиной и артистов Югры. Завершало вечер выступление «Дискотеки Аварии», которые вышли на сцену в костюмах ханты-мансийского модельера Елены Скакун.