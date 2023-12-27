Кто такая Рада Русских, баллотирующаяся в президенты РФ

Блогер из Екатеринбурга заявилась на выборы в последний момент

27 декабря 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Рада Русских прошла один из этапов на пути к цели стать президентом Фото: соцсети Рады Русских Блогер Рада Русских из Екатеринбурга в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты России — они пройдут в марте 2024 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент (27 декабря — дедлайн) — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо набрать еще минимум 300 тысяч. Кто такая Русских и почему она решила пойти в политику — в материале URA.RU. Рада дважды давала интервью каналу «Не принято обсуждать», где рассказывала о себе Скриншот с YouTube-канала «Не принято обсуждать» Детство и юность Раде Русских 39 лет, она родилась в Екатеринбурге в небогатой неполной семье, которая не связана с модной индустрией. С родственниками — мамой, тетей и двоюродной сестрой — блогер не общается. «Я не понимаю, почему люди держатся за семейственность и все эти отношения. Иногда родственники друг другу не подходят, пыжаться друг на друга. Это чужие люди», — рассказывала девушка в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать» в 2019 году. Свои первые деньги блогер заработала в 11 лет и с тех пор ведет непрерывную трудовую деятельность. После школы девушка поступила в Уральскую государственную архитектурную академию на специальность «Дизайнер одежды». Внешний вид В том же интервью Рада признавалась, что с юности была недовольна своей внешностью и даже сожалела, что не родилась мужчиной. Блогер не скрывает, что прибегала к пластическим операциям — делала губы, овал лица, скулы, брови. Также признается в своей любви к тату. Личная жизнь В официальном браке визажист не состоит, детей у нее нет. Русских старается не афишировать свою личную жизнь на публику, но уверяет, что даже если выйдет замуж, ни за что не сменит свою фамилию Род деятельности В университете Русских совмещала учебу и работу визажистом. Вскоре ее позвали работать в два глянцевых журнала — Life and Beauty и Fashion Week, а затем пригласили на должность креативного директора издания Happy. Также блогер проходила стажировку у дизайнеров Валентина Юдашкина и Игоря Чапурина. В модном мире раду знают как отличного визажиста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 24 года Рада устроилась в компанию, которая занималась производством нарядов и аксессуаров в Китае. Она семь лет жила на две страны. Как признавалась блогер в интервью vc.ru, работа была трудной. «Ты встаешь в семь утра, девять часов проводишь на фабрике среди тысяч китайцев, чья мера прекрасного сильно отличается от общепринятой. Да, это были семь лет борьбы с менталитетом и непониманием твоих требований. В России вести бизнес по созданию одежды, как минимум, приятнее, поскольку тебя понимают», — рассказывала Русских. Зато благодаря этому девушке удалось буквально за два года заработать на квартиру. Также известно, что Русских работала визажистом в «Золотом яблоке», является основательницей косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где эзотерику, магию и духовные практики используют при лечении заболеваний. За это Раду неоднократно критиковали в СМИ и соцсетях. Кроме этого, Рада выступает в защиту животных: ездить в приюты и помогает найти животным хозяев. Почему решила баллотироваться в президенты РФ В беседе с журналистом издания «Москвичка», Рада пояснила, почему хочет быть президентом России. «Много лет я занимаюсь активной гражданской инициативой: у меня достаточно много меценатских начинаний — и в зоозащите, и в экоповестке. Каждый раз, когда я делаю какую-то гражданскую инициативу, то сталкиваюсь с очень большим пластом сложностей: вся эта бюрократия, противодействие структур — они такие непластичные, очень медленные, противоречивые, непричесанные», — поясняла блогер. У Русских есть симпатии на политической арене. Блогер признавалась, что является сторонником партии «Новые люди», при этом у нее нет удостоверения и она не уверена, что хочет его получить. «Конечно, я придерживаюсь либеральной позиции. Мне нравится идея, что граждане должны быть в горизонтальных отношениях с властью и должны себя проявлять более взросло, а не ждать бесконечной помощи и спасения от государства», — подчеркивала девушка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Рада Русских из Екатеринбурга в середине декабря заявила о своем решении баллотироваться в президенты России — они пройдут в марте 2024 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент (27 декабря — дедлайн) — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо набрать еще минимум 300 тысяч. Кто такая Русских и почему она решила пойти в политику — в материале URA.RU. Детство и юность Раде Русских 39 лет, она родилась в Екатеринбурге в небогатой неполной семье, которая не связана с модной индустрией. С родственниками — мамой, тетей и двоюродной сестрой — блогер не общается. «Я не понимаю, почему люди держатся за семейственность и все эти отношения. Иногда родственники друг другу не подходят, пыжаться друг на друга. Это чужие люди», — рассказывала девушка в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать» в 2019 году. Свои первые деньги блогер заработала в 11 лет и с тех пор ведет непрерывную трудовую деятельность. После школы девушка поступила в Уральскую государственную архитектурную академию на специальность «Дизайнер одежды». Внешний вид В том же интервью Рада признавалась, что с юности была недовольна своей внешностью и даже сожалела, что не родилась мужчиной. Блогер не скрывает, что прибегала к пластическим операциям — делала губы, овал лица, скулы, брови. Также признается в своей любви к тату. Личная жизнь В официальном браке визажист не состоит, детей у нее нет. Русских старается не афишировать свою личную жизнь на публику, но уверяет, что даже если выйдет замуж, ни за что не сменит свою фамилию Род деятельности В университете Русских совмещала учебу и работу визажистом. Вскоре ее позвали работать в два глянцевых журнала — Life and Beauty и Fashion Week, а затем пригласили на должность креативного директора издания Happy. Также блогер проходила стажировку у дизайнеров Валентина Юдашкина и Игоря Чапурина. В 24 года Рада устроилась в компанию, которая занималась производством нарядов и аксессуаров в Китае. Она семь лет жила на две страны. Как признавалась блогер в интервью vc.ru, работа была трудной. «Ты встаешь в семь утра, девять часов проводишь на фабрике среди тысяч китайцев, чья мера прекрасного сильно отличается от общепринятой. Да, это были семь лет борьбы с менталитетом и непониманием твоих требований. В России вести бизнес по созданию одежды, как минимум, приятнее, поскольку тебя понимают», — рассказывала Русских. Зато благодаря этому девушке удалось буквально за два года заработать на квартиру. Также известно, что Русских работала визажистом в «Золотом яблоке», является основательницей косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где эзотерику, магию и духовные практики используют при лечении заболеваний. За это Раду неоднократно критиковали в СМИ и соцсетях. Кроме этого, Рада выступает в защиту животных: ездить в приюты и помогает найти животным хозяев. Почему решила баллотироваться в президенты РФ В беседе с журналистом издания «Москвичка», Рада пояснила, почему хочет быть президентом России. «Много лет я занимаюсь активной гражданской инициативой: у меня достаточно много меценатских начинаний — и в зоозащите, и в экоповестке. Каждый раз, когда я делаю какую-то гражданскую инициативу, то сталкиваюсь с очень большим пластом сложностей: вся эта бюрократия, противодействие структур — они такие непластичные, очень медленные, противоречивые, непричесанные», — поясняла блогер. У Русских есть симпатии на политической арене. Блогер признавалась, что является сторонником партии «Новые люди», при этом у нее нет удостоверения и она не уверена, что хочет его получить. «Конечно, я придерживаюсь либеральной позиции. Мне нравится идея, что граждане должны быть в горизонтальных отношениях с властью и должны себя проявлять более взросло, а не ждать бесконечной помощи и спасения от государства», — подчеркивала девушка.