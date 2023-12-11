Свердловская студентка сделала аборт, чтобы не оказаться на улице

Исповедь 18-летней журналистки, для которой трудное решение стало стартом для новой жизни

11 декабря 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Елена приняла непростое решение и не жалеет об этом. Она уверена, что сможет сама построить свою жизнь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанка, будучи студенткой первого курса, сделала аборт, чтобы не оказаться с ребенком на улице. Девушка приехала учиться в Екатеринбург, исполняя заветную мечту — стать журналистом. Уже на первом курсе она познакомилась с молодым человеком, с которым планировала счастливое будущее. Но все изменилось, когда парень узнал о беременности Елены. Честный рассказ девушки, которая пошла на аборт в 18 лет, — в материале URA.RU. Детство После развода Елена осталась с мамой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Елена родилась в Ревде, что в 50-ти километрах от Екатеринбурга. В городе проживает порядка 60 тысяч человек. Будущая студентка факультета журналистики УрФУ росла в неблагополучной обстановке. После ухода отца из семьи мама девушки начала пить. «Мне было восемь, когда отец бросил маму ради другой женщины. После этого мама впала в депрессию. Она нашла своего „психолога“ в алкоголе. Изначально выпивала редко, но где-то через год у мамы появились собутыльники — конченые алкаши. Она начала их приводить в квартиру», — рассказывает девушка. Мама девушки начала спиваться, когда отец бросил ее ради другой женщины (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Лена пыталась помочь маме выбраться из алкогольного марафона. «Раньше я винила себя в том, что она пьет. Я прибиралась дома, пыталась готовить еду, чтобы хоть как-то поднять маме настроение. Ее хватало на полдня. Но за эти несколько часов я ощущала себя самым счастливым ребенком. Мы ходили гулять, мама покупала сладости, смеялась, и мне казалось, что вот-вот она начнет новую жизнь. Но, увы, нет. За несколько часов радости уже вечером я расплачивалась страхом, слезами, а порой побоями», — вспоминает она. «Собутыльники мамы частенько устраивали драки. И маму били. Несколько раз я пыталась вмешаться, но тоже получала. Тогда я бежала за помощью к соседям. Они разнимали дерущихся, выгоняли их из квартиры, а мама в пьяном угаре ложилась спать. Так проходило мое детство. Отец приходил пару раз в гости, все видел, но забирать меня не захотел. В его новой семье уже был ребенок, и я была не нужна. Крайний раз я видела отца, когда мне было лет 14», — поделилась Елена. Статья по теме Свердловчанка рассказала, почему избавилась от ребенка Школа В школе Лену одноклассники травили. «Меня частенько дразнили, называя будущей алкоголичкой. При этом я получала хорошие оценки. Ребята мне намекали, что, сколько бы я не старалась, мое будущее предопределено. Бывали дни, когда я просто сидела часами на скамейке, понимая, что мне даже некому пожаловаться и попросить помощи. По факту я одна», — улыбаясь, рассказывает студентка журфака. В подростковом возрасте у Лены появилась мечта. «Мне было где-то 15, когда я поняла, что мне интересна журналистика. Весь процесс, начиная от поиска информации до ее передачи. Журналист — это своего рода сыщик, вот только ищет он не людей и преступников, а информацию об этих людях», — отмечает девушка. Одноклассники постоянно буллили Елену из-за пьющей матери (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU «В десятом классе я четко поняла, что пойду на журфак. Пока мои одноклассницы влюблялись и разочаровывались, я готовилась к экзаменам. Мне было важно поступить на бюджет, потому что иначе я учиться просто не смогла бы, платить за меня было некому. Я сдала ЕГЭ, и баллов мне хватило, чтобы поступить на бюджет. Счастья моему не было предела! Казалось, все разочарования теперь уж точно останутся в прошлом», — рассказывает Елена. Первая любовь и первое разочарование Во время зачисления Елена познакомилась с парнем из Красноуральска. Обменялись номерами и начали переписываться. «А потом стали вместе проводить время в стенах университета, видеться после учебы. Так у нас и начались отношения. Кстати, для нас обоих они были первыми. Полгода это была просто сказка! Но моя первая любовь стала моим самым большим разочарованием», — вспоминает девушка. Первая любовь случилась, когда она поступила на журфак (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В один из дней я проснулась с тошнотой, она продолжалась несколько дней. Тогда я не подумала о том, что могу быть беременна, ведь я предохранялась (принимала противозачаточные). Где-то еще неделю я чувствовала себя неважно: то мне хотелось спать, то блевать. Мой парень записал меня к врачу. О том, что беременна, я узнала на приеме у гинеколога», — рассказывает свердловчанка. Елена испугалась. «Мне было так страшно, что первым делом я пришла к своему молодому человеку. Помню, как зашла в нему в квартиру и села в прихожей на пуфик. Он начал обо всем расспрашивать, тогда я сообщила о своей беременности. Я была влюблена, ждала, что он обнимет меня, скажет о том, что мы справимся! Но этого не произошло. Он сразу сказал, что ребенок ему не нужен, что он не готов взять на себя ответственность», — вспоминает девушка. «Помню, как собрала вещи и пошла к однокурснице, которая уже стала близким для меня человеком. Я ей все рассказала. В тот день мы говорили долго. Она настаивала на том, чтобы я родила, говорила, что родные мне помогут вырастить ребенка. Но она не знала, что моя мама уже много лет беспробудно пьет. Помощи ждать было неоткуда», — рассказывает Елена. На УЗИ Елена узнала, что она находится на 9 неделе беременности (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Аборт День, когда Елена сделала аборт, для нее одновременно и радостный, и грустный. Радостный потому, что она сделала то, что хотела. А грустный потому, что в этот непростой момент она, как и всю свою жизнь, была одна. «Я поняла, что сейчас дать ребенку нормальную жизнь не могу: образования нет, работы нет, жилья нет, опереться мне не на кого. Деньги на аборт дал молодой человек, с ним мы позже, конечно, расстались. И вот в апреле, в назначенный день, я пришла на процедуру. Срок был девять недель. Врач пыталась отговорить девушку, рассказывая о том, что она может лишить себя возможности материнства в будущем. «Тогда я ей описала всю ситуацию, но, наверно, она подумала, что я придумала отговорки. Но в тот момент я не претендовала на доверие, я просто хотела сделать аборт», — рассказывает студентка. Врач провел аборт под общим наркозом за полчаса (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU «Я очнулась после наркоза, начала плакать. Мне было обидно от того, что парень не поддержал. Маме вообще фиолетово, где я и что со мной. Отец вообще забыл, что у него есть дочь. Пока я лежала в палате, обо мне заботилась медсестра: приносила еду, покупала фрукты, поддерживала меня. Она знала, что я совсем одна. Когда меня выписали домой, я поехала к подруге, потому что дома у меня не было», — вспоминает девушка. Уверенность Молодой человек пытался продолжить отношения, но Лена не смогла его простить. «Тогда я его посчитала трусом и полностью прекратила общение. Начала усердно учиться, а через два месяца нашла работу в одном telegram-канале. Еще через месяц я сняла квартиру и переехала. И попыталась забыть все, что со мной произошло. Начала жизнь с чистого листа», — говорит Елена. Чтобы прокормить себя девушка начала работать удаленно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Сейчас, когда после аборта прошло несколько месяцев, она уверена, что все сделала правильно. «Если перемотать все назад, мое решение не изменилось бы. Теперь я точно знаю, что пока не буду прочно стоять на ногах, о детях речи и быть не может. Поступи я тогда иначе, сейчас мы с ребенком бы были на улице», — уверена студентка. Она считает, что рожать ребенка в 18 лет, не имея ничего на спиной — это глупость. «Любому ребенку нужна мама, у которой есть свое жилье и финансовая подушка. Только при таком раскладе ребенок будет счастливым. А плодить несчастные детские сердца — эгоизм. Я знаю, что многие меня осудят, и это их право. Может кто-то поддержит. Но я не жду одобрения или порицания. Это моя жизнь, и только мне решать, как ее строить, от кого рожать, от кого делать аборт и так далее», — категорично заявляет девушка. «Сейчас в Госдуме много рассуждают на тему запретов. А по мне, так никто — повторюсь, никто — не имеет никакого морального права решать за женщину, делать ей аборт или нет. Каждая женщина сама решит, как ей быть. Тогда уж давайте заберем у женщин право голоса во всем и медленно переместимся в каменный век», — рассуждает Елена. В Госдуме РФ пересматривают ФЗ, по которому аборт при наличии только одного желания пациентки может быть проведен на сроках беременности до 12 недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Теперь девушка планирует перевестись на заочное отделение. «Так я смогу больше работать и зарабатывать. С сентября я начала копить на квартиру — мне нужен миллион для первого взноса за ипотеку. Потом пойду учиться на права. Я верю, что все мои планы реализуются, и, возможно, когда-нибудь я встречу достойного мужчину, с которым мы построим настоящую семью, где обязательно будут дети», — резюмировала свердловчанка. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, пишите на почту Dzhallatova@ura.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанка, будучи студенткой первого курса, сделала аборт, чтобы не оказаться с ребенком на улице. Девушка приехала учиться в Екатеринбург, исполняя заветную мечту — стать журналистом. Уже на первом курсе она познакомилась с молодым человеком, с которым планировала счастливое будущее. Но все изменилось, когда парень узнал о беременности Елены. Честный рассказ девушки, которая пошла на аборт в 18 лет, — в материале URA.RU. Детство Елена родилась в Ревде, что в 50-ти километрах от Екатеринбурга. В городе проживает порядка 60 тысяч человек. Будущая студентка факультета журналистики УрФУ росла в неблагополучной обстановке. После ухода отца из семьи мама девушки начала пить. «Мне было восемь, когда отец бросил маму ради другой женщины. После этого мама впала в депрессию. Она нашла своего „психолога“ в алкоголе. Изначально выпивала редко, но где-то через год у мамы появились собутыльники — конченые алкаши. Она начала их приводить в квартиру», — рассказывает девушка. Лена пыталась помочь маме выбраться из алкогольного марафона. «Раньше я винила себя в том, что она пьет. Я прибиралась дома, пыталась готовить еду, чтобы хоть как-то поднять маме настроение. Ее хватало на полдня. Но за эти несколько часов я ощущала себя самым счастливым ребенком. Мы ходили гулять, мама покупала сладости, смеялась, и мне казалось, что вот-вот она начнет новую жизнь. Но, увы, нет. За несколько часов радости уже вечером я расплачивалась страхом, слезами, а порой побоями», — вспоминает она. «Собутыльники мамы частенько устраивали драки. И маму били. Несколько раз я пыталась вмешаться, но тоже получала. Тогда я бежала за помощью к соседям. Они разнимали дерущихся, выгоняли их из квартиры, а мама в пьяном угаре ложилась спать. Так проходило мое детство. Отец приходил пару раз в гости, все видел, но забирать меня не захотел. В его новой семье уже был ребенок, и я была не нужна. Крайний раз я видела отца, когда мне было лет 14», — поделилась Елена. Школа В школе Лену одноклассники травили. «Меня частенько дразнили, называя будущей алкоголичкой. При этом я получала хорошие оценки. Ребята мне намекали, что, сколько бы я не старалась, мое будущее предопределено. Бывали дни, когда я просто сидела часами на скамейке, понимая, что мне даже некому пожаловаться и попросить помощи. По факту я одна», — улыбаясь, рассказывает студентка журфака. В подростковом возрасте у Лены появилась мечта. «Мне было где-то 15, когда я поняла, что мне интересна журналистика. Весь процесс, начиная от поиска информации до ее передачи. Журналист — это своего рода сыщик, вот только ищет он не людей и преступников, а информацию об этих людях», — отмечает девушка. «В десятом классе я четко поняла, что пойду на журфак. Пока мои одноклассницы влюблялись и разочаровывались, я готовилась к экзаменам. Мне было важно поступить на бюджет, потому что иначе я учиться просто не смогла бы, платить за меня было некому. Я сдала ЕГЭ, и баллов мне хватило, чтобы поступить на бюджет. Счастья моему не было предела! Казалось, все разочарования теперь уж точно останутся в прошлом», — рассказывает Елена. Первая любовь и первое разочарование Во время зачисления Елена познакомилась с парнем из Красноуральска. Обменялись номерами и начали переписываться. «А потом стали вместе проводить время в стенах университета, видеться после учебы. Так у нас и начались отношения. Кстати, для нас обоих они были первыми. Полгода это была просто сказка! Но моя первая любовь стала моим самым большим разочарованием», — вспоминает девушка. «В один из дней я проснулась с тошнотой, она продолжалась несколько дней. Тогда я не подумала о том, что могу быть беременна, ведь я предохранялась (принимала противозачаточные). Где-то еще неделю я чувствовала себя неважно: то мне хотелось спать, то блевать. Мой парень записал меня к врачу. О том, что беременна, я узнала на приеме у гинеколога», — рассказывает свердловчанка. Елена испугалась. «Мне было так страшно, что первым делом я пришла к своему молодому человеку. Помню, как зашла в нему в квартиру и села в прихожей на пуфик. Он начал обо всем расспрашивать, тогда я сообщила о своей беременности. Я была влюблена, ждала, что он обнимет меня, скажет о том, что мы справимся! Но этого не произошло. Он сразу сказал, что ребенок ему не нужен, что он не готов взять на себя ответственность», — вспоминает девушка. «Помню, как собрала вещи и пошла к однокурснице, которая уже стала близким для меня человеком. Я ей все рассказала. В тот день мы говорили долго. Она настаивала на том, чтобы я родила, говорила, что родные мне помогут вырастить ребенка. Но она не знала, что моя мама уже много лет беспробудно пьет. Помощи ждать было неоткуда», — рассказывает Елена. Аборт День, когда Елена сделала аборт, для нее одновременно и радостный, и грустный. Радостный потому, что она сделала то, что хотела. А грустный потому, что в этот непростой момент она, как и всю свою жизнь, была одна. «Я поняла, что сейчас дать ребенку нормальную жизнь не могу: образования нет, работы нет, жилья нет, опереться мне не на кого. Деньги на аборт дал молодой человек, с ним мы позже, конечно, расстались. И вот в апреле, в назначенный день, я пришла на процедуру. Срок был девять недель. Врач пыталась отговорить девушку, рассказывая о том, что она может лишить себя возможности материнства в будущем. «Тогда я ей описала всю ситуацию, но, наверно, она подумала, что я придумала отговорки. Но в тот момент я не претендовала на доверие, я просто хотела сделать аборт», — рассказывает студентка. «Я очнулась после наркоза, начала плакать. Мне было обидно от того, что парень не поддержал. Маме вообще фиолетово, где я и что со мной. Отец вообще забыл, что у него есть дочь. Пока я лежала в палате, обо мне заботилась медсестра: приносила еду, покупала фрукты, поддерживала меня. Она знала, что я совсем одна. Когда меня выписали домой, я поехала к подруге, потому что дома у меня не было», — вспоминает девушка. Уверенность Молодой человек пытался продолжить отношения, но Лена не смогла его простить. «Тогда я его посчитала трусом и полностью прекратила общение. Начала усердно учиться, а через два месяца нашла работу в одном telegram-канале. Еще через месяц я сняла квартиру и переехала. И попыталась забыть все, что со мной произошло. Начала жизнь с чистого листа», — говорит Елена. Сейчас, когда после аборта прошло несколько месяцев, она уверена, что все сделала правильно. «Если перемотать все назад, мое решение не изменилось бы. Теперь я точно знаю, что пока не буду прочно стоять на ногах, о детях речи и быть не может. Поступи я тогда иначе, сейчас мы с ребенком бы были на улице», — уверена студентка. Она считает, что рожать ребенка в 18 лет, не имея ничего на спиной — это глупость. «Любому ребенку нужна мама, у которой есть свое жилье и финансовая подушка. Только при таком раскладе ребенок будет счастливым. А плодить несчастные детские сердца — эгоизм. Я знаю, что многие меня осудят, и это их право. Может кто-то поддержит. Но я не жду одобрения или порицания. Это моя жизнь, и только мне решать, как ее строить, от кого рожать, от кого делать аборт и так далее», — категорично заявляет девушка. Теперь девушка планирует перевестись на заочное отделение. «Так я смогу больше работать и зарабатывать. С сентября я начала копить на квартиру — мне нужен миллион для первого взноса за ипотеку. Потом пойду учиться на права. Я верю, что все мои планы реализуются, и, возможно, когда-нибудь я встречу достойного мужчину, с которым мы построим настоящую семью, где обязательно будут дети», — резюмировала свердловчанка. Редакция URA.RU не выступает ни за аборты, ни против них. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, пишите на почту Dzhallatova@ura.ru