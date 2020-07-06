05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

Умерла пермячка, парализованная после трагедии в «Хромой лошади». Число жертв выросло до 157

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая в «Хромой лошади» была прикована к постели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пострадавшая в результате пожара в ресторане «Хромая лошадь» Ирина Пекарская скончалась. Последние 11 лет пермячка была прикована к постели — во время пожара она получила тяжелую травму и все это время находилась в больнице.

«Отмучилась моя девочка. В последние три месяца мы не были в больнице у Иринки, туда не пускали из-за коронавируса. Причину смерти нам пока не сказали», приводит слова мамы погибшей — Галины — издание «КП-Пермь». Похороны пермячки состоятся в среду, 8 июля в Березниках.

Ранее сообщалось, что у пострадавшей в «Хромой лошади» появился шанс встать на ноги с помощью аппарата, который лечит тяжелые болезни. В то же время брат погибшей сомневался, что тяжелобольную сестру можно вылечить и готов был дать согласие на эвтаназию.

Пожара в ресторане «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате трагедии погибло 157 человек, включая Ирину Пекарскую.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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