16 января 2024

Семь поводов гордиться Свердловской областью

Сегодня региону — 90 лет

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Генеральный прогон балета Конек-Горбунок в Урал.Опера.Балет. Екатеринбург, хореография, урал опера балет, балет конек горбунок
В современной России Екатеринбург считается центром российского балета Фото:

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область, которой 16 января исполнилось 90 лет, стала крупнейшим производителем оборонной продукции, главным железнодорожным узлом эвакуации и пристанищем деятелей науки, культуры, искусства. Здесь работали десятки эвакогоспиталей, а после войны Средний Урал получил негласное звание «опорного края державы».

Но не только трудовыми подвигами может хвастаться область. Ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров, один из главных специалистов по региону, назвал URA.RU еще шесть поводов для гордости.

Наука и техника

Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск
Свердловская область вырастила множество ученых
Фото:

В 1930-х годах Свердловск рос как крупнейший центр науки, у которой был ярко выраженный прикладной характер — горное дело, геология, металлургия и химия. В послевоенный период добавились математика, механика и точное приборостроение, есть заметные успехи в истории, социологии и философии.

При этом уральская юридическая школа считается едва ли не лучшей в стране — недаром ее лидер Сергей Алексеев фактически выступил в 1990-х годах автором Конституции России. Не стоит забывать и о таких ученых, как химик Исаак Постовский, математик Николай Красовский и металлург Николай Ватолин.

Есть у уральцев и практические результаты, которые говорят сами за себя. Например, комплекс Качканарский ГОК — Нижнетагильский металлургический комбинат, перерабатывающий титаномагнетитовую руду. В мире только три страны освоили подобную технологию — СССР, Южно-Африканская Республика и Китай.

Металлургия цветных металлов

В регионе добывают малую часть медных, бокситовых, никелевых и титановых руд. Несмотря на это, в области развернуты финишные мощности, где получают конечный продукт: титановая металлургия в Верхней Салде, электролитный комбинат в Верхней Пышме, комплекс обработки алюминия в Каменске-Уральском. Российская мощь в сфере цветной металлургии — а это авиастроение, электротехника, приборостроение — в громадной степени держится на Свердловской области. Не случайно центр Екатеринбурга украшает «Медный дом» (штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная бюро Нормана Фостера, — прим URA.RU)! А Верхнюю Пышму с ее насыщенной культурной жизнью многие считают образцовым промышленным городом современной России.

Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма
Сейчас на российских железных дорогах можно встретить новые электровозы с Урала
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экспорт машин

Уральский завод тяжелого машиностроения сыграл не последнюю роль в истории России. В 1950-х годах он выдавал на экспорт тяжелое оборудование для металлургических заводов — сначала в Китай, Восточную Европу, потом и в Индию, Иран, Египет. Впервые страна начала вывозить машины, а не полуфабрикаты. Уралмаш является абсолютным рекордсменом по числу наград и премий в Советском Союзе. Новое поколение продолжает традицию предков: появляются новые виды машиностроительной продукции, например, электровозы (группа «Синара») и самолеты («Уральский завод гражданской авиации»).

Атом

«Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске — гигант, держащий на плечах мировую атомную энергетику. Это крупнейшее в мире производство обогащенного урана — топлива для атомных электростанций — дающее более трети мирового производства.

В Новоуральске была впервые в мире внедрена новаторская центрифужная технология разделения изотопов урана, благодаря чему в атомной индустрии произошла революция. Систорией комбината связаны имена множества выдающихся ученых и инженеров. Например, Исаак Кикоин, которого старшее поколение знает как автора советского школьного учебника по физике.

Виды Екатеринбурга
Цирк является одним из главным символов Екатеринбурга
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Архитектурный модернизм и горнозаводская цивилизация

Если эффектная конструктивистская архитектура принадлежит годам Уральской области, то главный стиль Свердловской области — модернизм. К нему можно отнести здания областного правительства, Дворца молодежи, цирка в Екатеринбурге, а также комплексную застройку Качканара, Первоуральска, совхозные поселки в Патрушах и Балтыме. Из современной архитектуры выделяется штаб РМК.

Не меньшим достижением стала программа по сохранению горнозаводского наследия края. Ее организовал первый ректор Уральского архитектурно-художественного университета Николай Алферов. Стараниями свердловской интеллигенции на Урале появилось свое «золотое кольцо»: в европейской части страны — старинные кремли и монастыри, а здесь — старинные заводы и цеха. Так был создан Исторический сквер в Екатеринбурге, музеефицированы старые заводы в Нижнем Тагиле и Полевском. Сегодня такая работа развернулась в Сысерти.

Театры

Выделяют Свердловскую область на карте России театры, которые высоко котировались с 1940-х годов, а в конце 80-х вышли на лидирующие позиции в стране. Например, в Екатеринбургском театре оперы и балета прославился дуэт режиссера Александра Тителя и дирижера Евгения Бражника, известный как «свердловский феномен». А в современном мире театр стал центром российского балета благодаря режиссеру Вячеславу Самодурову.

Новаторами в театральном мире были заведующий литературной частью Свердловского Театра юного зрителя Олег Лоевский, режиссер Кирилл Стрежнев и директор Михаил Сафронов из театра музыкальной комедии — они привлекли к постановкам «дедушку уральского рока» Александра Пантыкина.

В Свердловском театре драмы начал свою карьеру Николай Коляда — выдающийся режиссер и, возможно, крупнейший отечественный драматург современности; позднее он создаст собственный «Коляда-Театр». В центре Екатеринбурга, всего-то на трех километрах вдоль проспекта Ленина, находится средоточие творческой жизни.

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В годы Великой Отечественной войны Свердловская область, которой 16 января исполнилось 90 лет, стала крупнейшим производителем оборонной продукции, главным железнодорожным узлом эвакуации и пристанищем деятелей науки, культуры, искусства. Здесь работали десятки эвакогоспиталей, а после войны Средний Урал получил негласное звание «опорного края державы». Но не только трудовыми подвигами может хвастаться область. Ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров, один из главных специалистов по региону, назвал URA.RU еще шесть поводов для гордости. Наука и техника В 1930-х годах Свердловск рос как крупнейший центр науки, у которой был ярко выраженный прикладной характер — горное дело, геология, металлургия и химия. В послевоенный период добавились математика, механика и точное приборостроение, есть заметные успехи в истории, социологии и философии. При этом уральская юридическая школа считается едва ли не лучшей в стране — недаром ее лидер Сергей Алексеев фактически выступил в 1990-х годах автором Конституции России. Не стоит забывать и о таких ученых, как химик Исаак Постовский, математик Николай Красовский и металлург Николай Ватолин. Есть у уральцев и практические результаты, которые говорят сами за себя. Например, комплекс Качканарский ГОК — Нижнетагильский металлургический комбинат, перерабатывающий титаномагнетитовую руду. В мире только три страны освоили подобную технологию — СССР, Южно-Африканская Республика и Китай. Металлургия цветных металлов В регионе добывают малую часть медных, бокситовых, никелевых и титановых руд. Несмотря на это, в области развернуты финишные мощности, где получают конечный продукт: титановая металлургия в Верхней Салде, электролитный комбинат в Верхней Пышме, комплекс обработки алюминия в Каменске-Уральском. Российская мощь в сфере цветной металлургии — а это авиастроение, электротехника, приборостроение — в громадной степени держится на Свердловской области. Не случайно центр Екатеринбурга украшает «Медный дом» (штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная бюро Нормана Фостера, — прим URA.RU)! А Верхнюю Пышму с ее насыщенной культурной жизнью многие считают образцовым промышленным городом современной России. Экспорт машин Уральский завод тяжелого машиностроения сыграл не последнюю роль в истории России. В 1950-х годах он выдавал на экспорт тяжелое оборудование для металлургических заводов — сначала в Китай, Восточную Европу, потом и в Индию, Иран, Египет. Впервые страна начала вывозить машины, а не полуфабрикаты. Уралмаш является абсолютным рекордсменом по числу наград и премий в Советском Союзе. Новое поколение продолжает традицию предков: появляются новые виды машиностроительной продукции, например, электровозы (группа «Синара») и самолеты («Уральский завод гражданской авиации»). Атом «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске — гигант, держащий на плечах мировую атомную энергетику. Это крупнейшее в мире производство обогащенного урана — топлива для атомных электростанций — дающее более трети мирового производства. В Новоуральске была впервые в мире внедрена новаторская центрифужная технология разделения изотопов урана, благодаря чему в атомной индустрии произошла революция. Систорией комбината связаны имена множества выдающихся ученых и инженеров. Например, Исаак Кикоин, которого старшее поколение знает как автора советского школьного учебника по физике. Архитектурный модернизм и горнозаводская цивилизация Если эффектная конструктивистская архитектура принадлежит годам Уральской области, то главный стиль Свердловской области — модернизм. К нему можно отнести здания областного правительства, Дворца молодежи, цирка в Екатеринбурге, а также комплексную застройку Качканара, Первоуральска, совхозные поселки в Патрушах и Балтыме. Из современной архитектуры выделяется штаб РМК. Не меньшим достижением стала программа по сохранению горнозаводского наследия края. Ее организовал первый ректор Уральского архитектурно-художественного университета Николай Алферов. Стараниями свердловской интеллигенции на Урале появилось свое «золотое кольцо»: в европейской части страны — старинные кремли и монастыри, а здесь — старинные заводы и цеха. Так был создан Исторический сквер в Екатеринбурге, музеефицированы старые заводы в Нижнем Тагиле и Полевском. Сегодня такая работа развернулась в Сысерти. Театры Выделяют Свердловскую область на карте России театры, которые высоко котировались с 1940-х годов, а в конце 80-х вышли на лидирующие позиции в стране. Например, в Екатеринбургском театре оперы и балета прославился дуэт режиссера Александра Тителя и дирижера Евгения Бражника, известный как «свердловский феномен». А в современном мире театр стал центром российского балета благодаря режиссеру Вячеславу Самодурову. В Свердловском театре драмы начал свою карьеру Николай Коляда — выдающийся режиссер и, возможно, крупнейший отечественный драматург современности; позднее он создаст собственный «Коляда-Театр». В центре Екатеринбурга, всего-то на трех километрах вдоль проспекта Ленина, находится средоточие творческой жизни.
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