Свердловская студентка сделала аборт, чтобы не оказаться на улице

Свердловчанка, будучи студенткой первого курса, сделала аборт, чтобы не оказаться с ребенком на улице. Девушка приехала учиться в Екатеринбург, исполняя заветную мечту — стать журналистом. Уже на первом курсе она познакомилась с молодым человеком, с которым планировала счастливое будущее. Но все изменилось, когда парень узнал о беременности Елены. Честный рассказ девушки, которая пошла на аборт в 18 лет, — в материале URA.RU.
Детство
После развода Елена осталась с мамой (архивное фото)
Елена родилась в Ревде, что в 50-ти километрах от Екатеринбурга. В городе проживает порядка 60 тысяч человек. Будущая студентка факультета журналистики УрФУ росла в неблагополучной обстановке. После ухода отца из семьи мама девушки начала пить.
«Мне было восемь, когда отец бросил маму ради другой женщины. После этого мама впала в депрессию. Она нашла своего „психолога“ в алкоголе. Изначально выпивала редко, но где-то через год у мамы появились собутыльники — конченые алкаши. Она начала их приводить в квартиру», — рассказывает девушка.
Мама девушки начала спиваться, когда отец бросил ее ради другой женщины (архивное фото)
Лена пыталась помочь маме выбраться из алкогольного марафона. «Раньше я винила себя в том, что она пьет. Я прибиралась дома, пыталась готовить еду, чтобы хоть как-то поднять маме настроение. Ее хватало на полдня. Но за эти несколько часов я ощущала себя самым счастливым ребенком. Мы ходили гулять, мама покупала сладости, смеялась, и мне казалось, что вот-вот она начнет новую жизнь. Но, увы, нет. За несколько часов радости уже вечером я расплачивалась страхом, слезами, а порой побоями», — вспоминает она.
«Собутыльники мамы частенько устраивали драки. И маму били. Несколько раз я пыталась вмешаться, но тоже получала. Тогда я бежала за помощью к соседям. Они разнимали дерущихся, выгоняли их из квартиры, а мама в пьяном угаре ложилась спать. Так проходило мое детство. Отец приходил пару раз в гости, все видел, но забирать меня не захотел. В его новой семье уже был ребенок, и я была не нужна. Крайний раз я видела отца, когда мне было лет 14», — поделилась Елена.
В школе Лену одноклассники травили. «Меня частенько дразнили, называя будущей алкоголичкой. При этом я получала хорошие оценки. Ребята мне намекали, что, сколько бы я не старалась, мое будущее предопределено. Бывали дни, когда я просто сидела часами на скамейке, понимая, что мне даже некому пожаловаться и попросить помощи. По факту я одна», — улыбаясь, рассказывает студентка журфака.
В подростковом возрасте у Лены появилась мечта. «Мне было где-то 15, когда я поняла, что мне интересна журналистика. Весь процесс, начиная от поиска информации до ее передачи. Журналист — это своего рода сыщик, вот только ищет он не людей и преступников, а информацию об этих людях», — отмечает девушка.
Одноклассники постоянно буллили Елену из-за пьющей матери (архивное фото)
«В десятом классе я четко поняла, что пойду на журфак. Пока мои одноклассницы влюблялись и разочаровывались, я готовилась к экзаменам. Мне было важно поступить на бюджет, потому что иначе я учиться просто не смогла бы, платить за меня было некому. Я сдала ЕГЭ, и баллов мне хватило, чтобы поступить на бюджет. Счастья моему не было предела! Казалось, все разочарования теперь уж точно останутся в прошлом», — рассказывает Елена.
Первая любовь и первое разочарование
Во время зачисления Елена познакомилась с парнем из Красноуральска. Обменялись номерами и начали переписываться. «А потом стали вместе проводить время в стенах университета, видеться после учебы. Так у нас и начались отношения. Кстати, для нас обоих они были первыми. Полгода это была просто сказка! Но моя первая любовь стала моим самым большим разочарованием», — вспоминает девушка.
Первая любовь случилась, когда она поступила на журфак (архивное фото)
«В один из дней я проснулась с тошнотой, она продолжалась несколько дней. Тогда я не подумала о том, что могу быть беременна, ведь я предохранялась (принимала противозачаточные). Где-то еще неделю я чувствовала себя неважно: то мне хотелось спать, то блевать. Мой парень записал меня к врачу. О том, что беременна, я узнала на приеме у гинеколога», — рассказывает свердловчанка.
Елена испугалась. «Мне было так страшно, что первым делом я пришла к своему молодому человеку. Помню, как зашла в нему в квартиру и села в прихожей на пуфик. Он начал обо всем расспрашивать, тогда я сообщила о своей беременности. Я была влюблена, ждала, что он обнимет меня, скажет о том, что мы справимся! Но этого не произошло. Он сразу сказал, что ребенок ему не нужен, что он не готов взять на себя ответственность», — вспоминает девушка. «Помню, как собрала вещи и пошла к однокурснице, которая уже стала близким для меня человеком. Я ей все рассказала. В тот день мы говорили долго. Она настаивала на том, чтобы я родила, говорила, что родные мне помогут вырастить ребенка. Но она не знала, что моя мама уже много лет беспробудно пьет. Помощи ждать было неоткуда», — рассказывает Елена.
На УЗИ Елена узнала, что она находится на 9 неделе беременности (архивное фото)
День, когда Елена сделала аборт, для нее одновременно и радостный, и грустный. Радостный потому, что она сделала то, что хотела. А грустный потому, что в этот непростой момент она, как и всю свою жизнь, была одна. «Я поняла, что сейчас дать ребенку нормальную жизнь не могу: образования нет, работы нет, жилья нет, опереться мне не на кого. Деньги на аборт дал молодой человек, с ним мы позже, конечно, расстались. И вот в апреле, в назначенный день, я пришла на процедуру. Срок был девять недель. Врач пыталась отговорить девушку, рассказывая о том, что она может лишить себя возможности материнства в будущем. «Тогда я ей описала всю ситуацию, но, наверно, она подумала, что я придумала отговорки. Но в тот момент я не претендовала на доверие, я просто хотела сделать аборт», — рассказывает студентка.
Врач провел аборт под общим наркозом за полчаса (архивное фото)
«Я очнулась после наркоза, начала плакать. Мне было обидно от того, что парень не поддержал. Маме вообще фиолетово, где я и что со мной. Отец вообще забыл, что у него есть дочь. Пока я лежала в палате, обо мне заботилась медсестра: приносила еду, покупала фрукты, поддерживала меня. Она знала, что я совсем одна. Когда меня выписали домой, я поехала к подруге, потому что дома у меня не было», — вспоминает девушка.
Уверенность
Молодой человек пытался продолжить отношения, но Лена не смогла его простить. «Тогда я его посчитала трусом и полностью прекратила общение. Начала усердно учиться, а через два месяца нашла работу в одном telegram-канале. Еще через месяц я сняла квартиру и переехала. И попыталась забыть все, что со мной произошло. Начала жизнь с чистого листа», — говорит Елена.
Чтобы прокормить себя девушка начала работать удаленно (архивное фото)
Сейчас, когда после аборта прошло несколько месяцев, она уверена, что все сделала правильно. «Если перемотать все назад, мое решение не изменилось бы. Теперь я точно знаю, что пока не буду прочно стоять на ногах, о детях речи и быть не может. Поступи я тогда иначе, сейчас мы с ребенком бы были на улице», — уверена студентка.
Она считает, что рожать ребенка в 18 лет, не имея ничего на спиной — это глупость. «Любому ребенку нужна мама, у которой есть свое жилье и финансовая подушка. Только при таком раскладе ребенок будет счастливым. А плодить несчастные детские сердца — эгоизм. Я знаю, что многие меня осудят, и это их право. Может кто-то поддержит. Но я не жду одобрения или порицания. Это моя жизнь, и только мне решать, как ее строить, от кого рожать, от кого делать аборт и так далее», — категорично заявляет девушка.
«Сейчас в Госдуме много рассуждают на тему запретов. А по мне, так никто — повторюсь, никто — не имеет никакого морального права решать за женщину, делать ей аборт или нет. Каждая женщина сама решит, как ей быть. Тогда уж давайте заберем у женщин право голоса во всем и медленно переместимся в каменный век», — рассуждает Елена.
В Госдуме РФ пересматривают ФЗ, по которому аборт при наличии только одного желания пациентки может быть проведен на сроках беременности до 12 недель
Теперь девушка планирует перевестись на заочное отделение. «Так я смогу больше работать и зарабатывать. С сентября я начала копить на квартиру — мне нужен миллион для первого взноса за ипотеку. Потом пойду учиться на права. Я верю, что все мои планы реализуются, и, возможно, когда-нибудь я встречу достойного мужчину, с которым мы построим настоящую семью, где обязательно будут дети», — резюмировала свердловчанка.
Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, пишите на почту Dzhallatova@ura.ru
Свердловчанка, будучи студенткой первого курса, сделала аборт, чтобы не оказаться с ребенком на улице. Девушка приехала учиться в Екатеринбург, исполняя заветную мечту — стать журналистом. Уже на первом курсе она познакомилась с молодым человеком, с которым планировала счастливое будущее. Но все изменилось, когда парень узнал о беременности Елены. Честный рассказ девушки, которая пошла на аборт в 18 лет, — в материале URA.RU. Детство Елена родилась в Ревде, что в 50-ти километрах от Екатеринбурга. В городе проживает порядка 60 тысяч человек. Будущая студентка факультета журналистики УрФУ росла в неблагополучной обстановке. После ухода отца из семьи мама девушки начала пить. «Мне было восемь, когда отец бросил маму ради другой женщины. После этого мама впала в депрессию. Она нашла своего „психолога“ в алкоголе. Изначально выпивала редко, но где-то через год у мамы появились собутыльники — конченые алкаши. Она начала их приводить в квартиру», — рассказывает девушка. Лена пыталась помочь маме выбраться из алкогольного марафона. «Раньше я винила себя в том, что она пьет. Я прибиралась дома, пыталась готовить еду, чтобы хоть как-то поднять маме настроение. Ее хватало на полдня. Но за эти несколько часов я ощущала себя самым счастливым ребенком. Мы ходили гулять, мама покупала сладости, смеялась, и мне казалось, что вот-вот она начнет новую жизнь. Но, увы, нет. За несколько часов радости уже вечером я расплачивалась страхом, слезами, а порой побоями», — вспоминает она. «Собутыльники мамы частенько устраивали драки. И маму били. Несколько раз я пыталась вмешаться, но тоже получала. Тогда я бежала за помощью к соседям. Они разнимали дерущихся, выгоняли их из квартиры, а мама в пьяном угаре ложилась спать. Так проходило мое детство. Отец приходил пару раз в гости, все видел, но забирать меня не захотел. В его новой семье уже был ребенок, и я была не нужна. Крайний раз я видела отца, когда мне было лет 14», — поделилась Елена. Школа В школе Лену одноклассники травили. «Меня частенько дразнили, называя будущей алкоголичкой. При этом я получала хорошие оценки. Ребята мне намекали, что, сколько бы я не старалась, мое будущее предопределено. Бывали дни, когда я просто сидела часами на скамейке, понимая, что мне даже некому пожаловаться и попросить помощи. По факту я одна», — улыбаясь, рассказывает студентка журфака. В подростковом возрасте у Лены появилась мечта. «Мне было где-то 15, когда я поняла, что мне интересна журналистика. Весь процесс, начиная от поиска информации до ее передачи. Журналист — это своего рода сыщик, вот только ищет он не людей и преступников, а информацию об этих людях», — отмечает девушка. «В десятом классе я четко поняла, что пойду на журфак. Пока мои одноклассницы влюблялись и разочаровывались, я готовилась к экзаменам. Мне было важно поступить на бюджет, потому что иначе я учиться просто не смогла бы, платить за меня было некому. Я сдала ЕГЭ, и баллов мне хватило, чтобы поступить на бюджет. Счастья моему не было предела! Казалось, все разочарования теперь уж точно останутся в прошлом», — рассказывает Елена. Первая любовь и первое разочарование Во время зачисления Елена познакомилась с парнем из Красноуральска. Обменялись номерами и начали переписываться. «А потом стали вместе проводить время в стенах университета, видеться после учебы. Так у нас и начались отношения. Кстати, для нас обоих они были первыми. Полгода это была просто сказка! Но моя первая любовь стала моим самым большим разочарованием», — вспоминает девушка. «В один из дней я проснулась с тошнотой, она продолжалась несколько дней. Тогда я не подумала о том, что могу быть беременна, ведь я предохранялась (принимала противозачаточные). Где-то еще неделю я чувствовала себя неважно: то мне хотелось спать, то блевать. Мой парень записал меня к врачу. О том, что беременна, я узнала на приеме у гинеколога», — рассказывает свердловчанка. Елена испугалась. «Мне было так страшно, что первым делом я пришла к своему молодому человеку. Помню, как зашла в нему в квартиру и села в прихожей на пуфик. Он начал обо всем расспрашивать, тогда я сообщила о своей беременности. Я была влюблена, ждала, что он обнимет меня, скажет о том, что мы справимся! Но этого не произошло. Он сразу сказал, что ребенок ему не нужен, что он не готов взять на себя ответственность», — вспоминает девушка. «Помню, как собрала вещи и пошла к однокурснице, которая уже стала близким для меня человеком. Я ей все рассказала. В тот день мы говорили долго. Она настаивала на том, чтобы я родила, говорила, что родные мне помогут вырастить ребенка. Но она не знала, что моя мама уже много лет беспробудно пьет. Помощи ждать было неоткуда», — рассказывает Елена. Аборт День, когда Елена сделала аборт, для нее одновременно и радостный, и грустный. Радостный потому, что она сделала то, что хотела. А грустный потому, что в этот непростой момент она, как и всю свою жизнь, была одна. «Я поняла, что сейчас дать ребенку нормальную жизнь не могу: образования нет, работы нет, жилья нет, опереться мне не на кого. Деньги на аборт дал молодой человек, с ним мы позже, конечно, расстались. И вот в апреле, в назначенный день, я пришла на процедуру. Срок был девять недель. Врач пыталась отговорить девушку, рассказывая о том, что она может лишить себя возможности материнства в будущем. «Тогда я ей описала всю ситуацию, но, наверно, она подумала, что я придумала отговорки. Но в тот момент я не претендовала на доверие, я просто хотела сделать аборт», — рассказывает студентка. «Я очнулась после наркоза, начала плакать. Мне было обидно от того, что парень не поддержал. Маме вообще фиолетово, где я и что со мной. Отец вообще забыл, что у него есть дочь. Пока я лежала в палате, обо мне заботилась медсестра: приносила еду, покупала фрукты, поддерживала меня. Она знала, что я совсем одна. Когда меня выписали домой, я поехала к подруге, потому что дома у меня не было», — вспоминает девушка. Уверенность Молодой человек пытался продолжить отношения, но Лена не смогла его простить. «Тогда я его посчитала трусом и полностью прекратила общение. Начала усердно учиться, а через два месяца нашла работу в одном telegram-канале. Еще через месяц я сняла квартиру и переехала. И попыталась забыть все, что со мной произошло. Начала жизнь с чистого листа», — говорит Елена. Сейчас, когда после аборта прошло несколько месяцев, она уверена, что все сделала правильно. «Если перемотать все назад, мое решение не изменилось бы. Теперь я точно знаю, что пока не буду прочно стоять на ногах, о детях речи и быть не может. Поступи я тогда иначе, сейчас мы с ребенком бы были на улице», — уверена студентка. Она считает, что рожать ребенка в 18 лет, не имея ничего на спиной — это глупость. «Любому ребенку нужна мама, у которой есть свое жилье и финансовая подушка. Только при таком раскладе ребенок будет счастливым. А плодить несчастные детские сердца — эгоизм. Я знаю, что многие меня осудят, и это их право. Может кто-то поддержит. Но я не жду одобрения или порицания. Это моя жизнь, и только мне решать, как ее строить, от кого рожать, от кого делать аборт и так далее», — категорично заявляет девушка. Теперь девушка планирует перевестись на заочное отделение. «Так я смогу больше работать и зарабатывать. С сентября я начала копить на квартиру — мне нужен миллион для первого взноса за ипотеку. Потом пойду учиться на права. Я верю, что все мои планы реализуются, и, возможно, когда-нибудь я встречу достойного мужчину, с которым мы построим настоящую семью, где обязательно будут дети», — резюмировала свердловчанка. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, пишите на почту Dzhallatova@ura.ru