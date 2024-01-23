Как Путин дал старт Году семьи

Официальный старт Году семьи президент Владимир Путин решил дать лично. Для этого он приехал на ВДНХ, где 23 января заканчивался семейный форум «Родные-любимые». Путину хватило буквально двух часов общения с многодетными семьями, чтобы и зарядиться их энергией, и поделиться с ними самыми сокровенными воспоминаниями из детства, и даже наметить планы — покататься на тройке северных оленей и побывать на золотой свадьбе.
Прежде чем выйти в зал и объявить, что Год семьи стартовал, Путин отдельно пообщался с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Большинство собеседников президента — многодетные семьи. Путин поспешил сообщить им, что накануне подписал закон о поддержке многодетных. Главное — этот статус у них будет бессрочным и действующим на всей территории страны. «Без всяких сомнений, семья — это опора страны, многодетная — тем более опора», — сказал Путин.
Впрочем, он не стремился сегодня говорить много — очевидно было, что президенту хотелось услышать истории семей, каждая из которых по-своему уникальна. По-семейному добрая атмосфера сложилась практически сразу. Особенно, когда микрофон получил ямальский пенсионер Енкся Пяк — оленевод в пятом поколении. Он волновался, но сделал главное: пригласил Путина на Ямал покататься на оленьей упряжке (как выяснил президент, со скоростью до 70 км/ч), рассказал, что «каждый ребенок в тундре знает Путина».
«Мама, говорит, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. А где она купит — в тундре магазинов нет, — поделился Енкся Пяк одним из семейных разговоров, и под конец уже по-свойски обратился к Путину: — Очень любит тебя тундра».
Встреча получилась по-настоящему семейной. Путину спели песню, подарили глиняный талисман Победы, сделанный детскими руками, сфотографировались с ним. С юным Саввой Уваровым президент обсудил немного футбол и рассказал, что был знаком с любимым футболистом мальчика — Пеле. «Я знаю, что вы с ним были знакомы», — заявил парнишка.
Семья Ахмеровых из Башкирии, в которой недавно родился еще один сын, попросила у Путина совета — «как вырастить настоящего мужчину». «Не мне давать вам советы — здесь же многодетные семьи, вы знаете это лучше меня, — сказал президент, но все же поделился самым сокровенным. —
Лучшее воспитание — это личный пример. Я никогда не видел своего отца пьяным. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Я помню его встречи с боевыми товарищами, с другом, который вытаскивал его с поля боя. Все это вместе — атмосфера доброжелательности, любви и поддержки. Среда воспитывает и закладывает морально-нравственную основу будущего полноценного человека».
Тем временем в соседнем зале встречи с Путиным ждали остальные участники форума. Когда Путин вышел на сцену, за его спиной стояли все его недавние собеседники. Он подвел итоги разговора: «Для большинства из вас семья — это дом, счастье и поддержка».
По словам президента, для России важно, чтобы многодетных семей становилось больше. «За последние годы их количество выросло на 26%, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях — на 30%. Благополучие семей с детьми — наш общенациональный приоритет на годы вперед. Институт семьи, наши традиционные ценности находятся на первом месте. Семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл», — отметил Путин.
Он напомнил, что в западных странах все наоборот: там «традиционные ценности предаются забвению». «А мы будем их укреплять и передавать будущим поколениям. Мы верим, что традиционные ценности будут служить опорой в строении многополярного мира. Любые трудности можно преодолеть, когда мы все вместе», — заявил Путин и официально объявил старт Года семьи.
Зал слушал президента стоя, провожал аплодисментами. Путин, идя к кулисам, даже приостановился, чтобы еще раз обернуться к семьям и помахать им рукой.
Год семьи в России проводится уже второй раз. Первый Путин открывал в Кремле, накануне 2008 года. Тогда он тоже собрал многодетные семьи, но то была более официальная обстановка.
Акцент на многодетность и нравственные основы крепкой семьи обоснован не только традициями русского народа, но и элементарной статистикой. Согласно данным Росстата в «минус» рождаемость стала уходить в середине 1990-х. В «плюс» страна вернулась только в 2013 году — естественный прирост тогда составил 24 тысячи человек, но уже в 2016 вновь этот показатель ушел в «минус». Что касается браков, в среднем, на 1,1-1,3 млн созданных семей приходится 600-700 тысяч разводов. Самым сложным оказался пандемийный 2020-й, когда появилось 770 тысяч семей, а распалось — 564 тысячи.
Тему семьи Путин традиционно включает в свое ежегодное послание. По-особенному она стала звучать с 2022 года, когда началась СВО, а противостояние с Западом — и политическое, и экономическое, и идеологическое — максимально обострилось. Расколоть Россию не удалось, победить на фронте и уничтожить ее экономику — тоже. Власти важно еще больше укрепить основу страны — семью, поэтому Путин вернулся к идее Года семьи, говорит доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин.
Многие годы, отметил политолог, власти поддерживали семьи финансово, «теперь выходят на уровень морали и традиций». Это важно и для достижения целей СВО. По словам Мизулина, еще в XIX веке Иван Блиох в книге «Будущая война и ее экономические последствия» писал, что «любые военные действия, которые ведет власть, должны поддерживаться населением: а это и есть семья».
Семья, сбережение народа остается в центре социальной политики государства, пояснил завкафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков. В текущих условиях особого внимания требуют семьи участников СВО и погибших на фронте. Это одна из причин, почему именно сейчас Путин решил вновь объявить Год семьи. «Президент говорил о духовно-нравственных ценностях, а их хранителем является семья.
Путин ставит мировоззренческие вопросы, как глава государства думает не только о нынешней ситуации, но и о будущем страны. А оно невозможно без прочного семейного союза. Ценность семьи — это некая высшая цель. Ее невозможно достичь насильственным, пропагандистским способом, это традиции, которые передаются веками из поколения в поколение», — пояснил Поляков.
Семья и государство, как объяснил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, — это два фундаментальных института, которые неизменны в любом обществе. «Религия может меняться, общественный строй может меняться — все, что угодно. Но только не семья и не государство. [С точки зрения государства] семья — главная тема: мало создать семью, родить детей, важно создать условия для их воспитания и развития, обеспечить им будущее», — заключил политолог.
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