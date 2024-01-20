Кто из звезд может лишиться денег и имущества в РФ за фейки о СВО

В Госдуму РФ 22 числа будет внесен законопроект, по которому распространители фейков о ВС РФ, будут лишены имущества и денег. Это может затронуть иноагентов, оставивших в стране недвижимость. Кто из звезд и известных личностей может пострадать — в материале URA.RU.
Максим Галкин*
У иноагента Галкина после отъезда остались в России недвижимость и счета. Об этом заявлял сам артист.
Были сообщения, что шоумен Стас Борецкий купил замок в деревне Грязи (Московская область) за 450 миллионов рублей. Продюсер Сергей Дворцов назвал это «чушью и ложью». По его словам, замок выкупил некий бизнесмен за один миллиард рублей, так изначально он и оценивался.
Согласно документам, Галкин все еще является владельцем замка. Об этом сообщала газета «Комсомольская правда» в апреле 2023 года.
«Первое — основной дом, тот самый шестиэтажный дворец площадью 1867 квадратных метров с оранжерей, зимним садом, курительной комнатой, каминным залом, библиотекой, лифтами и тайными ходами. Вторая постройка — банный комплекс и бассейн площадью 571 „квадрат“, где певица Алла Пугачева сделала все косметические процедуры (специалисты приезжали к ней на дом). Ну и третий домик на 29 квадратных метров — помещение для охраны», — передает КП.
Адвокат Андрей Алешкин отмечал, что замок крайне сложно продать потому, что Галкин иноагент. Если все же сделка состоится, то финансовый актив рискует остаться в РФ.
Помимо этого у Галкина в России остались несколько люксовых автомобилей. Вот их полный список: Bentley RL 2003 за 30 тысяч, Bentley Arnage RL 2006 за 95 тысяч, Mercedes Gelendewagen за 47 тысяч, Mercedes SL стоимостью от 125 тысяч, Mercedes Pullman — 550 тысяч, Rolls-Royce Phantom — около 1 миллиона, Audi ТТ — 45 тысяч, Hummer H2 — 50, Mercedes Maybach S-класса — 157 тысяч долларов, пишет КП.
Евгений Ройзман*
Ройзману, экс-мэру Екатеринбурга, принадлежит музей «Невьянская икона». В этом место особо любили ходить историк-иноагент Тамара Эйдельман, экс-главред ликвидированного «Эхо-Москвы» и иноагент Алексей Венедиктов, а также певец, который тоже признан иностранным агентом, Борис Гребенщиков.
«Экспозиция музея — единственное полное собрание, охватывающее весь период существования невьянской иконы: с начала XVIII века — до первой трети XX века», — говорится на сайте музея. Он, открывшись в декабре 1999 года, стал первым частным музеем иконы в постсоветской России. Сейчас в коллекции музея более 1000 икон.
В 2022 году Лейла Гусейнова, помощница Ройзмана заявила, что музей не собирается передавать государству иконы. Дело в том, что летом того года в «Невьянскую икону» нагрянули с обыском. Точная и полная стоимость икон неизвестна. Однако источники URA.RU сообщают, что одна из них была приобретена за 300 тысяч рублей.
Также у Ройзмана действует фонд, который назван в честь него. Он помогает детям с редкими генетическими заболеваниями и их семьям. Например, фонд помог нескольким детям со СМА закупить уколы Zolgensma.
Noize MC*
Певец Иван Алексеев (признан иноагентом) продолжает зарабатывать на недвижимости в России. В ноябре 2023 года telegram-канал Shot писал, что артист сдает 42-метровую «однушку» в Москве. Также у Алексеева есть109-метровая «трешка» на улице Вавилова, возле Нескучного сада. Цена такой недвижимости переваливает за 87 миллионов рублей. Там же у семьи музыканта — машиноместо (от 2,3 миллиона рублей) и 13-метровая кладовая на минус второй этаже — от двух миллионов рублей.
Если музыкант захочет продать однокомнатную квартиру, то ее стоимость будет начинаться от 14 миллиона рублей. «В среднем аренда такой квартиры обходится не менее, чем в?40 тысяч в месяц», — сообщал Shot.
Noize MC уже закрыл ИП и ООО NOIZ. Также он продал Toyota RAV 4 2013 года выпуска. Однако с квартирами музыкант пока не спешит расставаться.
Земфира*
У артистки Земфиры Рамазановой (тоже иноагент) осталось имущество в России. Ранее депутаты Госдумы уже призывали лишить ее владений. Речь идет о нескольких машинах и квартирах.
«Первая квартира находится на Фрунзенской набережной, недалеко от стадиона „Лужники“. Жилье достаточно просторное — 85 квадратов, а окна выходят на Москву-реку», — пишет telegram-канал Shot.
Также у певицы есть нежилое здание в Хорошевском районе Москвы площадью 134 квадрата. Еще певица владеет участком под Уфой, на котором стоят два дома. В них живут ее родные.
Список машин Земфиры, которые могли остаться в России: BMW 325i — 800 тысяч рублей, если продать на «вторичке», Mercedes-Benz C 200 — 2,5 миллиона рублей. Сейчас артистка живет в Париже.
Дмитрий Быков* и Борис Гребенщиков
Быков оставил в Москве две квартиры. Их общая стоимость оценивается в 55 миллионов рублей, сообщал Shot. Все они находятся в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Сам Быков, после начала СВО, живет в США.
У Гребенщикова в Москве осталась квартира. Он рассказал, что не хочет возвращаться в страну из-за своего статуса. «Это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст», — отмечал Гребенщиков.
Максим Покровский*
Лидер группы «Ногу свело!» Покровский (признан иноагентом) долгое время не может продать квартиру в Москве. Как пишет Shot, заграницей у Покровского небольшой заработок, поэтому он старается избавиться от жилья в Москве. Однако четырехкомнатную квартиру площадью 110 квадратов, которая стоит 25,7 миллиона рублей, сложно продать из-за статуса Покровского.
Дмитрий Назаров*
У актера, получивший известность по сериалу «Кухня», Дмитрия Назарова (иноагент в России) также осталась недвижимость в России. В феврале 2023 года КП писала о его имуществе.
« Актер 15 лет назад построил трехэтажный дом, обустроил участок, есть там и вольер для собак — Назаров их любит. Стоимость дома и участка можно оценить в 15 миллионов рублей. Также у артиста есть „трешка“ в престижном районе Москвы — почти 20 миллионов рублей», — сообщает КП.
Новый закон
Закон о лишении имущества за дискредитацию ВС РФ уже был одобрен правительством. Адвокат Ирина Бирюкова отмечала, что с принятием поправок число дел по статье о фейках может возрасти. Член Ассоциации юристов России, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин заявил, что конфисковать могут не только недвижимость, но и банально телефон. Это произойдет, если будет доказано, что он «использовался для совершения преступления», передает РБК.
*Внесен Минюстом в список иноагентов
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