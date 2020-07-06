Пострадавшая в «Хромой лошади» была прикована к постели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пострадавшая в результате пожара в ресторане «Хромая лошадь» Ирина Пекарская скончалась. Последние 11 лет пермячка была прикована к постели — во время пожара она получила тяжелую травму и все это время находилась в больнице.

«Отмучилась моя девочка. В последние три месяца мы не были в больнице у Иринки, туда не пускали из-за коронавируса. Причину смерти нам пока не сказали», приводит слова мамы погибшей — Галины — издание «КП-Пермь». Похороны пермячки состоятся в среду, 8 июля в Березниках.

Ранее сообщалось, что у пострадавшей в «Хромой лошади» появился шанс встать на ноги с помощью аппарата, который лечит тяжелые болезни. В то же время брат погибшей сомневался, что тяжелобольную сестру можно вылечить и готов был дать согласие на эвтаназию.

Пожара в ресторане «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате трагедии погибло 157 человек, включая Ирину Пекарскую.