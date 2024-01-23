Что сказал Путин про российские семьи на выставке «Россия»: главное

Путин дал старт Году семьи в России
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
По словам Путина, при продолжении рода продолжается и история России Фото:

Президент РФ Владимир Путин выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. Тем самым он дал старт Году семьи в России. Он рассказывал о главном предназначении семьи и о принятии статуса многодетной семьи. URA.RU приводит основные заявления Путина со встречи.

  • По словам главы России, в некоторых странах на данный момент институт семьи разрушается, потому что люди забывают о традиционных семейных ценностях. Россия, наоборот, будет укреплять и передавать традиционные ценности будущим поколениям.
  • Для суверенного мировоззрения российских граждан семья является важнейшим компонентом.
  • Как заявил Путин, главным предназначением семьи является продолжение рода, а значит, и многовековой истории страны.
  • Инициативы граждан, которые направлены на поддержку семьи, будут востребованы.
  • Как отметил президент РФ, принятие решения о едином статусе многодетной семьи было сделано для улучшения поддержки таких граждан. Если они переезжают из региона в регион, то в каждом из них они могли бы получать соответствующую поддержку.
  • За последний год количество детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 30%, заявил Путин. В свою очередь, количество таких семей увеличилось на 26%.
  • В российском обществе понятие семьи снова начало обретать высокий нравственный смысл. Также в последнее время у граждан России растет интерес к историческим корням своего рода, это придает ему устойчивость.

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Президент РФ Владимир Путин выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. Тем самым он дал старт Году семьи в России. Он рассказывал о главном предназначении семьи и о принятии статуса многодетной семьи. URA.RU приводит основные заявления Путина со встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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