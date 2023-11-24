Сына Высоцкого подкупила честность на свердловском стенде на ВДНХ

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий — побывал на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Его подкупили отсутствие бахвальства и честность на свердловском стенде, передает корреспондент URA.RU.
«Хорошо сделано. Видно, что люди работали достойно, чтобы и без лишнего бахвальства: что есть, то есть. Мне ваш регион близок и интересен, пробежали много где [по стенду]. Выделяетесь в правильную сторону [на выставке]. Все серьезно, все по-настоящему», — сказал Никита Высоцкий.
Выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Во время своего доклада на свердловском стенде губернатор Евгений Куйвашев перечислил главные свои достижения. Он пообещал превратить Екатеринбург в российскую столицу студентов, а также анонсировал строительства кампуса мирового уровня.
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