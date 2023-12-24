Главные бизнес-события уходящего года в ЯНАО

В списке бизнес-лидеров Ямала — баня, озеро форели, крафтовая сыроварня и другие идеи

25 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Ямал вошел в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности в РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В этом году Ямал вошел в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности в России. За год зарегистрировалось почти 800 новых бизнес-субъектов. URA.RU предлагает вспомнить некоторые из наиболее интересных проектов. Данные предоставлены окружным департаментом экономики. В Ноябрьске открыт медцентр с выездной лабораторией Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ноябрьске предприниматель открыл медцентр с выездной лабораторией, отделением скорой медпомощи. В частной клинике врачи оказывают услуги амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике, а также реабилитации после инсультов, травм и неврологических заболеваний. Для реализации проекта необходимо было подготовить около 80 новых рабочих мест. В Губкинском районе создан круглогодичный туристический комплекс на берегу Голубого озера. Акватория водоема зарыблена радужной форелью, что позволило уже в этом году открыть рыболовный сезон. На турбазе организован прокат необходимого снаряжения. В планах у предпринимателей — строительство пирса. Для активного отдыха уже закупили катамараны и сап-доски. Зимой на территории комплекса организовано катание на снегоходах. В Салехарде начал развиваться бизнес по производству крафтового сыра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Салехардский предприниматель начал развивать в этом году бизнес по производству крафтового сыра. В сыроварне площадью более 150 квадратных метров будет создано четыре новых рабочих места. Предприниматель планирует ежедневно производить до 20 килограммов нескольких видов крафтового сыра из местного молока, в том числе чеддер, моцареллу и крафтовые сорта салехардского сыра. В Надыме открылся банный комплекс «Уральские баньки». Это пять домиков для отдыха, здание кафе, три бани на 6-8 человек и одна большая — на 10 человек. Для посетителей предусмотрены семейные скидки, а также бонусы в рамках сотрудничества со спортклубами. Предприниматель из Нового Уренгоя открыла первый на Ямале водно-оздоровительный комплекс с горячим бассейном под открытым небом. Общая стоимость проекта «Полярное дыхание» — 18 млн рублей. Комплекс состоит из двух домиков с двумя банями и с горячим бассейном. Новый проект — одно из направлений уже действующего банного бизнеса «Полярный самовар» в Новом Уренгое. В течение года власти Ямала провели несколько памятных встреч для деловых людей округа, в том числе для новичков. Так, в мае проходили «Дни малого бизнеса Ямала 2023» — ежегодный окружной форум для предпринимателей и самозанятых округа. Одно из важных событий — защита бизнес-проектов начинающих социальных предпринимателей. Авторы лучших проектов получили до 500 тысяч рублей на поддержку идей. В июне на Петербургском международном экономическом форуме подвели итоги Всероссийского конкурса, в котором победителями стали два проекта из ЯНАО — центр когнитивных технологий «Уникум» из г. Ноябрьска, а также семейный центр «Семицветик» из г. Муравленко. В течение года власти Ямала провели несколько памятных встреч для деловых людей округа, в том числе для новичков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многих представителей бизнес-сообщества Ямала объединил интерес к мероприятиям региональной премии «Бизнес-успех». В декабре в Новом Уренгое ожидаемое и популярное мероприятие проходило уже в пятый раз и охватило более 700 участников. Определены 57 победителей регионального и пять — федерального уровня, 40 проектов реализовано, сумма оказанной поддержки — более 120 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что за год в ЯНАО зарегистрировалось почти 800 новых бизнес-субъектов. Общее количество жителей Ямала, работающих в предпринимательской сфере, достигло 73 тысяч. Ожидается, что к 2024 году эта цифра достигнет 74 500. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году Ямал вошел в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности в России. За год зарегистрировалось почти 800 новых бизнес-субъектов. URA.RU предлагает вспомнить некоторые из наиболее интересных проектов. Данные предоставлены окружным департаментом экономики. В Ноябрьске предприниматель открыл медцентр с выездной лабораторией, отделением скорой медпомощи. В частной клинике врачи оказывают услуги амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике, а также реабилитации после инсультов, травм и неврологических заболеваний. Для реализации проекта необходимо было подготовить около 80 новых рабочих мест. В Губкинском районе создан круглогодичный туристический комплекс на берегу Голубого озера. Акватория водоема зарыблена радужной форелью, что позволило уже в этом году открыть рыболовный сезон. На турбазе организован прокат необходимого снаряжения. В планах у предпринимателей — строительство пирса. Для активного отдыха уже закупили катамараны и сап-доски. Зимой на территории комплекса организовано катание на снегоходах. Салехардский предприниматель начал развивать в этом году бизнес по производству крафтового сыра. В сыроварне площадью более 150 квадратных метров будет создано четыре новых рабочих места. Предприниматель планирует ежедневно производить до 20 килограммов нескольких видов крафтового сыра из местного молока, в том числе чеддер, моцареллу и крафтовые сорта салехардского сыра. В Надыме открылся банный комплекс «Уральские баньки». Это пять домиков для отдыха, здание кафе, три бани на 6-8 человек и одна большая — на 10 человек. Для посетителей предусмотрены семейные скидки, а также бонусы в рамках сотрудничества со спортклубами. Предприниматель из Нового Уренгоя открыла первый на Ямале водно-оздоровительный комплекс с горячим бассейном под открытым небом. Общая стоимость проекта «Полярное дыхание» — 18 млн рублей. Комплекс состоит из двух домиков с двумя банями и с горячим бассейном. Новый проект — одно из направлений уже действующего банного бизнеса «Полярный самовар» в Новом Уренгое. В течение года власти Ямала провели несколько памятных встреч для деловых людей округа, в том числе для новичков. Так, в мае проходили «Дни малого бизнеса Ямала 2023» — ежегодный окружной форум для предпринимателей и самозанятых округа. Одно из важных событий — защита бизнес-проектов начинающих социальных предпринимателей. Авторы лучших проектов получили до 500 тысяч рублей на поддержку идей. В июне на Петербургском международном экономическом форуме подвели итоги Всероссийского конкурса, в котором победителями стали два проекта из ЯНАО — центр когнитивных технологий «Уникум» из г. Ноябрьска, а также семейный центр «Семицветик» из г. Муравленко. Многих представителей бизнес-сообщества Ямала объединил интерес к мероприятиям региональной премии «Бизнес-успех». В декабре в Новом Уренгое ожидаемое и популярное мероприятие проходило уже в пятый раз и охватило более 700 участников. Определены 57 победителей регионального и пять — федерального уровня, 40 проектов реализовано, сумма оказанной поддержки — более 120 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что за год в ЯНАО зарегистрировалось почти 800 новых бизнес-субъектов. Общее количество жителей Ямала, работающих в предпринимательской сфере, достигло 73 тысяч. Ожидается, что к 2024 году эта цифра достигнет 74 500.