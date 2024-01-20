Кто из звезд может лишиться денег и имущества в РФ за фейки о СВО

Закон будет внесен на рассмотрение в Госдуму 22 января

20 января 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Галкин продолжает владеть замком в Московской области Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU В Госдуму РФ 22 числа будет внесен законопроект, по которому распространители фейков о ВС РФ, будут лишены имущества и денег. Это может затронуть иноагентов, оставивших в стране недвижимость. Кто из звезд и известных личностей может пострадать — в материале URA.RU. Максим Галкин* У Максима Галкина (признан в России иноагентом) не состоялся концерт в Таиланде из-за запроса организаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU У иноагента Галкина после отъезда остались в России недвижимость и счета. Об этом заявлял сам артист. Были сообщения, что шоумен Стас Борецкий купил замок в деревне Грязи (Московская область) за 450 миллионов рублей. Продюсер Сергей Дворцов назвал это «чушью и ложью». По его словам, замок выкупил некий бизнесмен за один миллиард рублей, так изначально он и оценивался. Согласно документам, Галкин все еще является владельцем замка. Об этом сообщала газета «Комсомольская правда» в апреле 2023 года. «Первое — основной дом, тот самый шестиэтажный дворец площадью 1867 квадратных метров с оранжерей, зимним садом, курительной комнатой, каминным залом, библиотекой, лифтами и тайными ходами. Вторая постройка — банный комплекс и бассейн площадью 571 „квадрат“, где певица Алла Пугачева сделала все косметические процедуры (специалисты приезжали к ней на дом). Ну и третий домик на 29 квадратных метров — помещение для охраны», — передает КП. Адвокат Андрей Алешкин отмечал, что замок крайне сложно продать потому, что Галкин иноагент. Если все же сделка состоится, то финансовый актив рискует остаться в РФ. Помимо этого у Галкина в России остались несколько люксовых автомобилей. Вот их полный список: Bentley RL 2003 за 30 тысяч, Bentley Arnage RL 2006 за 95 тысяч, Mercedes Gelendewagen за 47 тысяч, Mercedes SL стоимостью от 125 тысяч, Mercedes Pullman — 550 тысяч, Rolls-Royce Phantom — около 1 миллиона, Audi ТТ — 45 тысяч, Hummer H2 — 50, Mercedes Maybach S-класса — 157 тысяч долларов, пишет КП. Евгений Ройзман* В 2022 году в офисах фонда Ройзмана (иноагент) и в музее Невьянской иконы прошли обыски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ройзману, экс-мэру Екатеринбурга, принадлежит музей «Невьянская икона». В этом место особо любили ходить историк-иноагент Тамара Эйдельман, экс-главред ликвидированного «Эхо-Москвы» и иноагент Алексей Венедиктов, а также певец, который тоже признан иностранным агентом, Борис Гребенщиков. «Экспозиция музея — единственное полное собрание, охватывающее весь период существования невьянской иконы: с начала XVIII века — до первой трети XX века», — говорится на сайте музея. Он, открывшись в декабре 1999 года, стал первым частным музеем иконы в постсоветской России. Сейчас в коллекции музея более 1000 икон. В 2022 году Лейла Гусейнова, помощница Ройзмана заявила, что музей не собирается передавать государству иконы. Дело в том, что летом того года в «Невьянскую икону» нагрянули с обыском. Точная и полная стоимость икон неизвестна. Однако источники URA.RU сообщают, что одна из них была приобретена за 300 тысяч рублей. Также у Ройзмана действует фонд, который назван в честь него. Он помогает детям с редкими генетическими заболеваниями и их семьям. Например, фонд помог нескольким детям со СМА закупить уколы Zolgensma. Noize MC* В январе 2024 года Noize MC (иноагент) поддержал сбор средств для белгородских детей, которые пострадали от атаки ВСУ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певец Иван Алексеев (признан иноагентом) продолжает зарабатывать на недвижимости в России. В ноябре 2023 года telegram-канал Shot писал, что артист сдает 42-метровую «однушку» в Москве. Также у Алексеева есть109-метровая «трешка» на улице Вавилова, возле Нескучного сада. Цена такой недвижимости переваливает за 87 миллионов рублей. Там же у семьи музыканта — машиноместо (от 2,3 миллиона рублей) и 13-метровая кладовая на минус второй этаже — от двух миллионов рублей. Если музыкант захочет продать однокомнатную квартиру, то ее стоимость будет начинаться от 14 миллиона рублей. «В среднем аренда такой квартиры обходится не менее, чем в?40 тысяч в месяц», — сообщал Shot. Noize MC уже закрыл ИП и ООО NOIZ. Также он продал Toyota RAV 4 2013 года выпуска. Однако с квартирами музыкант пока не спешит расставаться. Земфира* Земфира, в России иноагент, попала в «черный список», из-за которого ее песни не включают на радио Фото: m.zakharova/Flickr У артистки Земфиры Рамазановой (тоже иноагент) осталось имущество в России. Ранее депутаты Госдумы уже призывали лишить ее владений. Речь идет о нескольких машинах и квартирах. «Первая квартира находится на Фрунзенской набережной, недалеко от стадиона „Лужники“. Жилье достаточно просторное — 85 квадратов, а окна выходят на Москву-реку», — пишет telegram-канал Shot. Также у певицы есть нежилое здание в Хорошевском районе Москвы площадью 134 квадрата. Еще певица владеет участком под Уфой, на котором стоят два дома. В них живут ее родные. Список машин Земфиры, которые могли остаться в России: BMW 325i — 800 тысяч рублей, если продать на «вторичке», Mercedes-Benz C 200 — 2,5 миллиона рублей. Сейчас артистка живет в Париже. Дмитрий Быков* и Борис Гребенщиков Издательство АСТ отказалось выпускать книги Дмитрий Быкова (иноагент) после решения Минюста Фото: Александр Мамаев © URA.RU Быков оставил в Москве две квартиры. Их общая стоимость оценивается в 55 миллионов рублей, сообщал Shot. Все они находятся в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Сам Быков, после начала СВО, живет в США. У Гребенщикова в Москве осталась квартира. Он рассказал, что не хочет возвращаться в страну из-за своего статуса. «Это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст», — отмечал Гребенщиков. Бориса Гребенщиков (иноагент) заявил, что не хочет возвращаться в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Максим Покровский* Максим Покровский ранее подал иск к Минюсту с требованием убрать его из списка иностранных агентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер группы «Ногу свело!» Покровский (признан иноагентом) долгое время не может продать квартиру в Москве. Как пишет Shot, заграницей у Покровского небольшой заработок, поэтому он старается избавиться от жилья в Москве. Однако четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов, которая стоит 25,7 миллиона рублей, сложно продать из-за статуса Покровского. Дмитрий Назаров* Режиссер и писатель Иван Охлобыстин заявил, что россияне любили творчество Назарова (на фото) до признания артиста иноагентом Фото: Михаил Терещенко/ТАСС У актера, получивший известность по сериалу «Кухня», Дмитрия Назарова (иноагент в России) также осталась недвижимость в России. В феврале 2023 года КП писала о его имуществе. « Актер 15 лет назад построил трехэтажный дом, обустроил участок, есть там и вольер для собак — Назаров их любит. Стоимость дома и участка можно оценить в 15 миллионов рублей. Также у артиста есть „трешка“ в престижном районе Москвы — почти 20 миллионов рублей», — сообщает КП. Новый закон Закон о лишении имущества за дискредитацию ВС РФ уже был одобрен правительством. Адвокат Ирина Бирюкова отмечала, что с принятием поправок число дел по статье о фейках может возрасти. Член Ассоциации юристов России, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин заявил, что конфисковать могут не только недвижимость, но и банально телефон. Это произойдет, если будет доказано, что он «использовался для совершения преступления», передает РБК. *Внесен Минюстом в список иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму РФ 22 числа будет внесен законопроект, по которому распространители фейков о ВС РФ, будут лишены имущества и денег. Это может затронуть иноагентов, оставивших в стране недвижимость. Кто из звезд и известных личностей может пострадать — в материале URA.RU. У иноагента Галкина после отъезда остались в России недвижимость и счета. Об этом заявлял сам артист. Были сообщения, что шоумен Стас Борецкий купил замок в деревне Грязи (Московская область) за 450 миллионов рублей. Продюсер Сергей Дворцов назвал это «чушью и ложью». По его словам, замок выкупил некий бизнесмен за один миллиард рублей, так изначально он и оценивался. Согласно документам, Галкин все еще является владельцем замка. Об этом сообщала газета «Комсомольская правда» в апреле 2023 года. Адвокат Андрей Алешкин отмечал, что замок крайне сложно продать потому, что Галкин иноагент. Если все же сделка состоится, то финансовый актив рискует остаться в РФ. Помимо этого у Галкина в России остались несколько люксовых автомобилей. Вот их полный список: Bentley RL 2003 за 30 тысяч, Bentley Arnage RL 2006 за 95 тысяч, Mercedes Gelendewagen за 47 тысяч, Mercedes SL стоимостью от 125 тысяч, Mercedes Pullman — 550 тысяч, Rolls-Royce Phantom — около 1 миллиона, Audi ТТ — 45 тысяч, Hummer H2 — 50, Mercedes Maybach S-класса — 157 тысяч долларов, пишет КП. Ройзману, экс-мэру Екатеринбурга, принадлежит музей «Невьянская икона». В этом место особо любили ходить историк-иноагент Тамара Эйдельман, экс-главред ликвидированного «Эхо-Москвы» и иноагент Алексей Венедиктов, а также певец, который тоже признан иностранным агентом, Борис Гребенщиков. В 2022 году Лейла Гусейнова, помощница Ройзмана заявила, что музей не собирается передавать государству иконы. Дело в том, что летом того года в «Невьянскую икону» нагрянули с обыском. Точная и полная стоимость икон неизвестна. Однако источники URA.RU сообщают, что одна из них была приобретена за 300 тысяч рублей. Также у Ройзмана действует фонд, который назван в честь него. Он помогает детям с редкими генетическими заболеваниями и их семьям. Например, фонд помог нескольким детям со СМА закупить уколы Zolgensma. Певец Иван Алексеев (признан иноагентом) продолжает зарабатывать на недвижимости в России. В ноябре 2023 года telegram-канал Shot писал, что артист сдает 42-метровую «однушку» в Москве. Также у Алексеева есть109-метровая «трешка» на улице Вавилова, возле Нескучного сада. Цена такой недвижимости переваливает за 87 миллионов рублей. Там же у семьи музыканта — машиноместо (от 2,3 миллиона рублей) и 13-метровая кладовая на минус второй этаже — от двух миллионов рублей. Noize MC уже закрыл ИП и ООО NOIZ. Также он продал Toyota RAV 4 2013 года выпуска. Однако с квартирами музыкант пока не спешит расставаться. У артистки Земфиры Рамазановой (тоже иноагент) осталось имущество в России. Ранее депутаты Госдумы уже призывали лишить ее владений. Речь идет о нескольких машинах и квартирах. Также у певицы есть нежилое здание в Хорошевском районе Москвы площадью 134 квадрата. Еще певица владеет участком под Уфой, на котором стоят два дома. В них живут ее родные. Список машин Земфиры, которые могли остаться в России: BMW 325i — 800 тысяч рублей, если продать на «вторичке», Mercedes-Benz C 200 — 2,5 миллиона рублей. Сейчас артистка живет в Париже. Быков оставил в Москве две квартиры. Их общая стоимость оценивается в 55 миллионов рублей, сообщал Shot. Все они находятся в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Сам Быков, после начала СВО, живет в США. У Гребенщикова в Москве осталась квартира. Он рассказал, что не хочет возвращаться в страну из-за своего статуса. «Это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст», — отмечал Гребенщиков. Лидер группы «Ногу свело!» Покровский (признан иноагентом) долгое время не может продать квартиру в Москве. Как пишет Shot, заграницей у Покровского небольшой заработок, поэтому он старается избавиться от жилья в Москве. Однако четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов, которая стоит 25,7 миллиона рублей, сложно продать из-за статуса Покровского. У актера, получивший известность по сериалу «Кухня», Дмитрия Назарова (иноагент в России) также осталась недвижимость в России. В феврале 2023 года КП писала о его имуществе. Закон о лишении имущества за дискредитацию ВС РФ уже был одобрен правительством. Адвокат Ирина Бирюкова отмечала, что с принятием поправок число дел по статье о фейках может возрасти. Член Ассоциации юристов России, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин заявил, что конфисковать могут не только недвижимость, но и банально телефон. Это произойдет, если будет доказано, что он «использовался для совершения преступления», передает РБК. *Внесен Минюстом в список иноагентов