Володин: распространителей фейков о ВС РФ лишат имущества и денег

20 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин рассказал, что закон будет рассмотрен в понедельник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы планируют рассмотреть закон, по которому имущество, деньги или иные ценности будут конфисковывать у человека, если тот публикует фейки о ВС РФ. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник. Он также перечислил преступления, которые включены в проект закона. Среди них: дискредитация использования ВС РФ, публичные действия против безопасности государства, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. Володин заявил, что поводом для такого закона стали высказывания некоторых деятелей культуры.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть закон, по которому имущество, деньги или иные ценности будут конфисковывать у человека, если тот публикует фейки о ВС РФ. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник. Он также перечислил преступления, которые включены в проект закона. Среди них: дискредитация использования ВС РФ, публичные действия против безопасности государства, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. Володин заявил, что поводом для такого закона стали высказывания некоторых деятелей культуры.