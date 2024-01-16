Семь поводов гордиться Свердловской областью

Сегодня региону — 90 лет

17 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

В современной России Екатеринбург считается центром российского балета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В годы Великой Отечественной войны Свердловская область, которой 16 января исполнилось 90 лет, стала крупнейшим производителем оборонной продукции, главным железнодорожным узлом эвакуации и пристанищем деятелей науки, культуры, искусства. Здесь работали десятки эвакогоспиталей, а после войны Средний Урал получил негласное звание «опорного края державы». Но не только трудовыми подвигами может хвастаться область. Ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров, один из главных специалистов по региону, назвал URA.RU еще шесть поводов для гордости. Наука и техника Свердловская область вырастила множество ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1930-х годах Свердловск рос как крупнейший центр науки, у которой был ярко выраженный прикладной характер — горное дело, геология, металлургия и химия. В послевоенный период добавились математика, механика и точное приборостроение, есть заметные успехи в истории, социологии и философии. При этом уральская юридическая школа считается едва ли не лучшей в стране — недаром ее лидер Сергей Алексеев фактически выступил в 1990-х годах автором Конституции России. Не стоит забывать и о таких ученых, как химик Исаак Постовский, математик Николай Красовский и металлург Николай Ватолин. Есть у уральцев и практические результаты, которые говорят сами за себя. Например, комплекс Качканарский ГОК — Нижнетагильский металлургический комбинат, перерабатывающий титаномагнетитовую руду. В мире только три страны освоили подобную технологию — СССР, Южно-Африканская Республика и Китай. Металлургия цветных металлов В регионе добывают малую часть медных, бокситовых, никелевых и титановых руд. Несмотря на это, в области развернуты финишные мощности, где получают конечный продукт: титановая металлургия в Верхней Салде, электролитный комбинат в Верхней Пышме, комплекс обработки алюминия в Каменске-Уральском. Российская мощь в сфере цветной металлургии — а это авиастроение, электротехника, приборостроение — в громадной степени держится на Свердловской области. Не случайно центр Екатеринбурга украшает «Медный дом» (штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная бюро Нормана Фостера, — прим URA.RU)! А Верхнюю Пышму с ее насыщенной культурной жизнью многие считают образцовым промышленным городом современной России. Сейчас на российских железных дорогах можно встретить новые электровозы с Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU Экспорт машин Уральский завод тяжелого машиностроения сыграл не последнюю роль в истории России. В 1950-х годах он выдавал на экспорт тяжелое оборудование для металлургических заводов — сначала в Китай, Восточную Европу, потом и в Индию, Иран, Египет. Впервые страна начала вывозить машины, а не полуфабрикаты. Уралмаш является абсолютным рекордсменом по числу наград и премий в Советском Союзе. Новое поколение продолжает традицию предков: появляются новые виды машиностроительной продукции, например, электровозы (группа «Синара») и самолеты («Уральский завод гражданской авиации»). Атом «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске — гигант, держащий на плечах мировую атомную энергетику. Это крупнейшее в мире производство обогащенного урана — топлива для атомных электростанций — дающее более трети мирового производства. В Новоуральске была впервые в мире внедрена новаторская центрифужная технология разделения изотопов урана, благодаря чему в атомной индустрии произошла революция. Систорией комбината связаны имена множества выдающихся ученых и инженеров. Например, Исаак Кикоин, которого старшее поколение знает как автора советского школьного учебника по физике. Цирк является одним из главным символов Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Архитектурный модернизм и горнозаводская цивилизация Если эффектная конструктивистская архитектура принадлежит годам Уральской области, то главный стиль Свердловской области — модернизм. К нему можно отнести здания областного правительства, Дворца молодежи, цирка в Екатеринбурге, а также комплексную застройку Качканара, Первоуральска, совхозные поселки в Патрушах и Балтыме. Из современной архитектуры выделяется штаб РМК. Не меньшим достижением стала программа по сохранению горнозаводского наследия края. Ее организовал первый ректор Уральского архитектурно-художественного университета Николай Алферов. Стараниями свердловской интеллигенции на Урале появилось свое «золотое кольцо»: в европейской части страны — старинные кремли и монастыри, а здесь — старинные заводы и цеха. Так был создан Исторический сквер в Екатеринбурге, музеефицированы старые заводы в Нижнем Тагиле и Полевском. Сегодня такая работа развернулась в Сысерти. Театры Выделяют Свердловскую область на карте России театры, которые высоко котировались с 1940-х годов, а в конце 80-х вышли на лидирующие позиции в стране. Например, в Екатеринбургском театре оперы и балета прославился дуэт режиссера Александра Тителя и дирижера Евгения Бражника, известный как «свердловский феномен». А в современном мире театр стал центром российского балета благодаря режиссеру Вячеславу Самодурову. Новаторами в театральном мире были заведующий литературной частью Свердловского Театра юного зрителя Олег Лоевский, режиссер Кирилл Стрежнев и директор Михаил Сафронов из театра музыкальной комедии — они привлекли к постановкам «дедушку уральского рока» Александра Пантыкина. В Свердловском театре драмы начал свою карьеру Николай Коляда — выдающийся режиссер и, возможно, крупнейший отечественный драматург современности; позднее он создаст собственный «Коляда-Театр». В центре Екатеринбурга, всего-то на трех километрах вдоль проспекта Ленина, находится средоточие творческой жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область, которой 16 января исполнилось 90 лет, стала крупнейшим производителем оборонной продукции, главным железнодорожным узлом эвакуации и пристанищем деятелей науки, культуры, искусства. Здесь работали десятки эвакогоспиталей, а после войны Средний Урал получил негласное звание «опорного края державы». Но не только трудовыми подвигами может хвастаться область. Ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров, один из главных специалистов по региону, назвал URA.RU еще шесть поводов для гордости. Наука и техника В 1930-х годах Свердловск рос как крупнейший центр науки, у которой был ярко выраженный прикладной характер — горное дело, геология, металлургия и химия. В послевоенный период добавились математика, механика и точное приборостроение, есть заметные успехи в истории, социологии и философии. При этом уральская юридическая школа считается едва ли не лучшей в стране — недаром ее лидер Сергей Алексеев фактически выступил в 1990-х годах автором Конституции России. Не стоит забывать и о таких ученых, как химик Исаак Постовский, математик Николай Красовский и металлург Николай Ватолин. Есть у уральцев и практические результаты, которые говорят сами за себя. Например, комплекс Качканарский ГОК — Нижнетагильский металлургический комбинат, перерабатывающий титаномагнетитовую руду. В мире только три страны освоили подобную технологию — СССР, Южно-Африканская Республика и Китай. Металлургия цветных металлов В регионе добывают малую часть медных, бокситовых, никелевых и титановых руд. Несмотря на это, в области развернуты финишные мощности, где получают конечный продукт: титановая металлургия в Верхней Салде, электролитный комбинат в Верхней Пышме, комплекс обработки алюминия в Каменске-Уральском. Российская мощь в сфере цветной металлургии — а это авиастроение, электротехника, приборостроение — в громадной степени держится на Свердловской области. Не случайно центр Екатеринбурга украшает «Медный дом» (штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная бюро Нормана Фостера, — прим URA.RU)! А Верхнюю Пышму с ее насыщенной культурной жизнью многие считают образцовым промышленным городом современной России. Экспорт машин Уральский завод тяжелого машиностроения сыграл не последнюю роль в истории России. В 1950-х годах он выдавал на экспорт тяжелое оборудование для металлургических заводов — сначала в Китай, Восточную Европу, потом и в Индию, Иран, Египет. Впервые страна начала вывозить машины, а не полуфабрикаты. Уралмаш является абсолютным рекордсменом по числу наград и премий в Советском Союзе. Новое поколение продолжает традицию предков: появляются новые виды машиностроительной продукции, например, электровозы (группа «Синара») и самолеты («Уральский завод гражданской авиации»). Атом «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске — гигант, держащий на плечах мировую атомную энергетику. Это крупнейшее в мире производство обогащенного урана — топлива для атомных электростанций — дающее более трети мирового производства. В Новоуральске была впервые в мире внедрена новаторская центрифужная технология разделения изотопов урана, благодаря чему в атомной индустрии произошла революция. Систорией комбината связаны имена множества выдающихся ученых и инженеров. Например, Исаак Кикоин, которого старшее поколение знает как автора советского школьного учебника по физике. Архитектурный модернизм и горнозаводская цивилизация Если эффектная конструктивистская архитектура принадлежит годам Уральской области, то главный стиль Свердловской области — модернизм. К нему можно отнести здания областного правительства, Дворца молодежи, цирка в Екатеринбурге, а также комплексную застройку Качканара, Первоуральска, совхозные поселки в Патрушах и Балтыме. Из современной архитектуры выделяется штаб РМК. Не меньшим достижением стала программа по сохранению горнозаводского наследия края. Ее организовал первый ректор Уральского архитектурно-художественного университета Николай Алферов. Стараниями свердловской интеллигенции на Урале появилось свое «золотое кольцо»: в европейской части страны — старинные кремли и монастыри, а здесь — старинные заводы и цеха. Так был создан Исторический сквер в Екатеринбурге, музеефицированы старые заводы в Нижнем Тагиле и Полевском. Сегодня такая работа развернулась в Сысерти. Театры Выделяют Свердловскую область на карте России театры, которые высоко котировались с 1940-х годов, а в конце 80-х вышли на лидирующие позиции в стране. Например, в Екатеринбургском театре оперы и балета прославился дуэт режиссера Александра Тителя и дирижера Евгения Бражника, известный как «свердловский феномен». А в современном мире театр стал центром российского балета благодаря режиссеру Вячеславу Самодурову. В Свердловском театре драмы начал свою карьеру Николай Коляда — выдающийся режиссер и, возможно, крупнейший отечественный драматург современности; позднее он создаст собственный «Коляда-Театр». В центре Екатеринбурга, всего-то на трех километрах вдоль проспекта Ленина, находится средоточие творческой жизни.