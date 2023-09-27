В Перми умер бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь»

28 сентября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Церемония прощания состоится 30 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми ушел из жизни Олег Феткулов — музыкант, продюсер, бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара погибли 156 человек. О смерти сообщили его родственники. «Олега не стало 26 сентября. Он ушел через сутки после операции, в реанимации, не приходя в сознание. Операция была внеплановая», — написала в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Феткулова. Церемония прощания состоится 30 сентября. Фото- и видеосъемку мероприятия родственники решили запретить. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Топ-менеджмент клуба был приговорен к различным срокам заключения. Арт-директора Олега Феткулова отправили в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года.

В Перми ушел из жизни Олег Феткулов — музыкант, продюсер, бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара погибли 156 человек. О смерти сообщили его родственники. «Олега не стало 26 сентября. Он ушел через сутки после операции, в реанимации, не приходя в сознание. Операция была внеплановая», — написала в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Феткулова. Церемония прощания состоится 30 сентября. Фото- и видеосъемку мероприятия родственники решили запретить. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Топ-менеджмент клуба был приговорен к различным срокам заключения. Арт-директора Олега Феткулова отправили в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года.