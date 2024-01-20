Володин: распространителей фейков о ВС РФ лишат имущества и денег

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть закон, по которому имущество, деньги или иные ценности будут конфисковывать у человека, если тот публикует фейки о ВС РФ. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий», — написал Вячеслав Володин в своем
Он также перечислил преступления, которые включены в проект закона. Среди них: дискредитация использования ВС РФ, публичные действия против безопасности государства, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. Володин заявил, что поводом для такого закона стали высказывания некоторых деятелей культуры.
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