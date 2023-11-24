24 ноября 2023

Сына Высоцкого подкупила честность на свердловском стенде на ВДНХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового зала музея Владимира Высоцкого. Екатеринбург, высоцкий никита
Никита Высоцкий назвал Урал близким ему регионом Фото:

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий — побывал на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Его подкупили отсутствие бахвальства и честность на свердловском стенде, передает корреспондент URA.RU.

«Хорошо сделано. Видно, что люди работали достойно, чтобы и без лишнего бахвальства: что есть, то есть. Мне ваш регион близок и интересен, пробежали много где [по стенду]. Выделяетесь в правильную сторону [на выставке]. Все серьезно, все по-настоящему», — сказал Никита Высоцкий.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Во время своего доклада на свердловском стенде губернатор Евгений Куйвашев перечислил главные свои достижения. Он пообещал превратить Екатеринбург в российскую столицу студентов, а также анонсировал строительства кампуса мирового уровня.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын поэта и барда Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий — побывал на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Его подкупили отсутствие бахвальства и честность на свердловском стенде, передает корреспондент URA.RU. «Хорошо сделано. Видно, что люди работали достойно, чтобы и без лишнего бахвальства: что есть, то есть. Мне ваш регион близок и интересен, пробежали много где [по стенду]. Выделяетесь в правильную сторону [на выставке]. Все серьезно, все по-настоящему», — сказал Никита Высоцкий. Выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Во время своего доклада на свердловском стенде губернатор Евгений Куйвашев перечислил главные свои достижения. Он пообещал превратить Екатеринбург в российскую столицу студентов, а также анонсировал строительства кампуса мирового уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...