Пять причин экспресс-турне Путина по Ближнему Востоку

Журналист URA.RU в составе пула улетела посмотреть на переход к многополярному миру

06 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин за один день успел встретиться с двумя крупнейшими игроками на Ближнем Востоке Фото: kremlin.ru Владимир Путин впервые с 2019 года прилетел в ОАЭ и в Саудовскую Аравию. Если визит в Абу-Даби готовился заранее, то перелет в Эр-Риярд был согласован за несколько дней. Путин воспользовался возможностью встретиться сразу с двумя лидерами арабского мира. Как пояснили URA.RU эксперты, такое экспресс-турне позволило ему подключить эти страны к борьбе за многополярность, урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и удостовериться, что хоть они и дружат с США, но точно не против РФ. Как и четыре года назад, свое ближневосточное турне Путин начал с ОАЭ. В аэропорту его встречал лично президент Аль Нахайян. В небе над дворцом, где проходили переговоры, пилотажная группа дважды «нарисовала» российский триколор. А видео приема заметно отличалось от обычных протокольных съемок, и в мировой информационной повестке стало событием дня. Это при том, что визит Путина носил рабочий характер — этот статус ниже государственного визита и не предполагал такой торжественности. Фото: kremlin.ru / Алексей Никольский, РИА «Новости» Нахайян на правах хозяина первым взял слово. Он сказал Путину, что ценит его «личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений». По словам Нахайяна, его страна — и крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке, и крупнейший инвестор в российскую экономику (инвестиции ОАЭ в нефтяную отрасль РФ выросли на 103%). «Счастлив буду продолжить нашу совместную работу с целью укрепления сотрудничества», — обратился он к Путину. Президент РФ поздравил коллегу с годовщиной становления государственности ОАЭ. Он напомнил, что СССР был одним из первых, «кто признал ОАЭ как независимое государство», и заявил, что отношения с Эмиратами вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «В прошлом году товарооборот увеличился на 67%, в этом году также ожидается рост. То же самое — в инвестиционной деятельности, продвигается промышленная кооперация, сотрудничество в нефтегазовой сфере, по линии ОПЕК+. В ОАЭ открыта русская школа. Мы благодарны за предоставление участка для строительства православного храма», — отметил Путин. Тесно сотрудничают страны и на международной арене: «ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире», — подчеркнул Путин. Он отметил, что готов и обсуждать конфликт Палестины и Израиля, и рассказать о том, что происходит на украинском треке, и совместную работу в рамках БРИКС. Дальше последовали переговоры с участием делегаций, а после — за рабочим завтраком, когда Путин и Нахайян могли поговорить тет-а-тет. Спустя несколько часов общения, Путин отправился в аэропорт, чтобы уже через 1 час 20 минут встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Риярде. Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС Бен Сальман Аль Сауд встречал президента РФ в своем дворце. «Вы дорогой гость на саудовской земле», — приветствовал он Путина. Российский президент заметил, что наследного принца ждали в Москве. В силу разных причин этот визит не состоялся. «Но ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений. Находясь с плановым визитом в ОАЭ, я воспользовался приглашением побывать и здесь. Но следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин, на что Аль Сауду лишь оставалось пообещать, что так оно и будет. Как и в Абу-Даби, Путин обратился к истории: СССР около 100 лет назад одним из первых признал независимость Саудовской Аравии. Правда, наследный принц поправил: «Это было становление независимости». Путина это замечание нисколько не смутило: «По крайней мере, мы с уважением отнеслись к воле Саудовской Аравии самостоятельно строить свое государство». В том, что отношения РФ и Саудовской Аравии достигли сегодняшнего высокого уровня, по словам Путина, заслуга отца наследного принца и самого Аль Сауда. Это касается и политики, и экономики, и гуманитарной сферы. «Спасибо за своевременное приглашение», — сказал Путин. Конкретика же вновь осталась за кадром. В 2019 году Путин так же подряд посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. С президентом ОАЭ с момента начала СВО на Украине Путин общался по телефону дважды. Они встречались в октябре прошлого года и в июне этого в Петербурге. Особенно запомнилась встреча в 2022-м: выйдя из Константиновского дворца (петербургская резиденция президента) на колючий питерский ветер, Путин снял свое пальто и отдал его Нахайяну, чтобы тот не замерз. С наследным принцем Саудовской Аравии за неполные два года Путин говорил по телефону 9 раз. Личных встреч с 2019 года у них не было. Но недавно на нефтегазовом форуме Путин признался, что хоть они с Бен Сальманом Аль Саудом «просто деловые люди», между ними сложилось «взаимное доверие», и у него «нет стремления надуть, а есть стремление прийти к общему решению». О доверительных отношениях говорит и то, что президент ОАЭ и наследный принц Саудовской Аравии оказались среди немногих, с кем Путин обсудил попытку вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Оба заявили тогда о полной поддержке позиции Путина. Журналистам же лидеры арабского мира доверяют куда меньше: и в Абу-Даби, и в Эр-Риярде большую часть кремлевского пула на переговоры не пустили. Хозяева предпочли сохранить максимальную конфиденциальность. Ожидая хоть каких-то новостей в Абу-Даби, журналисты с любопытством осматривали отель Emirates Palace Abu Dhabi, а выйдя на берег лазурного моря, могли лишь издалека смотреть на президентский дворец, где в тот момент шла знаковая беседа. В Эр-Риярде даже такой возможности не было: журналистов вывели из самолета и отправили в терминал аэропорта, где под пристальными взорами охранников все ждали окончания переговоров Путина с наследным принцем. Опрошенные URA.RU эксперты выделяют пять причин, из-за которых Путин решился на экспресс-турне по Ближнему Востоку. Ближневосточный конфликт РФ и лидеры арабского мира могут стать тем союзом, который будет способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта, объясняют политологи. Здесь важно согласование единой позиции, убежден декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. «Главное — не допустить гуманитарной катастрофы и реализации планов Израиля по изгнанию палестинского населения из Газы», — полагает он. Селезнев отмечает, что у трех стран общая позиция по безопасности в регионе сложилась с началом сирийской истории. «Ближневосточные монархии были одним из спонсоров повстанческого движения в Сирии. Но когда они поняли, что игра на стороне Запада против РФ и Сирии не принесет успеха, они пошли на примирение с [сирийским лидером] Башаром Асадом», — отмечает Селезнев. РФ, по мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, «может выступить в качестве гаранта» в вопросе определения будущего Газы и того, кто будет контролировать эту территорию. А для продвижения своей позиции о создании Палестинского государства, которой он придерживается уже 20 лет, Путину нужна твердая коалиция, убежден руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Совместную позицию РФ, ОАЭ и Саудовская Аравия могут выработать по итогам переговоров (документ нужно проработать), считает начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Если это будет коллективная позиция, она будет заметна и будет учитываться другими игроками на Ближнем Востоке. Авторитет РФ в регионе очень высок, а ОАЭ и Саудовская Аравия считаются крупнейшими акторами», — объясняет Николайчук. Дипломатия трех стран может сработать, так как позиция США в этом конфликте неконструктивна, подтверждает доцент ВШЭ Владимир Сотников. «Путин поэтому и прилетел. И ему хватит авторитета, чтобы продвинуть этот процесс», — говорит он. Нефтяная игла Вопрос регулирования мирового рынка нефти — один из ключевых. Страны объединены обязательствами и договоренностями в рамках ОПЕК / ОПЕК+. Вместе с тем, как поясняет политолог Ярошенко, саудиты нефтяной темой сильно связаны с американцами, но в тех отношениях каждый старается выторговать для себя лучшие условия. В отношениях же РФ с арабами диалог ведется на равных. Именно эти две страны помогли РФ справиться с «потолком» цен на нефть, установленным странами Запада, говорит экономист Павел Селезнев. По его словам, США требовали от всех нефтедобывающих стран снижения цен, но никто из стран ОПЕК и ОПЕК+ не пошел на это — все оказались солидарны с РФ, сохранив стоимость нефти на приемлемом для всех уровне. Таким образом «Россия полностью сломала нефтяной потолок цен», подтверждает политолог Марков. Договоренности с Саудовской Аравией позволяют сохранять лимиты на добычу и повышать цену. «Больше 80% российской нефти продается с нарушением американских и европейских санкций в виде потолка в 60 $ за баррель. Система сломана. Поэтому Путину важны эти контакты с самыми влиятельными странами в арабском мире», — убежден Марков. Многополярность Встречи Путина сразу с двумя ключевыми игроками арабского мира эксперты единодушно называют стратегическими. По мнению замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, на Ближнем Востоке формируется еще один мировой полюс. «Меняются все конфигурации. РФ — один из мощных полюсов, к которому тяготеют даже некогда проамериканские, самодостаточные государства, как ОАЭ и Саудовская Аравия», — отмечает эксперт. Значение имеет и то, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия в 2024 году станут полноправными членами БРИКС, где председателем станет Россия, объясняет политолог Селезнев. «В союзе с таким крупным игроком, как Россия, ближневосточные монархии становятся серьезной силой на международной арене. А чтобы не превратиться в зависимые от Запада территории, для них важны коллективные действия — вместе с РФ», — поясняет эксперт. Влияние США на арабские страны в целом еще сильно, и Россия продолжает «интентифицировать дегемонизацию миропорядка», считает политолог Ярошенко. «Будет усиливаться антиамериканская коалиция, в нее будут привлекаться новые сторонники, которые недовольны политикой США, чтобы продвигать многополярную политику. Арабские страны видят, что у американцев много горячих точек, это, с одной стороны, их напрягает, с другой — позволяет торговаться и обеспечивать большую субъектность. Так страны Персидского залива ищут для себя место в новом миропорядке», — отмечает политолог. Обход антироссийских санкций ОАЭ и Саудовская Аравия входят в круг стран, которые, несмотря на хорошие отношения с США, отказались присоединяться к антироссийским санкциям. По словам политолога Маркова, в первую очередь — ОАЭ, которые «выступают одним из главных центров обхода санкций». Сотрудничество в рамках БРИКС дает РФ гарантии, что ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не присоединятся к рестрикциям и в будущем. «Никто из этого клуба стран не будет использовать санкции друг против друга, тем более по инициативе третьих стран», — убежден эксперт. Похожей позиции придерживается и политолог Ярошенко. «ОАЭ и Саудовская Аравия видят, что Россия не проиграет в конфликте с Западом. Смысл присоединяться к санкциям против сильного игрока?» — говорит Ярошенко. Директор по политическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков говорит, что для России ОАЭ остаются важнейшим каналом параллельного импорта. Для Москвы это хорошо, в то же время, считает эксперт, — для руководства ОАЭ это «аргумент для политического торга с Москвой: указав на возросшие риски, они могут пытаться добиться дополнительных преференций в каких-то вопросах». Мирный процесс между Россией и Украиной Украинскую тему лидеры также не обошли вниманием. Как напоминает политолог Михаил Нейжмаков, ОАЭ ранее выступали посредником в обмене пленными. Теперь они могут стать площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Мирные переговоры может организовать и Саудовская Аравия, полагает доцент ВШЭ Сотников. Однажды там уже проходил саммит по урегулированию конфликта, правда, без участия РФ. «Вопрос лишь — в готовности к ним Киева. Слово за Украиной, а не за Россией», — резюмирует эксперт. 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Владимир Путин впервые с 2019 года прилетел в ОАЭ и в Саудовскую Аравию. Если визит в Абу-Даби готовился заранее, то перелет в Эр-Риярд был согласован за несколько дней. Путин воспользовался возможностью встретиться сразу с двумя лидерами арабского мира. Как пояснили URA.RU эксперты, такое экспресс-турне позволило ему подключить эти страны к борьбе за многополярность, урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и удостовериться, что хоть они и дружат с США, но точно не против РФ. Как и четыре года назад, свое ближневосточное турне Путин начал с ОАЭ. В аэропорту его встречал лично президент Аль Нахайян. В небе над дворцом, где проходили переговоры, пилотажная группа дважды «нарисовала» российский триколор. А видео приема заметно отличалось от обычных протокольных съемок, и в мировой информационной повестке стало событием дня. Это при том, что визит Путина носил рабочий характер — этот статус ниже государственного визита и не предполагал такой торжественности. Нахайян на правах хозяина первым взял слово. Он сказал Путину, что ценит его «личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений». По словам Нахайяна, его страна — и крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке, и крупнейший инвестор в российскую экономику (инвестиции ОАЭ в нефтяную отрасль РФ выросли на 103%). «Счастлив буду продолжить нашу совместную работу с целью укрепления сотрудничества», — обратился он к Путину. Президент РФ поздравил коллегу с годовщиной становления государственности ОАЭ. Он напомнил, что СССР был одним из первых, «кто признал ОАЭ как независимое государство», и заявил, что отношения с Эмиратами вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «В прошлом году товарооборот увеличился на 67%, в этом году также ожидается рост. То же самое — в инвестиционной деятельности, продвигается промышленная кооперация, сотрудничество в нефтегазовой сфере, по линии ОПЕК+. В ОАЭ открыта русская школа. Мы благодарны за предоставление участка для строительства православного храма», — отметил Путин. Тесно сотрудничают страны и на международной арене: «ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире», — подчеркнул Путин. Он отметил, что готов и обсуждать конфликт Палестины и Израиля, и рассказать о том, что происходит на украинском треке, и совместную работу в рамках БРИКС. Дальше последовали переговоры с участием делегаций, а после — за рабочим завтраком, когда Путин и Нахайян могли поговорить тет-а-тет. Спустя несколько часов общения, Путин отправился в аэропорт, чтобы уже через 1 час 20 минут встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Риярде. Бен Сальман Аль Сауд встречал президента РФ в своем дворце. «Вы дорогой гость на саудовской земле», — приветствовал он Путина. Российский президент заметил, что наследного принца ждали в Москве. В силу разных причин этот визит не состоялся. «Но ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений. Находясь с плановым визитом в ОАЭ, я воспользовался приглашением побывать и здесь. Но следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин, на что Аль Сауду лишь оставалось пообещать, что так оно и будет. Как и в Абу-Даби, Путин обратился к истории: СССР около 100 лет назад одним из первых признал независимость Саудовской Аравии. Правда, наследный принц поправил: «Это было становление независимости». Путина это замечание нисколько не смутило: «По крайней мере, мы с уважением отнеслись к воле Саудовской Аравии самостоятельно строить свое государство». В том, что отношения РФ и Саудовской Аравии достигли сегодняшнего высокого уровня, по словам Путина, заслуга отца наследного принца и самого Аль Сауда. Это касается и политики, и экономики, и гуманитарной сферы. «Спасибо за своевременное приглашение», — сказал Путин. Конкретика же вновь осталась за кадром. В 2019 году Путин так же подряд посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. С президентом ОАЭ с момента начала СВО на Украине Путин общался по телефону дважды. Они встречались в октябре прошлого года и в июне этого в Петербурге. Особенно запомнилась встреча в 2022-м: выйдя из Константиновского дворца (петербургская резиденция президента) на колючий питерский ветер, Путин снял свое пальто и отдал его Нахайяну, чтобы тот не замерз. С наследным принцем Саудовской Аравии за неполные два года Путин говорил по телефону 9 раз. Личных встреч с 2019 года у них не было. Но недавно на нефтегазовом форуме Путин признался, что хоть они с Бен Сальманом Аль Саудом «просто деловые люди», между ними сложилось «взаимное доверие», и у него «нет стремления надуть, а есть стремление прийти к общему решению». О доверительных отношениях говорит и то, что президент ОАЭ и наследный принц Саудовской Аравии оказались среди немногих, с кем Путин обсудил попытку вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Оба заявили тогда о полной поддержке позиции Путина. Журналистам же лидеры арабского мира доверяют куда меньше: и в Абу-Даби, и в Эр-Риярде большую часть кремлевского пула на переговоры не пустили. Хозяева предпочли сохранить максимальную конфиденциальность. Ожидая хоть каких-то новостей в Абу-Даби, журналисты с любопытством осматривали отель Emirates Palace Abu Dhabi, а выйдя на берег лазурного моря, могли лишь издалека смотреть на президентский дворец, где в тот момент шла знаковая беседа. В Эр-Риярде даже такой возможности не было: журналистов вывели из самолета и отправили в терминал аэропорта, где под пристальными взорами охранников все ждали окончания переговоров Путина с наследным принцем. Опрошенные URA.RU эксперты выделяют пять причин, из-за которых Путин решился на экспресс-турне по Ближнему Востоку. Ближневосточный конфликт РФ и лидеры арабского мира могут стать тем союзом, который будет способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта, объясняют политологи. Здесь важно согласование единой позиции, убежден декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев. «Главное — не допустить гуманитарной катастрофы и реализации планов Израиля по изгнанию палестинского населения из Газы», — полагает он. Селезнев отмечает, что у трех стран общая позиция по безопасности в регионе сложилась с началом сирийской истории. «Ближневосточные монархии были одним из спонсоров повстанческого движения в Сирии. Но когда они поняли, что игра на стороне Запада против РФ и Сирии не принесет успеха, они пошли на примирение с [сирийским лидером] Башаром Асадом», — отмечает Селезнев. РФ, по мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, «может выступить в качестве гаранта» в вопросе определения будущего Газы и того, кто будет контролировать эту территорию. А для продвижения своей позиции о создании Палестинского государства, которой он придерживается уже 20 лет, Путину нужна твердая коалиция, убежден руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Совместную позицию РФ, ОАЭ и Саудовская Аравия могут выработать по итогам переговоров (документ нужно проработать), считает начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. «Если это будет коллективная позиция, она будет заметна и будет учитываться другими игроками на Ближнем Востоке. Авторитет РФ в регионе очень высок, а ОАЭ и Саудовская Аравия считаются крупнейшими акторами», — объясняет Николайчук. Дипломатия трех стран может сработать, так как позиция США в этом конфликте неконструктивна, подтверждает доцент ВШЭ Владимир Сотников. «Путин поэтому и прилетел. И ему хватит авторитета, чтобы продвинуть этот процесс», — говорит он. Нефтяная игла Вопрос регулирования мирового рынка нефти — один из ключевых. Страны объединены обязательствами и договоренностями в рамках ОПЕК / ОПЕК+. Вместе с тем, как поясняет политолог Ярошенко, саудиты нефтяной темой сильно связаны с американцами, но в тех отношениях каждый старается выторговать для себя лучшие условия. В отношениях же РФ с арабами диалог ведется на равных. Именно эти две страны помогли РФ справиться с «потолком» цен на нефть, установленным странами Запада, говорит экономист Павел Селезнев. По его словам, США требовали от всех нефтедобывающих стран снижения цен, но никто из стран ОПЕК и ОПЕК+ не пошел на это — все оказались солидарны с РФ, сохранив стоимость нефти на приемлемом для всех уровне. Таким образом «Россия полностью сломала нефтяной потолок цен», подтверждает политолог Марков. Договоренности с Саудовской Аравией позволяют сохранять лимиты на добычу и повышать цену. «Больше 80% российской нефти продается с нарушением американских и европейских санкций в виде потолка в 60 $ за баррель. Система сломана. Поэтому Путину важны эти контакты с самыми влиятельными странами в арабском мире», — убежден Марков. Многополярность Встречи Путина сразу с двумя ключевыми игроками арабского мира эксперты единодушно называют стратегическими. По мнению замдиректора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, на Ближнем Востоке формируется еще один мировой полюс. «Меняются все конфигурации. РФ — один из мощных полюсов, к которому тяготеют даже некогда проамериканские, самодостаточные государства, как ОАЭ и Саудовская Аравия», — отмечает эксперт. Значение имеет и то, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия в 2024 году станут полноправными членами БРИКС, где председателем станет Россия, объясняет политолог Селезнев. «В союзе с таким крупным игроком, как Россия, ближневосточные монархии становятся серьезной силой на международной арене. А чтобы не превратиться в зависимые от Запада территории, для них важны коллективные действия — вместе с РФ», — поясняет эксперт. Влияние США на арабские страны в целом еще сильно, и Россия продолжает «интентифицировать дегемонизацию миропорядка», считает политолог Ярошенко. «Будет усиливаться антиамериканская коалиция, в нее будут привлекаться новые сторонники, которые недовольны политикой США, чтобы продвигать многополярную политику. Арабские страны видят, что у американцев много горячих точек, это, с одной стороны, их напрягает, с другой — позволяет торговаться и обеспечивать большую субъектность. Так страны Персидского залива ищут для себя место в новом миропорядке», — отмечает политолог. Обход антироссийских санкций ОАЭ и Саудовская Аравия входят в круг стран, которые, несмотря на хорошие отношения с США, отказались присоединяться к антироссийским санкциям. По словам политолога Маркова, в первую очередь — ОАЭ, которые «выступают одним из главных центров обхода санкций». Сотрудничество в рамках БРИКС дает РФ гарантии, что ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не присоединятся к рестрикциям и в будущем. «Никто из этого клуба стран не будет использовать санкции друг против друга, тем более по инициативе третьих стран», — убежден эксперт. Похожей позиции придерживается и политолог Ярошенко. «ОАЭ и Саудовская Аравия видят, что Россия не проиграет в конфликте с Западом. Смысл присоединяться к санкциям против сильного игрока?» — говорит Ярошенко. Директор по политическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков говорит, что для России ОАЭ остаются важнейшим каналом параллельного импорта. Для Москвы это хорошо, в то же время, считает эксперт, — для руководства ОАЭ это «аргумент для политического торга с Москвой: указав на возросшие риски, они могут пытаться добиться дополнительных преференций в каких-то вопросах». Мирный процесс между Россией и Украиной Украинскую тему лидеры также не обошли вниманием. Как напоминает политолог Михаил Нейжмаков, ОАЭ ранее выступали посредником в обмене пленными. Теперь они могут стать площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Мирные переговоры может организовать и Саудовская Аравия, полагает доцент ВШЭ Сотников. Однажды там уже проходил саммит по урегулированию конфликта, правда, без участия РФ. «Вопрос лишь — в готовности к ним Киева. Слово за Украиной, а не за Россией», — резюмирует эксперт.