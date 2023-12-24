Самые загадочные исчезновения людей в истории Пермского края

Одну из пропавших ищут 13 лет и получают странные sms

25 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Всех пропавших до сих пор ищут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае к концу 2023 года без вести пропавшими числятся 63 человека. Все они до сих пор находятся в розыске, во многих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Убийство», но следствие не нашло ни тела, ни тех, кто может быть причастен к исчезновениям. В уходящем году поиски этих людей, как и ранее не принесли никаких результатов. URA.RU собрало самые загадочные исчезновения пермяков, в которых даже спустя множество лет вопросов больше, чем ответов.



Вероника Бородулина, 19 лет. Вероника бесследно ушла из дома Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой Последний раз Веронику видели в комнате общежития, где она жила 24 сентября 2019 года. С тех пор данных о том, где она нет. Почти сразу после того, как родственники написали заявление об исчезновении, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но ни живой, ни мертвой Веронику до сих пор не удалось найти. «Ее телефон по местонахождению бьется дома, то есть она на Новосибирской, 17 и никуда не выходила», — заявили следователи во время поисков девушки. Силовики обыскали здание общежития от подвала до чердака, но следов Вероники не удалось обнаружить. Незадолго после исчезновения тетя девушки обращалась к гадалке, и та сказала, что Вероника через месяц вернется домой, но этого не произошло. В 2022 году в Казани в реке было обнаружено тело утонувшей девушки. Ее возраст совпадал с возрастом Вероники. Тогда один знакомый исчезнувшей пермячки предположил, что утонувшая и есть Вероника. «На меня вышла полиция. Они рассказали, что у утонувшей девушки была предсмертная записка и телефон, в котором записан мой номер. Полицейский позвонил с телефона утонувшей и у меня высветился номер Ники», — рассказал мужчина СМИ. Пермяку показывали фотографии девушки, но он не смог узнать на них Веронику, так как тело находилось в воде больше месяца и очень изменилось. Позже выяснилось, что утонувшая в Казани девушка действительно пермячка, но не Вероника Бородулина. У Вероники на левой руке сделана татуировка лысой кошки, а на правом запястье сердечко с подписью «Страх». Сейчас Вероника до сих пор находится числе тех, кого разыскивают родственники, полиция и волонтеры. Приметы пропавшей: рост 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. В день исчезновения была одета в черные лосины, камуфляжную куртку и черные кеды. На левой руке татуировка лысой кошки, на правом запястье сердечко с надписью «Страх». Ярослав Ширинкин, 20 лет Ярослав Ширинкин пропал после экзамена в ГИБДД Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой Ярослав исчез 15 декабря 2018 года. В этот день он сдавал на права. После экзамена инспектор ГИБДД высадил Ярослава на пересечении улиц Матросская и Ленина в Кунгуре. Молодой человек планировал отправиться в сторону суда, расположенного неподалеку, но бесследно пропал. По словам родителей, Ярослав не курил и не пил алкоголь, а после получения водительского удостоверения планировал отправиться служить в армию. На поиски молодого человека выходили полицейские, волонтеры и знакомые пропавшего. Позже к розыску подключились водолазы, которые обследовали дно реки Сылва, но установить его местонахождение так и не удалось. Уже пять лет, как Ярослав Ширинкин исчез и его никто не может найти. Приметы Ярослава: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, каре-зеленые глаза, волосы темно-русые. В день исчезновения был одет в темно-синие брюки, синюю куртку, черные кроссовки с белыми полосками. Около губ маленькая родинка. Артем Двойнишников, 33 года Артем Двойнишников хотел купить попугаю корм Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой В субботу, 4 июля 2015 года Артем вышел из своей квартиры в Индустриальном районе и бесследно исчез. По словам родственников и друзей, Артем отправился в зоомагазин за кормом для попугая. С собой он не взял ни телефон, ни паспорт. Первым тревогу забил руководитель Артема, когда в понедельник мужчина не пришел на работу. Артем занимался поставками лекарств в пермские аптеки. По словам друзей, он хорошо зарабатывал и даже закрыл ипотеку всего за год. Руководство Артема связалось с его бывшей женой, а та в сопровождении полицейских пришла в квартиру, где он жил. Оказалось, что дверь квартиры заперта всего на один замок, а балкон открыт нараспашку. Попугай, которому Артем хотел купить корм, умер. Скорее всего птица скончалась от голода. Друзья пропавшего мужчины рассказали СМИ, что, когда Артем уходил, он всегда закрывал окна и двери, а также насыпал для попугая много корма. Спустя два месяца после исчезновения Артема Двойнишникова следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Родственники и друзья пропавшего пытались самостоятельно найти мужчину, но им этого не удалось. На данный момент местонахождение Артема неизвестно. Приметы пропавшего: рост — 175 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые. В день исчезновения возможно был одет в спортивный костюм или джинсы, спортивную куртку. Ирина Ханган, 18 лет Мама Ирины Ханган обращалась за помощью на телевидение Девушка перестала выходить на связь в сентябре 2020 года. За четыре дня до исчезновения Ирина сказала маме, что переночует у подруги и вернется. Домой девушка так и не пришла. «Она не брала трубку, но в соцсетях писала, что с ней все хорошо, и чтобы я не переживала. Последний раз мы переписывались 13 сентября, я просила ее вернуться домой. Днем стала звонить Ирине, но телефон оказался выключен. Я написала заявление в полицию», — рассказала мама Ирины СМИ в 2020 году. В поиске дочери семья Ирины обратилась на Первый канал и приняла участие в программе «На самом деле». Героев передачи проверяли на детекторе лжи. Там выяснилось, что после ночевки у подруги Ирина поехала к Антону (имя изменено — прим. ред), с которым познакомилась в соцсетях. Несколько дней девушка провела в квартире нового знакомого. Они употребляли алкоголь и принимали наркотики. По словам мужчины, он уговаривал Ирину ответить на мамины звонки. Антон также рассказал, что спустя несколько дней Ирина утром ушла от него в неизвестном направлении. После передачи появилась версия, что к исчезновению Ирины может быть причастна девушка Антона. Якобы она могла приревновать его к Ирине поскольку была старше. Эксперт в передаче «На самом деле», который анализировал показатели детектора лжи пришел к выводу, что новые знакомые могли знать куда именно отправилась Ирина, но отрицают это. Приметы Ирины: рост — 160—165 сантиметров, длинные черные волосы, карие глаза. В день пропажи девушка была в желтой футболке, синих джинсах и кедах. Евгений Янковский, 17 лет В свои 17 лет Евгений Янковский уже работал программистом Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой Подросток вышел из дома 29 июля 2020 года чтобы купить продукты и пропал. После проверки камер видеонаблюдения стало известно, что последний раз Евгения видели на дороге, он шел по проезжей части в деревню Бобки. Сотрудники полиции, следователи, волонтеры и кинологи с собаками прочесали всю местность в районе, где в последний раз был замечен Евгений. В дни поисков шли сильные дожди, но поиски шли круглые сутки. Также были осмотрены заброшенные лагеря. Была обследована береговая линия и акватория реки Чусовой, но местонахождение подростка неизвестно до сих пор. Евгений Янковский немного замкнутый, но целеустремленный. Он изучал английский и чешский языки. Планировал связать свою жизнь с математикой и сферой IT. Работал программистом в одной из пермских компаний. Приметы Евгения: рост — 182 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые. На момент пропажи был одет в куртку горчичного цвета, белую футболку, светло-серые джинсы, черные кожаные кроссовки. Особые приметы: на затылке есть родимое пятно розового цвета. Кристина Бушуева, 15 лет Кристина отправилась в школу, но не дошла до нее Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой Девочка бесследно исчезла по дороге в школу 19 сентября 2011 года. В восемь утра Кристина вышла из дома в деревне Антонята Карагайского района и отправилась на остановку, чтобы поехать в школу, но там она так и не появилась. У девочки задержка в развитии. Кристину забрали из детского дома в 10 лет. Опеку над ней оформила жительница Карагая. Девочку зачислили в коррекционную школу в Карагае, но на выходные она приезжала к маме опекунши в Антонята. В день исчезновения приемная бабушка проводила Кристину до калитки, и она пошла на автобусную остановку, которая находится в километре от дома. До 14 лет девочку провожали и садили на автобус, но потом она стала ездить самостоятельно. Следователи выяснили, что Кристина доехала до Карагая, потом ее следы теряются. Поисками занимались силовики, волонтеры и местные жители. По факту исчезновения Кристины возбуждено уголовное дело, но следов девочки найти так и не удалось. Приметы Кристины: на момент исчезновения рост пропавшей был 160 сантиметров, худощавое телосложение, под нижней губой вертикальный шрам длиной в один сантиметр. Она была одета в желтую трикотажную кофту, темно-синие джинсы, черно-белую летнюю куртку и резиновые сапоги. С собой у Кристины была черная школьная сумка. Катя Четина, 7 лет Сейчас Кате Четиной должно быть 20 лет Ориентировка поискового отряда имени Ирины Бухановой Исчезновение семилетней Кати Четиной, пожалуй, одно из самых загадочных и известных в Пермском крае. 12 июня 2010 года семья Четиных отдыхала возле камня Ермак в Кунгурском районе. Поездки туда были семейной традицией. В компании около 15 человек, они приехали на природу 11 июня. В то время возле Ермака отдыхало большое количество туристов. Катя почти все время была рядом с родителями, ее отец играл с детьми, а мама была в палатке. Когда женщина вышла на улицу, Кати нигде не было. Родители обыскали всю поляну, сбегали вниз по течению реки, но девочки нигде не было. Кто-то из детей обнаружил на берегу Сылвы Катин сланец. Через час поисков Четины вызвали милицию. Опросив родителей и отдыхающих, милиционеры забрали сланец и уехали. Кинологов с собаками вызвать на место исчезновения девочки не удалось, потому что в этот же день в Кунгуре был расстрелян пост ДПС и все силы были стянуты на поиск стрелков. Уголовное дело было возбуждено на пятый день после исчезновения девочки. Водолазы обследовали дно Сылвы, но так ничего и не нашли. Позже появился водитель автобуса, который в день исчезновения Кати видел возле детского лагеря девочку, которая кого-то искала. Следователи обещали допросить этого водителя. Отчаявшиеся от поисков родители несколько раз обращались к экстрасенсам и гадалкам. Большинство из них сошлись во мнении, что Катя жива. Некоторые говорили, что ее кто-то увел от палаточного лагеря. Позже Четины разочаровались в предсказателях и перестали к ним обращаться. В смерть дочери родители Кати не верили и поиски девочки не прекращали. В 2012 году на телефон отца Кати пришло sms: «Катя живет в Петербурге. Ей там хорошо». Отправителем оказалась женщина из Санкт-Петербурга, у которой психическое заболевание. Она периодически пишет родителям пропавших детей. Также на родителей неоднократно выходили люди, которые говорили, что видели в разных местах девочку похожую на Катю, но всякий раз информация не подтверждалась. Родители Кати продолжают надеяться на то, что когда-нибудь их дочь вернется домой. Сейчас Кате Четиной должно быть 20 лет. В субботу, 23 декабря, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении девочки. Руководитель СУ СК по Пермскому краю отчитается Бастрыкину о том, что было предпринято для того, чтобы Катя была найдена. В 2013 году DG Groove снял клип о детях, которые бесследно пропали в России. Композиция называется «Новый день». На видео звезды эстрады держат фотографии исчезнувших детей. Изображение пропавшей Кристины Бушуевой в клипе держит Александр Уман, он же Шура из группы «Би-2». Фотография Кати Четиной в клипе находится в руках Михаила Галустяна. Все, кто располагает информацией о пропавших людях, могут обратиться в полицию по телефону 02. Также можно сообщить волонтерам поискового отряда имени Ирины Бухановой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае к концу 2023 года без вести пропавшими числятся 63 человека. Все они до сих пор находятся в розыске, во многих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Убийство», но следствие не нашло ни тела, ни тех, кто может быть причастен к исчезновениям. В уходящем году поиски этих людей, как и ранее не принесли никаких результатов. URA.RU собрало самые загадочные исчезновения пермяков, в которых даже спустя множество лет вопросов больше, чем ответов. Вероника Бородулина, 19 лет. Последний раз Веронику видели в комнате общежития, где она жила 24 сентября 2019 года. С тех пор данных о том, где она нет. Почти сразу после того, как родственники написали заявление об исчезновении, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но ни живой, ни мертвой Веронику до сих пор не удалось найти. «Ее телефон по местонахождению бьется дома, то есть она на Новосибирской, 17 и никуда не выходила», — заявили следователи во время поисков девушки. Силовики обыскали здание общежития от подвала до чердака, но следов Вероники не удалось обнаружить. Незадолго после исчезновения тетя девушки обращалась к гадалке, и та сказала, что Вероника через месяц вернется домой, но этого не произошло. В 2022 году в Казани в реке было обнаружено тело утонувшей девушки. Ее возраст совпадал с возрастом Вероники. Тогда один знакомый исчезнувшей пермячки предположил, что утонувшая и есть Вероника. «На меня вышла полиция. Они рассказали, что у утонувшей девушки была предсмертная записка и телефон, в котором записан мой номер. Полицейский позвонил с телефона утонувшей и у меня высветился номер Ники», — рассказал мужчина СМИ. Пермяку показывали фотографии девушки, но он не смог узнать на них Веронику, так как тело находилось в воде больше месяца и очень изменилось. Позже выяснилось, что утонувшая в Казани девушка действительно пермячка, но не Вероника Бородулина. У Вероники на левой руке сделана татуировка лысой кошки, а на правом запястье сердечко с подписью «Страх». Сейчас Вероника до сих пор находится числе тех, кого разыскивают родственники, полиция и волонтеры. Ярослав Ширинкин, 20 лет Ярослав исчез 15 декабря 2018 года. В этот день он сдавал на права. После экзамена инспектор ГИБДД высадил Ярослава на пересечении улиц Матросская и Ленина в Кунгуре. Молодой человек планировал отправиться в сторону суда, расположенного неподалеку, но бесследно пропал. По словам родителей, Ярослав не курил и не пил алкоголь, а после получения водительского удостоверения планировал отправиться служить в армию. На поиски молодого человека выходили полицейские, волонтеры и знакомые пропавшего. Позже к розыску подключились водолазы, которые обследовали дно реки Сылва, но установить его местонахождение так и не удалось. Уже пять лет, как Ярослав Ширинкин исчез и его никто не может найти. Артем Двойнишников, 33 года В субботу, 4 июля 2015 года Артем вышел из своей квартиры в Индустриальном районе и бесследно исчез. По словам родственников и друзей, Артем отправился в зоомагазин за кормом для попугая. С собой он не взял ни телефон, ни паспорт. Первым тревогу забил руководитель Артема, когда в понедельник мужчина не пришел на работу. Артем занимался поставками лекарств в пермские аптеки. По словам друзей, он хорошо зарабатывал и даже закрыл ипотеку всего за год. Руководство Артема связалось с его бывшей женой, а та в сопровождении полицейских пришла в квартиру, где он жил. Оказалось, что дверь квартиры заперта всего на один замок, а балкон открыт нараспашку. Попугай, которому Артем хотел купить корм, умер. Скорее всего птица скончалась от голода. Друзья пропавшего мужчины рассказали СМИ, что, когда Артем уходил, он всегда закрывал окна и двери, а также насыпал для попугая много корма. Спустя два месяца после исчезновения Артема Двойнишникова следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Родственники и друзья пропавшего пытались самостоятельно найти мужчину, но им этого не удалось. На данный момент местонахождение Артема неизвестно. Ирина Ханган, 18 лет Девушка перестала выходить на связь в сентябре 2020 года. За четыре дня до исчезновения Ирина сказала маме, что переночует у подруги и вернется. Домой девушка так и не пришла. «Она не брала трубку, но в соцсетях писала, что с ней все хорошо, и чтобы я не переживала. Последний раз мы переписывались 13 сентября, я просила ее вернуться домой. Днем стала звонить Ирине, но телефон оказался выключен. Я написала заявление в полицию», — рассказала мама Ирины СМИ в 2020 году. В поиске дочери семья Ирины обратилась на Первый канал и приняла участие в программе «На самом деле». Героев передачи проверяли на детекторе лжи. Там выяснилось, что после ночевки у подруги Ирина поехала к Антону (имя изменено — прим. ред), с которым познакомилась в соцсетях. Несколько дней девушка провела в квартире нового знакомого. Они употребляли алкоголь и принимали наркотики. По словам мужчины, он уговаривал Ирину ответить на мамины звонки. Антон также рассказал, что спустя несколько дней Ирина утром ушла от него в неизвестном направлении. После передачи появилась версия, что к исчезновению Ирины может быть причастна девушка Антона. Якобы она могла приревновать его к Ирине поскольку была старше. Эксперт в передаче «На самом деле», который анализировал показатели детектора лжи пришел к выводу, что новые знакомые могли знать куда именно отправилась Ирина, но отрицают это. Евгений Янковский, 17 лет Подросток вышел из дома 29 июля 2020 года чтобы купить продукты и пропал. После проверки камер видеонаблюдения стало известно, что последний раз Евгения видели на дороге, он шел по проезжей части в деревню Бобки. Сотрудники полиции, следователи, волонтеры и кинологи с собаками прочесали всю местность в районе, где в последний раз был замечен Евгений. В дни поисков шли сильные дожди, но поиски шли круглые сутки. Также были осмотрены заброшенные лагеря. Была обследована береговая линия и акватория реки Чусовой, но местонахождение подростка неизвестно до сих пор. Евгений Янковский немного замкнутый, но целеустремленный. Он изучал английский и чешский языки. Планировал связать свою жизнь с математикой и сферой IT. Работал программистом в одной из пермских компаний. Кристина Бушуева, 15 лет Девочка бесследно исчезла по дороге в школу 19 сентября 2011 года. В восемь утра Кристина вышла из дома в деревне Антонята Карагайского района и отправилась на остановку, чтобы поехать в школу, но там она так и не появилась. У девочки задержка в развитии. Кристину забрали из детского дома в 10 лет. Опеку над ней оформила жительница Карагая. Девочку зачислили в коррекционную школу в Карагае, но на выходные она приезжала к маме опекунши в Антонята. В день исчезновения приемная бабушка проводила Кристину до калитки, и она пошла на автобусную остановку, которая находится в километре от дома. До 14 лет девочку провожали и садили на автобус, но потом она стала ездить самостоятельно. Следователи выяснили, что Кристина доехала до Карагая, потом ее следы теряются. Поисками занимались силовики, волонтеры и местные жители. По факту исчезновения Кристины возбуждено уголовное дело, но следов девочки найти так и не удалось. Катя Четина, 7 лет Исчезновение семилетней Кати Четиной, пожалуй, одно из самых загадочных и известных в Пермском крае. 12 июня 2010 года семья Четиных отдыхала возле камня Ермак в Кунгурском районе. Поездки туда были семейной традицией. В компании около 15 человек, они приехали на природу 11 июня. В то время возле Ермака отдыхало большое количество туристов. Катя почти все время была рядом с родителями, ее отец играл с детьми, а мама была в палатке. Когда женщина вышла на улицу, Кати нигде не было. Родители обыскали всю поляну, сбегали вниз по течению реки, но девочки нигде не было. Кто-то из детей обнаружил на берегу Сылвы Катин сланец. Через час поисков Четины вызвали милицию. Опросив родителей и отдыхающих, милиционеры забрали сланец и уехали. Кинологов с собаками вызвать на место исчезновения девочки не удалось, потому что в этот же день в Кунгуре был расстрелян пост ДПС и все силы были стянуты на поиск стрелков. Уголовное дело было возбуждено на пятый день после исчезновения девочки. Водолазы обследовали дно Сылвы, но так ничего и не нашли. Позже появился водитель автобуса, который в день исчезновения Кати видел возле детского лагеря девочку, которая кого-то искала. Следователи обещали допросить этого водителя. Отчаявшиеся от поисков родители несколько раз обращались к экстрасенсам и гадалкам. Большинство из них сошлись во мнении, что Катя жива. Некоторые говорили, что ее кто-то увел от палаточного лагеря. Позже Четины разочаровались в предсказателях и перестали к ним обращаться. Родители Кати продолжают надеяться на то, что когда-нибудь их дочь вернется домой. Сейчас Кате Четиной должно быть 20 лет. В субботу, 23 декабря, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении девочки. Руководитель СУ СК по Пермскому краю отчитается Бастрыкину о том, что было предпринято для того, чтобы Катя была найдена. В 2013 году DG Groove снял клип о детях, которые бесследно пропали в России. Композиция называется «Новый день». На видео звезды эстрады держат фотографии исчезнувших детей. Изображение пропавшей Кристины Бушуевой в клипе держит Александр Уман, он же Шура из группы «Би-2». Фотография Кати Четиной в клипе находится в руках Михаила Галустяна.