27 сентября 2023

В Перми умер бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, цветы, память, стихийный мемориал
Церемония прощания состоится 30 сентября Фото:

В Перми ушел из жизни Олег Феткулов — музыкант, продюсер, бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара погибли 156 человек. О смерти сообщили его родственники.

«Олега не стало 26 сентября. Он ушел через сутки после операции, в реанимации, не приходя в сознание. Операция была внеплановая», — написала в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Феткулова. Церемония прощания состоится 30 сентября. Фото- и видеосъемку мероприятия родственники решили запретить.

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Топ-менеджмент клуба был приговорен к различным срокам заключения. Арт-директора Олега Феткулова отправили в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года.

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В Перми ушел из жизни Олег Феткулов — музыкант, продюсер, бывший арт-директор клуба «Хромая лошадь», где в результате пожара погибли 156 человек. О смерти сообщили его родственники. «Олега не стало 26 сентября. Он ушел через сутки после операции, в реанимации, не приходя в сознание. Операция была внеплановая», — написала в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Феткулова. Церемония прощания состоится 30 сентября. Фото- и видеосъемку мероприятия родственники решили запретить. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Топ-менеджмент клуба был приговорен к различным срокам заключения. Арт-директора Олега Феткулова отправили в колонию на шесть лет. Он вышел на свободу в августе 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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