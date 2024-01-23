Как Путин дал старт Году семьи

Президент показал, почему ценностям Запада не удалось укорениться в России

23 января 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный старт Году семьи президент Владимир Путин решил дать лично. Для этого он приехал на ВДНХ, где 23 января заканчивался семейный форум «Родные-любимые». Путину хватило буквально двух часов общения с многодетными семьями, чтобы и зарядиться их энергией, и поделиться с ними самыми сокровенными воспоминаниями из детства, и даже наметить планы — покататься на тройке северных оленей и побывать на золотой свадьбе. Прежде чем выйти в зал и объявить, что Год семьи стартовал, Путин отдельно пообщался с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Большинство собеседников президента — многодетные семьи. Путин поспешил сообщить им, что накануне подписал закон о поддержке многодетных. Главное — этот статус у них будет бессрочным и действующим на всей территории страны. «Без всяких сомнений, семья — это опора страны, многодетная — тем более опора», — сказал Путин. Ямальский оленевод Енкся Пяк (в центре) рассказал президенту, как его любят в тундре, пригласил в гости, пообещал встретить на тройке оленей и прокатить с ветерком Фото: kremlin.ru / Алексей Никольский, РИА «Новости» Впрочем, он не стремился сегодня говорить много — очевидно было, что президенту хотелось услышать истории семей, каждая из которых по-своему уникальна. По-семейному добрая атмосфера сложилась практически сразу. Особенно, когда микрофон получил ямальский пенсионер Енкся Пяк — оленевод в пятом поколении. Он волновался, но сделал главное: пригласил Путина на Ямал покататься на оленьей упряжке (как выяснил президент, со скоростью до 70 км/ч), рассказал, что «каждый ребенок в тундре знает Путина». «Мама, говорит, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. А где она купит — в тундре магазинов нет, — поделился Енкся Пяк одним из семейных разговоров, и под конец уже по-свойски обратился к Путину: — Очень любит тебя тундра». Семье Ахмеровых из Башкирии президент рассказал, как вырастить настоящего мужчину Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС Встреча получилась по-настоящему семейной. Путину спели песню, подарили глиняный талисман Победы, сделанный детскими руками, сфотографировались с ним. С юным Саввой Уваровым президент обсудил немного футбол и рассказал, что был знаком с любимым футболистом мальчика — Пеле. «Я знаю, что вы с ним были знакомы», — заявил парнишка. Семья Ахмеровых из Башкирии, в которой недавно родился еще один сын, попросила у Путина совета — «как вырастить настоящего мужчину». «Не мне давать вам советы — здесь же многодетные семьи, вы знаете это лучше меня, — сказал президент, но все же поделился самым сокровенным. — Лучшее воспитание — это личный пример. Я никогда не видел своего отца пьяным. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Я помню его встречи с боевыми товарищами, с другом, который вытаскивал его с поля боя. Все это вместе — атмосфера доброжелательности, любви и поддержки. Среда воспитывает и закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного человека». Главными словами этого года, очевидно, станут слова «родные», «любимые»: все это — о семье Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС Тем временем в соседнем зале встречи с Путиным ждали остальные участники форума. Когда Путин вышел на сцену, за его спиной стояли все его недавние собеседники. Он подвел итоги разговора: «Для большинства из вас семья — это дом, счастье и поддержка». По словам президента, для России важно, чтобы многодетных семей становилось больше. «За последние годы их количество выросло на 26%, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях — на 30%. Благополучие семей с детьми — наш общенациональный приоритет на годы вперед. Институт семьи, наши традиционные ценности находятся на первом месте. Семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл», — отметил Путин. Он напомнил, что в западных странах все наоборот: там «традиционные ценности предаются забвению». «А мы будем их укреплять и передавать будущим поколениям. Мы верим, что традиционные ценности будут служить опорой в строении многополярного мира. Любые трудности можно преодолеть, когда мы все вместе», — заявил Путин и официально объявил старт Года семьи. Зал слушал президента стоя, провожал аплодисментами. Путин, идя к кулисам, даже приостановился, чтобы еще раз обернуться к семьям и помахать им рукой. Год семьи в России проводится уже второй раз. Первый Путин открывал в Кремле, накануне 2008 года. Тогда он тоже собрал многодетные семьи, но то была более официальная обстановка. Все, кто приехал на форум в Москву, уже поняли, что для них — главная ценность в жизни Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС Акцент на многодетность и нравственные основы крепкой семьи обоснован не только традициями русского народа, но и элементарной статистикой. Согласно данным Росстата в «минус» рождаемость стала уходить в середине 1990-х. В «плюс» страна вернулась только в 2013 году — естественный прирост тогда составил 24 тысячи человек, но уже в 2016 вновь этот показатель ушел в «минус». Что касается браков, в среднем, на 1,1-1,3 млн созданных семей приходится 600-700 тысяч разводов. Самым сложным оказался пандемийный 2020-й, когда появилось 770 тысяч семей, а распалось — 564 тысячи. Тему семьи Путин традиционно включает в свое ежегодное послание. По-особенному она стала звучать с 2022 года, когда началась СВО, а противостояние с Западом — и политическое, и экономическое, и идеологическое — максимально обострилось. Расколоть Россию не удалось, победить на фронте и уничтожить ее экономику — тоже. Власти важно еще больше укрепить основу страны — семью, поэтому Путин вернулся к идее Года семьи, говорит доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Год семьи в России официально стартовал Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС Многие годы, отметил политолог, власти поддерживали семьи финансово, «теперь выходят на уровень морали и традиций». Это важно и для достижения целей СВО. По словам Мизулина, еще в XIX веке Иван Блиох в книге «Будущая война и ее экономические последствия» писал, что «любые военные действия, которые ведет власть, должны поддерживаться населением: а это и есть семья». Семья, сбережение народа остается в центре социальной политики государства, пояснил завкафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков. В текущих условиях особого внимания требуют семьи участников СВО и погибших на фронте. Это одна из причин, почему именно сейчас Путин решил вновь объявить Год семьи. «Президент говорил о духовно-нравственных ценностях, а их хранителем является семья. Путин ставит мировоззренческие вопросы, как глава государства думает не только о нынешней ситуации, но и о будущем страны. А оно невозможно без прочного семейного союза. Ценность семьи — это некая высшая цель. Ее невозможно достичь насильственным, пропагандистским способом, это традиции, которые передаются веками из поколения в поколение», — пояснил Поляков. Новость по теме Что сказал Путин про российские семьи на выставке «Россия»: главное Семья и государство, как объяснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, — это два фундаментальных института, которые неизменны в любом обществе. «Религия может меняться, общественный строй может меняться — все, что угодно. Но только не семья и не государство. [С точки зрения государства] семья — главная тема: мало создать семью, родить детей, важно создать условия для их воспитания и развития, обеспечить им будущее», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальный старт Году семьи президент Владимир Путин решил дать лично. Для этого он приехал на ВДНХ, где 23 января заканчивался семейный форум «Родные-любимые». Путину хватило буквально двух часов общения с многодетными семьями, чтобы и зарядиться их энергией, и поделиться с ними самыми сокровенными воспоминаниями из детства, и даже наметить планы — покататься на тройке северных оленей и побывать на золотой свадьбе. Прежде чем выйти в зал и объявить, что Год семьи стартовал, Путин отдельно пообщался с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Большинство собеседников президента — многодетные семьи. Путин поспешил сообщить им, что накануне подписал закон о поддержке многодетных. Главное — этот статус у них будет бессрочным и действующим на всей территории страны. «Без всяких сомнений, семья — это опора страны, многодетная — тем более опора», — сказал Путин. Впрочем, он не стремился сегодня говорить много — очевидно было, что президенту хотелось услышать истории семей, каждая из которых по-своему уникальна. По-семейному добрая атмосфера сложилась практически сразу. Особенно, когда микрофон получил ямальский пенсионер Енкся Пяк — оленевод в пятом поколении. Он волновался, но сделал главное: пригласил Путина на Ямал покататься на оленьей упряжке (как выяснил президент, со скоростью до 70 км/ч), рассказал, что «каждый ребенок в тундре знает Путина». Встреча получилась по-настоящему семейной. Путину спели песню, подарили глиняный талисман Победы, сделанный детскими руками, сфотографировались с ним. С юным Саввой Уваровым президент обсудил немного футбол и рассказал, что был знаком с любимым футболистом мальчика — Пеле. «Я знаю, что вы с ним были знакомы», — заявил парнишка. Семья Ахмеровых из Башкирии, в которой недавно родился еще один сын, попросила у Путина совета — «как вырастить настоящего мужчину». «Не мне давать вам советы — здесь же многодетные семьи, вы знаете это лучше меня, — сказал президент, но все же поделился самым сокровенным. — Тем временем в соседнем зале встречи с Путиным ждали остальные участники форума. Когда Путин вышел на сцену, за его спиной стояли все его недавние собеседники. Он подвел итоги разговора: «Для большинства из вас семья — это дом, счастье и поддержка». По словам президента, для России важно, чтобы многодетных семей становилось больше. «За последние годы их количество выросло на 26%, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях — на 30%. Благополучие семей с детьми — наш общенациональный приоритет на годы вперед. Институт семьи, наши традиционные ценности находятся на первом месте. Семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл», — отметил Путин. Зал слушал президента стоя, провожал аплодисментами. Путин, идя к кулисам, даже приостановился, чтобы еще раз обернуться к семьям и помахать им рукой. Год семьи в России проводится уже второй раз. Первый Путин открывал в Кремле, накануне 2008 года. Тогда он тоже собрал многодетные семьи, но то была более официальная обстановка. Акцент на многодетность и нравственные основы крепкой семьи обоснован не только традициями русского народа, но и элементарной статистикой. Согласно данным Росстата в «минус» рождаемость стала уходить в середине 1990-х. В «плюс» страна вернулась только в 2013 году — естественный прирост тогда составил 24 тысячи человек, но уже в 2016 вновь этот показатель ушел в «минус». Что касается браков, в среднем, на 1,1-1,3 млн созданных семей приходится 600-700 тысяч разводов. Самым сложным оказался пандемийный 2020-й, когда появилось 770 тысяч семей, а распалось — 564 тысячи. Тему семьи Путин традиционно включает в свое ежегодное послание. По-особенному она стала звучать с 2022 года, когда началась СВО, а противостояние с Западом — и политическое, и экономическое, и идеологическое — максимально обострилось. Расколоть Россию не удалось, победить на фронте и уничтожить ее экономику — тоже. Власти важно еще больше укрепить основу страны — семью, поэтому Путин вернулся к идее Года семьи, говорит доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. Многие годы, отметил политолог, власти поддерживали семьи финансово, «теперь выходят на уровень морали и традиций». Это важно и для достижения целей СВО. По словам Мизулина, еще в XIX веке Иван Блиох в книге «Будущая война и ее экономические последствия» писал, что «любые военные действия, которые ведет власть, должны поддерживаться населением: а это и есть семья». Семья, сбережение народа остается в центре социальной политики государства, пояснил завкафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков. В текущих условиях особого внимания требуют семьи участников СВО и погибших на фронте. Это одна из причин, почему именно сейчас Путин решил вновь объявить Год семьи. «Президент говорил о духовно-нравственных ценностях, а их хранителем является семья. Семья и государство, как объяснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, — это два фундаментальных института, которые неизменны в любом обществе. «Религия может меняться, общественный строй может меняться — все, что угодно. Но только не семья и не государство. [С точки зрения государства] семья — главная тема: мало создать семью, родить детей, важно создать условия для их воспитания и развития, обеспечить им будущее», — заключил политолог.