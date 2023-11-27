Свердловчанка рассказала, почему избавилась от ребенка

Екатеринбурженка сделала аборт из-за мужа-абьюзера, но ни разу не пожалела о своем решении

28 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ирина Дмитриева была вынуждена подать на развод из-за издевательств со стороны мужа Фото: Илья Московец © URA.RU Российские чиновники все чаще говорят о запрете абортов, а в Татарстане и Курской области их уже отказались проводить в частных клиниках. На фоне неутихающих обсуждений на тему ужесточения или полного запрета абортов (исключение по медицинским показателям) жительница Екатеринбурга Ирина Дмитриева поведала свою историю корреспонденту URA.RU о том, почему сделала аборт и не пожалела о принятом решении. Спустя полгода после знакомства Ирина вышла замуж за Владимира Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ирина родилась в маленьком поселке на севере Свердловской области. Окончив школу, тогда еще 17-летняя Дмитриева переехала жить в Екатеринбург (бывший Свердловск). В 1983 году она поступила в колледж. Там же встретила свою первую любовь. Будущий муж был старше на два года. Высокий голубоглазый блондин, за которым «бегали» толпы девушек. Юная Ирина и не подозревала, что первый красавец позовет ее под венец. О том, что семейная жизнь станет адом, девушка тогда и не подозревала. «Когда я поступила в колледж, то о семье не думала совсем. Планировала получить образование, устроиться на работу, встать на ноги, но у судьбы были свои планы на меня. Будучи первокурсницей, я познакомилась с Владимиром. Это случилось, когда мы ездили в колхоз. Безусловно, высокий статный красавец привлек мое внимание. И с тех пор он начал ухаживать за мной», — вспоминает женщина. Ирина несколько лет терпела побои со стороны супруга Владимира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полгода ухаживаний, а потом предложение руки и сердца. Свадьба. По словам Дмитриевой, будучи влюбленной, она не замечала деспотический характер избранника. «Наши отношения развивались очень быстро. Через полгода мы сыграли свадьбу. И, казалось бы, должны были наслаждаться семейной жизнью, но не тут-то было. Спустя пару месяцев после свадьбы Владимир первый раз ударил меня. Помню, как стояла в прихожей и плакала от непонимания причины оплеухи. Уже тогда мне нужно было уходить, но я простила. В итоге оказалось, что я сама заслужила. И знаете, я даже в это поверила», — рассказывает Ирина. С тех пор Владимир стал контролировать каждый шаг супруги. Дмитриевой тогда пришлось бросить учебу и засесть дома на долгие пять лет. «Стоило мне поздороваться с одноклассником, скандал был обеспечен, а каждый скандал заканчивался рукоприкладством. Плюс ко всему, бывший муж всегда говорил о том, что я никому не нужна. Когда каждый день тебе об этом твердят, со временем начинаешь верить в это», — поделилась Ирина. Ирина думала, что рождение сына Александра поможет наладить семейную жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Спустя два года совместной жизни я забеременела. Владимир был рад, и я тоже. Тогда у меня появилась надежда на то, что ребенок изменит мужа. Но этого не произошло. Более того, муж еще больше озверел. Его раздражало во мне все. В один из дней Владимир не пришел ночевать домой. А на утро зашел в съемную квартиру, как ни в чем не бывало. Я начала расспрашивать о том, где он был. И знаете, что он сделал? Избил меня, а я тогда была на седьмом месяце беременности. Но и это не стало для меня поводом подать на развод. Я дико боялась, что останусь одна, что никому не нужна», — рассказывает Дмитриева. После рождения сына отношения между супругами стали налаживаться. Но идиллия продлилась недолго. «Когда Саше (сын) было где-то полгода, он как раз научился сидеть, побои возобновились. Владимир изводил меня морально и физически. На этом фоне у меня пропало молоко. Супруг в какой-то момент понял и признал, что молоко пропало из-за него. Долго извинялся, плакал, и я, как всегда, поверила, что он изменится. И снова напрасно», — рассказывает женщина. Сыну Александру было около двух лет, когда родители развелись Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Когда сыну был около двух лет, у меня нарушился цикл. Взяв ребенка подмышку, я пошла к гинекологу. Там я узнала о том, что беременна — срок 10 недель. Врач меня поздравила, но спустя мгновение, увидев мое лицо, поняла, что поздравления были неуместными. Помню, как вышла из больницы, села на скамейку, усадив сына рядом, и разревелась. Тогда я поняла, что больше с Владимиром жить не хочу, а рожать детей от него тем более», — говорит Ирина. Дмитриева решила для себя, что будет делать аборт и подавать на развод. «Тот день предопределил мою дальнейшую жизнь. Когда я вернулась домой, то точно знала, что уйду от мужа. На аборт я записалась спустя два дня. Сашку оставила с подругой, которая жила по соседству, а сама пошла в больницу. Я помню, что у меня отсутствовал страх. Я была спокойна, как никогда. После аборта я почувствовала такое облегчение», — отметила горожанка. «Я избавилась от ребенка, и это мой грех. Но даже спустя столько лет я не жалею о содеянном». Дмитриева сделала инструментальный аборт, будучи на 10 неделе беременности Фото: Анна Майорова © URA.RU «Развод был тяжелым, но в конечном итоге мы разошлись. Я начала новую жизнь с сыном. Владимир несколько раз навещал сына, но очень быстро исчез с радаров. Когда Сашке было 6 лет, я встретила второго мужа Сергея. Мы поженились. Сережа заменил Саше родного отца. И вот прошло уже больше 30 лет, мы с мужем уже нянчим внучку, и мы по-настоящему счастливы. И если меня спросят, жалею ли я о том, что много лет назад, будучи женой тирана, сделала аборт, то я отвечу, что нет. Но если бы у меня был шанс повторить жизнь — я поступила бы так же», — заявила Дмитриева. «Сейчас многие обсуждают тему запрета на аборты, и это ужасно. Я уверена в том, что, если женщина пришла на аборт, значит, тому есть веская причина. Счастливая женщина будет рада родить любимому, заботливому и надежному мужчине. А если рядом изверг, то и рожать от такого мужика нельзя. И никто не имеет никого морального права решать за женщину, как ей поступать», — резюмировала Ирина. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на почту Dzhallatova@ura.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские чиновники все чаще говорят о запрете абортов, а в Татарстане и Курской области их уже отказались проводить в частных клиниках. На фоне неутихающих обсуждений на тему ужесточения или полного запрета абортов (исключение по медицинским показателям) жительница Екатеринбурга Ирина Дмитриева поведала свою историю корреспонденту URA.RU о том, почему сделала аборт и не пожалела о принятом решении. Ирина родилась в маленьком поселке на севере Свердловской области. Окончив школу, тогда еще 17-летняя Дмитриева переехала жить в Екатеринбург (бывший Свердловск). В 1983 году она поступила в колледж. Там же встретила свою первую любовь. Будущий муж был старше на два года. Высокий голубоглазый блондин, за которым «бегали» толпы девушек. Юная Ирина и не подозревала, что первый красавец позовет ее под венец. О том, что семейная жизнь станет адом, девушка тогда и не подозревала. «Когда я поступила в колледж, то о семье не думала совсем. Планировала получить образование, устроиться на работу, встать на ноги, но у судьбы были свои планы на меня. Будучи первокурсницей, я познакомилась с Владимиром. Это случилось, когда мы ездили в колхоз. Безусловно, высокий статный красавец привлек мое внимание. И с тех пор он начал ухаживать за мной», — вспоминает женщина. Полгода ухаживаний, а потом предложение руки и сердца. Свадьба. По словам Дмитриевой, будучи влюбленной, она не замечала деспотический характер избранника. «Наши отношения развивались очень быстро. Через полгода мы сыграли свадьбу. И, казалось бы, должны были наслаждаться семейной жизнью, но не тут-то было. Спустя пару месяцев после свадьбы Владимир первый раз ударил меня. Помню, как стояла в прихожей и плакала от непонимания причины оплеухи. Уже тогда мне нужно было уходить, но я простила. В итоге оказалось, что я сама заслужила. И знаете, я даже в это поверила», — рассказывает Ирина. С тех пор Владимир стал контролировать каждый шаг супруги. Дмитриевой тогда пришлось бросить учебу и засесть дома на долгие пять лет. «Стоило мне поздороваться с одноклассником, скандал был обеспечен, а каждый скандал заканчивался рукоприкладством. Плюс ко всему, бывший муж всегда говорил о том, что я никому не нужна. Когда каждый день тебе об этом твердят, со временем начинаешь верить в это», — поделилась Ирина. «Спустя два года совместной жизни я забеременела. Владимир был рад, и я тоже. Тогда у меня появилась надежда на то, что ребенок изменит мужа. Но этого не произошло. Более того, муж еще больше озверел. Его раздражало во мне все. В один из дней Владимир не пришел ночевать домой. А на утро зашел в съемную квартиру, как ни в чем не бывало. Я начала расспрашивать о том, где он был. И знаете, что он сделал? Избил меня, а я тогда была на седьмом месяце беременности. Но и это не стало для меня поводом подать на развод. Я дико боялась, что останусь одна, что никому не нужна», — рассказывает Дмитриева. После рождения сына отношения между супругами стали налаживаться. Но идиллия продлилась недолго. «Когда Саше (сын) было где-то полгода, он как раз научился сидеть, побои возобновились. Владимир изводил меня морально и физически. На этом фоне у меня пропало молоко. Супруг в какой-то момент понял и признал, что молоко пропало из-за него. Долго извинялся, плакал, и я, как всегда, поверила, что он изменится. И снова напрасно», — рассказывает женщина. «Когда сыну был около двух лет, у меня нарушился цикл. Взяв ребенка подмышку, я пошла к гинекологу. Там я узнала о том, что беременна — срок 10 недель. Врач меня поздравила, но спустя мгновение, увидев мое лицо, поняла, что поздравления были неуместными. Помню, как вышла из больницы, села на скамейку, усадив сына рядом, и разревелась. Тогда я поняла, что больше с Владимиром жить не хочу, а рожать детей от него тем более», — говорит Ирина. Дмитриева решила для себя, что будет делать аборт и подавать на развод. «Тот день предопределил мою дальнейшую жизнь. Когда я вернулась домой, то точно знала, что уйду от мужа. На аборт я записалась спустя два дня. Сашку оставила с подругой, которая жила по соседству, а сама пошла в больницу. Я помню, что у меня отсутствовал страх. Я была спокойна, как никогда. После аборта я почувствовала такое облегчение», — отметила горожанка. «Развод был тяжелым, но в конечном итоге мы разошлись. Я начала новую жизнь с сыном. Владимир несколько раз навещал сына, но очень быстро исчез с радаров. Когда Сашке было 6 лет, я встретила второго мужа Сергея. Мы поженились. Сережа заменил Саше родного отца. И вот прошло уже больше 30 лет, мы с мужем уже нянчим внучку, и мы по-настоящему счастливы. И если меня спросят, жалею ли я о том, что много лет назад, будучи женой тирана, сделала аборт, то я отвечу, что нет. Но если бы у меня был шанс повторить жизнь — я поступила бы так же», — заявила Дмитриева. «Сейчас многие обсуждают тему запрета на аборты, и это ужасно. Я уверена в том, что, если женщина пришла на аборт, значит, тому есть веская причина. Счастливая женщина будет рада родить любимому, заботливому и надежному мужчине. А если рядом изверг, то и рожать от такого мужика нельзя. И никто не имеет никого морального права решать за женщину, как ей поступать», — резюмировала Ирина. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на почту Dzhallatova@ura.ru