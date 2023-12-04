Пермь вспоминает жертв трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь»

По традиции, пермяки принесут цветы к монументу в память о погибших в ночном клубе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми 5 декабря почтят память тех, кто в 2009 году погиб во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Горожане возложат цветы к мемориалу, установленному в сквере уральских добровольцев. В 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище, сообщает администрация города. URA.RU вспомнило, как развивались основные события в день трагедии, а также в последующие годы после страшного пожара.

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря. В тот день клуб отмечал свое пятилетие. Увеселительное заведение было заполнено до отказа. Уже спустя несколько часов после случившегося, стало известно, что причиной возгорания стал фейерверк, запущенный внутри помещения. Десятки человек погибли практически сразу — люди получили ожоги верхних дыхательных путей, отравились угарным газом или стали жертвами возникшей из-за паники давки.

7 декабря тогдашний президент страны Дмитрий Медведев объявил общенациональный траур по погибшим. К месте трагедии прибыл Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у «Хромой лошади». Генпрокуратура пришла к выводу: следствием трагедии в «Хромой лошади» стали нарушения противопожарных норм и самовольное перепроектирование помещений клуба.

Спустя почти год после случившегося начался суд над обвиняемыми по делу о пожаре в ночном клубе. На скамье подсудимых оказались владелец «Хромой лошади» Анатолий Зак, арт-директор Олег Феткулов, экс-главный госинспектор пожнадзора в Пермском крае Владимир Мухутдинов, инспектор Госпожнадзора по Ленинскому району Перми Дмитрий Росляков, инспектор Госпожнадзора по Ленинскому району Перми Наталья Прокопьева, исполнительный директор клуба Светлана Ефремова, директор компании «Пироцвет» Сергей Дербенев и его сын Игорь. Все фигуранты в итоге получили разные наказания, в зависимости от предъявленных им обвинений и тяжести совершенных преступлений.

Жертвами страшного пожара, который потряс всю страну, стали 156 человек. Десятки человек пострадали, некоторые из них, к примеру Ирина Банникова и Ирина Пекарская, навсегда остались прикованы к постели. Они скончались спустя несколько лет после ужасной трагедии. Сейчас на месте сгоревшего клуба работает МФЦ «Мои документы». О случившемся здесь напоминает лишь мемориал, установленный в память о погибших.