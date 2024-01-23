Что сказал Путин про российские семьи на выставке «Россия»: главное

По словам Путина, при продолжении рода продолжается и история России
Президент РФ Владимир Путин выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. Тем самым он дал старт Году семьи в России. Он рассказывал о главном предназначении семьи и о принятии статуса многодетной семьи. URA.RU приводит основные заявления Путина со встречи.
- По словам главы России, в некоторых странах на данный момент институт семьи разрушается, потому что люди забывают о традиционных семейных ценностях. Россия, наоборот, будет укреплять и передавать традиционные ценности будущим поколениям.
- Для суверенного мировоззрения российских граждан семья является важнейшим компонентом.
- Как заявил Путин, главным предназначением семьи является продолжение рода, а значит, и многовековой истории страны.
- Инициативы граждан, которые направлены на поддержку семьи, будут востребованы.
- Как отметил президент РФ, принятие решения о едином статусе многодетной семьи было сделано для улучшения поддержки таких граждан. Если они переезжают из региона в регион, то в каждом из них они могли бы получать соответствующую поддержку.
- За последний год количество детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 30%, заявил Путин. В свою очередь, количество таких семей увеличилось на 26%.
- В российском обществе понятие семьи снова начало обретать высокий нравственный смысл. Также в последнее время у граждан России растет интерес к историческим корням своего рода, это придает ему устойчивость.
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